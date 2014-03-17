Resultados da MetaTrader AppStore para o terceiro trimestre de 2013

Outro trimestre do ano se passou e nós decidimos resumir seus resultados para a MetaTrader AppStore - a maior loja de robôs comerciais e indicadores técnicos para plataformas MetaTrader.

Primeiro de tudo, a AppStore para MetaTrader 4 foi lançada em modo beta e a versão final deve ser lançada em breve. No entanto, os desenvolvedores de robôs de negociação já podem publicar seus aplicativos MQL4 lá. Mais de 200 programas já passaram nos testes. Eles estarão disponíveis para os comerciantes imediatamente após o MetaTrader 4 Market ser lançado.

Mais de 500 desenvolvedores colocaram mais de 200 produtos no MetaTrader AppStore até o final do trimestre reportado. Isso excede os resultados do trimestre anterior em um terço. A maior parcela entre os aplicativos publicados é ocupada por robôs comerciais (45% do número total de produtos) e indicadores técnicos (34%). Os visitantes da AppStore também podem comprar painéis, analisadores e vários utilitários para expandir as possibilidades de sua plataforma de negociação.

Juntamente com o aumento do número de desenvolvedores e produtos, o número de negociantes que utilizam ativamente o mercado também está crescendo. O marco de 150 000 downloads de robôs comerciais e indicadores técnicos foi atingido no terceiro trimestre. Esse número inclui as instalações de versões de produtos gratuitos e comerciais desde o lançamento da AppStore. A marca de 100 000 downloads também foi passada algum tempo atrás - no segundo trimestre deste ano.

Vendas



As vendas de produtos comerciais na MetaTrader AppStore mantém uma alta taxa de crescimento (aumento de 33% comparando com o trimestre anterior) e constante aumento na proporção com o número de downloads. Isto pode ser explicado com a chegada de novos visitantes para a AppStore e crescente número de revendas para os clientes atuais - mais de 36% dos compradores comprou dois ou mais produtos AppStore (+2% em relação a segundo trimestre de 2013).



O terceiro trimestre não trouxe alterações significativas à estrutura de vendas por categorias de produtos. Indicadores técnicos ainda são os produtos mais populares em termos quantitativos (45% do total de produtos comprados). Robôs comerciais desempenham um segundo lugar próximo (41%). Painéis ocupam o terceiro lugar, com 6%.

Em termos monetários, os robôs de negociação (Expert Advisors) deixam todos os outros tipos de produtos muito atrás. Esta categoria de produto ocupa 85% do volume de negócios total da MetaTrader AppStore. Os robôs comerciais são seguidos por indicadores (9%) e os painéis (5%).

Top 10 Vendedores da MetaTrader AppStore



Preparamos mais uma vez a lista TOP-10 de vendedores de Market resumindo os resultados do terceiro trimestre de 2013. A lista inclui o melhor de 500 desenvolvedores de robôs comerciais e indicadores técnicos com os maiores volumes de vendas para o período relatado.

TOP-10 Vendedores da MetaTrader AppStore (terceiro trimestre de 2013):



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - novo na lista top

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading (Arturo Lopez Perez) - novo na lista top

cameuh (Camille Huot) - nova na lista top

DC2008 (Sergey Pavlov) - novo na lista top

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc) - novo na lista top

champions763 (Agus D Riadi) - novo na lista top

song_song (Jinsong Zhang) - novo na lista top



Para o terceiro trimestre, a classificação mudou significantemente. Primeiro, temos um novo líder - o recém chegado arnbober. Ele providenciou dois produtos para venda - robôs de negociação da série Bobra . Ambos aproveitam da popularidade e têm bons volumes de vendas. Em segundo lugar, a nossa lista top tem até sete recém-chegados. Eles entraram na lista enquanto vendiam diversos produtos: robôs de negociação, indicadores técnicos, analisadores e utilitários. Por exemplo, um vendedor DC2008 vende apenas Analisadores.

As vendas totais dos TOP- 10 vendedores é composta de 39% do montante geral dos programas vendidos no terceiro trimestre em 2013. Isto é 4% menos do que no 2 º trimestre, o que pode ser explicado pelo crescente número de vendedores e aplicativos vendidos no Mercado. A nossa lista de melhores vendedores pode ainda mudar após o lançamento oficial da AppStore para MetaTrader 4 . Nós certamente iremos acompanhar isso.

