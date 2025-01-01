DocumentaçãoSeções
Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.

ulong vector::ReplaceNan(
  const double   value      // novo valor
   );
 
ulong vectorf::ReplaceNan(
  const float    value      // novo valor
   );
 
ulong matrix::ReplaceNan(
  const double   value      // novo valor
   );
 
ulong matrixf::ReplaceNan(
  const float    value      // novo valor
   );

Parâmetros

valor

[in]  Novo valor pelo qual os elementos NaN na matriz/vetor serão substituídos.

Valor retornado

Número de elementos NaN na matriz/vetor substituídos por um novo valor.