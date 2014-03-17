Sinais de negociação no MetaTrader 5: uma melhor alternativa às contas PAMM!
Temos o prazer de anunciar que o MetaTrader 5 agora dispõe de Sinais de negociação, proporcionando assim uma ferramenta poderosa aos investidores e gerentes. Enquanto você estiver seguindo as negociações de um trader bem sucedido, o terminal irá reproduzi-las automaticamente em sua conta!
O terminal MetaTrader 5 está em constante evolução à medida que novas funções e opções são adicionadas. Os sinais de negociação representam mais um recurso importante oferecido aos negociadores. A função padrão que permite copiar automaticamente as negociações de outro trader agora está disponível para todos os usuários do MetaTrader 5. Esta é uma solução simples e pronta para uso para aqueles que estão habituados a investir em outros ou gerenciar os fundos de terceiros.
O uso dos sinais de negociação no Metatrader 5 foi simplificado o máximo possível. Além disso, a papelada requerida para documentar as relações entre investidor e gerente é completamente eliminada e todos os riscos são minimizados. Não há quase nenhuma configuração desse tipo e os sinais do seu provedor de sinais são gerenciados automaticamente.
Você não precisa fazer quase nada para começar a usar os sinais de negociação do MetaTrader 5.
- Registre uma conta no MQL5.com.
- Deposite uma pequena quantia de dinheiro da forma mais conveniente para você.
- Insira os detalhes da sua conta MQL5.com diretamente no terminal.
- E inscreva-se para receber um sinal de sua preferência.
A partir desse momento, o seu terminal começará a receber sinais de negociação do provedor de sinais que você selecionou. Você está a somente um pequeno passo de distância de ser capaz de reproduzir automaticamente todas as negociações - a função deve ser habilitada nas configurações!
Agora o seu terminal pode ganhar dinheiro sem você saber. Você apenas precisa ter uma inscrição ativa para assegurar que o seu terminal esteja conectado. Entretanto, as versões futuras apenas irão requerer inscrição sem a necessidade de conectar o terminal.
Se você estava procurando a possibilidade de confiar em um trader de sucesso para gerenciar o seu dinheiro, considere a utilização de sinais de negociação no MetaTrader 5 como a solução mais fácil disponível. Ou, de outra maneira, se você é um trader de sucesso e está disposto a compartilhar os seus sinais de negociação, você é muito bem-vindo ao MQL5.com. Registre-se como provedor de sinais para obter lucros adicionais de forma consistente!
Os sinais de negociação do MetaTrader 5 significam simplicidade, conveniência e lucros.
Sinta-se à vontade para se inscrever!
