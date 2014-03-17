Resultados do MQL5 Market para o segundo trimestre de 2013

Operando com sucesso a um ano e meio, o MQL5 Market se tornou a maior loja de estratégias de negócios e indicadores técnicos de negociadores. Ele oferece cerca de 800 aplicações fornecidas por 350 desenvolvedores de todo o mundo. 80% de todos os programas são Consultores Especialistas e indicadores. Negociadores também podem usufruir de vários painéis, programas de análise e utilitários que permitem a você adicionar funções extras no terminal de negócios do MetaTrader 5.

Os desenvolvedores tentam impressionar os negociadores com uma variedade de produtos oferecidos em uma ampla gama de preços. Tanto os produtos gratuitos (19% do total de programas oferecidos) quanto os comerciais com preços de 10 a mais de 1000 USD estão agora disponíveis para os compradores.



Em apenas seis trimestres de operação do MQL5 Market, os negociadores já compraram e baixaram em seus terminais do MetaTrader 5 mais de 100.000 aplicações de negócios. As transferências de programas gratuitos e versões demo de produtos comerciais tiveram aproximadamente o mesmo número. Resumindo os resultados para o 2º trimestre de 2013, o número de transferências pelo MQL5 Market aumentou em 30% comparado com o trimestre anterior.





Olhando para a divisão das compras por categoria de produtos disponíveis no MQL5 Market, encontramos o seguinte: Em termos quantitativos, os indicadores técnicos assumem a liderança com a parcela de 41% do total de compras. No entanto, essa parcela diminuiu em 4% comparado com o trimestre anterior. Mais adiante, vemos um forte crescimento da demanda por robôs de negócios. A parcela dos Consultores Especialistas é quase tão grande quanto a dos indicadores, agora atingindo 40% (aumento de 3% comparado com o trimestre anterior).





Em termos de dinheiro, a divisão das vendas por categoria de produto parece um tanto diferente. Os robôs de negócios assumem a liderança com impressionantes 84%. Isso tem relação com o fato do preço médio dos Consultores Especialistas ser geralmente maior que o de outros produtos.





Alta qualidade, produtos caros para negócios automatizados em mercados financeiros ainda estão em demanda. Aqui é onde os desenvolvedores ativos levam vantagem nesse cenário. Eles monitoram os pedidos dos clientes e postam aplicações de negócios relevantes assim que são solicitadas.





Os 10 maiores vendedores do MQL5 Market:

Resumindo os resultados para o 2º trimestre de 2013, preparamos uma nova lista dos dez melhores desenvolvedores do MQL5 Market. A lista representa os melhores e mais brilhantes dos 350 vendedores no MQL5 Market com o maior volume de vendas em todos os seus produtos pelo trimestre. Os primeiros seis desenvolvedores na lista são os mesmos da lista preparada para o relatório do trimestre anterior, enquanto os últimos quatro nomes são novos.



Lista dos 10 melhores vendedores do MQL5 Market (segundo trimestre de 2013):

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - novo na lista dos melhores

Vladon (Vladislav Andruhenko) - novo na lista dos melhores tol64 (Anatoli Kazharski) - novo na lista dos melhores komposter (Andrey Khatimlianskii) - novo na lista dos melhores

As vendas totais dos 10 melhores vendedores alcançaram 43% de todos os programas do MQL5 Market no 2º trimestre. O vendedor mais rentável é o desenvolvedor conhecido como johnnypasado. Embora tenha sido o terceiro na lista dos 10 melhores anterior, ele agora assumiu a liderança. Parece que sua estratégia de negócios tem 100% de sucesso.



Por favor, note que, ao final do período do relatório, lançamos um novo programa de recompensas para atrair usuários. Destina-se a auxiliar desenvolvedores na promoção de seus programas de negócios. Cada vendedor pode agora encontrar promotores entre os usuários da MQL5.community que postarão links de sites afiliados para produtos relevantes por uma certa recompensa. Assim, os vendedores podem atrair a atenção dos negociadores para seus programas e aumentarem o volume de vendas. Pode muito bem acontecer que a chance de atingir a próxima lista dos 10 melhores tenha relação direita com a extensão da participação do vendedor no programas de afiliados lançado.

Poste seus melhores produtos, defina preços razoáveis e atraia negociadores utilizando o novo programa de recompensas para atrair usuários.



