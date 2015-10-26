MetaTrader 4 および MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームによるソーシャルトレード

ソーシャルトレードとは？ソーシャルトレードとは、成功したトレーダーがそのトレーディングをモニターさせてくれたり、潜在的投資家が彼らのパフォーマンスをモニターするチャンスを得たり、将来有望なトレードをコピーするといった、トレーダーや投資家の互恵的協力を言います。



数多くのトレーダーのリアルタイムのトレードをモニターし、もっとも成功しているトレーダーとつながり、彼らのトレードを自動でコピーする。それがソーシャルトレードです。臨時収入を得るため金融マーケットに参加したばかりの初心者トレーダーや経験の浅いトレーダーにとっては、トレードを実際に始めるのにおそらくもっともよいチャンスです。





仕事としてトレードをするためのひじょうに深い知識や技能を持つプロトレーダーである必要はないのです。また金融マーケットをフォローし分析する必要もなく、苦労してトレーディング戦略を実装し、新しいマーケット条件下でパフォーマンスをモニターし続けることができない戦略を変更する知識を得る必要もないのです。ソーシャルトレードのお陰で、ニュースを追いかけマーケットを分析し収益性ある戦略を作成する人のトレードをただコピーすればよいので、そういったことはすべて不要になるのです。



ミラートレードを始めるのは難しい？それにはどのくらい費用がかかるのでしょうか？ヘッジファンド投資は高額の初期費用（数十万ドル、数百万ドル）が必要なため多くの人は利用できなかったものですが、ソーシャルトレードはあらゆる収入レベルのどんなトレーダーにも利用できるかなり手ごろなシステムです。ソーシャルトレードはみなさんでも利用できる大量のチャンスのある大きいマーケットに近づけるようにしてくれるのです。

ソーシャルトレードのメリットは明白です。

トレーダー、投資家双方にとっての臨時収入



投資の多様性



もっとも成功している投資家とつながり、そのトレードを自動でコピーするチャンス

低い初期費用：最低の予算で始めることができます。

練習の機会：トレーニングモードでデモアカウントでトレードを行えます。

時間の節約

高い処理性とユーザーにやさしいインターフェース

ソーシャルトレードによって提供されるチャンスをつかむ心構えができていますが、どこから始めればよいのでしょうか？MetaTrader 4 および MetaTrader 5 はソーシャルトレード、ミラートレードに関してもっとも有名で人気のあるプラットフォームで、両プラットフォームには高度なソーシャルトレード機能である利便性の高い「トレードシグナル」サービスが備わっています。MetaTrader プラットフォームを利用したソーシャルトレードはとても簡単です。ユーザーはターミナルで直接シグナルを選択し、それを定期購入します。その瞬間からトレードはアカウントにコピーされます。





MetaTrader を利用したソーシャルトレード により成功しているトレーダーのトレーディング活動や収益性をモニターすることができます。またもっとも重要なことはそういう人達のトレードをコピーできることです。定期購入できるシグナルを持つトレーダーのパフォーマンスにポジティブなトレンドを見つけたら、そのトレーダーに行き、トレードのコピーを開始します。トレーディングターミナルは自動的にシグナル提供者のトレードをすべてみなさんのアカウントにコピーします。マニュアル操作はまったく必要ありません。

定期購入を始めたのち、トレーダーは「シグナル」サービスを利用して労力も技能もトレード経験もなしにお金を稼ぐことができるのです。



結局、ソーシャルトレードは単純明快なもので、トレードに関する知識や経験のないトレーダーでも簡単に理解できるものです。それは認める以外ありません。この観点から、MetaTrader トレードシグナルは完璧に適しているようです。トレード経験を問わずどんなユーザーにも利用可能なのです。ここでは選択したシグナルの提供者や仲介会社と同意書をかわすこともなければ、書類を作成したり、マニュアル管理は一切不要です。すべては自動で行われます。

仲介会社を指定し、仲介会社のサーバーにアカウント番号を入力するだけです。それ以上はなにも必要ありません。定期購入手続きにはほとんど時間はかかりません。手順を踏んだ定期購入説明は記事『トレードシグナルを定期購入する方法』で確認できます。それを読めば、選んだシグナルの定期購入が速く簡単にできます。





難しそうに思えますが、適切なシグナルの提供者を選ぶことはできるだけ簡単なようにできています。「トレードシグナル」セクションには定期的に更新される提供者リストがあります。デフォルトでは、リスト上のシグナルは、上にはより信頼性が高く、パフォーマンスのよいシグナルが必ずくるようにクオリティーによりソートされています。ただしトレードシグナルは月次成長、定期購入者数、価格、その他のパラメータにより都合のよいようにソートすることもできます。

MetaTrader トレーディングプラットフォームを使用したソーシャルトレードは簡単明快でだれにでも利用可能です。何千人というシグナル提供者の中からご自身に適し、パラメータに応える一人を選ぶだけです！

