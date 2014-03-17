Teste rápido das ideias de negociação no gráfico

Introdução

O sexto Campeonato de Negociação Automatizada (ATC) finalmente começou. A agitação inicial já passou e finalmente podemos relaxar um pouco e examinar os robôs de negociação enviados. Decidi fazer uma pequena pesquisa para encontrar os recursos mais notáveis dos robôs de negociação modernos e definir o que podemos esperar de suas atividades de negociação.

Isso provou ser uma tarefa bem difícil. Por essa razão, meus cálculos não podem ser considerados perfeitamente exatos ou completos, visto que apenas tive acesso às descrições de Expert Advisors e a raros comentários dos desenvolvedores. Entretanto, ainda podemos chegar a algumas conclusões e abaixo estão os resultados dos meus cálculos: 451 Expert Advisors participaram do Campeonato, mas apenas 316 deles contêm alguma descrição significativa. Os desenvolvedores dos EAs restantes preencheram suas descrições com saudações a seus amigos e familiares, mensagens a civilizações extraterrestres ou aplausos para si próprios.

Estratégias mais populares no ATC 2012:

negociação utilizando diversas construções gráficas (níveis de preços importantes, níveis de suporte e resistência, canais) – 55;

análise de movimento de preço (para vários períodos de tempo) – 33;

sistemas de monitoramento de tendência (penso que essas palavras escondem alguma combinação excessivamente otimizada de médias móveis, mas posso estar enganado) :) ) – 31;

padrões de preços estatísticos – 10:

arbitragem, análise de correlação de símbolos – 8;

análise de volatilidade – 8;

redes neurais – 7;

análise de candlestick – 5;

averagers – 5;

pacotes de estratégias – 5;

tempo da sessão de negociação – 4;

gerador de número aleatório – 4;

negociando as novidades – 3,

Ondas de Elliott – 2.

É claro que as estratégias de indicador são tradicionalmente as mais populares. É difícil definir o papel de cada indicador específico em um Expert Advisor em particular, mas é possível estimar o número absoluto de seu uso:

Média Móvel – 75;

MACD – 54;

Oscilador Estocástico – 25;

RSI – 23;

Bandas de Bollinger – 19;

Fractais – 8;

CCI, ATR – 7 indicadores de cada;

Zigzag, SAR Parabólico – 6 indicadores de cada;

ADX – 5;

Impulso – 4;

indicadores personalizados (isso é intrigante :) ) – 4;

Ichimoku, AO – 3 indicadores de cada;

ROC, WPR, StdDev, Volumes – 2 indicadores de cada.

Os dados sugerem as seguintes conclusões - a maioria dos participantes utiliza estratégias de acompanhamento de negociação com indicadores. É possível que eu tenha perdido algo ao coletar os dados e nós veremos o surgimento de algumas personalidades extraordinárias no ramo da negociação automatizada, mas isso parece improvável no momento. Penso que o principal problema é que os iniciantes atraídos pelo mercado, na maioria dos casos, recebem regras em vez de conhecimento.



Por exemplo, aqui estão as regras de uso de MACD, aqui estão os sinais - agora otimize os parâmetros e ganhe dinheiro. E se eles utilizassem os cérebros um pouco? Besteira! Os padrões já foram desenvolvidos! Por que reinventar a roda? Entretanto, frequentemente nos esquecemos de que os indicadores que são tão populares no momento também foram inventados por negociadores como você e eu. Eles também tinham seus padrões e especialidades. Talvez um indicador com o seu nome se tornará padrão em cerca de dez anos.

Eu gostaria de compartilhar o meu método de busca de ideias de negociação, bem como o método que uso para testá-las rapidamente.





Descrição do método

Toda a análise técnica é baseada em um axioma simples - os preços consideram tudo. Mas há um problema - esta afirmação não tem dinâmica. Olhamos para o gráfico e observamos uma imagem estática: o preço realmente considerou tudo. Entretanto, queremos saber o que o preço considerará em um determinado período de tempo futuro e aonde ele irá, para que possamos ter lucro. Os indicadores derivados do preço foram projetados exatamente para prever possíveis movimentos futuros.



Como aprendemos com a física, o derivativo de primeira ordem de magnitude é velocidade. Assim, os indicadores calculam a velocidade de alteração do preço atual. Também sabemos que magnitudes significativas têm inércia que evita mudanças bruscas no valor da velocidade sem a intervenção de forças externas consideráveis. É assim que abordamos gradativamente o conceito de uma tendência - o estado de preço quando o seu derivativo de primeira ordem (velocidade) mantém o seu valor durante o período de tempo em que forças externas (notícias, políticas de bancos centrais, etc.) não afetam o mercado.

Agora vamos voltar ao início - os preços consideram tudo. Para desenvolver novas ideias, devemos examinar o comportamento do preço e seus derivativos no mesmo intervalo de tempo. Apenas uma análise cuidadosa dos gráficos de preço elevará a sua negociação de fé cega ao nível de entendimento verdadeiro.



Isso pode não levar a mudanças imediatas nos resultados de negociação, mas a capacidade de responder a inúmeros porquês terá um papel positivo mais cedo ou mais tarde. Além disso, a análise visual de gráficos e indicadores permitirá que você encontre correlações novas entre os preços e indicadores, as quais passaram totalmente despercebidas pelos desenvolvedores.

Imagine que você encontrou uma nova correlação que aparentemente trabalha a seu favor. Qual o próximo passo? A forma mais fácil é escrever um Expert Advisor e testá-lo em relação a dados históricos, certificando-se de que a sua hipótese esteja correta. Se esse não for o caso, temos que selecionar uma forma comum de otimização de parâmetros. A pior coisa é que não fomos capazes de responder ao porquê. Por que o nosso Expert Advisor causa perdas/lucros? Por que houve uma redução tão grande? Sem as respostas, você não será capaz de implementar sua ideia com eficiência.

Eu realizo as seguintes ações para visualizar os resultados de uma correlação obtida no gráfico:

Eu crio o indicador necessário, para que ele gere um sinal: -1 para venda e 1 para compra. Eu conecto o indicador de balanço que exibe pontos de entrada e saída para o gráfico. O indicador também mostra as mudanças de balanço e participação (em pontos) ao processar o sinal. Eu analiso em quais casos e circunstâncias minhas hipóteses são corretas.

O método tem algumas vantagens.



Primeiramente, o indicador de balanço é totalmente calculado utilizando o método OnCalculate, que proporciona velocidade máxima de cálculo e disponibilidade automática de dados históricos nas séries de cálculo de entrada.



Em segundo lugar, a adição do sinal ao indicador existente é um passo intermediário entre a criação de um Expert Advisor via Assistente e desenvolvê-lo por conta própria.



Em terceiro lugar, uma ideia e um resultado final podem ser visualizados em um único gráfico. É evidente que o método apresenta algumas limitações: um sinal está amarrado ao preço de fechamento da barra, o balanço é calculado para o lote constante, não há opções para negociar com ordens pendentes. Entretanto, todas essas limitações podem ser facilmente corrigidas/melhoradas.





Implementação

Vamos desenvolver um indicador de sinal simples para compreender como ele funciona e avaliar a conveniência do método. Já ouvi falar sobre os padrões de candlestick há muito tempo. Então por que não verificar o funcionamento prático deles? Eu selecionei os padrões reversos "martelo" e "estrela cadente" como sinais de compra e venda, respectivamente. As imagens abaixo apresentam o aspecto esquemático deles:





Figura 1. Padrões de candlestick "martelo" (hammer) e "estrela cadente" (shooting star)

Agora, vamos definir as regras de entrada no mercado quando o padrão "martelo" aparece.

O valor mais baixo do candle deve ser inferior que os valores dos últimos cinco candles; O corpo do candle não deve exceder 50% de sua altura total; A sombra superior do candle não deve exceder 0% de sua altura total; A altura do candle não deve ser inferior a 100% a altura média dos cinco candles anteriores; O preço de fechamento do padrão deve ser inferior à Média Móvel de 10 períodos.

Se essas condições estiverem presentes, devemos abrir uma posição longa. As regras são as mesmas para o padrão "estrela cadente". A única diferença é que devemos abrir uma posição curta:

O valor mais alto do candle deve ser superior aos valores dos últimos cinco candles; O corpo do candle não deve exceder 50% de sua altura total; A sombra inferior do candle não deve exceder 0% de sua altura total; A altura do candle não deve ser inferior a 100% a altura média dos cinco candles anteriores; O preço de fechamento do padrão deve ser superior à Média Móvel de 10 períodos.

Eu utilizei negrito para os parâmetros que usei com base em esboços que podem ser otimizados no futuro (se o padrão apresentar resultados aceitáveis). Os limites que desejo implementar permitem limparmos os padrões dos que apresentam aparência inapropriada (pp. 1-3) bem como dos conhecidamente fracos que não podem ser aceitos como sinais.

Ademais, devemos determinar os momentos de saída. Visto que os padrões mencionados aparecem como sinais de inversão de tendência, a tendência existe no momento em que o candle apropriado aparece. Dessa forma, a média móvel que segue o preço também estará presente. O sinal de saída é formado pelo cruzamento do preço e de sua média móvel de 10 períodos.

Agora é hora de programar um pouco. Vamos desenvolver um novo indicador personalizado no Assistente MQL5, nomeá-lo PivotCandles e descrever o seu comportamento. Vamos definir os valores retornados para conectar o indicador de balanço:

-1 – abrir uma posição de venda;

-2 – fechar uma posição de compra;

0 – sem sinal;

1 – abrir posição de compra;

2 – fechar posição de venda.

Como você sabe, os verdadeiros programadores não procuram caminhos fáceis. Eles procuram os mais fáceis de todos. :) Eu não sou uma exceção. Enquanto ouvia música com meus fones de ouvido e bebia café aromático, criei o arquivo com a classe a ser implementada em um indicador e em um Expert Advisor (caso eu decida desenvolvê-lo com base no indicador). É possível que ele até mesmo possa ser modificado para outros padrões de candlestick. O código não tem nada absolutamente novo. Acredito que os comentários implementados no código cobrem todas as perguntas possíveis.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" input int iMaxBodySize = 50 ; input int iMaxShadowSize = 0 ; input int iVolatilityCandlesCount = 5 ; input int iPrevCandlesCount = 5 ; input int iVolatilityPercent = 100 ; input int iMAPeriod = 10 ; class CPivotCandlesClass { private : MqlRates m_candles[]; int m_history_depth; int m_handled_candles_count; double m_ma_value; double m_prev_ma_value; bool m_is_highest; bool m_is_lowest; double m_volatility; int m_candle_pattern; void PrepareArrayForNewCandle(); int CheckCandleSize( MqlRates &candle); void PrepareCalculation(); protected : int DoAnalizeNewCandle(); public : void CPivotCandlesClass(); void CleanupHistory(); double MAValue() { return m_ma_value;} int AnalizeNewCandle( MqlRates & candle); int AnalizeNewCandle( const datetime time, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int spread ); }; void CPivotCandlesClass::CPivotCandlesClass() { m_history_depth = ( int ) MathMax ( MathMax ( iVolatilityCandlesCount + 1 , iPrevCandlesCount + 1 ), iMAPeriod); m_handled_candles_count = 0 ; m_prev_ma_value = 0 ; m_ma_value = 0 ; ArrayResize (m_candles, m_history_depth); } void CPivotCandlesClass::CleanupHistory() { ArrayFree (m_candles); ArrayResize (m_candles, m_history_depth); m_handled_candles_count = 0 ; m_prev_ma_value = 0 ; m_ma_value = 0 ; } int CPivotCandlesClass::AnalizeNewCandle( const datetime time, const double open, const double high, const double low, const double close, const long tick_volume, const long volume, const int spread ) { PrepareArrayForNewCandle(); m_candles[ 0 ].time = time; m_candles[ 0 ].open = open; m_candles[ 0 ].high = high; m_candles[ 0 ].low = low; m_candles[ 0 ].close = close; m_candles[ 0 ].tick_volume = tick_volume; m_candles[ 0 ].real_volume = volume; m_candles[ 0 ].spread = spread; if (m_handled_candles_count < m_history_depth) return 0 ; else return DoAnalizeNewCandle(); } int CPivotCandlesClass::AnalizeNewCandle( MqlRates & candle) { PrepareArrayForNewCandle(); m_candles[ 0 ] = candle; if (m_handled_candles_count < m_history_depth) return 0 ; else return DoAnalizeNewCandle(); } void CPivotCandlesClass::PrepareArrayForNewCandle() { ArrayCopy (m_candles, m_candles, 1 , 0 , m_history_depth- 1 ); m_handled_candles_count++; } void CPivotCandlesClass::PrepareCalculation() { m_prev_ma_value = m_ma_value; m_ma_value = 0 ; m_is_highest = true ; m_is_lowest = true ; m_volatility = 0 ; double price_sum = 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_history_depth; i++) { if (i<iMAPeriod) price_sum += m_candles[i].close; if (i> 0 && i<=iVolatilityCandlesCount) m_volatility += m_candles[i].high - m_candles[i].low; if (i> 0 && i<=iPrevCandlesCount) { m_is_highest = m_is_highest && (m_candles[ 0 ].high > m_candles[i].high); m_is_lowest = m_is_lowest && (m_candles[ 0 ].low < m_candles[i].low); } } m_ma_value = price_sum / iMAPeriod; m_volatility /= iVolatilityCandlesCount; m_candle_pattern = CheckCandleSize(m_candles[ 0 ]); } int CPivotCandlesClass::CheckCandleSize( MqlRates &candle) { double candle_height=candle.high-candle.low; double candle_body= MathAbs (candle.close-candle.open); if (candle_body/candle_height* 100.0 >iMaxBodySize) return 0 ; double candle_top_shadow=candle.high- MathMax (candle.open,candle.close); double candle_bottom_shadow= MathMin (candle.open,candle.close)-candle.low; if (candle_top_shadow/candle_height* 100.0 <=iMaxShadowSize) return 1 ; else if (candle_bottom_shadow/candle_height* 100.0 <=iMaxShadowSize) return - 1 ; else return 0 ; } int CPivotCandlesClass::DoAnalizeNewCandle() { PrepareCalculation(); int signal = 0 ; if (m_candles[ 1 ].close > m_prev_ma_value && m_candles[ 0 ].close < m_ma_value) signal = 2 ; else if (m_candles[ 1 ].close < m_prev_ma_value && m_candles[ 0 ].close > m_ma_value) signal = - 2 ; if (m_candles[ 0 ].high - m_candles[ 0 ].low >= iVolatilityPercent / 100.0 * m_volatility) { if (m_candle_pattern < 0 && m_is_highest && m_candles[ 0 ].close > m_ma_value) signal = - 1 ; else if (m_candle_pattern > 0 && m_is_lowest && m_candles[ 0 ].close < m_ma_value) signal = 1 ; } return signal; }

Podemos perceber que toda a parte de cálculo é realizada pela classe CPivotCandlesClass. Considera-se boa prática de programação a separação da parte de cálculo da parte visual e eu faço o máximo esforço para seguir essa recomendação. Os benefícios não demoram a chegar - segue abaixo o código do próprio indicador:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "SlowMA" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrAliceBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "ChartSignal" #property indicator_type2 DRAW_COLOR_ARROW #property indicator_color2 clrLightSalmon , clrOrangeRed , clrBlack , clrSteelBlue , clrLightBlue #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 3 #include <PivotCandlesClass.mqh> double SMA[]; double Signal[]; double ChartSignal[]; double SignalColor[]; CPivotCandlesClass PivotCandlesClass; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,SMA, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ChartSignal, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,SignalColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 ,Signal, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated == 0 ) PivotCandlesClass.CleanupHistory(); int end_calc_edge = rates_total- 1 ; if (prev_calculated >= end_calc_edge) return end_calc_edge; for ( int i=prev_calculated; i<end_calc_edge; i++) { int signal = PivotCandlesClass.AnalizeNewCandle(time[i],open[i],high[i],low[i],close[i],tick_volume[i],volume[i],spread[i]); Signal[i] = signal; SMA[i] = PivotCandlesClass.MAValue(); if (signal < 0 ) ChartSignal[i]=high[i]; else if (signal > 0 ) ChartSignal[i]=low[i]; else ChartSignal[i]= 0 ; SignalColor[i]=signal+ 2 ; } SMA[end_calc_edge] = SMA[end_calc_edge- 1 ]; return (end_calc_edge); }

O indicador está pronto. Agora, vamos testá-lo em qualquer um dos gráficos. Para fazer isso, instale o indicador compilado no gráfico. Após isso, veremos algo similar ao apresentado na imagem abaixo.





Figura 2. Indicador dos padrões de candlestick "martelo" e "estrela cadente"

Os pontos coloridos indicam possíveis entradas e saídas de mercado. As cores são selecionadas da seguinte forma:

vermelho escuro – vender;

azul escuro – comprar;

vermelho claro – fechar posição longa;

vermelho claro – fechar posição curta;

Sinais de fechamento são formados sempre que o preço atinge a sua média móvel. O sinal é ignorado caso não houvesse posições naquele momento.

Agora, vamos ao tópico principal deste artigo. Nós temos um indicador com o buffer de sinal gerando apenas alguns sinais determinados. Vamos exibir em uma janela separada do mesmo gráfico o quanto esses sinais podem ser lucrativos ou causar prejuízos se realmente forem seguidos. O indicador foi desenvolvido especialmente para esse caso. Ele pode se conectar a outro indicador e abrir/fechar posições virtuais dependendo dos sinais que estão sendo recebidos.

Da mesma forma que fizemos com o indicador anterior, devemos separar o código em duas partes - cálculo e visual. Segue abaixo o resultado de uma noite sem dormir, mas espero que valha a pena. :)

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" struct BalanceResults { double balance; double equity; }; int FindIndicatorHandle( string _name) { int windowsCount = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WINDOWS_TOTAL ); for ( int w=windowsCount- 1 ; w>= 0 ; w--) { int indicatorsCount = ChartIndicatorsTotal ( 0 ,w); for ( int i= 0 ;i<indicatorsCount;i++) { string name = ChartIndicatorName ( 0 ,w,i); if (name == _name) return ChartIndicatorGet ( 0 ,w,name); } } return - 1 ; } class CBaseBalanceCalculator { private : double m_position_volume; double m_position_price; double m_symbol_points; BalanceResults m_results; public : void CBaseBalanceCalculator( string symbol_name = "" ); void Cleanup(); BalanceResults Calculate( const double _prev_balance, const int _signal, const double _next_open, const double _next_spread ); }; void CBaseBalanceCalculator::CBaseBalanceCalculator( string symbol_name = "" ) { Cleanup(); if (symbol_name == "" ) m_symbol_points = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_POINT ); else m_symbol_points = SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); } void CBaseBalanceCalculator::Cleanup() { m_position_volume = 0 ; m_position_price = 0 ; } BalanceResults CBaseBalanceCalculator::Calculate( const double _prev_balance, const int _signal, const double _next_open, const double _next_spread ) { ZeroMemory (m_results); double current_price = 0 ; double profit = 0 ; if (_signal == 0 ) m_results.balance = _prev_balance; else if (_signal * m_position_volume >= 0 ) { if (m_position_volume != 0 ) m_results.balance = _prev_balance; else if (_signal == 1 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; m_position_price = (m_position_volume * m_position_price + current_price) / (m_position_volume + 1 ); m_position_volume = m_position_volume + 1 ; m_results.balance = _prev_balance; } else if (_signal == - 1 ) { current_price = _next_open; m_position_price = (-m_position_volume * m_position_price + current_price) / (-m_position_volume + 1 ); m_position_volume = m_position_volume - 1 ; m_results.balance = _prev_balance; } else m_results.balance = _prev_balance; } else { if (_signal > 0 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.balance = _prev_balance + profit; if (_signal == 1 ) { m_position_price = current_price; m_position_volume = 1 ; } else m_position_volume = 0 ; } else { current_price = _next_open; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.balance = _prev_balance + profit; if (_signal == - 1 ) { m_position_price = current_price; m_position_volume = - 1 ; } else m_position_volume = 0 ; } } if (m_position_volume > 0 ) { current_price = _next_open; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.equity = m_results.balance + profit; } else if (m_position_volume < 0 ) { current_price = _next_open + _next_spread * m_symbol_points; profit = (current_price - m_position_price) / m_symbol_points * m_position_volume; m_results.equity = m_results.balance + profit; } else m_results.equity = m_results.balance; return m_results; }

A classe de cálculo está pronta. Agora, devemos implementar a exibição do indicador para ver como ele funciona.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 3 #property indicator_level1 0.0 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_levelstyle STYLE_DOT #property indicator_levelwidth 1 #property indicator_label1 "Balance" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrBlue , clrRed #property indicator_style1 STYLE_DOT #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Equity" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrLime #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "Zero" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrGray #property indicator_style3 STYLE_DOT #property indicator_width3 1 #include <BalanceClass.mqh> input string iParentName = "" ; input int iSignalBufferIndex = - 1 ; input datetime iStartTime = D'01.01.2012' ; input datetime iEndTime = 0 ; double Balance[]; double BalanceColor[]; double Equity[]; double Zero[]; double Signal[ 1 ]; int parent_handle; CBaseBalanceCalculator calculator; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Balance, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,BalanceColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Equity, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,Zero, INDICATOR_DATA ); parent_handle = FindIndicatorHandle(iParentName); if (parent_handle < 0 ) { Print ( "Error! Parent indicator not found" ); return - 1 ; } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start_index = prev_calculated; int end_index = rates_total- 1 ; for ( int i=start_index; i<end_index; i++) { if (time[i] < iStartTime) { Balance[i] = 0 ; Equity[i] = 0 ; continue ; } if (time[i] > iEndTime && iEndTime != 0 ) { Equity[i] = (i== 0 ) ? 0 : Equity[i- 1 ]; Balance[i] = Equity[i]; continue ; } if ( CopyBuffer (parent_handle,iSignalBufferIndex,time[i], 1 ,Signal)==- 1 ) { Print ( "Data copy error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); return ( 0 ); } BalanceResults results = calculator.Calculate(i== 0 ? 0 :Balance[i- 1 ], ( int )Signal[ 0 ], open[i+ 1 ], spread[ 1 + 1 ]); Balance[i] = results.balance; Equity[i] = results.equity; Zero[i] = 0 ; if (Balance[i] >= 0 ) BalanceColor[i] = 0 ; else BalanceColor[i] = 1 ; } Balance[end_index] = Balance[end_index- 1 ]; Equity[end_index] = Equity[end_index- 1 ]; BalanceColor[end_index] = BalanceColor[end_index- 1 ]; Zero[end_index] = 0 ; return rates_total; }

Finalmente terminou! Vamos compilá-lo e examinar os resultados.





Instruções de uso

Para avaliar a operação de nosso indicador recém-desenvolvido, ele deve ser anexado ao gráfico que contém pelo menos um indicador de sinal. Se você seguiu todos os passos, já temos um indicador – PivotCandles. Agora temos que configurar os parâmetros de entrada. Vamos ver o que devemos especificar:

Nome do indicador para cálculo de balanço (string) – devemos ter em mente que a ligação do indicador de balanço é realizada pelo nome. Assim, este campo é obrigatório.

(string) – devemos ter em mente que a ligação do indicador de balanço é realizada pelo nome. Assim, este campo é obrigatório. Número do índice do buffer de sinal (inteiro) – outro parâmetro crítico. O indicador de sinal poderá gerar diversos sinais de acordo com um algoritmo previamente definido. Dessa forma, o indicador de balanço deve ter os dados relativos ao sinal do buffer que ele irá calcular.

(inteiro) – outro parâmetro crítico. O indicador de sinal poderá gerar diversos sinais de acordo com um algoritmo previamente definido. Dessa forma, o indicador de balanço deve ter os dados relativos ao sinal do buffer que ele irá calcular. Data de início do cálculo (data/hora) – data inicial do cálculo do balanço.

(data/hora) – data inicial do cálculo do balanço. Data de término do cálculo (data/hora) – data final do cálculo do balanço. Se a data não for selecionada (igual a zero), o cálculo será realizado até a última barra.

A Figura 3 mostra a configuração dos primeiros dois parâmetros para anexar o indicador de balanço ao terceiro buffer do indicador PivotCandles. Os dois parâmetros restantes podem ser configurados de acordo com a sua preferência.







Figura 3. Parâmetros do indicador de balanço



Se todos os passos anteriores foram executados corretamente, você deve observar uma imagem muito similar à que é exibida abaixo:





Figura 4. Curvas de balanço e participação geradas com o uso de sinais de indicador PivotCandles

Agora, podemos experimentar diferentes períodos de tempo e símbolos e encontrar as entradas de mercado mais lucrativas e as que causam mais prejuízos. Deve-se adicionar que essa abordagem ajuda a encontrar as correlações de mercado que afetam os seus resultados de negociação.

Originalmente, eu queria comparar o tempo gasto no teste do Expert Advisor com base nos mesmos sinais com o tempo gasto utilizando o método descrito acima. Mas abandonei a ideia, visto que o recálculo do indicador demora cerca de um segundo. Um tempo tão curto certamente ainda não é alcançado pelo Expert Advisor com seus algoritmos de upload de histórico e de geração de ticks.





Conclusão

O método descrito acima é muito rápido. Além disso, ele proporciona clareza no teste de indicadores que geram sinais de posição aberta/fechada. Ele permite que os negociadores analisem os sinais e as respostas do depósito a eles em uma única janela de gráfico. Mas precisamos estar cientes de algumas limitações que ele ainda possui:

O buffer de sinal do indicador analisado deve ser preparado preliminarmente;

Os sinais estão ligados à hora de abertura da nova barra;

Nenhum MM ao calcular o balanço;

Entretanto, apesar dessas fraquezas, espero que os benefícios sejam mais significativos e que este método de teste obtenha o seu lugar entre as outras ferramentas projetadas para análise de comportamento de mercado e processamento de sinais gerados pelo mercado.