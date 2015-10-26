MetaTrader 5 / トレーディング
MetaTrader 4 および MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームによるソーシャルトレード

MetaTrader 4 および MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームによるソーシャルトレード

ソーシャルトレードとは？ソーシャルトレードとは、成功したトレーダーがそのトレーディングをモニターさせてくれたり、潜在的投資家が彼らのパフォーマンスをモニターするチャンスを得たり、将来有望なトレードをコピーするといった、トレーダーや投資家の互恵的協力を言います。

数多くのトレーダーのリアルタイムのトレードをモニターし、もっとも成功しているトレーダーとつながり、彼らのトレードを自動でコピーする。それがソーシャルトレードです。臨時収入を得るため金融マーケットに参加したばかりの初心者トレーダーや経験の浅いトレーダーにとっては、トレードを実際に始めるのにおそらくもっともよいチャンスです。


仕事としてトレードをするためのひじょうに深い知識や技能を持つプロトレーダーである必要はないのです。また金融マーケットをフォローし分析する必要もなく、苦労してトレーディング戦略を実装し、新しいマーケット条件下でパフォーマンスをモニターし続けることができない戦略を変更する知識を得る必要もないのです。ソーシャルトレードのお陰で、ニュースを追いかけマーケットを分析し収益性ある戦略を作成する人のトレードをただコピーすればよいので、そういったことはすべて不要になるのです。   

MetaTrader 4 および MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームによるソーシャルトレード

ミラートレードを始めるのは難しい？それにはどのくらい費用がかかるのでしょうか？ヘッジファンド投資は高額の初期費用（数十万ドル、数百万ドル）が必要なため多くの人は利用できなかったものですが、ソーシャルトレードはあらゆる収入レベルのどんなトレーダーにも利用できるかなり手ごろなシステムです。ソーシャルトレードはみなさんでも利用できる大量のチャンスのある大きいマーケットに近づけるようにしてくれるのです。

ソーシャルトレードのメリットは明白です。

  • トレーダー、投資家双方にとっての臨時収入
  • 投資の多様性
  • もっとも成功している投資家とつながり、そのトレードを自動でコピーするチャンス
  • 低い初期費用：最低の予算で始めることができます。
  • 練習の機会：トレーニングモードでデモアカウントでトレードを行えます。
  • 時間の節約
  • 高い処理性とユーザーにやさしいインターフェース

ソーシャルトレードによって提供されるチャンスをつかむ心構えができていますが、どこから始めればよいのでしょうか？MetaTrader 4 および MetaTrader 5 はソーシャルトレード、ミラートレードに関してもっとも有名で人気のあるプラットフォームで、両プラットフォームには高度なソーシャルトレード機能である利便性の高い「トレードシグナル」サービスが備わっています。MetaTrader プラットフォームを利用したソーシャルトレードはとても簡単です。ユーザーはターミナルで直接シグナルを選択し、それを定期購入します。その瞬間からトレードはアカウントにコピーされます。

アカウントで自動的に実行されるトレードシグナル

MetaTrader を利用したソーシャルトレード により成功しているトレーダーのトレーディング活動や収益性をモニターすることができます。またもっとも重要なことはそういう人達のトレードをコピーできることです。定期購入できるシグナルを持つトレーダーのパフォーマンスにポジティブなトレンドを見つけたら、そのトレーダーに行き、トレードのコピーを開始します。トレーディングターミナルは自動的にシグナル提供者のトレードをすべてみなさんのアカウントにコピーします。マニュアル操作はまったく必要ありません。

定期購入を始めたのち、トレーダーは「シグナル」サービスを利用して労力も技能もトレード経験もなしにお金を稼ぐことができるのです。

結局、ソーシャルトレードは単純明快なもので、トレードに関する知識や経験のないトレーダーでも簡単に理解できるものです。それは認める以外ありません。この観点から、MetaTrader トレードシグナルは完璧に適しているようです。トレード経験を問わずどんなユーザーにも利用可能なのです。ここでは選択したシグナルの提供者や仲介会社と同意書をかわすこともなければ、書類を作成したり、マニュアル管理は一切不要です。すべては自動で行われます。

仲介会社を指定し、仲介会社のサーバーにアカウント番号を入力するだけです。それ以上はなにも必要ありません。定期購入手続きにはほとんど時間はかかりません。手順を踏んだ定期購入説明は記事『トレードシグナルを定期購入する方法』で確認できます。それを読めば、選んだシグナルの定期購入が速く簡単にできます。 

トレードシグナルを定期購入する方法

難しそうに思えますが、適切なシグナルの提供者を選ぶことはできるだけ簡単なようにできています。「トレードシグナル」セクションには定期的に更新される提供者リストがあります。デフォルトでは、リスト上のシグナルは、上にはより信頼性が高く、パフォーマンスのよいシグナルが必ずくるようにクオリティーによりソートされています。ただしトレードシグナルは月次成長、定期購入者数、価格、その他のパラメータにより都合のよいようにソートすることもできます。

MetaTrader トレーディングプラットフォームを使用したソーシャルトレードは簡単明快でだれにでも利用可能です。何千人というシグナル提供者の中からご自身に適し、パラメータに応える一人を選ぶだけです！

最後のコメント | ディスカッションに移動 (8)
Alain Verleyen
Alain Verleyen | 24 7月 2013 において 18:11
jyoungaus:
ロットサイズやリスクについて問題があります。あなたの 残高は1856米ドル、私の残高は715米ドル、あなたの ロットサイズは0.01、私のロットサイズは0.01です。しかし、あなたは7米ドルの利益を得て、私は0.70米ドルの利益を得ています。オプション・シグナルで「保証金の95%以上を使用しない」設定にしてリスクを増やそうとしましたが、何も変わりません。少なくとも3.5米ドルの利益を得るために、これを修正する方法を教えてください。

何のことですか？対話者は ですか？

シグナルに関するご質問は、「シグナルサービスに関するよくある質問」にご投稿ください。

MetaQuotes
Renat Fatkhullin | 24 7月 2013 において 18:59
server:
今、ブローカーはソーシャル・トレーディングの利点について、シグナルに接続する方法などについて、手紙で私たちに殺到している
みんな一人ではできない。
Sergey Golubev
Sergey Golubev | 6 6月 2014 において 09:28

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル, 2014.06.06 09:25

主要ニュースイベントをトレードするための3つのステップ dailyfxの記事に 基づく）

トーキング・ポイント:

  • ニュースリリースはトレーダーにとってストレスとなりうる
  • イベントが来る前に計画を立てる
主要なニュースリリースはトレーダーにとってストレスとなり得る。そのストレスは、さまざまな取引スタイルに現れる可能性がある。
すでに良いポジションを持ち、良いエントリーができているにもかかわらず、ニュースリリースによってその良いエントリーが台無しになることを恐れているかもしれない。

テクニカル的に問題ないエントリー・ポイントに価格が近づいているため、新しいポジションに入りたいが、テクニカル的な状況が不安定なリリースまで持ちこたえられるかどうかわからない。そのため、今エントリーするか、それともニュースの後にエントリーするかで悩むことになる。

もしかしたら、ニュース発表中に新規ポジションを持つのが好きかもしれない。ニュースリリース中の速いペースのボラティリティは、取引を行う際に手のひらに汗をかきます。

このように、ニュースイベントは様々な形でトレーダーにストレスを与えます。

今日は、ニュースイベントをトレードするための3つのステップを紹介しよう。


ステップ1 - 戦略を持つ

簡単なことのように聞こえるが、リリースの感情に引きずられて、私たちは簡単にコースを外れてしまう。私たちは、価格が一直線に素早く動くのを見て、見逃すことを恐れたり、せっかく得た利益を失うことを恐れたりする。そのため、私たちは感情的に判断し、行動する。

戦略を持つことは複雑である必要はない。ニュースの間はマーケットから離れ、何もしないことも戦略であることを忘れてはならない。

ニュースイベントに入って利益が浮いているトレーダーにとっての戦略は、「ポジションの半分を決済し、損切りを損切りを上回るように動かす」というような簡単なものである。

テクニカルに基づく新しいポジションを持ちたいトレーダーは、少なくとも発表から15分後まで待つことにし、その後、セットアップがまだ有効かどうかを判断する。

アクティブなニューストレーダーは、「いい感じ」に基づいて取引するため、売買ルールの計画が必要であることに気づくかもしれない。

ステップ2 - 保守的なレバレッジを使う

ニュースが発表されたときに市場にいるのであれば、保守的なレバレッジ額を実行していることを確認してください。相場がどこまで動くかわかりませんし、リリース時には相場が急速に動く傾向があります。そのため、低いレバレッジを使用することで、各取引が口座の純資産に与える影響を重要視しないようにしましょう。

当社の「成功するトレーダーの特徴」調査によると、有効レバレッジが10倍以下のトレーダーは、平均して収益性が高い傾向にあります。


3 - 戦略から逸脱しない

ステップ1から時間をかけて戦略を考え、保守的にレバレッジをかけることの重要性を認識したのであれば、90%の達成率はあります！しかし、この最後の10％が最も難しい。どんな計画であれ、それを貫くことだ！

より健康的な食事と運動を含む体重20キロ減の計画を立てたのに、高脂肪・高糖分の食品を食べ続け、運動も制限していたら、挫折を招くだけだ。

基本的なニュースリリースを通じてストレスを感じたり、イライラしたりする必要はない。


salt-and-woter
salt-and-woter | 5 9月 2014 において 05:51

このビジネスのシンプルさは明らかだ。

FOREX取引にはある程度の知識が必要です。

salt-and-woter
salt-and-woter | 5 9月 2014 において 05:54

https://www.mql5.com/ja/signals/subscriptions で読みました。

_____________________

将来、Trusted Execution Token技術が実装される予定です。

シグナルにコピーすることができます。

----------------------------------

というわけで、もうすぐ、寝ているときでも売買シグナルが機能するようになります ;-)。

