DecreaseFactor

Define o valor do fator de decréscimo.

void  DecreaseFactor(
   double  decrease_factor      // Decrease factor
   )

Parâmetros

decrease_factor

[in]  Fator de decréscimo.

Observação

O DecreaseFactor define o coeficiente do volume decrescente (em comparação com o volume da posição anterior) para o caso de operações com perdas consecutivas.