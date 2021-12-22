MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Platformları ile Sosyal Alım Satım

Sosyal alım satım nedir? Bu, başarılı yatırımcıların alım satım işlemlerinin izlenmesine izin verdiği ve potansiyel yatırımcıların performanslarını izleme ve daha umut vaat edici görünenlerin alım satım işlemlerini kopyalama fırsatı bulduğu yatırımcılar ve sermaye sahiplerinin karşılıklı olarak gerçekleştirdiği yararlı bir işbirliğidir.



Bir grup yatırımcının gerçek zamanlı alım satım işlemlerini takip eder, en başarılılarına bağlanır ve alım satım işlemlerini otomatik modda kopyalarsınız - Sosyal alım satımın anlamı budur. Ek gelir için finansal piyasalara yeni yönelen acemi ve deneyimsiz yatırımcılar için, aslında alım satım işlemine başlamak için muhtemelen en iyi fırsat budur.





Profesyonel olarak alım satım yapmak için büyük bir bilgi birikimine ve beceriye sahip profesyonel bir yatırımcı olmanız gerekmez. Ayrıca finansal piyasalardan gelen haberleri takip edip analiz etmeniz, alım satım stratejileri geliştirmeniz ve uygulamanız ve yeni piyasa koşullarında performanslarını takip etmeyenleri değiştirmeye hazırlıklı olmanız da gerekmez. Haberleri takip eden, piyasaları analiz eden ve karlı stratejiler oluşturan herkesin alım satım işlemlerini kolayca kopyalayabileceğiniz için sosyal alım satım sayesinde her şey gereksiz hale gelir.



Ayna alım satımına başlamak zor mu ve bu, ne kadar sürüyor? Riskten korunma fonu yatırımı, yüksek giriş eşiği (yüz binlerce ve milyonlarca dolar) nedeniyle birçok kişi için kullanılabilir olmasa da, sosyal alım satım, herhangi bir gelir düzeyine sahip herhangi bir yatırımcı için kesinlikle kullanılabilir olan oldukça uygun fiyatlı bir sistemdir. Sizin de kullanabileceğiniz büyük imkanlarla geniş bir piyasaya erişim sağlar.

Sosyal alım satımın avantajları açıktır:

Hem yatırımcılar hem de sermaye sahipleri için ek gelir



Yatırım çeşitliliği



En başarılı yatırımcılarla iletişime geçme ve alım satım işlemlerini otomatik olarak model alma fırsatı

Düşük giriş eşiği: Minimum bir bütçeyle başlayabilirsiniz

Pratik yapma imkanı: Eğitim modunda demo hesaplarında alım satım yapabilirsiniz

Zaman tasarrufu

Yüksek işlerlik ve kullanıcı dostu arayüz

Sosyal alım satımın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya hazırsınız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? MetaTrader 4 ve MetaTrader 5, sosyal ve ayna alım satımı için en ünlü ve popüler platformlardır; Alım Satım Sinyalleri hizmeti, bu platformlarda sunulan çok kullanışlı, gelişmiş bir sosyal alım satım özelliğidir. MetaTrader platformlarıyla sosyal alım satım çok basittir: Kullanıcı sinyali doğrudan terminalde seçer, ona abone olur ve o andan itibaren tüm alım satım işlemleri hesabına kopyalanır .





MetaTrader ile sosyal alım satım, başarılı yatırımcıların alım satım etkinliklerini ve karlılığını izlemenize ve en önemlisi alım satım işlemlerini kopyalamanıza olanak tanır. Sinyali abonelik için uygun olan yatırımcılardan birinin performansında olumlu bir trend görürseniz, devam edin ve alım satım işlemlerini kopyalamaya başlayın. Alım satım terminali, herhangi bir manuel müdahale gerekmeden, sinyal sağlayıcının tüm alım satım işlemlerini hesabınıza otomatik olarak yansıtacaktır.

Böylece, üye olduktan sonra yatırımcı, Sinyaller hizmetini kullanarak çaba, beceri veya alım satım deneyimi olmadan para kazanabilir.



Sonuçta, sosyal alım satım, herhangi bir altyapıya sahip yatırımcılar tarafından kolayca anlaşılacak şekilde basit ve anlaşılır olmalıdır. Bunu kabul etmekten başka bir şey . Bu bilgiler ışığında, MetaTrader alım satım sinyalleri tamamen yeterli görünüyor. Bunlar, alım satım deneyimlerinden bağımsız olarak herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. Burada, seçilen sinyalin sağlayıcısı veya broker ile bir sözleşme imzalamanız veya herhangi bir evrak işi veya manuel kontrol gerekli değildir. Her şey otomatik olarak yapılır.

Tek yapmanız gereken şey, aracı belirlemek ve aracınızın sunucusuna hesabınızın numarasını girmek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Abonelik işlemi çok az zaman alacaktır. Adım adım abonelik prosedürü açıklaması "Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" başlıklı makalede mevcuttur. Bunu okuduktan sonra, seçtiğiniz sinyale hızlı ve kolay bir şekilde abone olacaksınız.





Görünüşte karmaşık olmasına rağmen, uygun sinyalin sağlayıcısını seçmek mümkün olduğunca basitleştirilmiştir - Alım Satım Sinyalleri bölümünde düzenli olarak güncellenen bir sağlayıcı listesi sunulmaktadır. Varsayılan olarak, listedeki sinyaller kaliteye göre sıralanır ve sıralama, daha yüksek güvenilirlik ve daha iyi finansal performansa sahip sinyaller en üst sıralarda yer alacak şekilde yapılır. Ancak, kolaylık sağlamak için alım satım sinyalleri aylık büyüme, abone sayısı, fiyat ve diğer parametrelere göre de sıralanabilir.

MetaTrader alım satım platformlarıyla sosyal alım satım kolay, anlaşılır ve herkes tarafından kullanılabilirdir. Mevcut binlerce sinyal sağlayıcıdan size ve parametrelerinize daha uygun olanı seçmeniz yeterli!

