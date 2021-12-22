MetaTrader 5 / Alım-satım sistemleri
2013'ün Üçüncü Çeyreği için MetaTrader AppStore Sonuçları

Yılın bir çeyreği daha geçti ve MetaTrader platformları için en büyük alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazası olan MetaTrader AppStore için sonuçlarını özetlemeye karar verdik.

Öncelikle MetaTrader 4 için AppStore beta modunda piyasaya sürüldü ve son sürüm yakında piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, alım satım robotu geliştiricileri MQL4 uygulamalarını bu platformda yayınlayabilir. 200'ün üzerinde program, halihazırda testleri geçti. Bunlar, MetaTrader 4 Market'ın piyasaya sürülmesinden hemen sonra yatırımcıların kullanımına sunulacaklar.

Raporlanan çeyreğin sonuna kadar 500'den fazla geliştirici MetaTrader AppStore'a 1.200'ün fazla ürün ekledi. Bu, önceki çeyrek sonuçlarını üçte bir oranında aşıyor. Yayınlanan uygulamalar arasında en büyük pay, alım satım robotlarına (toplam ürün sayısının %45'i) ve teknik göstergelere (%34) ait. AppStore ziyaretçileri ayrıca alım satım platformlarının olanaklarını genişletmek için paneller, analizörler ve çeşitli yardımcı programlar satın alabilir.

MetaTrader Market: MetaTrader 4/5 için Uygulama Aralığı

Geliştirici ve ürün sayısındaki artışın yanı sıra, Market'ı aktif olarak kullanan yatırımcıların sayısı da artıyor. Üçüncü çeyrekte alım satım robotlarının ve teknik göstergelerin 150.000 kez indirilmesi bir dönüm noktası oldu. Bu sayı, AppStore'un piyasaya sürülmesinden bu yana ücretsiz ve ticari ürün sürümlerinin yüklemelerini içermektedir. 100.000 indirme sınırı da kısa bir süre önce aşıldı - Bu yılın ikinci çeyreğinde.

MetaTrader Market: MetaTrader 4/5 için müşteri göstergelerinin ve robotların indirme sayısı

Satış

MetaTrader AppStore ticari ürünlerinin satışları yüksek büyüme oranını sürdürüyor (önceki çeyreğe göre %33 oranında bir artış yaşandı) ve indirme sayısıyla orantılı olarak istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu, AppStore'a yeni ziyaretçi akını ve mevcut müşterilere yapılan yeniden satış sayısının artmasıyla açıklanabilir - Alıcıların %36'sından fazlası iki veya daha fazla AppStore ürünü satın almıştır (2013'ün İkinci Çeyreğine kıyasla +%2).

Üçüncü çeyrek, ürün kategorilerine göre satışların yapısında önemli bir değişiklik getirmedi. Teknik göstergeler kantitatif olarak hala en popüler ürünlerdir (satın alınan ürün toplamının %45'i). Bunların ardından, alım satım robotları (%41) gelir. Paneller %6 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

MetaTrader Market: Kategoriye göre satılan alım satım robotu ve gösterge sayısı

Finansal açıdan, alım satım robotları (Expert Advisor'lar) diğer tüm ürün türlerini fazlasıyla geride bırakıyor. Bu ürün kategorisi, MetaTrader AppStore'un toplam cirosunun %85'ini oluşturmaktadır. Alım satım robotlarını göstergeler (%9) ve paneller (%5) takip ediyor.

MetaTrader Market: Finans piyasaları için forex robotlarının ve teknik göstergelerin satış hacmi

MetaTrader AppStore TOP-10'e Giren Satıcılar

2013'ün Üçüncü Çeyreğinin sonuçlarını özetleyen TOP-10'e Giren Market satıcılarının listesini tekrar hazırladık. Liste, rapor edilen dönem için en yüksek satış hacmine sahip en iyi 500 alım satım robotu ve teknik gösterge geliştiricisini içermektedir.

TOP-10'e Giren MetaTrader AppStore satıcıları (2013'ün Üçüncü Çeyreği):

  1. arnbober (Arnold Bobrinskiy) - en iyiler listesinde yeni
  2. johnnypasado (Jeremy Scott)
  3. iTC (Gennadiy Stanilevych)
  4. PzTrading (Arturo Lopez Perez) - en iyiler listesinde yeni
  5. cameuh (Camille Huot) - en iyiler listesinde yeni
  6. DC2008 (Sergey Pavlov) - en iyiler listesinde yeni
  7. figurelli (Rogerio Figurelli)
  8. mttruc (Mai Thanh Truc) - en iyiler listesinde yeni
  9. champions763 (Agus D Riadi) - en iyiler listesinde yeni
  10. song_song (Jinsong Zhang) - en iyiler listesinde yeni

2013'ün Üçüncü Çeyreği için, derecelendirme önemli ölçüde değişti. Öncelikle, yeni bir liderimiz var - Yeni gelen arnbober. İki ürün satışa sundu - Bobra serisi alım satım robotları. Bu iki ürün de popüler hale geldi ve iyi satış hacimlerine ulaştı. İkincisi, en iyiler listemizde yedi kadar yeni başlayan kişi var. Listeye çeşitli ürünler satmış olmalarından dolayı girdiler: Alım satım robotları, teknik göstergeler, analizörler ve yardımcı programlar. Örneğin, bir satıcı DC2008 yalnızca Analizör satıyor.

TOP-10'e giren satıcıların toplam satışları, 2013'ün Üçüncü Çeyreğinde satılan toplam program miktarının %39'unu oluşturdu. Bu, İkinci Çeyreğe göre %4 oranında daha azdır; bu, artan satıcı sayısı ve satılan Market uygulamalarıyla açıklanabilir. En iyi satıcılar listemiz, MetaTrader 4 için AppStore'un resmi olarak kullanıma sunulmasından sonra daha da değişebilir. Bunun mutlaka takipçisi olacağız.

MQL4/MQL5 uygulamalarınızı MetaTrader 4/5 için hazırlayın ve bunları multi-milyon piyasasında satın.


MetaTrader AppStore'a gidin



MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/769

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (7)
Aleksey Vyazmikin
Aleksey Vyazmikin | 6 Eki 2013 saat 00:12

Renat:
К сожалению, денежные объемы мы не раскрываем и не будем раскрывать. 

Bana satın alınan ürünlerin birim olarak ne kadar olduğunu söyleyin, çünkü raporunuz gerçekten ilginç değil, insanların bedavaları pompaladığı açık, ancak gerçek satın alımlarda işlerin nasıl olduğu belli değil.

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 6 Eki 2013 saat 06:48

Ülkelere göre herhangi bir istatistik var mı?

MQL5 Market
MQL5 Market | 9 Eki 2013 saat 17:05
barabashkakvn:

Ülkelere göre istatistikler var mı?

Evet. MetaTrader AppStore'a genişletilmiş satış bilgileri ekledik. Artık satıcılar, tüm ürünleri için görsel istatistiklere ve satış coğrafyasına ve ayrıca her ürün için ayrı ayrı erişebilir.

MetaTrader AppStore: ürüne göre satış istatistikleri ve coğrafyası

MQL5 Market
MQL5 Market | 9 Eki 2013 saat 17:09

MetaTrader AppStore artık genişletilmiş satış verilerine sahiptir. Artık AppStore satıcıları hem tüm ürünleri için hem de her uygulama için ayrı ayrı görsel satış istatistiklerine erişebiliyor.

MetaTrader AppStore: Ürün Satış İstatistikleri ve Gelişimi

Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii | 10 Eki 2013 saat 00:57
market:

Evet. MetaTrader AppStore'a genişletilmiş satış bilgileri ekledik. Artık satıcılar, tüm ürünlerinin yanı sıra her bir ürün için ayrı ayrı görsel istatistiklere ve satış coğrafyasına erişebiliyor.

Tarih dönemleri eklemek istiyoruz.
MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması MetaTrader 5 Terminalinin Strateji Test Cihazında Tik Oluşturma Algoritması
MetaTrader 5, Uzman Danışmanlar ve MQL5 dilini kullanarak gömülü bir strateji test cihazı içinde otomatik alım satımı simüle etmemizi sağlar. Bu tarz bir simülasyon, Uzman Danışmanların test edilmesi olarak adlandırılır ve çok sayıda aletin yanı sıra çok sayıda aletin kullanıldığı optimizasyon kullanılarak da uygulanabilir. Kapsamlı bir test sağlamak için, mevcut dakika tarihine dayanan bir tik jenerasyonu yapılmalıdır. Bu makalede MetaTrader 5 istemci terminalindeki geçmiş testi için tiklerin oluşturulduğu algoritmanın ayrıntılı bir açıklaması sunulur.
Satıcı veya Sağlayıcı Değilseniz MetaTrader AppStore ve Alım Satım Sinyalleri Hizmetlerinden Nasıl Para Kazanabilirsiniz? Satıcı veya Sağlayıcı Değilseniz MetaTrader AppStore ve Alım Satım Sinyalleri Hizmetlerinden Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Market uygulamaları satıcısı veya karlı bir sinyal sağlayıcısı olmak zorunda kalmadan MQL5.com'da hemen şimdi para kazanmaya başlamak mümkün. Beğendiğiniz ürünleri seçin ve çeşitli web kaynaklarında bunlara bağlantılar gönderin. Potansiyel müşterileri çekin ve kar sizin olsun!
Alım Satımlar MetaTrader 5'ten MetaTrader 4'e Nasıl Kopyalanır? Alım Satımlar MetaTrader 5'ten MetaTrader 4'e Nasıl Kopyalanır?
Bugün gerçek bir MetaTrader 5 hesabında alım satım yapmak mümkün mü? Böyle bir alım satım nasıl organize edilir? Bu makale, bu soruların teorisini ve alım satımları MetaTrader 5 terminalinden MetaTrader 4'e kopyalamak için kullanılan çalışma kodlarını içerir. Makale, hem Uzman Danışman geliştiricileri hem de yatırımcılar için faydalı olacaktır.
MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Platformları ile Sosyal Alım Satım MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Platformları ile Sosyal Alım Satım
Sosyal alım satım nedir? Bu, başarılı yatırımcıların alım satım işlemlerinin izlenmesine izin verdiği ve potansiyel yatırımcıların performanslarını izleme ve daha umut vaat edici görünenlerin alım satım işlemlerini kopyalama fırsatı bulduğu yatırımcılar ve sermaye sahiplerinin karşılıklı olarak gerçekleştirdiği yararlı bir işbirliğidir.