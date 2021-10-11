MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 Trading 플랫폼을 통한 소셜 트레이딩

소셜 트레이딩이란 무엇입니까? 성공적인 거래자가 거래에 대한 모니터링을 할 수 있도록 하고 잠재적 투자자가 더 유망해 보이는 거래자의 성과를 모니터링하고 거래를 복사할 수 있는 기회를 갖는 것은 거래자와 투자자의 상호 유익한 협력입니다.



여러 거래자의 실시간 거래를 모니터링하고, 가장 성공한 거래자에 연결하여 자동 모드로 거래를 복사하는 것이 바로 소셜 트레이딩입니다. 추가 수입을 위해 금융시장에 막 눈을 돌린 초보와 미숙한 트레이더들에게는 실제로 거래를 시작할 수 있는 가장 좋은 기회일 것입니다.





전문적으로 거래하기 위해 많은 지식과 기술을 갖춘 전문 거래업자가 될 필요는 없습니다. 또한 금융 시장의 뉴스를 따라 분석하고, 거래 전략을 수립하고 실행하며, 새로운 시장 상황에서 성과를 지속적으로 모니터링하지 못하는 전략을 변경할 준비를 할 필요가 없습니다. 소셜 트레이딩 덕분에 뉴스를 따라하고 시장을 분석하고 수익성 있는 전략을 수립하는 모든 사람의 거래를 간단히 복사할 수 있기 때문에 이 모든 것이 불필요해집니다.



미러 트레이딩은 어렵나요? 그리고 가격이 어떻게 되나요? 높은 진입 임계값(수억 또는 수백만 달러)으로 인해 많은 사람들이 헤지 펀드 투자를 이용할 수 없었지만, 소셜 트레이딩은 소득 수준이 높은 모든 거래자에게 매우 저렴한 시스템입니다. 여러분 역시 활용할 수 있는 방대한 기회를 통해 대규모 시장에 접근할 수 있습니다.

소셜 트레이딩의 이점은 분명합니다:

거래자와 투자자 모두의 추가 수익입니다.



투자 다양화



가장 성공한 거래자와 연결하여 거래를 자동으로 미러링할 수 있는 기회입니다.

낮은 입력 임계값: 최소 예산으로 시작할 수 있습니다.

실습 기회: 교육 모드에서 데모 계정을 거래할 수 있습니다.

시간 절약

높은 작동성과 사용자에게 친숙한 인터페이스

소셜 트레이딩에서 제공하는 기회를 잡을 준비가 되었지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니까? MetaTrader 4 및 MetaTrader 5는 소셜 및 미러 트레이딩을 위한 가장 유명하고 인기 있는 플랫폼이며, 거래 신호 서비스는 매우 편리하고 진보된 소셜 트레이딩 기능입니다. MetaTrader 플랫폼과의 소셜 트레이딩은 매우 간단합니다. 사용자가 단말기에서 직접 신호를 선택하고 가입한 후 그 순간부터 모든 거래의 모든 거래가 자신의 계정에 복사됩니다.





MetaTrader와의 소셜 트레이딩을 통해 성공적인 거래자의 거래 활동과 수익성을 모니터링할 수 있으며, 가장 중요한 것은 거래 내용을 복사할 수 있습니다. 가입 신호가 가능한 거래자 중 한 명의 실적에 긍정적인 동향이 보이면, 계속 진행해서 거래 내용을 복사하기 시작하세요. 거래 단말기는 수동으로 개입할 필요 없이 계정의 모든 신호 공급자를 자동으로 미러링합니다.

그래서 가입 후 거래자는 노력이나 기술, 거래 경험 없이 시그널 서비스를 이용하여 돈을 벌 수 있습니다.



결국, 사회적 거래는 어떤 배경을 가진 거래자들이 쉽게 이해할 수 있도록 간단하고 간단해야 합니다. 우리는 그것을 인정하지 않을 수 없습니다. 이런 관점에서 볼 때,MetaTrader 거래 신호는 완벽하게 적절해 보입니다. 거래 경력에 상관없이 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 여기서는 선택한 신호의 공급자 또는 브로커와 계약서에 서명할 필요가 없으며, 서류 작업이나 수동 제어도 필요하지 않습니다. 모든 것이 자동으로 이루어집니다.

브로커를 지정하고 브로커 서버에 있는 계정 번호만 입력하면 됩니다. 그 이상은 필요하지 않습니다. 구독 프로세스에는 시간이 거의 걸리지 않습니다. 단계별 구독 절차에 대한 설명은 "거래신호에 가입하는 방법"이라는 제목의 기사에서 확인할 수 있습니다. 읽어보시면 쉽고 빠르게 선택하신 신호에 가입하실 수 있습니다.





겉보기에는 복잡해 보이지만, 적절한 신호 제공자를 선택하는 것은 최대한 간단합니다 - 거래 신호 섹션에는 정기적으로 업데이트되는 공급자 목록이 있습니다. 기본적으로 목록의 신호는 품질별로 정렬되어 신뢰도가 높고 재무 성능이 우수한 신호에 의해 상위 위치가 지정됩니다. 그러나 편의를 위해 월별 증가율, 가입자 수, 가격 및 기타 매개 변수별로 거래 신호를 정렬할 수도 있습니다.

MetaTrader 거래 플랫폼을 통한 소셜 트레이딩은 쉽고 간단하며 누구나 이용할 수 있습니다. 사용 가능한 수천 개의 신호 공급자 중 자신에게 더 적합한 신호 공급자를 선택하고 매개변수에 맞게 측정하기만 하면 됩니다!

