2013년 3분기 MetaTrader AppStore 결과

일년 중 4분기가 지났고, 우리는 MetaTrader 플랫폼의 가장 큰 거래 로봇 및 기술 지표인 MetaTrader 앱스토어의 결과를 요약하기로 결정했습니다.

우선, MetaTrader 4를 위한 앱스토어는 베타 모드로 출시되었으며, 곧 최종 버전이 출시될 예정입니다. 그러나 거래 로봇 개발자는 이미 MQL4 애플리케이션을 그곳에 게시할 수 있습니다. 이미 200개 이상의 프로그램이 시험을 통과했습니다. MetaTrader 4 Market 출시 즉시 거래자에게 제공될 예정입니다.

보고된 분기 말까지 500개 이상의 개발자가 1200개 이상의 제품을 MetaTrader AppStore에 배치했습니다. 이는 전 분기 실적의 3분의 1을 초과하는 수치입니다. 공개된 애플리케이션 중 가장 많은 점유율은 거래로봇(제품 총수의 45%)과 기술지표(34%)가 차지하고 있습니다. 앱스토어 방문자는 패널, 분석기 및 다양한 유틸리티를 구입하여 거래 플랫폼의 가능성을 확대할 수도 있습니다.

개발자 및 제품 수의 증가와 함께 마켓을 적극적으로 이용하는 거래자 수도 증가하고 있습니다. 3/4분기에 거래 로봇 및 기술 지표 다운로드 수 150,000건을 달성했습니다. 앱스토어 출시 이후 무료 및 상용 제품 버전 설치가 포함된 번호입니다. 다운로드 10만 건도 조금 전인 올해 2분기에 돌파했습니다.

판매



MetaTrader AppStore 상용 제품의 매출은 높은 성장률(전 분기 대비 33% 증가)을 유지하고 있으며 다운로드 횟수에 비례하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 AppStore 신규 방문자의 유입과 현재 고객에 대한 리세일즈 증가로 설명할 수 있습니다. 구매자의 36% 이상이 2013년 2분기 대비 2개 이상의 AppStore 제품을 구매했습니다(+2%).



3/4분기는 제품 범주별 판매 구조에 큰 변화를 가져오지 않았습니다. 기술 지표는 여전히 양적 측면에서 가장 인기 있는 제품(총 구매 제품의 45%)입니다. 거래 로봇은 근소한 차이로 두 번째(41%)를 달립니다. 패널이 6%로 3위를 차지했습니다.

금전적인 측면에서 거래 로봇(Expert Advisors)은 다른 모든 제품 유형을 크게 앞서고 있습니다. 이 제품 카테고리는MetaTrader 앱스토어 총 매출액의 85%를 차지합니다. 이어 지표(9%)와 패널(5%)이 뒤를 잇습니다.

MetaTrader AppStore TOP-10 셀러



2013년 3분기 결과를 요약한 TOP-10 마켓 셀러 리스트를 다시 준비했습니다. 이 목록에는 보고된 기간 중 판매량이 가장 많은 500개 거래 로봇 및 기술 지표의 최고 개발자가 포함됩니다.

TOP-10 MetaTrader AppStore 셀러(2013년 3분기):



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - 신규 상위목록 추가자

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading (Arturo Lopez Perez) - 신규 상위목록 추가자

cameuh (Camille Huot) - 신규 상위목록 추가자

DC2008 (Sergey Pavlov) - 신규 상위목록 추가자

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc) - 신규 상위목록 추가자

champions763 (Agus D Riadi) - 신규 상위목록 추가자

song_song (Jinsong Zhang) - 신규 상위목록 추가자



2013년 3분기의 등급이 크게 변경되었습니다. 먼저, 새로운 리더가 탄생했습니다 - 신규진입 arnbober. 그는 거래 로봇 두 가지 제품을 판매용으로 제공하고 있습니다 - Bobra 시리즈의 거래 로봇. 두 회사 모두 인기를 누리고 있으며 판매량이 많습니다. 두 번째로, 우리의 상위 리스트에는 무려 7명의 신인이 있습니다. 이들은 거래 로봇, 기술 지표, 분석기, 유틸리티 등 다양한 제품을 판매하면서 이 목록에 이름을 올렸습니다. 예를 들어, 셀러 DC2008는 분석기만 판매합니다.

TOP-10 셀러의 총 매출은 2013년 3분기 전체 프로그램 판매량의 39%를 차지했습니다. 이는 2분기에 비해 4% 적은 수이며, 이는 점점 더 많은 셀러와 셀러드 마켓 애플리케이션으로 설명할 수 있습니다. 저희의 상위 판매자 목록은 MetaTrader 4용 앱스토어가 공식적으로 출시된 후 추가로 변경될 수 있습니다. 우리는 반드시 이것에 대해 후속 조치를 취할 것입니다.

MetaTrader 4/5용 MQL4/MQL5 애플리케이견을 준비하고 수백만 개의 시장에서 판매하십시오.












