DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DDestroy 

Destroy

Distrugge una risorsa grafica e rilascia un contesto 3D grafico.

virtual void  Destroy()

Valore di Ritorno

No

Nota

Se una risorsa grafica è stata associata ad un oggetto grafico, quest'ultimo viene eliminato.