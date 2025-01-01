- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.
ulong vector::ReplaceNan(
Parâmetros
valor
[in] Novo valor pelo qual os elementos NaN na matriz/vetor serão substituídos.
Valor retornado
Número de elementos NaN na matriz/vetor substituídos por um novo valor.