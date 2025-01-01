DocumentationSections
AmbientColorGet

Retourne la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.

void  AmbientColorGet(
   DXColor  &ambient_color      // couleur et intensité de la lumière d'ambiance
   );

Paramètres

&ambient_color

[out]  Couleur de la lumière d'ambiance.

Valeur de Retour

Aucune

Note

L'intensité est stockée dans le canal alpha de la structure DXColor.