Introdução

Nesse artigo, direi a você como criar um gerador de sinal de negócios baseado em um indicador personalizado. Você verá como pode escrever seu próprio modelo de negócios para um indicador personalizado. Também explicarei o objetivo do modelo 0 e porque estruturas do tipo IS_PATTERN_USAGE(0) são utilizadas no módulo de sinais de negócios.

O artigo utilizará dois tipos de código: o código que estamos preste a modificar e o código já modificado. O código modificado será destacado como a seguir:

O código modificado é o código a ser copiado e colado no gerador de sinal de negócios. Espero que você entenda melhor o código através do destaque.

1. Indicador personalizado

Tenho certeza que deve haver um indicador não incluído na entrega padrão que você a muito deseja utilizar. E esse é o indicador baseado no qual você deseja elaborar um módulo de sinal de negócios. Usarei o indicador MACD da entrega padrão como um indicador. O localização do indicador é a conforme a seguir: ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5.

Cada indicador pode descrever um ou mais modelos de mercado. Um modelo de mercado é uma certa combinação do valor do indicador e do valor do preço. Os modelos disponíveis para o indicador MACD são opostos, o cruzamento entre os principais e a linha do sinal, o cruzamento do nível zero, a divergência e a dupla divergência.

1.1 O modelo novo do indicador.



Vamos presumir que não estamos felizes com os modelos de mercado dados fornecidos disponíveis para o indicador e queremos introduzir nosso próprio modelo de indicador. A descrição do novo modelo de indicado: se o indicador MACD estiver abaixa da linha zero e seus valores estão aumentando, podemos esperar um crescimento futuro e abrirmos uma posição longa:

Figura 1: Modelo de crescimento potencial do indicador

Se o indicador MACD estiver acima da linha zero e seus valores estiverem diminuindo, podemos esperar um decréscimo futuro e abrirmos uma posição curta:

Figura 2: Modelo de queda potencial do indicador

Então, tomamos uma decisão sobre o indicador personalizado e surgimos com o novo modelo de negócios para o indicador e sua descrição. Vamos prosseguir para a escrita do código.

2. Escrevendo o gerador do sinal de negócios baseado em nosso indicador personalizado

Nosso gerador é o descendente da classe base CExpertSignal. A classe base CExpertSignal é uma classe para a criação de geradores de sinais de negócios. A classe CExpertSignal contém um conjunto de métodos públicos(sendo assim acessíveis externamente) que permitem a um Expert Advisor ver o indicador de um gerador de sinal de negócios com relação a direção da entrada no mercado.

Já que estamos trabalhando com nosso próprio gerador de sinal de negócios, ele deve ser herdado da classe CExpertSignal, com os relevantes métodos virtuais redefinidos (preenchidos com o código correspondente).

3. Criando a classe do gerador de sinal de negócios

O gerador do sinal de negociação deve estar por padrão localizado na pasta ...MQL5\Include\Expert\Signal. Para não sobrecarregar a pasta ...\Signal da biblioteca padrão com muita informação, vamos criar uma nova pasta sob a pasta ...\Expert e chamá-la de \MySignals:

Figura 3. Criando a nova pasta MySignals

Em seguida, criaremos um include file utilizando o assistente do MQL5. No MetaEditor, selecione "Novo" sob o menu do arquivo e depois selecione "Incluir Arquivo (*.mqh)".





Figura 4. Assistente do MQL5. Criando uma inclusão do arquivo mqh

O nome da classe do gerador de sinal será MySignal. Ela ficará localizada sob Include\Expert\MySignals\MySignal. Vamos especificá-lo:





Figura 5. Assistente do MQL5. Configuração do local do arquivo incluso.

Após clicar em "Concluir", o assistente do MQL5 gerará um modelo vazio. Desse momento em diante, faremos tudo manualmente e copiaremos/colaremos dados. Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que, internamente, todos os sinais da biblioteca padrão são quase idênticos. Eles apenas diferem nos algoritmos utilizados para determinar modelos de negócios.

Portanto, você pode tomar qualquer arquivo da pasta \Include\Expert\Signal, copiar seu conteúdo e colá-lo dentro de seu modelo. Depois você pode começar a editar o arquivo resultante do gerador do sinal de negócios.

4. Descrição da classe do gerador do sinal de negócios

Como um modelo, eu peguei o arquivo

, do qual eu copiei tudo, menos o cabeçalho:

e colei ele todo dentro de nosso modelo MySignal.mqh quase vazio. Cheguei a esse resultado:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf(__FUNCTION__+ ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+ ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+ ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

‘Nota’ linha 6:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Aqui damos ao pré-processador um pedido para incluir a classe base CExpertSignal para a criação dos geradores de sinais do sinal de negócios em nosso modelo.

Continuamos a editar o modelo. Para garantir que nosso modelo esteja visível posteriormente no assistente do MQL5, precisamos alterar a descrição de nossa classe:

Então, vamos ver. A linha

mostra o nome de nossa classe do sinal sob a qual ele será exibido no assistente do MQL5. Alteraremos esse nome para algo como isso:

A próxima linha:

indica o nome para variáveis descritivas de nossa classe do sinal de negócios. Essa descrição será utilizada pelo assistente do MQL5. Vamos modificar essa linha como a seguir:

A próxima linha:

Daremos o mesmo nome a esse parâmetro:

A linha seguinte define o nome da classe:

Vamos renomear esse parâmetro:

Deixe o próximo parâmetro como está.

O grupo de parâmetro seguinte é responsável pela descrição dos parâmetros do indicador subjacentes ao gerador do sinal de negócios. Conforme mencionei anteriormente, utilizarei o ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5 como o indicador personalizado. Ele tem os seguintes parâmetros:

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

4.1 Bloco da descrição dos parâmetros

Por favor, note que os parâmetros dados acima aplicam-se somente ao MACD.mq5. Seu indicador personalizado pode ter parâmetros completamente diferentes. O principal aqui é coincidir os parâmetros do indicador com suas descrições na classe do sinal de negócios. O bloco de descrição do parâmetro na classe do sinal de negócios para o indicador personalizado em questão, MACD.mq5 , será como o seguinte:

Dê uma olhada em como os parâmetros no indicador coincidem agora com as descrições no bloco de descrição da classe. Seguindo todas as modificações, o bloco de descrição de nossa classe será como o seguinte:

Em programação, é considerada uma boa prática fornecer comentários ao código de alguém, tornando assim o mesmo mais fácil de ser compreendido, ao retomá-lo após algum tempo ter se passado. Então, modificaremos o seguinte bloco:

para coincidir com a descrição de nossa classe:

Para evitar confusão, precisamos substituir todos os valores "CSignalEnvelopes" por "CSignalMyCustInd".





Figura 6. Substituindo CSignalEnvelopes por CSignalMyCustInd

Agora vamos dar uma olhada em alguns aspectos teóricos.

5. A classe CiCustom

Precisaremos da classe CiCustom para continuar a trabalhar no código da classe dos indicadores de negócios do indicador personalizado. A classe CiCustom foi criada especificamente para trabalhar com indicadores personalizados. A classe CiCustom fornece criação, configuração e acesso aos dados do indicador personalizado.

6. A classe CIndicators

CIndicators é a classe de coleção de instâncias de série temporal e de classes indicadoras técnicas. A classe CIndicators fornece criação, armazenamento e gerenciamento (sincronização de dados, identificação e gerenciamento de memória) de instância de classes de indicadores técnicos.



Estamos particularmente interessados na classe CIndicators por causa do método Create. Esse método cria um indicador de um tipo específico com parâmetros especificados.

7. Continue escrevendo nossa classe do sinal de negócios

class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1;

O próximo bloco de código que modificaremos (linhas 28-42) é como a seguir:

8. Criação do indicador personalizado no gerador do sinal de negócios

Dê uma olhada no bloco do código fornecido acima. A linha

CiEnvelopes m_env;

declara um objeto - o indicador de classe CiEnvelopes. CiEnvelopes é a classe para trabalhar com o indicador técnico da biblioteca padrão. A classe CiEnvelopes foi criada baseada no indicador técnico da biblioteca padrão. No entanto, estamos escrevendo o código do gerador baseado em nosso indicador personalizado. Portanto não há classe previamente pronta para nosso ou seu indicador personalizado na biblioteca padrão. O que podemos fazer é utilizar a classe CiCustom.

Vamos declarar nosso indicador como a classe CiCustom:

CiCustom m_mci;

8.1 Quatro Variáveis

Você se lembra do bloco de descrição de parâmetro na classe? Existiam três parâmetros naquela descrição. Na área protegida de nosso gerador de classe, declararemos agora quatro variáveis para passarmos os valores para nossos quatro parâmetros:

int m_period_fast; int m_period_slow; int m_period_signal; ENUM_APPLIED_PRICE m_applied;

O bloco de código seguinte:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Esse código declara variáveis que dão "peso" aos modelos de negócios de nosso gerador do sinal de negócios. Vamos substituir o bloco de "pesos" com o seguinte código:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

9. Modelo 0

Como você se lembra, no início desse artigo foi decidido descrever somente um novo modelo que será gerado por nosso gerador do sinal de negócios. No entanto, no código acima especifiquei dois modelos de mercado (modelo 0 e modelo 1). Aqui, o modelo 0 é um importante modelo auxiliar. Ele é necessário ao fazer negócios com pedidos pendentes. Quando aplicado, o modelo 0 assegura que pedidos pendentes sejam deslocados junto ao preço. Vamos dar uma olhada em nosso gerador do sinal de negócios e as seguintes condições:

O indicador personalizado MACD está abaixo da linha zero,



e seus valores estão decrescendo,

estamos fazendo negócios com pedidos pendentes posicionados a 50 pontos do preço de abertura da barra (valor de preço de quatro dígitos).

Essas condições descrevem perfeitamente nosso modelo de negócios. Eis aqui como as coisas se desenrolarão: Nossas condições do modelo de negócios serão verificadas no aparecimento da barra nº 1. Aqui temos: O MACD está abaixo da linha zero, ainda que seja um momento vantajoso. Isso corresponde ao sinal de compra. Portanto, colocamos um pedido de interrupção de compra pendente:



Figura 7. Colocando um pedido de interrupção de compra pendente

Diante do aparecimento da próxima barra nº 2, o verificador de condição descobre que o MACD está abaixo de zero e está caindo. De acordo com nosso modelo de negócios, não existem condições atuais para compra ou venda. No entanto, perceba: quanto a lógica da classe CExpertSignal, já que não existem condições tanto para compra quanto para venda, todos os pedidos pendentes devem ser EXCLUíDOS. Nesse caso, se o preço subir de subitamente e dramaticamente, perderemos a oportunidade de entrar no mercado com nossa vantagem já que não haverá pedido pendente.

Aqui é onde o modelo 0 auxiliar parece ser bastante útil. O modelo auxiliar zero será aplicado, uma vez que:

O indicador personalizado MACD está abaixo da linha zero.

Então podemos colocar um pedido de interrupção de compra pendente: Já que colocamos um pedido a 50 pontos do preço de abertura da barra, nós, de fato, simplesmente deslocamos a pedido de interrupção de compra pendente de acordo com o movimento do preço:



Figura 8. Deslocando o pedido de interrupção de compra para baixo

Assim, ao utilizar o modelo 0 auxiliar obtemos a oportunidade de deslocar um pedido pendente quanto ao movimento do preço.

10. Modificações futuras do código modelo

public : CSignalMyCustInd( void ); ~CSignalMyCustInd( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

O próximo bloco de código a ser modificado é o a seguir:

Nesse bloco, declaramos métodos de ajuste de parâmetros ajustáveis, métodos de ajuste de pesos de modelos de negócios, método de verificação de configurações, método de inicialização de indicador e métodos de verificação se os modelos do mercado estão gerados.

Levando em consideração que declaramos quatro variáveis nos parâmetros ajustáveis, o bloco de métodos para ajuste dos parâmetros será como a seguir:

void PeriodFast( int value ) { m_period_fast= value ; } void PeriodSlow( int value ) { m_period_slow= value ; } void PeriodSignal( int value ) { m_period_signal= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_applied= value ; }

O próximo fragmento de código permanecerá inalterado:

void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

O próximo bloco de código a ser modificado é o a seguir:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } };

Esse bloco será o mais modificado. Por favor, note que estou utilizando o método GetData da classe CIndicator. Nomes do métodos acionados serão fornecidos diretamente no código:

protected : bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Main( int ind) { return (m_mci.GetData( 0 ,ind)); } double Signal( int ind) { return (m_mci.GetData( 1 ,ind)); } double DiffMain( int ind) { return (Main(ind)-Main(ind+ 1 )); } int StateMain( int ind); double State( int ind) { return (Main(ind)-Signal(ind)); } bool ExtState( int ind); bool CompareMaps( int map, int count, bool minimax= false , int start= 0 ); };

O próximo bloco de código é o construtor:

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

No construtor, alteraremos os nomes das variáveis. Mais adiante, utilizaremos apenas duas séries: USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_period_fast( 12 ), m_period_slow( 24 ), m_period_signal( 9 ), m_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 10 ), m_pattern_1( 50 ) { m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW; }

Vamos modificar o método ValidationSettings de nossa classe.

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); }

No bloco de verificação, verificamos a condição principal para o indicador personalizado dado: m_period_fast>=m_period_slow

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_fast>=m_period_slow) { printf ( __FUNCTION__ + ": slow period must be greater than fast period" ); return ( false ); } return ( true ); }

O próximo bloco lida com a criação de indicadores:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Conforme aplicado ao nosso indicador personalizado:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMyCustomIndicator(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

O bloco seguinte é um bloco de inicialização do indicador:

bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); }

Primeiro, adicionamos um objeto à coleção. Depois ajustamos os parâmetros de nosso indicador e criamos o indicador personalizado utilizando o método Create da classe CIndicators:

bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_mci))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam parameters[ 4 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\MACD.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_period_fast; parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_period_slow; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_period_signal; if (!m_mci.Create(m_symbol.Name(), 0 , IND_CUSTOM , 4 ,parameters)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } if (!m_mci.NumBuffers( 4 )) return ( false ); return ( true ); }

O próximo bloco verifica as condições de compra:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

De acordo com nossa implementação do modelo 0, dois modelos são verificados:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)> 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )< 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

O seguinte bloco verifica as condições de venda:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

De acordo com nossa implementação do modelo 0, dois modelos são verificados:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)< 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )> 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Conclusão

Espero que esse artigo tenha ajudado a você compreender com você pode criar um gerador do sinal de negócios baseado em seu indicador personalizado.