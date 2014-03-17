Negócios sociais com as plataformas de negócios MetaTrader 4 e MetaTrader 5

O que são negócios sociais? São uma cooperação mútua benéfica entre negociadores e investidores pelo meio dos quais negociadores de sucesso permitem o monitoramento de suas negociações e investidores em potencial aproveitam a oportunidade de monitorar seus desempenhos e copiar negociações daqueles que parecerem mais promissores.



Você monitora negociações em tempo real de um número de negociadores, conecta-se aos de maior sucesso, e copia seus negócios em modo automático - é disso que se trata a negociação social. Para negociadores novatos ou sem experiência que acabaram de entrar nos mercados financeiros para ter uma renda extra, é provavelmente a melhor oportunidade de fato começar a negociar.





Você não precisa ser um negociador profissional com um grande volume de conhecimento e habilidades de modo a negociar profissionalmente. Nem precisa seguir e analisar as notícias dos mercados financeiros, desenvolver e implementar estratégias de negócios e se preparar par alterar aquelas que falham na monitoração de seus desempenhos nas novas condições do mercado. Graças aos negócios sociais tudo isso se tornou desnecessário já que você pode simplesmente copiar os negócios de todos os que acompanham as notícias; analisar mercados e criar estratégias lucrativas.



é difícil começar as negociações espelho e quanto isso custa? Enquanto o investimento em fundos de retorno absoluto não estavam disponíveis para muitos devido ao alto limiar de entrada (centenas de milhares e milhões de dólares), os negócios sociais são um sistema altamente acessível disponível a qualquer negociador com qualquer nível de renda. Eles abrem o acesso para um grande mercado com vastas oportunidades que você também pode utilizar.

As vantagens dos negócios sociais são óbvias:

Renda extra tanto para negociadores quanto para investidores



Diversificação de investimento



Oportunidade de conectar-se aos negociadores de maior sucesso e automaticamente espelhar seus negócios

Baixo limiar de entrada: você pode começar com um orçamento baixo

Oportunidade de treino: você pode negociar em contas de demonstração em um modo de treinamento

Economia de tempo

Alta operabilidade e interface amigável

Pronto para tomar as oportunidades oferecidas pelos negócios sociais mas não sabe por onde começar? O MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 são as mais populares e famosas plataformas para negócios sociais e de espelhamento, com o serviço Trading Signals (Sinais de negociação) sendo uma característica de negócios sociais muito conveniente e avançada oferecida nessas plataformas. Os negócios sociais com as plataformas MetaTrader são muito diretos: o usuário define o sinal diretamente do terminal, inscreve-se nele e desse momento em diante todas as negociações são copiada para sua conta.





A negociação social com o MetaTrader permitirá a você monitorar a atividade de negócios e a lucratividade dos negociadores de sucesso e, mais importante, copiar suas negociações. Se você ver uma tendência positiva no desempenho de um dos negociadores cujo sinal esteja disponível para sua assinatura, vá em frente e copie suas negociações. O terminal de negócios vai espelhar automaticamente todas as negociações do provedor de sinais para sua conta, sem qualquer intervenção manual necessária.

Então, após inscrever-se o negociador pode ganhar dinheiro utilizando o serviço de sinais, sem esforço, habilidades ou experiência de negócios.



Afinal, os negócios sociais devem ser simples e direitos para serem de fácil compreensão pelos negociadores sem qualquer bagagem. Não podemos, mas admitimos. Nesse contexto, os sinais de negócios do MetaTrader parecem ser perfeitamente adequados. Eles estão disponíveis para qualquer usuário, independente de sua experiência com negócios. Aqui, não é exigido assinar um contrato com um provedor do sinal selecionado ou um corretor, nem há nenhuma papelada ou controle manual necessário. Tudo é feito automaticamente.

Tudo o que você precisa é especificar seus corretor e inserir o número de sua conta no servidor do corretor. Nada mais que isso. O processo de assinatura levará bem pouco tempo. A descrição do procedimento da assinatura passo a passo está disponível no artigo intitulado "Como assinar os sinais de negociação". Após lê-lo, você assinará o sinal de sua escolha de forma rápida e fácil.





Apesar de ser aparentemente complicado, a escolha de um provedor do sinal adequado foi feita tão simples quanto possível - a seção de sinais de negociação apresenta um lista atualizada regularmente de provedores. Por padrão, os sinais na lista são escolhidos pela qualidade assegurando que os mais bem posicionados sejam transmitidos pelos sinais com maior credibilidade e melhor desempenho financeiro. No entanto, para sua conveniência, os sinais de negócios também podem ser escolhidos por crescimento mensal, número de assinantes, preço e outros parâmetros.

Os negócios sociais com a plataforma de negócios do MetaTrader são fáceis, diretos e disponíveis para todos. Dentre milhares de provedores de sinal disponíveis, você só precisa escolher aquele que melhor se adapta a você e ajustar seus parâmetros!

