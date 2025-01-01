- HasNan
TransposeConjugate
Transposição de uma matriz complexa com conjugação. Desenvolve ou reorganiza os eixos da matriz alterando o sinal da parte imaginária dos números complexos, retornando a matriz modificada.
|
matrix matrix::TransposeConjugate()
Valor retornado
Matriz transposta e conjugada complexa.
Note
Conjugate can be applied to real (non-complex) matrix or vector. In this case matrix or vector just copied on return.
Algoritmo simples de transposição de uma matriz complexa com conjugação – explicação do método
|
//--- Complex matrix transpose function with conjugation