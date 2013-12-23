Trading social en las plataformas comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5
¿Qué es el trading social? Es el trabajo conjunto y mútuamente beneficioso realizado entre traders e inversores: los traders de éxito ceden su tráfico comercial para la monitorización, y los inversores potenciales, de esta forma, pueden hacer un seguimiento de sus éxitos y copiar las operaciones del trader que más les guste.
Haga un seguimiento de quien quiera y de su manera de negociar en tiempo real, conéctese a los traders de más éxito y repita de manera automática sus operaciones: esta es la esencial del trading social. Para los novatos y los traders con poca experiencia que han decidido trabajar en el mercado financiero para aumentar sus ingresos, este sea quizá el el mejor método para comenzar su actividad.
Para negociar de una manera profesional no es en absoluto necesario ser un trader profesional con un gran bagaje de conociemientos y recursos. No es necesario seguir las noticias del mercado financiero, analizarlas, inventar estrategias comerciales y llevarlas a cabo, para luego, en caso de fracaso, cambiar de estrategia y realizar un seguimiento de su posible éxito en las mudables condiciones de mercado. Gracias al trading social, todo ello se vuelve innecesario, en tanto que se puede simplemente coger y copiar las operaciones de los traders de éxito que siguen las noticias, analizan los mercados e inventan estrategias que dan beneficio.
¿Merece la pena copiar las operaciones mediante el trading espejo y cuál es el precio de la cuestión? Si tomamos un fondo de cobertura como método de inversión, entonces sólo unos pocos prodrían permitirse invertir en ellos, dado que el umbral de entrada es demasiado alto (cientos de miles o millones de dólares). El trading social, por otra parte, es un sistema extremadamente democrático, que está al alcance de cualquier trader con cualquier nivel de ingresos. Es un mercado enorme con grandes posibilidades, que puede usar también usted.
Las ventajas del trading social son obvias:
- Se trata de un beneficio adicional, tanto para el trader, como para el inversor.
- Se diversifican las inversiones.
- Permite conectarse a los traders de mayor éxito del sector y copiar automáticamente sus operaciones.
- Tiene un bajo umbral de entrada: se puede comenzar con un presupuesto mínimo.
- Es posible practicar. Existe la posibilidad de realizar operaciones comerciales de prueba en las cuentas de prueba.
- Resulta un ahorro de tiempo.
- Sencillez de uso e interfaz cómodo.
Y bien, usted se ha decidido a sacar provecho de las posibilidades que le brinda el trading social. ¿Por dónde empezar? La plataformas más populares para el trading social y la copia de operaciones mediante trading espejo (mirror trading) son MetaTrader 4 y MetaTrader 5. El servicio más cómodo y avanzado para el trading social en este tipo de plataformas son las señales comerciales incorporadas. Trabajar con ayuda del trading social (social trading) en las plataformas de MetaTrader es muy sencillo: el usuario puede elegir directamente en el terminal la señal que le guste, se suscribe a ella y desde ese momento, todas las operaciones se repetirán en su cuenta.
El trading social con MetaTrader le permitirá realizar un seguimiento de la actividad comercial de los traders de más éxito y de sus beneficios, y lo más importante, le permitirá copiar sus operaciones. ¿Ha notado usted alguna tendencias de mercado positiva en alguno de los traders que suministran señales? Conéctese a él y comience a copiar sus señales. El terminal comercial repetirá de manera automática todas las operaciones del proveedor de señales en su propia cuenta, sin que tenga usted que intervenir de modo manual en ningún caso.
De esta forma, sin especial esfuerzo, sin tener habilidad o experiencia en comercio, un trader-suscriptor puede ganar dinero con la ayuda de las Señales.
El trading social debe ser sencillo, comprensible y no conllevar complicaciones para los traders, cualquiera que sea su nivel de conocimientos sobre el tema. Seguro que está de acuerdo con esto. Y las señales comerciales de MetaTrader corresponden al cien por cien con estos criterios. Sus utilidades están al alcance de cualquier usuario, incluso de aquellos con un conocimiento de trading superficial. No es necesario hacer un contrato con el suministrador de la señal elegida o con el bróker, no hay papeles o control manual de por medio, y todas las operaciones se llevan a cabo en régimen automático.
Todo lo necesario es indicar su bróker e introducir su número de cuenta en el servidor del bróker. No se le exige nada más, la formalización de la solicitud le llevará muy poco tiempo. Puede familiarizarse con un esquema paso por paso sobre la conexión a las fuentes de señales en el artículo "Cómo suscribirse a las Señales Comerciales". Después de leerlo, comprenderá lo fácil y rápido que es suscribirse a la señal que considere más conveniente.
Las únicas dificultades podrían surgir a la hora de elegir un suministrador adecuado, con la señal más atractiva para usted. Nuestra misión es facilitarle esta tarea todo lo posible en el apartado "señales comerciales" se encuentra una clasificación de los suministradores, constantemente actualizada. En este apartado se encuentra conectada por defecto la clasificación en cuanto la calidad, que indica las señales con mayor nivel de confianza por parte de los suscriptores; los mejores indicadores financieros se encuentran en las posiciones más altas y por lo tanto son más notorios. Para mayor comodidad a la hora de elegir la señal comercial se puede usar igualmente la clasificación según el crecimiento mensual, la cantidad de suscriptores, el precio y otros criterios.
El trading social en las plataformas MetaTrader es sencillo, claro y accesible para todos. ¡Sólo tiene que elegir de entre los miles de suministradores el que más le convenga, los criterios los selecciona usted!
Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles:
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/701
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
