MetaTrader 5 / Торговые системы
Итоги MetaTrader AppStore за 3 квартал 2013 года

Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader.

Начнем с того, что в самое ближайшее время будет запущен AppStore для MetaTrader 4, который находится в стадии бета-теста. Однако уже сейчас разработчики торговых роботов могут публиковать в нем MQL4-программы. На данный момент более 200 программ уже прошли проверку и станут доступны трейдерам сразу после открытия Маркета на платформе MetaTrader 4.

Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в MetaTrader AppStore свыше 1 200 продуктов. Это на треть превышает показатели предыдущего квартала. Среди опубликованных программ большую долю занимают торговые роботы (45% от общего числа продуктов) и технические индикаторы (34%). Посетители магазина также могут приобрести панели, анализаторы и различные утилиты для расширения возможностей своей торговой платформы.

MetaTrader Market: Ассортимент программ для MetaTrader 4/5

Наряду с увеличением числа разработчиков и продуктов растет количество активно пользующихся Маркетом трейдеров. В третьем квартале преодолена отметка в 150 000 загрузок торговых роботов и технических индикаторов. Это общее число установок бесплатных и коммерческих версий продуктов с момента запуска AppStore. Отметим, что достижение в 100 000 скачек мы отмечали совсем недавно, во втором квартале этого года.

MetaTrader Market: Рост числа закачек индикаторов и роботов для MetaTrader 4/5

Продажи

Продажи коммерческих продуктов MetaTrader AppStore сохраняют высокие темпы роста (33% к предыдущему кварталу) и стабильно увеличиваются пропорционально числу скачек. Этому способствует как приток новых посетителей в магазин, так и увеличение числа повторных продаж текущим клиентам - свыше 36% покупателей приобрели два и более продукта в AppStore (+2% ко второму кварталу 2013 года).

Третий квартал не внес значительных изменений в структуру продаж по категориям продуктов. В количественном выражении по-прежнему больше всего продается технических индикаторов (45% от общего числа покупок). На втором месте с незначительным отставанием идут торговые роботы (41%). Панели занимают третью строчку с долей в 6%.

MetaTrader Market: Количество проданных торговых роботов и индикаторов по категориям

В денежном выражении со значительным отрывом лидируют торговые роботы (эксперты). Эта категория продуктов занимает 85% в общем обороте MetaTrader AppStore. Следом идут индикаторы (9%) и панели (5%).

MetaTrader Market: Объем продаж форекс роботов и индикаторов для финансовых рынков

ТОП-10 продавцов MetaTrader AppStore

Мы вновь подготовили ТОП-10 продавцов Маркета по итогам третьего квартала 2013 года. Это лучшие из 500 разработчиков торговых роботов и технических индикаторов с наибольшим объемом продаж за отчетный период.

ТОП-10 продавцов MetaTrader AppStore (третий квартал 2013 года):

  1. arnbober (Arnold Bobrinskiy) - новичок рейтинга
  2. johnnypasado (Jeremy Scott)
  3. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  4. PzTrading (Arturo Lopez Perez) - новичок рейтинга
  5. cameuh (Camille Huot) - новичок рейтинга
  6. DC2008 (Sergey Pavlov) - новичок рейтинга
  7. figurelli (Rogerio Figurelli)
  8. mttruc (Mai Thanh Truc) - новичок рейтинга
  9. champions763 (Agus D Riadi) - новичок рейтинга
  10. song_song (Jinsong Zhang) - новичок рейтинга

За третий квартал 2013 года рейтинг сильно обновился. Во-первых, у нас появился новый лидер - новичок рейтинга под ником arnbober. Он выставил на продажу только два своих продукта - торговые роботы серии Bobra. При этом обе его программы в топе по Популярности и активно продаются. Во-вторых, в списке лучших появилось сразу семь новичков. Примечательно, что они попали в рейтинг по результатам продаж самых разных продуктов: торговых роботов, технических индикаторов, анализаторов и утилит. Например, продавец с ником DC2008 опубликовал в AppStore и продает только программы Анализаторы.

В итоге на ТОП-10 в третьем квартале 2013 года пришлось 39% общего количества проданных товаров. Это на 4% меньше, чем во втором квартале и связано с увеличением количества продавцов и продаваемых ими программ в Маркете. Вполне возможно, что с официальным запуском AppStore на MetaTrader 4 список лучших продавцов рейтинга изменится еще больше. Мы непременно будем следить за этим.

Готовьте свои MQL4/MQL5 программы для MetaTrader 4/5 и продавайте их на многомиллионном рынке.


Перейти в MetaTrader AppStore



Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin | 6 окт. 2013 в 00:12

Renat:
К сожалению, денежные объемы мы не раскрываем и не будем раскрывать. 

Скажите сколько в штуках продуктов купили, а то Ваш отчет реального интереса не носит, ясно что халяву люди качают, но не ясно, как дела обстоят с реальными покупками. 

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 6 окт. 2013 в 06:48

А по странам есть статистика?

MQL5 Market
MQL5 Market | 9 окт. 2013 в 17:05
barabashkakvn:

А по странам есть статистика?

Да. Мы добавили расширенную информацию по продажам в MetaTrader AppStore. Теперь продавцам доступна наглядная cтатистика и география продаж как по всем своим продуктам, так и в отдельности по каждому.

MetaTrader AppStore: cтатистика и география продаж по продуктам

MQL5 Market
MQL5 Market | 9 окт. 2013 в 17:09

В MetaTrader AppStore появились расширенные данные о продажах. Теперь продавцы AppStore имеют доступ к наглядной статистике продаж как по всем своим продуктам, так и по каждому приложению в отдельности.

MetaTrader AppStore: Статистика и ход продаж продуктов

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 10 окт. 2013 в 00:57
market:

Да. Мы добавили расширенную информацию по продажам в MetaTrader AppStore. Теперь продавцам доступна наглядная cтатистика и география продаж как по всем своим продуктам, так и в отдельности по каждому.

Пожелание - добавить кастумные периоды дат.
