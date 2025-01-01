Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DLightDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
LightDirectionSet
Définit la direction d'une source dirigée de lumière.
void LightDirectionSet(
Paramètres
&light_direction
[in] Vecteur de direction.
Valeur de Retour
Aucune.