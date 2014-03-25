MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台的群组交易
什么是群组交易？这是一种交易者与投资者互惠互利的合作，成功的交易者凭此实现对于交易的监控，而潜在投资者亦借此机会，监控其表现并复制那些看起来较具前景的交易。
监控大量交易者的实时交易、连接到最成功的一类并在自动模式下复制其交易 - 这就是群组交易的内容。对于那些刚刚转向金融市场以求获得额外收入的经验不足的交易新手而言，它很可能就是真正开始交易的最佳良机。
专业交易，却无需您成为专业交易者、掌握大量的相关知识和技能。也无需您追踪并分析金融市场的相关消息、制定并实施交易策略，不必随时准备着更改那些在新市场条件下未能持续监控其表现的交易策略。多亏有了群组交易，这一切都变得无关紧要了。因为您只需要复制所有那些追踪新闻、分析市场和制定可盈利策略的交易者的交易就可以了。
镜像交易难不难？花费有多大？鉴于对冲基金投资的高准入门槛（几十万乃至数百万美元），许多人都不适合，但群组交易却是一种极实惠的系统，几乎适用于任何收入水平的任何交易者。它打开了一个广阔市场的大门，而里面的大量机遇，您也可以加以利用。
群组交易的优势显而易见：
- 交易者与投资者双方都有额外收入
- 投资多样化
- 有机会连接到最成功的交易者，并自动镜像其交易
- 低准入门槛：极低预算即可启动
- 练习机会：您可以在培训模式下于演示账户交易
- 节省时间
- 可操作性高、且界面用户友好
做好了迎接群组交易所提供机遇的准备，但却不知何处着手？MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 是最著名最受欢迎的社会与镜像交易平台，而且交易信号服务也成为了上述平台中的一种非常方便、高级的群组交易功能。采用 MetaTrader 平台的群组交易非常简单直接：用户直接在终端中选择信号，订阅信号，从此以后所有的交易都会复制到其账户中。
采用 MetaTrader 的群组交易将允许您监控交易活动和成功交易者的盈利能力，以及最重要的——复制其交易。如果您在某个信号可供订阅的交易者绩效那里看到了向好趋势，那么就跟着它走，并复制其交易。此交易终端会自动镜像您账户中信号提供者的所有交易，无需任何手动干预。
所以订阅后，交易者就可以利用“信号”服务赚钱，无需费力、技能或交易经验。
归根结底，群组交易要简单直接，可被任何背景的交易者轻松理解。我们做不到，但必须承认它。以此而论，MetaTrader 交易信号似乎足够完美了。不管有多少交易经验，它们适用于任何用户。这里，您无需同选定信号的提供者或经纪人签订什么协议，亦无需任何文书工作或手动控制。一切都是自动完成。
您需要做的，只是指定您的经纪人，并在经纪人服务器上输入您的账号。仅此而已。订阅过程只需很短的时间。订阅的分步流程描述，请见《如何订阅交易信号》一文。读后即可轻松快速地订阅您中意的信号了。
尽管看似复杂，但选择合适信号供应商的过程已经简化到了极致 - 《交易信号》部分有一个定期更新的提供者列表。默认情况下，列表上的信号都按质量排列，从而确保排名靠前的位置均由信誉和财务表现均更佳的信号占据。但是，为了您的方便，交易信号还可以按月增长、订阅者数量、价格及其它参数进行排序。
搭配 MetaTrader 交易平台的群组交易简单、直接，且人人可用。在成千上万的可用信号提供者中，您只需选择更适合您、且符合您参数的那一位！
我对手数或风险有疑问。您的 余额是 1856 美元，我的余额是 715 美元，您的 手数是 0.01，我的手数是 0.01。但您获利 7 美元，我获利 0.70 美元。我试图通过期权信号中的 "使用不超过 95% 的存款 "设置来增加风险，但没有任何变化。您能告诉我如何解决这个问题，让我至少获得 3.5 美元的利润吗？
您在说什么？您的对话者是谁 ？
请将您有关信号的问题发布到有关信号服务的常见问题 中，谢谢。
现在，经纪商们向我们大肆宣传社交交易的好处：）、如何连接信号等等。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
新闻回顾
newdigital, 2014.06.06 09:25
交易重大新闻事件的 3 个步骤 （基于dailyfx 文章）
谈话要点：
重大新闻发布会给交易者带来压力。这种压力会体现在各种交易风格上。
- 新闻发布会给交易者带来压力
- 在事件到来之前制定计划
也许您已经有了一个很好的进场点位，但您担心新闻发布可能会破坏您的良好进场点位。
也许您想在价格接近技术上合理的进场点时进入一个新的仓位，但您不确定技术面是否能在震荡新闻发布时保持稳定。因此，你苦恼于是现在入场还是在新闻事件发生后入场。
也许，您喜欢在新闻发布期间参与行动并启动新头寸。新闻发布期间的快节奏波动仍然会让您在下单交易时手心冒汗。
正如您所看到的，新闻事件会以各种方式给交易者带来压力。
今天，我们将介绍交易新闻事件的三个步骤。
步骤 1 - 制定策略
这听起来很简单，但新闻发布时的情绪很容易让我们偏离方向。我们看到价格快速直线上升，害怕错过机会，或者害怕失去已经坐享的收益。因此，我们会情绪化地做出决定并采取行动。
制定策略并不一定要很复杂。请记住，在新闻期间远离市场，什么都不做就是一种策略。
对于在进入新闻事件时有浮动利润的交易者来说，策略可以很简单："我要平掉一半的仓位，并将止损位移到高于收支平衡的位置"。
对于想要启动技术性新头寸的交易者来说，他们可能会决定等到新闻发布至少 15 分钟后，再决定设置是否仍然有效。
活跃的新闻交易者可能会意识到他们需要一个买卖规则计划，因为他们的交易是基于 "感觉良好"。
第 2 步 - 使用保守的杠杆
如果您在新闻发布时入市，请确保您使用了保守的杠杆。我们不知道价格会走向何方，而在消息发布期间，价格往往会快速波动。因此，通过使用低额杠杆来降低每笔交易对您账户净值的影响。
我们对成功交易者特质的研究发现，使用少于 10 倍有效杠杆的交易者往往平均获利更多。
3 - 不要偏离策略
如果您从第一步开始就花时间思考策略，如果您已经意识到保守杠杆的重要性，那么您已经成功了 90%！然而，这最后的 10%可以说是最困难的。无论你的计划是什么，都要坚持下去！
如果我制定了一个减轻 20 磅体重的计划，其中包括吃得更健康和多做运动，但我却继续吃高脂肪和高糖分的食物，运动量也有限，那么我只会让自己陷入沮丧。
你不必因为基本的新闻发布而感到压力或沮丧。
这项业务的简单性显而易见。
需要具备一定的外汇交易知识。
我在https://www.mql5.com/zh/signals/subscriptions 上读到了这篇文章
未来将采用可信执行令牌技术，即使在 MetaTrader 终端关闭时，也可将订阅交易操作复制到信号中。
即使 MetaTrader 终端已关闭。
因此，即使在您睡觉的时候，交易信号也会很快生效;-)。