AmbientColorGet

Retourne la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.

void AmbientColorGet(

DXColor &ambient_color

);

Paramètres

&ambient_color

[out] Couleur de la lumière d'ambiance.

Valeur de Retour

Aucune

Note

L'intensité est stockée dans le canal alpha de la structure DXColor.