MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 Trading 플랫폼을 통한 소셜 트레이딩
소셜 트레이딩이란 무엇입니까? 성공적인 거래자가 거래에 대한 모니터링을 할 수 있도록 하고 잠재적 투자자가 더 유망해 보이는 거래자의 성과를 모니터링하고 거래를 복사할 수 있는 기회를 갖는 것은 거래자와 투자자의 상호 유익한 협력입니다.
여러 거래자의 실시간 거래를 모니터링하고, 가장 성공한 거래자에 연결하여 자동 모드로 거래를 복사하는 것이 바로 소셜 트레이딩입니다. 추가 수입을 위해 금융시장에 막 눈을 돌린 초보와 미숙한 트레이더들에게는 실제로 거래를 시작할 수 있는 가장 좋은 기회일 것입니다.
전문적으로 거래하기 위해 많은 지식과 기술을 갖춘 전문 거래업자가 될 필요는 없습니다. 또한 금융 시장의 뉴스를 따라 분석하고, 거래 전략을 수립하고 실행하며, 새로운 시장 상황에서 성과를 지속적으로 모니터링하지 못하는 전략을 변경할 준비를 할 필요가 없습니다. 소셜 트레이딩 덕분에 뉴스를 따라하고 시장을 분석하고 수익성 있는 전략을 수립하는 모든 사람의 거래를 간단히 복사할 수 있기 때문에 이 모든 것이 불필요해집니다.
미러 트레이딩은 어렵나요? 그리고 가격이 어떻게 되나요? 높은 진입 임계값(수억 또는 수백만 달러)으로 인해 많은 사람들이 헤지 펀드 투자를 이용할 수 없었지만, 소셜 트레이딩은 소득 수준이 높은 모든 거래자에게 매우 저렴한 시스템입니다. 여러분 역시 활용할 수 있는 방대한 기회를 통해 대규모 시장에 접근할 수 있습니다.
소셜 트레이딩의 이점은 분명합니다:
- 거래자와 투자자 모두의 추가 수익입니다.
- 투자 다양화
- 가장 성공한 거래자와 연결하여 거래를 자동으로 미러링할 수 있는 기회입니다.
- 낮은 입력 임계값: 최소 예산으로 시작할 수 있습니다.
- 실습 기회: 교육 모드에서 데모 계정을 거래할 수 있습니다.
- 시간 절약
- 높은 작동성과 사용자에게 친숙한 인터페이스
소셜 트레이딩에서 제공하는 기회를 잡을 준비가 되었지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니까? MetaTrader 4 및 MetaTrader 5는 소셜 및 미러 트레이딩을 위한 가장 유명하고 인기 있는 플랫폼이며, 거래 신호 서비스는 매우 편리하고 진보된 소셜 트레이딩 기능입니다. MetaTrader 플랫폼과의 소셜 트레이딩은 매우 간단합니다. 사용자가 단말기에서 직접 신호를 선택하고 가입한 후 그 순간부터 모든 거래의 모든 거래가 자신의 계정에 복사됩니다.
MetaTrader와의 소셜 트레이딩을 통해 성공적인 거래자의 거래 활동과 수익성을 모니터링할 수 있으며, 가장 중요한 것은 거래 내용을 복사할 수 있습니다. 가입 신호가 가능한 거래자 중 한 명의 실적에 긍정적인 동향이 보이면, 계속 진행해서 거래 내용을 복사하기 시작하세요. 거래 단말기는 수동으로 개입할 필요 없이 계정의 모든 신호 공급자를 자동으로 미러링합니다.
그래서 가입 후 거래자는 노력이나 기술, 거래 경험 없이 시그널 서비스를 이용하여 돈을 벌 수 있습니다.
결국, 사회적 거래는 어떤 배경을 가진 거래자들이 쉽게 이해할 수 있도록 간단하고 간단해야 합니다. 우리는 그것을 인정하지 않을 수 없습니다. 이런 관점에서 볼 때,MetaTrader 거래 신호는 완벽하게 적절해 보입니다. 거래 경력에 상관없이 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 여기서는 선택한 신호의 공급자 또는 브로커와 계약서에 서명할 필요가 없으며, 서류 작업이나 수동 제어도 필요하지 않습니다. 모든 것이 자동으로 이루어집니다.
브로커를 지정하고 브로커 서버에 있는 계정 번호만 입력하면 됩니다. 그 이상은 필요하지 않습니다. 구독 프로세스에는 시간이 거의 걸리지 않습니다. 단계별 구독 절차에 대한 설명은 "거래신호에 가입하는 방법"이라는 제목의 기사에서 확인할 수 있습니다. 읽어보시면 쉽고 빠르게 선택하신 신호에 가입하실 수 있습니다.
겉보기에는 복잡해 보이지만, 적절한 신호 제공자를 선택하는 것은 최대한 간단합니다 - 거래 신호 섹션에는 정기적으로 업데이트되는 공급자 목록이 있습니다. 기본적으로 목록의 신호는 품질별로 정렬되어 신뢰도가 높고 재무 성능이 우수한 신호에 의해 상위 위치가 지정됩니다. 그러나 편의를 위해 월별 증가율, 가입자 수, 가격 및 기타 매개 변수별로 거래 신호를 정렬할 수도 있습니다.
MetaTrader 거래 플랫폼을 통한 소셜 트레이딩은 쉽고 간단하며 누구나 이용할 수 있습니다. 사용 가능한 수천 개의 신호 공급자 중 자신에게 더 적합한 신호 공급자를 선택하고 매개변수에 맞게 측정하기만 하면 됩니다!
귀하에게 유용할 수 있는 신호 전용 문서입니다:
MetaQuotes 소프트웨어 사를 통해 러시아어가 번역됨.
원본 기고글: https://www.mql5.com/ru/articles/701
경고: 이 자료들에 대한 모든 권한은 MetaQuotes(MetaQuotes Ltd.)에 있습니다. 이 자료들의 전부 또는 일부에 대한 복제 및 재출력은 금지됩니다.
랏 크기 또는 리스크에 문제가 있습니다. 귀하의 잔액은 1856 USD이고 내 잔액은 715 USD이며, 귀하의 랏 크기는 0.01이고 내 랏 크기는 0.01입니다. 그러나 당신은 7달러의 수익을 얻고 나는 0.70달러의 수익을 얻습니다. 옵션 신호에서 "입금액의 95% 이하 사용"을 설정하여 위험을 높이려고 시도했지만 아무 변화가 없습니다. 이 문제를 해결하여 최소 3.5 달러의 수익을 얻을 수있는 방법을 알려주시겠습니까?
무슨 말씀이신가요? 대담자는 누구인가요 ?
시그널 서비스에 대한 자주 묻는 질문에 시그널에 대한 질문을 게시해 주시면 감사하겠습니다.
이제 브로커들은 소셜 트레이딩의 장점 :), 신호 연결 방법 등에 대한 편지를 쏟아내고 있습니다.
트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼
언론 리뷰
뉴디지털, 2014.06.06 09:25
주요 뉴스 이벤트를 거래하는 3단계 ( dailyfx 기사 기준)
토킹 포인트:
주요 뉴스는 트레이더에게 스트레스를 줄 수 있습니다. 이러한 스트레스는 다양한 트레이딩 스타일에 따라 나타날 수 있습니다.
- 뉴스 발표는 트레이더에게 스트레스를 줄 수 있습니다.
- 이벤트가 시작되기 전에 계획을 세우세요
이미 좋은 종목으로 좋은 포지션에 진입했는데 보도 자료가 좋은 종목에 타격을 줄까봐 걱정될 수도 있습니다.
가격이 기술적으로 양호한 진입 지점에 근접해 있어 새로운 포지션에 진입하고 싶지만 변동성이 큰 릴리스가 나올 때까지 기술적 흐름이 유지될지 불확실할 수도 있습니다. 따라서 지금 진입할지 아니면 뉴스 이벤트 이후에 진입할지 결정하기 위해 고심합니다.
아니면 이벤트가 발표되는 동안 새로운 포지션을 개시하고 싶을 수도 있습니다. 뉴스가 발표되는 동안 급변하는 변동성 때문에 트레이딩을 할 때 손바닥에 땀이 나기도 합니다.
보시다시피 뉴스 이벤트는 다양한 방식으로 트레이더에게 스트레스를 줍니다.
오늘은 뉴스 이벤트를 거래하는 3단계에 대해 알아보겠습니다.
1단계 - 전략 세우기
간단해 보이지만 발표의 감정 때문에 쉽게 방향을 잃을 수 있습니다. 우리는 가격이 일직선으로 빠르게 움직이는 것을 보고 놓칠까봐 두려워하거나 그동안 쌓아온 이익을 잃을까봐 두려워합니다. 따라서 우리는 감정적인 결정을 내리고 행동합니다.
전략을 세우는 것이 복잡할 필요는 없습니다. 뉴스가 있을 때 시장에서 벗어나 아무것도 하지 않는 것도 전략이라는 것을 기억하세요.
뉴스 이벤트에 진입하는 유동 수익이 있는 트레이더의 전략은 "포지션의 절반을 청산하고 손절가를 손익분기점보다 높게 설정하겠다"와 같이 간단할 수 있습니다.
기술적으로 새로운 포지션을 개시하려는 트레이더는 발표 후 최소 15분까지 기다린 다음 설정이 여전히 유효한지 결정할 수 있습니다.
적극적인 뉴스 트레이더는 '느낌이 좋은 것'에 따라 거래하기 때문에 매수 및 매도 규칙 계획이 필요하다는 것을 깨달을 수 있습니다.
2단계 - 보수적인 레버리지 사용
뉴스가 발표될 때 시장에 있다면 보수적인 레버리지를 사용하고 있는지 확인하세요. 가격이 어디로 갈지 알 수 없고 발표 중에는 가격이 빠르게 움직이는 경향이 있습니다. 따라서 낮은 레버리지를 사용하여 각 거래가 계좌 잔고에 미치는 영향을 최소화하세요.
성공하는 트레이더의 특징 연구에 따르면 유효 레버리지가 10배 미만인 트레이더가 평균적으로 더 높은 수익을 내는 경향이 있습니다.
3 - 전략에서 벗어나지 않기
첫 번째 단계부터 전략에 대해 생각해보고 보수적으로 레버리지하는 것이 중요하다는 것을 깨달았다면 90%는 성공한 것입니다! 하지만 마지막 10%가 가장 어려울 수 있습니다. 어떤 계획을 세우든 그 계획을 고수하세요!
건강한 식습관과 운동이 포함된 체중 감량 계획을 세웠지만 운동은 제한하면서 고지방, 고당분 음식만 계속 먹는다면 좌절할 수밖에 없습니다.
근본적인 뉴스 자료를 통해 스트레스를 받거나 좌절할 필요가 없습니다.
이 비즈니스의 단순성은 분명합니다.
외환 거래에 대한 어느 정도의 지식이 필요합니다.
https://www.mql5.com/ko/signals/subscriptions 에서 이 글을 읽었습니다 .
_____________________
향후에는 메타 트레이더 터미널이 닫혀 있어도 구독 거래 작업을 신호에 복사할 수 있는 신뢰 실행 토큰 기술이 구현될 예정입니다.
신호에 복사할 수 있는 신뢰 실행 토큰 기술이 구현될 예정입니다.
----------------------------------
그래서 곧 거래 신호는 잠을 잘 때도 작동합니다 ;-).