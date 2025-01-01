CDealInfo

CDealInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades das ofertas.

Descrição

Declaração

class CDealInfo : public CObject

Título

#include <Trade\DealInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject CDealInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer Order Obtém a ordem pela qual a oferta é executada Time Obtém o tempo de execução da oferta TimeMsc Recebe o tempo de uma oferta executada em milissegundos desde 01.01.1970 DealType Obtém o tipo de oferta TypeDescription Obtém o tipo de oferta como uma string Entry Obtém a direção da oferta EntryDescription Obtém a direção da oferta como uma string Magic Obtém a ID do expert que executou a oferta PositionId Obtém a ID da posição em que a oferta foi envolvida O acesso a propriedades do tipo double Volume Obtém o volume da oferta Price Obtém o preço da oferta Commision Obtém o valor da comissão pela oferta Swap Obtém o montante swap quando posição é fechada Profit Obtém o resultado financeiro da oferta O acesso a propriedades de texto Symbol Obtém o nome do símbolo da oferta Comment Obtém o comentário da oferta Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double InfoString Obtém valor específico da propriedade tipo string Seleção Ticket Obtém o ticket/seleciona a oferta SelectByIndex Seleciona a oferta pelo índice