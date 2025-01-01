ReplaceNan

Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.

ulong vector::ReplaceNan(

const double value

);



ulong vectorf::ReplaceNan(

const float value

);



ulong matrix::ReplaceNan(

const double value

);



ulong matrixf::ReplaceNan(

const float value

);

Parâmetros

valor

[in] Novo valor pelo qual os elementos NaN na matriz/vetor serão substituídos.

Valor retornado

Número de elementos NaN na matriz/vetor substituídos por um novo valor.