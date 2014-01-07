MetaTrader AppStore Results for Q3 2013

Ha terminado ya el siguiente periodo de este año, así que hemos decidido hablar de los resultados de MetaTrader AppStore la tienda de robots comerciales e indicadores técnicos para la plataforma MetaTrader.

Comenzaremos por AppStore para MetaTrader 4, que se encuentra en estadio de beta en periodo de pruebas. Aún así, los desarrolladores de robots comerciales ya pueden publicar en él programas MQL4. En la actualidad, más de 200 programas han pasado ya el periodo de pruebas y estarán al alcance de los traders en cuanto se abra el Mercado en la plataforma MetaTrader 4.

Al final de este periodo, un total de 500 desarrolladores han puesto en circulación más de 1 200 productos en MetaTrader AppStore. Dicha cantidad supera en un tercio los indicadores del periodo anterior. La mayor parte de los programas publicados son robots comerciales(un 45% del total de los productos) e indicadores técnicos (un 34%). Aquellos que visitan la tienda pueden adquirir, de igual manera, analizadores y diferentes utilidades para ampliar las posibilidades de su plataforma comercial.

Junto con el aumento del número de desarrolladores y de productos, crece la cantidad de usuarios activos del mercado. En el tercer periodo se ha superado la marca de 150.000 cargas de robots comerciales e indicadores técnicos. Esta es la cantidad total de instalaciones, tanto de versiones gratuitas como comerciales, desde el momento de la puesta en marcha de AppStore. Cabe notar que hace muy poco celebramos las 100.000 descargas, en el segundo periodo de este mismo año.







Ventas



La venta de productos comerciales de MetaTrader AppStore conserva su ritmo de ventas(un 33% con respecto al periodo anterior)asímismo, el número de descargas aumenta de modo estable y proporcional. Esto es posible, tanto por el flujo de nuevos clientes en la tienda, como el aumento del número de ventas repetidas a los actuales clientes, más de un 36% de los compradores adquirieron dos o más productos en Appstore (un 2% más que en el segundo periodo de 2013 года).



El tercer periodo no ha introducido ningún cambio significativo en la estructura de las ventas de productos según su categoría. Si hablamos en cifras, los indicadores técnicos siguen siendo los más vendidos (un 45% del total de las ventas). En segundo lugar, con una ligera desventaja, están los robots comerciales (un 41%). Los paneles ocupan el tercer lugar, con un 6%.

En términos de dinero, los robots comerciales (expertos) ocupan el primer lugar. Esta categoría comprende un 85% de los ingresos generales de MetaTrader AppStore. Después van los indicadores (9%) y los paneles (5%).







Top 10 de los mejores vendedores de MetaTrader AppStore



Hemos preparado de nuevo el top 10 de los vendedores del Mercado, según los resultados del tercer periodo de 2013. Entre los 500 desarrolladores de robots comerciales e indicadores técnicos son aquellos que han logrado un mayor volumen de ventas en dicho periodo.

Top 10 de los mejores vendedores en MetaTrader AppStore (tercer periodo de 2013):



arnbober (Arnold Bobrinskiy) debuta en la lista. johnnypasado (Jeremy Scott) iTC (Gennadiy Stanilevych) PzTrading (Arturo Lopez Perez) debuta en la lista. cameuh (Camille Huot) debuta en la lista. DC2008 (Sergey Pavlov) debuta en la lista. figurelli (Rogerio Figurelli) mttruc (Mai Thanh Truc) debuta en la lista. champions763 (Agus D Riadi) debuta en la lista. song_song (Jinsong Zhang) debuta en la lista.

En el tercer periodo de 2013 la clasificación ha cambiado sustancialmente. En primer lugar, ha aparecido un nuevo líder, un novato de la clasificación bajo el nombre de arnbober. Sólo ha puesto en venta dos de sus productos, los robots comerciales de la serie Bobra. Sus programas están en la cima de los más populares y se venden de manera muy activa. En segundo lugar, en la lista han aparecido de golpe siete novatos. Llama la atención que han entrado en la clasificación gracias a la venta de productos de lo más variado: robots comerciales, indicadores técnicos, analizadores y utilidades. Por ejemplo, el vendedor con el nick DC2008 ha publicado en AppStore y sólo vende programas de Analizadores.

Como resultado, el top 10 del tercer periodo del 2013 acapara el 39% del total de los productos vendidos. Es un 4% menos que en el segundo periodo, ello se debe al aumento de la cantidad de vendedores y a la cantidad vendida por los mismos en el Mercado. Resulta más que posible que con la puesta en marcha oficial de AppStore en MetaTrader 4 la lista de los mejores vendedores de la clasificación cambie todavía más. Realizaremos un seguimiento exhaustivo de ello.

