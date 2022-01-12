Résultats du MetaTrader AppStore pour le troisième trimestre 2013

Un autre trimestre de l'année s'est écoulé et nous avons décidé de résumer ses résultats pour MetaTrader AppStore - le plus grand magasin de robots de trading et d'indicateurs techniques pour les plateformes MetaTrader.

Tout d'abord, l'AppStore pour MetaTrader 4 est sorti en mode betaet la version finale sera lancée prochainement. Cependant, les développeurs de robots de trading peuvent déjà y publier leurs applications MQL4. Plus de 200 programmes ont déjà passé les tests. Ils seront disponibles pour les traders immédiatement après le lancement de MetaTrader 4 Market.

Plus de 500 développeurs ont placé plus de 1 200 produits dans MetaTrader AppStore à la fin du trimestre rapporté. Cela dépasse d'un tiers les résultats du trimestre précédent. La part la plus importante parmi les applications publiées est occupée par les robots de trading (45 % du nombre total de produits) et les indicateurs techniques (34 %). Les visiteurs de l'AppStore peuvent également acheter des panels, des analyseurs et divers utilitaires pour étendre les possibilités de leur plateforme de trading.

Parallèlement à l'augmentation du nombre de développeurs et de produits, le nombre de traders utilisant activement Market augmente également. Le cap des 150 000 téléchargements de robots de trading et d'indicateurs techniques a été franchi au troisième trimestre. Ce nombre comprend les installations de versions de produits gratuites et commerciales depuis le lancement de l'AppStore. La barre des 100 000 téléchargements a également été franchie il y a peu, au deuxième trimestre de cette année.

Ventes



Les ventes des produits commerciaux MetaTrader AppStore maintiennent un taux de croissance élevé (en hausse de 33 % par rapport au trimestre précédent) et augmentent régulièrement en proportion du nombre de téléchargements. Cela s'explique par l'afflux de nouveaux visiteurs sur l'AppStore et le nombre croissant de reventes aux clients actuels - plus de 36 % des acheteurs ont acheté deux produits AppStore ou plus (+2 % par rapport au deuxième trimestre 2013).



Le troisième trimestre n'a pas apporté de changements significatifs dans la structure des ventes par catégories de produits. Les indicateurs techniques restent les produits les plus appréciés en termes quantitatifs (45 % du total des produits achetés). Les robots de trading arrivent en deuxième position (41 %). Les panneaux occupent la troisième place avec 6 %.

En termes monétaires, les robots de trading (Expert Advisors) laissent tous les autres types de produits loin derrière. Cette catégorie de produits occupe 85 % du chiffre d'affaires total de MetaTrader AppStore. Les robots de trading sont suivis des indicateurs (9 %) et des panels (5 %).

MetaTrader AppStore TOP 10 des vendeurs



Nous avons à nouveau préparé la liste du TOP-10 des vendeurs Market résumant les résultats du troisième trimestre 2013. La liste comprend les meilleurs des 500 développeurs de robots de trading et d'indicateurs techniques avec les volumes de ventes les plus élevés pour la période considérée.

TOP 10 des vendeurs MetaTrader AppStore (T3 2013) :



arnbober (Arnold Bobrinskiy) - nouveau dans le classement

johnnypasado (Jeremy Scott)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

PzTrading(Arturo Lopez Perez) - nouveau dans le classement

cameuh (Camille Huot) - nouveau en dans le classement

DC2008 (Sergey Pavlov) - nouveau dans le classement

figurelli (Rogerio Figurelli)

mttruc (Mai Thanh Truc) - nouveau dans le classement

champions763 (Agus D Riadi) - nouveau dans le classement

song_song (Jinsong Zhang) - nouveau dans le classement



Pour le troisième trimestre 2013, le classement a changé de manière significative. Tout d'abord, nous avons un nouveau leader - le nouveau venu arnbober. Il a mis en vente deux produits - les robots de trading de Bobra. Les deux jouissent de la popularité et ont de bons volumes de ventes. Deuxièmement, notre liste de tête compte pas moins de sept nouveaux arrivants. Ils sont entrés dans la liste en vendant divers produits : robots de trading, indicateurs techniques, analyseurs et utilitaires. Par exemple, un vendeur DC2008 ne vend que des analyseurs.

Les ventes totales des 10 premiers vendeurs ont représenté 39 % du montant total des programmes vendus au troisième trimestre 2013. C'est 4% de moins qu'au T2 ce qui peut s'expliquer par le nombre croissant de vendeurs et d'applications Market vendues. Notre liste des meilleures ventes pourrait encore changer après le lancement officiel de AppStore for MetaTrader 4. Nous allons certainement donner suite à cela.

Préparez vos applications MQL4/MQL5 pour MetaTrader 4/5 et Vendez-les sur un marché de plusieurs millions.











