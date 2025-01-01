Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DAmbientColorSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
AmbientColorSet
Définit la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.
void AmbientColorSet(
Paramètres
&ambient_color
[in] Couleur de la lumière d'ambiance.
Valeur de Retour
Aucune
Note
L'intensité est définie dans le canal alpha de la structure DXColor.