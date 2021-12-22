MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Alım Satım Platformları ile Sosyal Alım Satım
Sosyal alım satım nedir? Bu, başarılı yatırımcıların alım satım işlemlerinin izlenmesine izin verdiği ve potansiyel yatırımcıların performanslarını izleme ve daha umut vaat edici görünenlerin alım satım işlemlerini kopyalama fırsatı bulduğu yatırımcılar ve sermaye sahiplerinin karşılıklı olarak gerçekleştirdiği yararlı bir işbirliğidir.
Bir grup yatırımcının gerçek zamanlı alım satım işlemlerini takip eder, en başarılılarına bağlanır ve alım satım işlemlerini otomatik modda kopyalarsınız - Sosyal alım satımın anlamı budur. Ek gelir için finansal piyasalara yeni yönelen acemi ve deneyimsiz yatırımcılar için, aslında alım satım işlemine başlamak için muhtemelen en iyi fırsat budur.
Profesyonel olarak alım satım yapmak için büyük bir bilgi birikimine ve beceriye sahip profesyonel bir yatırımcı olmanız gerekmez. Ayrıca finansal piyasalardan gelen haberleri takip edip analiz etmeniz, alım satım stratejileri geliştirmeniz ve uygulamanız ve yeni piyasa koşullarında performanslarını takip etmeyenleri değiştirmeye hazırlıklı olmanız da gerekmez. Haberleri takip eden, piyasaları analiz eden ve karlı stratejiler oluşturan herkesin alım satım işlemlerini kolayca kopyalayabileceğiniz için sosyal alım satım sayesinde her şey gereksiz hale gelir.
Ayna alım satımına başlamak zor mu ve bu, ne kadar sürüyor? Riskten korunma fonu yatırımı, yüksek giriş eşiği (yüz binlerce ve milyonlarca dolar) nedeniyle birçok kişi için kullanılabilir olmasa da, sosyal alım satım, herhangi bir gelir düzeyine sahip herhangi bir yatırımcı için kesinlikle kullanılabilir olan oldukça uygun fiyatlı bir sistemdir. Sizin de kullanabileceğiniz büyük imkanlarla geniş bir piyasaya erişim sağlar.
Sosyal alım satımın avantajları açıktır:
- Hem yatırımcılar hem de sermaye sahipleri için ek gelir
- Yatırım çeşitliliği
- En başarılı yatırımcılarla iletişime geçme ve alım satım işlemlerini otomatik olarak model alma fırsatı
- Düşük giriş eşiği: Minimum bir bütçeyle başlayabilirsiniz
- Pratik yapma imkanı: Eğitim modunda demo hesaplarında alım satım yapabilirsiniz
- Zaman tasarrufu
- Yüksek işlerlik ve kullanıcı dostu arayüz
Sosyal alım satımın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya hazırsınız, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? MetaTrader 4 ve MetaTrader 5, sosyal ve ayna alım satımı için en ünlü ve popüler platformlardır; Alım Satım Sinyalleri hizmeti, bu platformlarda sunulan çok kullanışlı, gelişmiş bir sosyal alım satım özelliğidir. MetaTrader platformlarıyla sosyal alım satım çok basittir: Kullanıcı sinyali doğrudan terminalde seçer, ona abone olur ve o andan itibaren tüm alım satım işlemleri hesabına kopyalanır .
MetaTrader ile sosyal alım satım, başarılı yatırımcıların alım satım etkinliklerini ve karlılığını izlemenize ve en önemlisi alım satım işlemlerini kopyalamanıza olanak tanır. Sinyali abonelik için uygun olan yatırımcılardan birinin performansında olumlu bir trend görürseniz, devam edin ve alım satım işlemlerini kopyalamaya başlayın. Alım satım terminali, herhangi bir manuel müdahale gerekmeden, sinyal sağlayıcının tüm alım satım işlemlerini hesabınıza otomatik olarak yansıtacaktır.
Böylece, üye olduktan sonra yatırımcı, Sinyaller hizmetini kullanarak çaba, beceri veya alım satım deneyimi olmadan para kazanabilir.
Sonuçta, sosyal alım satım, herhangi bir altyapıya sahip yatırımcılar tarafından kolayca anlaşılacak şekilde basit ve anlaşılır olmalıdır. Bunu kabul etmekten başka bir şey . Bu bilgiler ışığında, MetaTrader alım satım sinyalleri tamamen yeterli görünüyor. Bunlar, alım satım deneyimlerinden bağımsız olarak herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. Burada, seçilen sinyalin sağlayıcısı veya broker ile bir sözleşme imzalamanız veya herhangi bir evrak işi veya manuel kontrol gerekli değildir. Her şey otomatik olarak yapılır.
Tek yapmanız gereken şey, aracı belirlemek ve aracınızın sunucusuna hesabınızın numarasını girmek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Abonelik işlemi çok az zaman alacaktır. Adım adım abonelik prosedürü açıklaması "Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" başlıklı makalede mevcuttur. Bunu okuduktan sonra, seçtiğiniz sinyale hızlı ve kolay bir şekilde abone olacaksınız.
Görünüşte karmaşık olmasına rağmen, uygun sinyalin sağlayıcısını seçmek mümkün olduğunca basitleştirilmiştir - Alım Satım Sinyalleri bölümünde düzenli olarak güncellenen bir sağlayıcı listesi sunulmaktadır. Varsayılan olarak, listedeki sinyaller kaliteye göre sıralanır ve sıralama, daha yüksek güvenilirlik ve daha iyi finansal performansa sahip sinyaller en üst sıralarda yer alacak şekilde yapılır. Ancak, kolaylık sağlamak için alım satım sinyalleri aylık büyüme, abone sayısı, fiyat ve diğer parametrelere göre de sıralanabilir.
MetaTrader alım satım platformlarıyla sosyal alım satım kolay, anlaşılır ve herkes tarafından kullanılabilirdir. Mevcut binlerce sinyal sağlayıcıdan size ve parametrelerinize daha uygun olanı seçmeniz yeterli!
Sinyalleri içeren ve sizin için yararlı olabilecek bazı makaleler şu şekildedir:
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/701
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
Lot büyüklüğü veya risk ile ilgili bir sorunum var. Bakiyeniz 1856 usd ve bakiyem 715 usd, lot büyüklüğünüz 0.01 ve lot büyüklüğüm 0.01. Ama 7 usd kar elde ediyorsun ve ben 0.70 usd kar elde ediyorum. Opsiyon sinyalinde "depozitonun% 95'inden fazlasını kullanmayın" ayarıyla riski artırmaya çalışıyorum ancak hiçbir şey değişmiyor. Bunu nasıl düzelteceğimi söyleyebilir misiniz, böylece en az 3.5 usd kar elde edebilirim?
Ne hakkında konuşuyorsunuz? Muhatabınız kim ?
Lütfen Sinyaller hakkındaki sorunuzu Sinyaller hizmeti hakkında Sık Sorulan Sorular bölümünde yayınlayabilir misiniz, teşekkürler.
Şimdi brokerlar bizi sosyal ticaretin faydaları :), sinyallere nasıl bağlanılacağı vb. hakkında mektuplarla dolduruyor.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Basın incelemesi
newdigital, 2014.06.06 09:25
3 Adımda Önemli Haber Olaylarında İşlem Yapmak (d ailyfx makalesine dayanmaktadır)
Konuşma Noktaları:
Önemli haber bültenleri yatırımcılar üzerinde stres yaratabilir. Bu stres, çeşitli alım satım stilleri için ortaya çıkabilir.
- Haber bültenleri yatırımcılar üzerinde stres yaratabilir
- Etkinlik gelmeden önce bir plan geliştirin
Belki de zaten iyi bir girişle iyi bir pozisyondasınızdır ve haber bülteninin iyi girişinizden bir ısırık alabileceğinden korkuyorsunuzdur.
Belki de fiyatlar teknik olarak sağlam bir giriş noktasına yakın olduğu için yeni bir pozisyona girmek istiyorsunuz, ancak teknik resmin değişken sürüm boyunca devam edip etmeyeceğinden emin değilsiniz. Bu nedenle, şimdi mi yoksa haber olayından sonra mı gireceğinize karar vermekte zorlanıyorsunuz.
Belki de eylemin içinde olmayı ve yayın sırasında yeni pozisyonlar başlatmayı seviyorsunuz. Haber bülteni sırasındaki hızlı tempolu dalgalanma, işlem yaparken avuç içlerinizi terletmeye devam ediyor.
Gördüğünüz gibi, haber olayları tüccarları çeşitli şekillerde strese sokar.
Bugün, haber olaylarını takas etmek için üç adımı ele alacağız.
Adım 1 - Bir Stratejiniz Ol sun
Kulağa basit geliyor, ancak sürümün duygusu bizi kolayca rotamızdan çıkarabilir. Fiyatların düz bir çizgide hızla hareket ettiğini görüyoruz ve kaçırmaktan ya da üzerinde oturduğumuz kazançları kaybetmekten korkuyoruz. Bu nedenle duygusal bir karar verir ve harekete geçeriz.
Bir stratejiye sahip olmak karmaşık olmak zorunda değildir. Unutmayın, haberler sırasında piyasanın dışında kalmak ve hiçbir şey yapmamak bir stratejidir.
Haber olayına girerken değişken bir kârı olan tüccar için bir strateji, "Pozisyonumun yarısını kapatacağım ve zararı durdurma noktamı başa baş noktasından daha iyi bir noktaya taşıyacağım" kadar basit olabilir.
Teknik temelli yeni bir pozisyon başlatmak isteyen bir tüccar, haberin yayınlanmasından en az 15 dakika sonrasına kadar beklemeye karar verebilir ve ardından kurulumun hala geçerli olup olmadığına karar verebilir.
Aktif haber tüccarı, 'iyi hissettiren' şeylere dayanarak işlem yaptıkları için bir alım ve satım kuralları planına ihtiyaç duyduklarını fark edebilir.
Adım 2 - Muhafazakâr Kaldıraç Kullanın
Haberler yayınlandığında piyasadaysanız, muhafazakâr miktarda kaldıraç uyguladığınızdan emin olun. Fiyatların nereye gidebileceğini bilmiyoruz ve açıklamalar sırasında fiyatlar hızlı hareket etme eğilimindedir. Bu nedenle, düşük miktarda kaldıraç kullanarak her bir işlemin hesap öz sermayeniz üzerindeki etkisini azaltın.
Başarılı Tüccarların Özellikleri araştırmamız, on kattan daha az etkili kaldıraç uygulayan tüccarların ortalama olarak daha karlı olma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur.
3 - Stratejiden Sapmayın
Birinci adımdan itibaren bir strateji üzerinde düşünmek için zaman ayırdıysanız ve muhafazakar bir şekilde kaldıraçlı olmanın önemini fark ettiyseniz, o zaman yolun %90'ını kat etmişsiniz demektir! Ancak, bu son %10'luk kısım tartışmasız en zor kısım olabilir. Planınız ne olursa olsun, ona sadık kalın!
Eğer 20 kilo vermek için daha sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı içeren bir plan yaparsam, ancak sınırlı egzersizle yüksek yağlı ve şekerli yiyecekler yemeye devam edersem, o zaman kendimi sadece hayal kırıklığına hazırlamış olurum.
Temel haber bültenleri yüzünden strese girmenize ya da hayal kırıklığına uğramanıza gerek yok.
Bu işin basitliği açıktır.
FOREX ticaretinde belirli bir miktar bilgi gereklidir.
Bunu https://www.mql5.com/tr/signals/subscriptions adresinde okudum.
_____________________
Gelecekte, abonelik alım satım işlemlerinin bir sinyale kopyalanmasına olanak tanıyan Güvenilir Yürütme Simgesi teknolojisi uygulanacaktır.
MetaTrader terminali kapalı olduğunda bile.
----------------------------------
Çok yakında ticaret sinyalleri uyurken bile çalışacak ;-).