DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DDestroy 

Destroy

Détruit une ressource graphique et relâche le contexte graphique 3D.

virtual void  Destroy()

Valeur de Retour

Aucune

Note

Si une ressource graphique était liée à un objet graphique, celui-ci sera supprimé aussi.