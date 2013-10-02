Итоги MetaTrader AppStore за 3 квартал 2013 года
Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader.
Начнем с того, что в самое ближайшее время будет запущен AppStore для MetaTrader 4, который находится в стадии бета-теста. Однако уже сейчас разработчики торговых роботов могут публиковать в нем MQL4-программы. На данный момент более 200 программ уже прошли проверку и станут доступны трейдерам сразу после открытия Маркета на платформе MetaTrader 4.
Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в MetaTrader AppStore свыше 1 200 продуктов. Это на треть превышает показатели предыдущего квартала. Среди опубликованных программ большую долю занимают торговые роботы (45% от общего числа продуктов) и технические индикаторы (34%). Посетители магазина также могут приобрести панели, анализаторы и различные утилиты для расширения возможностей своей торговой платформы.
Наряду с увеличением числа разработчиков и продуктов растет количество активно пользующихся Маркетом трейдеров. В третьем квартале преодолена отметка в 150 000 загрузок торговых роботов и технических индикаторов. Это общее число установок бесплатных и коммерческих версий продуктов с момента запуска AppStore. Отметим, что достижение в 100 000 скачек мы отмечали совсем недавно, во втором квартале этого года.
Продажи
Продажи коммерческих продуктов MetaTrader AppStore сохраняют высокие темпы роста (33% к предыдущему кварталу) и стабильно увеличиваются пропорционально числу скачек. Этому способствует как приток новых посетителей в магазин, так и увеличение числа повторных продаж текущим клиентам - свыше 36% покупателей приобрели два и более продукта в AppStore (+2% ко второму кварталу 2013 года).
Третий квартал не внес значительных изменений в структуру продаж по категориям продуктов. В количественном выражении по-прежнему больше всего продается технических индикаторов (45% от общего числа покупок). На втором месте с незначительным отставанием идут торговые роботы (41%). Панели занимают третью строчку с долей в 6%.
В денежном выражении со значительным отрывом лидируют торговые роботы (эксперты). Эта категория продуктов занимает 85% в общем обороте MetaTrader AppStore. Следом идут индикаторы (9%) и панели (5%).
ТОП-10 продавцов MetaTrader AppStore
Мы вновь подготовили ТОП-10 продавцов Маркета по итогам третьего квартала 2013 года. Это лучшие из 500 разработчиков торговых роботов и технических индикаторов с наибольшим объемом продаж за отчетный период.
ТОП-10 продавцов MetaTrader AppStore (третий квартал 2013 года):
- arnbober (Arnold Bobrinskiy) - новичок рейтинга
- johnnypasado (Jeremy Scott)
- iTC (Gennadiy Stanilevych)
- PzTrading (Arturo Lopez Perez) - новичок рейтинга
- cameuh (Camille Huot) - новичок рейтинга
- DC2008 (Sergey Pavlov) - новичок рейтинга
- figurelli (Rogerio Figurelli)
- mttruc (Mai Thanh Truc) - новичок рейтинга
- champions763 (Agus D Riadi) - новичок рейтинга
- song_song (Jinsong Zhang) - новичок рейтинга
За третий квартал 2013 года рейтинг сильно обновился. Во-первых, у нас появился новый лидер - новичок рейтинга под ником arnbober. Он выставил на продажу только два своих продукта - торговые роботы серии Bobra. При этом обе его программы в топе по Популярности и активно продаются. Во-вторых, в списке лучших появилось сразу семь новичков. Примечательно, что они попали в рейтинг по результатам продаж самых разных продуктов: торговых роботов, технических индикаторов, анализаторов и утилит. Например, продавец с ником DC2008 опубликовал в AppStore и продает только программы Анализаторы.
В итоге на ТОП-10 в третьем квартале 2013 года пришлось 39% общего количества проданных товаров. Это на 4% меньше, чем во втором квартале и связано с увеличением количества продавцов и продаваемых ими программ в Маркете. Вполне возможно, что с официальным запуском AppStore на MetaTrader 4 список лучших продавцов рейтинга изменится еще больше. Мы непременно будем следить за этим.
Готовьте свои MQL4/MQL5 программы для MetaTrader 4/5 и продавайте их на многомиллионном рынке.
Renat:
К сожалению, денежные объемы мы не раскрываем и не будем раскрывать.
Скажите сколько в штуках продуктов купили, а то Ваш отчет реального интереса не носит, ясно что халяву люди качают, но не ясно, как дела обстоят с реальными покупками.
А по странам есть статистика?
Да. Мы добавили расширенную информацию по продажам в MetaTrader AppStore. Теперь продавцам доступна наглядная cтатистика и география продаж как по всем своим продуктам, так и в отдельности по каждому.
