Preparamos um instalador especial para a plataforma de negociação MetaTrader 5 no macOS. Trata-se de um assistente completo que permite instalar o aplicativo como um software nativo. Ele realiza todas as ações necessárias: identifica o sistema, baixa e instala a versão mais recente do Wine, configura-o e, por fim, instala o MetaTrader dentro dele. Todo o processo ocorre de forma automática, e tudo o que você precisa fazer é aguardar a conclusão da instalação. Assim que terminar, você poderá começar a trabalhar com a plataforma imediatamente.

O instalador pode ser baixado pelo link ou pelo menu “Ajuda” na plataforma de negociação:

Links para download no menu da plataforma


Requisitos do sistema

A versão mínima do macOS necessária para instalar o MetaTrader 5 é a Catalina (10.15.7). A plataforma funciona em todas as versões modernas do sistema e é compatível com todos os processadores Apple, desde o M1 até as versões mais recentes.


Preparação: verifique a versão do Wine

Se você já utiliza o MetaTrader no macOS, verifique a versão atual do Wine — ela aparece no log da plataforma ao iniciar o programa:

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Se sua versão do Wine for inferior a 8.0.1, recomendamos fortemente que você remova a versão antiga da plataforma junto com o prefixo do Wine no qual ela está instalada. Antes de fazer isso, salve separadamente todos os arquivos necessários — modelos, EAs baixados, indicadores etc. A própria plataforma pode ser removida normalmente, arrastando-a da pasta “Aplicativos” para a lixeira. O prefixo do Wine pode ser removido pelo Finder. Selecione o menu “Ir \ Ir para a pasta” e insira o nome do diretório — ~/Library/Application Support/.

Acesse o diretório do prefixo do Wine

Ao acessá-lo, exclua as seguintes pastas:

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


Instalação

A plataforma MetaTrader 5 é instalada como um aplicativo comum no macOS. Execute o arquivo baixado e siga as instruções. Durante o processo, será solicitado que você instale pacotes adicionais do Wine (Mono e Gecko). Aceite essa instalação, pois eles são necessários para o funcionamento correto da plataforma.

Instalando o MetaTrader 5 no macOS


Aguarde a conclusão da instalação e comece a trabalhar com o MetaTrader 5:

MetaTrader 5 no Mac OS


Diretório de dados do MetaTrader 5

Para o MetaTrader 5, o Wine cria um disco lógico virtual com o ambiente necessário. No disco, o diretório de dados da plataforma está localizado, por padrão, no seguinte caminho:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


Configuração do idioma da interface

Ao instalar o MetaTrader 5, o Wine adiciona suporte apenas ao idioma (localização) utilizado no momento no macOS. Na maioria dos casos, isso é suficiente. Se você deseja usar outro idioma na plataforma, altere o idioma do macOS antes da instalação e reinicie o computador. Então, instale a plataforma. Depois disso, você pode restaurar o idioma original do macOS.

Baixar o MetaTrader 5 para macOS


Experimente o aplicativo móvel MetaTrader 5 para iPhone ou iPad. Com ele, é possível acompanhar o mercado, realizar negociações e gerenciar sua conta de qualquer lugar do mundo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/619

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

