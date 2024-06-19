Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance"

Freelance para algotraders



O MQL5 Freelance é um serviço especializado para desenvolvedores de aplicativos de negociação. É aqui que traders práticos recorrem quando precisam de robôs de negociação, indicadores e outras utilidades em MQL5/MQL4, Python, C++ e outras linguagens de programação modernas.

O serviço Freelance no MQL5.com surgiu em junho de 2010 e, em 14 anos de existência, permitiu que desenvolvedores profissionais ganhassem bem. Até junho de 2024, mais de 100.000 trabalhos foram realizados, totalizando cerca de $7 milhões.

54 mil desenvolvedores, ao longo desses 14 anos, se encarregaram de criar programas de negociação e mais de 25.000 clientes ficaram satisfeitos com seu trabalho. A renda padrão de um desenvolvedor que trabalha ativamente no Freelance pode chegar a vários milhares de dólares por mês. Você também pode ganhar o mesmo valor.

Seus potenciais clientes são milhões de traders que negociam na plataforma MetaTrader e acessam o Freelance diretamente do terminal.













Processos de trabalho refinados



À sua disposição está um funcional comprovado e conveniente, basta focar no principal: escolher um trabalho adequado e enviar uma proposta para realizá-lo, indicando prazos e custos aproximados. Todos os processos de trabalho acontecem dentro do serviço, protegendo assim seus interesses: você recebe o trabalho do cliente, executa-o e recebe o pagamento aqui mesmo. Esse mecanismo é conveniente, seguro e permite que você não se preocupe com outras questões.

O trabalho no Freelance é dividido em etapas, cada uma registrada no sistema:





Todos os passos são confirmados tanto pelo cliente quanto pelo desenvolvedor. Concorde com as condições de trabalho, o escopo técnico e feche o acordo — o dinheiro será automaticamente reservado na conta do cliente para pagamento.

Após a aceitação pelo cliente da solução fornecida, o sistema automaticamente transferirá os fundos congelados na conta do cliente para a sua conta.

Todos os pedidos são exibidos na página principal do serviço. Você pode classificá-los por data de criação, valor ou nome do trabalho:





Escolha um pedido adequado, indique o prazo e o orçamento, envie a proposta para execução:









As propostas atuais de execução de trabalho são visíveis para todos os usuários da MQL5.community, mas todos os candidatos são anônimos. Para cada desenvolvedor, apenas o número, a classificação, as estatísticas de trabalhos realizados e a carga de trabalho atual são mostrados.

Não se esqueça de rolar a página e verificar o bloco "Pedidos semelhantes", talvez haja algo que também te interesse:





Obtenha o status de vendedor para aceitar pedidos no Freelance do site MQL5.com. Solicite o status de vendedor e comece a ganhar dinheiro nos serviços MQL5.



Então, você já sabe como funciona o esquema de trabalho com o cliente e, possivelmente, até já realizou alguns pedidos. Lembre-se de que você não é o único desenvolvedor que busca trabalhos freelance.





Como maximizar seus ganhos?

Acompanhe regularmente os novos pedidos no serviço e faça da monitoração diária do "Freelance" um hábito. Trabalhos atrativos com preços iniciais altos sempre atraem muitos desenvolvedores nos comentários, dispostos a aceitá-los. Portanto, a demora pode te custar um excelente pedido e alguns centenas de dólares. Não durma no ponto!



Certifique-se de registrar em seu perfil o ID MetaQuotes para receber notificações oportunas. Ao indicar seu MetaQuotes ID no perfil, você receberá notificações sobre os seguintes eventos importantes:

Mensagens pessoais, incluindo o texto das próprias mensagens

Mensagens da conversa entre cliente e desenvolvedor no serviço Freelance

Mudanças de status das suas publicações na Code Base, Artigos, Mercado e Sinais

Comentários de moderadores sobre suas publicações na Code Base, Artigos, Mercado e Sinais

Mensagens informativas sobre hospedagem virtual alugada

Comentários em tópicos do fórum e posts em blogs



Anúncios de novas publicações na Code Base e Artigos

Mensagens sobre novos pedidos no serviço Freelance

Notificações sobre o processo de registro como Vendedor no Mercado

Outro ponto a considerar: solicitações em inglês. Normalmente, todos procuram trabalhos na seção em russo e esquecem de mudar o idioma para ver novos pedidos em inglês. E é um grande erro, pois há uma quantidade significativa de trabalhos publicados constantemente lá, e você tem à disposição um tradutor integrado, que permite se comunicar em qualquer idioma.







Preste atenção ao seu perfil.

Escreva sobre você , suas principais habilidades e participação em diversos projetos.

, suas principais habilidades e participação em diversos projetos. Liste suas vantagens como desenvolvedor, carregue um bom avatar e coloque uma imagem de capa de qualidade.

como desenvolvedor, carregue um bom avatar e coloque uma imagem de capa de qualidade. Descreva os pedidos já realizados ou simplesmente casos interessantes da sua prática no seu mural. Tudo isso será notado pelo potencial cliente, que pode escolher você para um trabalho personalizado.







Peça aos clientes para escrever uma avaliação justa sobre o seu trabalho. Um projeto bem executado sempre receberá uma boa avaliação, não se preocupe. Para os traders, essas avaliações ajudam a se orientar e a escolher o desenvolvedor mais adequado entre os muitos candidatos à sua solicitação.















Use as dicas no Freelance

O Freelance permite economizar tempo em conversas básicas com o cliente, utilizando o serviço especial de Dicas.

Reunimos sugestões de prestadores de serviços regulares e, com base nelas, criamos dicas curtas com imagens. Todas as perguntas e respostas estão agrupadas por Categorias para facilitar a busca — basta clicar no botão "Como fazer …" para obter a lista das perguntas mais frequentes e realizar a busca por palavras-chave.









Cada uma dessas dicas pode ser encontrada e usada sem sair do trabalho. Para inserir no chat a resposta à pergunta selecionada, basta clicar nela. Use as Dicas para economizar tempo, aproveitando as soluções disponíveis.





Resumo sobre o serviço Freelance para algoritmos de negociação



Acesso direto aos clientes. Milhões de traders na plataforma MetaTrader podem encontrá-lo através do terminal, garantindo um fluxo constante de pedidos. Processos de trabalho convenientes. Todos os estágios do trabalho, desde a submissão da proposta até o recebimento do pagamento, ocorrem dentro do serviço, tornando o processo seguro e eficiente. O dinheiro é automaticamente reservado na conta do cliente e transferido para o desenvolvedor após a aceitação do trabalho. Transparência e controle. Todos os passos do trabalho são registrados e confirmados tanto pelo cliente quanto pelo desenvolvedor, minimizando os riscos de mal-entendidos. Amplias possibilidades de busca de pedidos. Você pode classificar os pedidos por data de criação, valor e nome, facilitando a busca de tarefas adequadas. Suporte e notificações. Notificações sobre novos pedidos e mensagens dos clientes garantem que você não perca ofertas lucrativas. O tradutor integrado permite se comunicar com clientes em qualquer idioma.

Centenas de programadores profissionais em MQL4 e MQL5 realizam dezenas de pedidos diariamente para traders. Os desenvolvedores mais bem-sucedidos no Freelance ganharam entre $60.000 e $220.000.













