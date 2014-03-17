MetaTrader 5 / Negociação
Sinais de negociação no MetaTrader 5: uma melhor alternativa às contas PAMM!

1 318 114
MetaQuotes
MetaQuotes

Temos o prazer de anunciar que o MetaTrader 5 agora dispõe de Sinais de negociação, proporcionando assim uma ferramenta poderosa aos investidores e gerentes. Enquanto você estiver seguindo as negociações de um trader bem sucedido, o terminal irá reproduzi-las automaticamente em sua conta!

Sinais de negociação no MetaTrader 5

O terminal MetaTrader 5 está em constante evolução à medida que novas funções e opções são adicionadas. Os sinais de negociação representam mais um recurso importante oferecido aos negociadores. A função padrão que permite copiar automaticamente as negociações de outro trader agora está disponível para todos os usuários do MetaTrader 5. Esta é uma solução simples e pronta para uso para aqueles que estão habituados a investir em outros ou gerenciar os fundos de terceiros.

O uso dos sinais de negociação no Metatrader 5 foi simplificado o máximo possível. Além disso, a papelada requerida para documentar as relações entre investidor e gerente é completamente eliminada e todos os riscos são minimizados. Não há quase nenhuma configuração desse tipo e os sinais do seu provedor de sinais são gerenciados automaticamente.

Você não precisa fazer quase nada para começar a usar os sinais de negociação do MetaTrader 5.

  1. Registre uma conta no MQL5.com.



    Registre uma conta no MQL5.com

  2. Deposite uma pequena quantia de dinheiro da forma mais conveniente para você.



    Deposite uma pequena quantia de dinheiro

     

  3. Insira os detalhes da sua conta MQL5.com diretamente no terminal.


    Insira os detalhes da sua conta MQL5.com diretamente no terminal


  4. E inscreva-se para receber um sinal de sua preferência.



    Inscreva-se para receber um sinal de sua preferência

A partir desse momento, o seu terminal começará a receber sinais de negociação do provedor de sinais que você selecionou. Você está a somente um pequeno passo de distância de ser capaz de reproduzir automaticamente todas as negociações - a função deve ser habilitada nas configurações!

Configurações de sinais de negociação


Agora o seu terminal pode ganhar dinheiro sem você saber. Você apenas precisa ter uma inscrição ativa para assegurar que o seu terminal esteja conectado. Entretanto, as versões futuras apenas irão requerer inscrição sem a necessidade de conectar o terminal.

Se você estava procurando a possibilidade de confiar em um trader de sucesso para gerenciar o seu dinheiro, considere a utilização de sinais de negociação no MetaTrader 5 como a solução mais fácil disponível. Ou, de outra maneira, se você é um trader de sucesso e está disposto a compartilhar os seus sinais de negociação, você é muito bem-vindo ao MQL5.com. Registre-se como provedor de sinais para obter lucros adicionais de forma consistente!

Os sinais de negociação do MetaTrader 5 significam simplicidade, conveniência e lucros.


Sinta-se à vontade para se inscrever!

Alguns artigos referente ao serviço de sinais que podem ser úteis a você:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/522

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Últimos Comentários | Ir para discussão (114)
[Excluído] | 14 fev. 2021 em 03:44
Olá a todos
Gostaria de saber, por favor, quando vocês dizem "o terminal deve estar ligado", é no telefone ou no PC? Porque eu não estou realmente usando o Metatrader no PC, eu o uso para configurar a assinatura, mas não levo meu PC comigo o tempo todo.
O servidor do meu celular está sempre comigo.
Então, se eu desligar meu PC e meu android mt5 estiver sempre ligado, a cópia ainda funcionará? Muito obrigado
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 fev. 2021 em 17:41
Harimbola:
Olá a todos
Gostaria de saber, por favor, quando vocês dizem "o terminal deve estar ligado", é no telefone ou no PC? Porque não estou realmente usando o Metatrader no PC, vou usá-lo para configurar a assinatura, mas não estou trazendo meu PC comigo o tempo todo.
Meu telefone, no entanto, está sempre comigo.
Então, se eu desligar meu PC e meu android mt5 estiver sempre ligado, a cópia ainda funcionará? Muito obrigado

Certifique-se de que você fez tudo conforme descrito aqui:

Como assinar o sinal MT4/MT5

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 mai. 2021 em 16:17

Oi Eleni.

Obrigado por sua boa orientação. Por favor, me ajude abaixo.

Por engano, assinei um sinal em minha conta de demonstração. Eu pretendia me inscrever em minha conta real. Não comprei o VPS e também ainda não migrei o sinal. Li que posso transferir minha assinatura para minha conta real, mas isso só pode acontecer uma vez por semana. Portanto, minha pergunta é: preciso terminar de configurar o sinal em minha conta demo antes de transferi-lo para minha conta real? Além disso, o que aconteceria se eu simplesmente cancelasse a assinatura em minha conta de demonstração? Receberei meus 30 dólares de volta em minha conta MQL5 ou, uma vez inscrito, já era?


Além disso, o provedor de sinais aconselhou que usássemos sua corretora para obter resultados exatos e melhor cópia. Portanto, é possível transferir a assinatura para uma corretora totalmente diferente em uma conta real? Por favor, me ajude. A central de serviços ainda não respondeu.

143761102
143761102 | 11 jan. 2024 em 07:58
Preciso receber meu dinheiro em minha conta bancária
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 jan. 2024 em 10:46
143761102 #:
Preciso retirar meu dinheiro da minha conta bancária

Se estiver se referindo ao dinheiro de sua conta de negociação, entre em contato com sua corretora.

MQL5.com não é uma corretora e não tem nada a ver com suas contas de negociação reais ou dinheiro.

Fundamentos básicos da programação MQL5: arrays Fundamentos básicos da programação MQL5: arrays
Juntamente com as variáveis e funções, os arrays são partes integrais de quase todas as linguagens de programação. O artigo deve ser de interesse principalmente para programadores MQL5 novatos, enquanto os desenvolvedores mais experientes terão uma boa oportunidade para resumir e sistematizar seu conhecimento.
Teste rápido das ideias de negociação no gráfico Teste rápido das ideias de negociação no gráfico
O artigo descreve o método do teste de visual rápido de ideias de negociação. O método baseia-se na combinação de um gráfico de preço, um indicador de sinal e um indicador de cálculo de balanço. Eu gostaria de compartilhar o meu método de busca de ideias de negociação, bem como o método que uso para testá-las rapidamente.
Alterar os parâmetros do Expert Advisor instantaneamente a partir do painel de usuário Alterar os parâmetros do Expert Advisor instantaneamente a partir do painel de usuário
Este artigo fornece um pequeno exemplo demonstrando a implementação de um Expert Advisor em que os parâmetros podem ser controlados a partir do painel de usuário. Quando mudar os parâmetros para "rápidos", o Expert Advisor escreve os valores obtidos a partir do painel de informações para um arquivo para ler futuramente o arquivo e exibe de acordo no painel. Este artigo pode ser relevante para aqueles que negociam em modo manual ou semi-automático.
Resultados da MetaTrader AppStore para o terceiro trimestre de 2013 Resultados da MetaTrader AppStore para o terceiro trimestre de 2013
Outro trimestre do ano se passou e nós decidimos resumir seus resultados para a MetaTrader AppStore - a maior loja de robôs comerciais e indicadores técnicos para plataformas MetaTrader. Mais de 500 desenvolvedores colocaram mais de 200 produtos no mercado até o final do trimestre reportado.