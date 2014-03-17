Sinais de negociação no MetaTrader 5: uma melhor alternativa às contas PAMM!

Temos o prazer de anunciar que o MetaTrader 5 agora dispõe de Sinais de negociação, proporcionando assim uma ferramenta poderosa aos investidores e gerentes. Enquanto você estiver seguindo as negociações de um trader bem sucedido, o terminal irá reproduzi-las automaticamente em sua conta!





O terminal MetaTrader 5 está em constante evolução à medida que novas funções e opções são adicionadas. Os sinais de negociação representam mais um recurso importante oferecido aos negociadores. A função padrão que permite copiar automaticamente as negociações de outro trader agora está disponível para todos os usuários do MetaTrader 5. Esta é uma solução simples e pronta para uso para aqueles que estão habituados a investir em outros ou gerenciar os fundos de terceiros.

O uso dos sinais de negociação no Metatrader 5 foi simplificado o máximo possível. Além disso, a papelada requerida para documentar as relações entre investidor e gerente é completamente eliminada e todos os riscos são minimizados. Não há quase nenhuma configuração desse tipo e os sinais do seu provedor de sinais são gerenciados automaticamente.

Você não precisa fazer quase nada para começar a usar os sinais de negociação do MetaTrader 5.

Registre uma conta no MQL5.com.







Deposite uma pequena quantia de dinheiro da forma mais conveniente para você.











Insira os detalhes da sua conta MQL5.com diretamente no terminal.







E inscreva-se para receber um sinal de sua preferência.









A partir desse momento, o seu terminal começará a receber sinais de negociação do provedor de sinais que você selecionou. Você está a somente um pequeno passo de distância de ser capaz de reproduzir automaticamente todas as negociações - a função deve ser habilitada nas configurações!













Agora o seu terminal pode ganhar dinheiro sem você saber. Você apenas precisa ter uma inscrição ativa para assegurar que o seu terminal esteja conectado. Entretanto, as versões futuras apenas irão requerer inscrição sem a necessidade de conectar o terminal.

Se você estava procurando a possibilidade de confiar em um trader de sucesso para gerenciar o seu dinheiro, considere a utilização de sinais de negociação no MetaTrader 5 como a solução mais fácil disponível. Ou, de outra maneira, se você é um trader de sucesso e está disposto a compartilhar os seus sinais de negociação, você é muito bem-vindo ao MQL5.com. Registre-se como provedor de sinais para obter lucros adicionais de forma consistente!

Os sinais de negociação do MetaTrader 5 significam simplicidade, conveniência e lucros.







