Social Trading con le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5
Cos'è il social trading? Si tratta di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i trader e gli investitori in cui i trader di successo consentono il monitoraggio del loro trading e i potenziali investitori colgono l'occasione per monitorare le loro prestazioni e le operazioni di copia di coloro che sembrano più promettenti.
Monitori il trading in tempo reale di un certo numero di trader, connettiti a quelli di maggior successo e copia le loro operazioni in modalità automatica: ecco di cosa tratta il social trading. Per i trader alle prime armi e inesperti che si sono appena rivolti ai mercati finanziari per ulteriori entrate, è probabilmente la migliore opportunità per iniziare effettivamente a fare trading.
Non è necessario essere un trader professionista con un grande pacchetto di conoscenze e competenze per poter fare trading professionalmente. Né hai bisogno di seguire e analizzare le notizie dai mercati finanziari, elaborare e implementare strategie di trading ed essere pronti a cambiare quelle che non riescono a continuare a monitorare le loro prestazioni nelle nuove condizioni di mercato. Grazie al social trading tutto diventa inutile poiché puoi semplicemente copiare le operazioni di tutti coloro che seguono le notizie, analizzare i mercati e creare strategie redditizie.
È difficile iniziare il mirror trading e quanto ci vuole? Mentre gli investimenti in hedge fund non erano disponibili per molti a causa dell'elevato ingresso soglia (centinaia di migliaia e milioni di dollari), il social trading è un sistema altamente conveniente e disponibile per qualsiasi trader con qualsiasi livello di reddito. Apre l'accesso a un grande mercato con vaste opportunità che anche tu puoi utilizzare.
I vantaggi del social trading sono evidenti:
- Reddito aggiuntivo sia per i trader che per gli investitori
- Diversificazione degli investimenti
- Opportunità di connettersi ai trader di maggior successo e rispecchiare automaticamente le loro operazioni
- Soglia di ingresso bassa: puoi iniziare con un budget minimo
- Opportunità di pratica: puoi fare trading su conti demo in modalità di allenamento
- Risparmio di tempo
- Alta operabilità e interfaccia user-friendly
Pronto per cogliere le opportunità offerte dal social trading, ma non sai da dove cominciare? MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono le piattaforme più famose e popolari per il social e mirror trading, con il servizio per i segnali di trading, una funzione di social trading molto conveniente e avanzata offerta in queste piattaforme. Il social trading con le piattaforme MetaTrader è molto semplice: l'utente sceglie il segnale direttamente nel terminale, si abbona e da quel momento in poi tutte le operazioni vengono copiate nel suo account.
Il social trading con MetaTrader ti permetterà di monitorare le attività di trading e la redditività dei trader di successo e, soprattutto, di copiare le loro operazioni. Se vedi un trend positivo nelle performance di uno dei trader il cui segnale è disponibile per l'abbonamento, vai avanti con questo e inizia a copiare le sue operazioni. Il terminale di trading copierà automaticamente tutte le operazioni del fornitore di segnali nel tuo account, senza alcun intervento manuale necessario.
Quindi, dopo essersi iscritto, il trader può guadagnare denaro utilizzando il servizio Segnali, senza sforzo, abilità o esperienza di trading.
Dopotutto, il social trading dovrebbe essere semplice e diretto per essere facilmente comprensibile dai trader con qualsiasi background. Non possiamo non ammetterlo . In questa luce, i segnali di trading per MetaTrader sembrano essere perfettamente adeguati. Sono disponibili per qualsiasi utente, indipendentemente dalla loro esperienza di trading . Qui non è necessario firmare un accordo con un fornitore del segnale selezionato o un broker, né ci sono documenti o un controllo manuale necessario. Tutto viene fatto automaticamente.
Tutto ciò che serve è specificare il tuo broker e inserire il numero del tuo account sul server del tuo broker Niente di più. Il processo di sottoscrizione richiederà pochissimo tempo. La descrizione di una procedura di sottoscrizione dettagliata è disponibile nell'articolo intitolato "How to Subscribe to Trading Signals". Dopo averlo letto, ti abbonerai al segnale di tua scelta in modo rapido e semplice.
Nonostante sia apparentemente complicato, la scelta di un fornitore del segnale adatto è stata resa il più semplice possibile: la sezione dei segnali di trading presenta un elenco regolarmente aggiornato di fornitori. Per impostazione predefinita, i segnali nell'elenco sono ordinati per qualità assicurando che vengano prese le prime posizioni dai segnali con maggiore credibilità e migliori prestazioni finanziarie. Tuttavia, per comodità, i segnali di trading possono anche essere ordinati per crescita mensile, numero di abbonati, prezzo e altri parametri.
Il social trading con le piattaforme di trading MetaTrader è facile, semplice e disponibile per tutti. Su migliaia di fornitori di segnali disponibili, devi solo scegliere quello più adatto a te e misurare fino ai tuoi parametri!
