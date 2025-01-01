DocumentaçãoSeções
CDealInfo

CDealInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades das ofertas.

Descrição

A classe CDealInfo possibilita o acesso às propriedades das ofertas.

Declaração

   class CDealInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CDealInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer

 

Order

Obtém a ordem pela qual a oferta é executada

Time

Obtém o tempo de execução da oferta

TimeMsc

Recebe o tempo de uma oferta executada em milissegundos desde 01.01.1970

DealType

Obtém o tipo de oferta

TypeDescription

Obtém o tipo de oferta como uma string

Entry

Obtém a direção da oferta

EntryDescription

Obtém a direção da oferta como uma string

Magic

Obtém a ID do expert que executou a oferta

PositionId

Obtém a ID da posição em que a oferta foi envolvida

O acesso a propriedades do tipo double

 

Volume

Obtém o volume da oferta

Price

Obtém o preço da oferta

Commision

Obtém o valor da comissão pela oferta

Swap

Obtém o montante swap quando posição é fechada

Profit

Obtém o resultado financeiro da oferta

O acesso a propriedades de texto

 

Symbol

Obtém o nome do símbolo da oferta

Comment

Obtém o comentário da oferta

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém valor específico da propriedade tipo string

Seleção

 

Ticket

Obtém o ticket/seleciona a oferta

SelectByIndex

Seleciona a oferta pelo índice

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare