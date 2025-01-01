- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades das ofertas.
Descrição
A classe CDealInfo possibilita o acesso às propriedades das ofertas.
Declaração
|
class CDealInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CDealInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
O acesso a propriedades do tipo integer
|
|
Obtém a ordem pela qual a oferta é executada
|
Obtém o tempo de execução da oferta
|
Recebe o tempo de uma oferta executada em milissegundos desde 01.01.1970
|
Obtém o tipo de oferta
|
Obtém o tipo de oferta como uma string
|
Obtém a direção da oferta
|
Obtém a direção da oferta como uma string
|
Obtém a ID do expert que executou a oferta
|
Obtém a ID da posição em que a oferta foi envolvida
|
O acesso a propriedades do tipo double
|
|
Obtém o volume da oferta
|
Obtém o preço da oferta
|
Obtém o valor da comissão pela oferta
|
Obtém o montante swap quando posição é fechada
|
Obtém o resultado financeiro da oferta
|
O acesso a propriedades de texto
|
|
Obtém o nome do símbolo da oferta
|
Obtém o comentário da oferta
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer
|
Obtém valor específico da propriedade tipo double
|
Obtém valor específico da propriedade tipo string
|
Seleção
|
|
Obtém o ticket/seleciona a oferta
|
Seleciona a oferta pelo índice