MetaTrader AppStore - Ergebnisse für Q3/2013

Ein weiteres Quartal des Jahres ist vorbei. Eine gute Gelegenheit für uns, die Ergebnisse des MetaTrader AppStore zusammenzufassen - der größte Platz für Handelsroboter und technische Indikatoren für MetaTrader Plattformen.

Der AppStore für MetaTrader 4 ist in der Beta-Version gestartet worden, und die Endversion wird ebenfalls bald zur Verfügung stehen. Entwickler von Handelsrobotern können ihre MQL4 Anwendungen bereits hier veröffentlichen. Mehr als 200 Programme haben die Tests bereits erfolgreich bestanden. Sie stehen Händler unmittelbar nach der Einführung der MetaTrader 4 Market zur Verfügung.

Mehr als 500 Entwickler haben zum Ende des abgelaufenen Quartals über 1200 Produkte in den MetaTrader AppStore gestellt. Damit sind die Ergebnisse des vergangenen Quartals um ein Drittel übertroffen. Den größten Anteil aller veröffentlichten Anwendungen nehmen Handelsroboter (45% aller Produkte insgesamt) und technische Indikatoren (34%) ein. Besucher des AppStore können zudem auch Panels, Analysatoren und verschiedene Hilfsprogramme zur Erweiterung der Möglichkeiten ihrer Handelsplattform kaufen.

Und nicht nur die Zahl der Entwickler und Produkte in Market nimmt zu, sondern auch die Anzahl der Händler, die Market aktiv nutzen. Im 3. Quartal wurde der Meilenstein von 150.000 Downloads für Handelsroboter und technische Indikatoren erreicht. Darin enthalten sind alle Installationen von kostenlosen und kostenpflichtigen Produkt seit Start von AppStore. Auch der wichtige Punkt von 100.000 Downloads wurde ebenfalls erst vor kurzem erreicht - nämlich im 2. Quartal dieses Jahres.

Verkäufe



Die Verkäufe von MetaTrader AppStore kostenpflichtigen Produkten verzeichnen konstant eine hohe Wachstumsrate (Zunahme um 33%, verglichen mit dem vorherigen Quartal) und wachsen unverändert in Bezug auf ihren Anteil an Downloads insgesamt weiter. Dies lässt sich mit der stetig steigenden Anzahl an neuer Besucher des AppStore erklären sowie des Anstiegs an weiteren Verkäufen an bereits bestehende Kunden - über 36% Käufer haben zwei oder mehr AppStore Produkte gekauft (+2% im Vergleich zu Q2/2013).



Die Verteilung der Verkäufe nach Produktkategorie hat sich jedoch auch im 3. Quartal nicht signifikant verändert. In quantitativer Hinsicht sind technische Produkte immer noch die beliebtesten Produkte (45% aller gekauften Produkte). Knapp gefolgt von Handelsrobotern (41%). Panels belegen mit 6% aller Verkäufe den 3. Platz.

In finanzieller Hinsicht, lassen Handelsroboter (Expert Advisors) alle andern Produkte weit hinter sich. Handelsroboter machen 85% des gesamten Umsatzes in MetaTrader AppStore aus Gefolgt von Indikatoren (9%) und Panels (5%).

MetaTrader AppStore TOP-10 Verkäufer



Infolge der Zusammenfassung der Ergebnisse für Q3/2013 haben wir auch diesmal eine Liste der TOP-10 Market Verkäufer zusammengestellt. Sie umfasst die 500 besten Entwickler von Handelsrobotern und technischen Indikatoren mit dem höchsten Absatzvolumen für den Berichtszeitraum.

TOP-10 MetaTrader AppStore Verkäufer (Q3/2013):



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - neu in der Liste der Spitzenreiter

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading (Arturo Lopez Perez) - neu in der Liste der Spitzenreiter

cameuh (Camille Huot) - neu in der Liste der Spitzenreiter

DC2008 (Sergey Pavlov) - neu in der Liste der Spitzenreiter

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc) - neu in der Liste der Spitzenreiter

champions763 (Agus D Riadi) - neu in der Liste der Spitzenreiter

song_song (Jinsong Zhang) - neu in der Liste der Spitzenreiter



Im 3.Quartal 2013 hast sich das Rating jedoch drastisch geändert. Erstens haben wir einen neuen Spitzenreiter - den Neueinsteiger arnbober. Er hat zwei Produkte zum Kauf angeboten - Handelsroboter der Bobra-Reihe. Beide erfreuen sich großer Beliebtheit und weisen gute Absatzvolumen auf. Zweitens verzeichnen wir auf unser Top-Liste ganze sieben Neueinsteiger. Der Verkauf ihrer verschiedenen Produkte wie Handelsroboter, technische Indikatoren, Analysatoren und Hilfsprogramme hat sie bis in diese Liste der Spitzenreiter gebracht. So verkauft der Verkäufer DC2008 nur Analysatoren.

Die Verkäufe dieser TOP-10 Verkäufer machen insgesamt 39% der Gesamtmenge aller im 3.Quartal 2013 verkauften Programme aus. Das ist 4% weniger als in Q2, was sich mit der wachsenden Zahl an Verkäufern und verkauften Market-Anwendungen erklären lässt. Unsere Liste der Top-Verkäufer kann sich durchaus noch ändern, wenn der AppStore für MetaTrader 4 offiziell gestartet wird. Wir werden die Entwicklung sicherlich genau verfolgen.

Machen Sie Ihre MQL4/MQL5 Anwendungen für MetaTrader 4/5 bereit und verkaufen sie auf dem Multi-Millionnen Markt.











