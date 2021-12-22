2013'ün Üçüncü Çeyreği için MetaTrader AppStore Sonuçları

Yılın bir çeyreği daha geçti ve MetaTrader platformları için en büyük alım satım robotları ve teknik göstergeler mağazası olan MetaTrader AppStore için sonuçlarını özetlemeye karar verdik.

Öncelikle MetaTrader 4 için AppStore beta modunda piyasaya sürüldü ve son sürüm yakında piyasaya sürülecek. Bununla birlikte, alım satım robotu geliştiricileri MQL4 uygulamalarını bu platformda yayınlayabilir. 200'ün üzerinde program, halihazırda testleri geçti. Bunlar, MetaTrader 4 Market'ın piyasaya sürülmesinden hemen sonra yatırımcıların kullanımına sunulacaklar.

Raporlanan çeyreğin sonuna kadar 500'den fazla geliştirici MetaTrader AppStore'a 1.200'ün fazla ürün ekledi. Bu, önceki çeyrek sonuçlarını üçte bir oranında aşıyor. Yayınlanan uygulamalar arasında en büyük pay, alım satım robotlarına (toplam ürün sayısının %45'i) ve teknik göstergelere (%34) ait. AppStore ziyaretçileri ayrıca alım satım platformlarının olanaklarını genişletmek için paneller, analizörler ve çeşitli yardımcı programlar satın alabilir.

Geliştirici ve ürün sayısındaki artışın yanı sıra, Market'ı aktif olarak kullanan yatırımcıların sayısı da artıyor. Üçüncü çeyrekte alım satım robotlarının ve teknik göstergelerin 150.000 kez indirilmesi bir dönüm noktası oldu. Bu sayı, AppStore'un piyasaya sürülmesinden bu yana ücretsiz ve ticari ürün sürümlerinin yüklemelerini içermektedir. 100.000 indirme sınırı da kısa bir süre önce aşıldı - Bu yılın ikinci çeyreğinde.

Satış



MetaTrader AppStore ticari ürünlerinin satışları yüksek büyüme oranını sürdürüyor (önceki çeyreğe göre %33 oranında bir artış yaşandı) ve indirme sayısıyla orantılı olarak istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu, AppStore'a yeni ziyaretçi akını ve mevcut müşterilere yapılan yeniden satış sayısının artmasıyla açıklanabilir - Alıcıların %36'sından fazlası iki veya daha fazla AppStore ürünü satın almıştır (2013'ün İkinci Çeyreğine kıyasla +%2).



Üçüncü çeyrek, ürün kategorilerine göre satışların yapısında önemli bir değişiklik getirmedi. Teknik göstergeler kantitatif olarak hala en popüler ürünlerdir (satın alınan ürün toplamının %45'i). Bunların ardından, alım satım robotları (%41) gelir. Paneller %6 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Finansal açıdan, alım satım robotları (Expert Advisor'lar) diğer tüm ürün türlerini fazlasıyla geride bırakıyor. Bu ürün kategorisi, MetaTrader AppStore'un toplam cirosunun %85'ini oluşturmaktadır. Alım satım robotlarını göstergeler (%9) ve paneller (%5) takip ediyor.

MetaTrader AppStore TOP-10'e Giren Satıcılar



2013'ün Üçüncü Çeyreğinin sonuçlarını özetleyen TOP-10'e Giren Market satıcılarının listesini tekrar hazırladık. Liste, rapor edilen dönem için en yüksek satış hacmine sahip en iyi 500 alım satım robotu ve teknik gösterge geliştiricisini içermektedir.

TOP-10'e Giren MetaTrader AppStore satıcıları (2013'ün Üçüncü Çeyreği):



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - en iyiler listesinde yeni

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading (Arturo Lopez Perez) - en iyiler listesinde yeni

cameuh (Camille Huot) - en iyiler listesinde yeni

DC2008 (Sergey Pavlov) - en iyiler listesinde yeni

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc) - en iyiler listesinde yeni

champions763 (Agus D Riadi) - en iyiler listesinde yeni

song_song (Jinsong Zhang) - en iyiler listesinde yeni



2013'ün Üçüncü Çeyreği için, derecelendirme önemli ölçüde değişti. Öncelikle, yeni bir liderimiz var - Yeni gelen arnbober. İki ürün satışa sundu - Bobra serisi alım satım robotları. Bu iki ürün de popüler hale geldi ve iyi satış hacimlerine ulaştı. İkincisi, en iyiler listemizde yedi kadar yeni başlayan kişi var. Listeye çeşitli ürünler satmış olmalarından dolayı girdiler: Alım satım robotları, teknik göstergeler, analizörler ve yardımcı programlar. Örneğin, bir satıcı DC2008 yalnızca Analizör satıyor.

TOP-10'e giren satıcıların toplam satışları, 2013'ün Üçüncü Çeyreğinde satılan toplam program miktarının %39'unu oluşturdu. Bu, İkinci Çeyreğe göre %4 oranında daha azdır; bu, artan satıcı sayısı ve satılan Market uygulamalarıyla açıklanabilir. En iyi satıcılar listemiz, MetaTrader 4 için AppStore'un resmi olarak kullanıma sunulmasından sonra daha da değişebilir. Bunun mutlaka takipçisi olacağız.

