- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
LightColorGet
Retourne la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.
void LightColorGet(
Paramètres
&light_color
[out] Couleur et intensité de la lumière directionnelle.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
L'intensité est stockée dans le canal alpha de la structure DXColor.