Risultati dell’AppStore MetaTrader per il terzo trimestre del 2013

Un altro trimestre dell'anno è passato e abbiamo deciso di riassumere i suoi risultati per l’ AppStore MetaTrader, il più grande negozio di robot di trading e indicatori tecnici per piattaforme MetaTrader.

Prima di tutto, l’AppStore per MetaTrader 4 è stato rilasciato nella modalità beta e la versione finale sarà lanciata a breve. Tuttavia, gli sviluppatori di robot di trading possono già pubblicare lì le loro applicazioni MQL4. Più di 200 programmi hanno già superato i test. Saranno disponibili per i trader immediatamente dopo il lancio del Market MetaTrader 4.

Più di 500 sviluppatori hanno inserito oltre 1200 prodotti nell’AppStore MetaTrader entro la fine del trimestre riportato. Ciò supera di un terzo i i risultati del trimestre precedente. La quota maggiore tra le applicazioni pubblicate è occupata da robot di trading (45% del numero totale di prodotti) e indicatori tecnici (34%). I visitatori di AppStore possono anche acquistare pannelli, analizzatori e varie utilità per espandere le possibilità della loro piattaforma di trading.

Insieme all'aumento del numero di sviluppatori e prodotti, anche il numero di trader che utilizzano attivamente il mercato sta crescendo. Il traguardo di 150 000 download di robot di trading e indicatori tecnici è stato raggiunto nel terzo trimestre. Questo numero include le installazioni di versioni gratuite e commerciali del prodotto dal lancio dell’AppStore. Anche il punto di rottura di 100 000 download è stato superato poco fa, nel secondo trimestre di quest'anno.

Vendite



Le vendite dei prodotti commerciali dell’AppStore MetaTrader mantengono un alto tasso di crescita (aumentato del 33% rispetto al trimestre precedente) e aumentano costantemente in proporzione al numero di download. Ciò può essere spiegato con l'afflusso di nuovi visitatori nell'AppStore e il crescente numero di rivendite ai clienti attuali: oltre il 36% degli acquirenti ha acquistato due o più prodotti AppStore (+2% rispetto al secondo trimestre 2013).



Il terzo trimestre non ha apportato modifiche significative alla struttura delle vendite per categorie di prodotti. Gli indicatori tecnici sono ancora i prodotti più popolari in termini quantitativi (45% del totale dei prodotti acquistati). I robot di trading corrono al secondo posto (41%). I pannelli occupano il terzo posto con il 6%.

In termini monetari, i robot di trading (Expert Advisor) superano di gran lunga tutti gli altri tipi di prodotti. Questa categoria di prodotti occupa l'85% del fatturato totale dell’AppStore MetaTrader. I robot di trading sono seguiti da indicatori (9%) e pannelli (5%).

TOP-10 dei venditori sull’AppStore MetaTrader



Abbiamo nuovamente preparato l'elenco top-10 dei venditori del Market che riassume i risultati del terzo trimestre 2013. L'elenco include i migliori tra 500 sviluppatori di robot di trading e indicatori tecnici con i più alti volumi di vendita per il periodo riportato.

TOP-10 dei venditori dell’AppStore MetaTrader (terzo trimestre 2013):



arnbober (Arnold Bobrinskiy), nuovo nella lista

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading (Arturo Lopez Perez), nuovo nella lista

cameuh (Camille Huot), nuovo nella lista

DC2008 (Sergey Pavlov), nuovo nella lista

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc), nuovo nella lista

champions763 (Agus D Riadi), nuovo nella lista

song_song (Jinsong Zhang), nuovo nella lista



Per il terzo trimestre 2013, la valutazione è cambiata in modo significativo. Innanzitutto, abbiamo un nuovo leader: il nuovo arrivato arnbober. Ha fornito due prodotti in vendita: robot di trading di Bobra. Entrambi godono della popolarità e hanno buoni volumi di vendita. In secondo luogo, la nostra lista dei migliori ha ben sette nuovi arrivati. Sono entrati nell'elenco mentre vendevano vari prodotti: robot di trading, indicatori tecnici, analizzatori e utilità. Ad esempio, un venditore DC2008 vende solo analizzatori.

Le vendite totali dei venditori TOP-10 hanno costituito il 39% della quantità complessiva di programmi venduti nel terzo trimestre 2013. Questo è il 4% in meno rispetto al secondo trimestre, il che può essere spiegato dal crescente numero di venditori e applicazioni di mercato vendute. Il nostro elenco dei più venduti potrebbe cambiare ulteriormente dopo il lancio ufficiale dell’ AppStore per MetaTrader 4. Ne riparleremo sicuramente in seguito.

Prepara le tue applicazioni MQL4 / MQL5 per MetaTrader 4/5 e vendile sul mercato multi-milione.











