TransposeConjugate

Transposição de uma matriz complexa com conjugação. Desenvolve ou reorganiza os eixos da matriz alterando o sinal da parte imaginária dos números complexos, retornando a matriz modificada.

matrix matrix::TransposeConjugate()

Valor retornado

Matriz transposta e conjugada complexa.

Note

Conjugate can be applied to real (non-complex) matrix or vector. In this case matrix or vector just copied on return.

Algoritmo simples de transposição de uma matriz complexa com conjugação – explicação do método