Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Gerenciamento de DinheiroCMoneySizeOptimizedDecreaseFactor DecreaseFactorValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort DecreaseFactor Define o valor do fator de decréscimo. void DecreaseFactor( double decrease_factor // Decrease factor ) Parâmetros decrease_factor [in] Fator de decréscimo. Observação O DecreaseFactor define o coeficiente do volume decrescente (em comparação com o volume da posição anterior) para o caso de operações com perdas consecutivas. CMoneySizeOptimized ValidationSettings