LightColorGet

Retourne la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.

void LightColorGet(

DXColor &light_color

);

Paramètres

&light_color

[out] Couleur et intensité de la lumière directionnelle.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

L'intensité est stockée dans le canal alpha de la structure DXColor.