Le trading social avec les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5
Qu’est-ce que le trading social ? Il s'agit d'une coopération mutuellement bénéfique entre les traders et des investisseurs par lesquels les traders qui réussissent autorisent le suivi de leur trading et les investisseurs potentiels en profitent pour suivre leurs performances et copier les transactions de ceux qui semblent plus prometteurs.
Vous surveillez le trading en temps réel d’un certain nombre de traders, vous vous connectez à ceux qui ont le plus de succès et vous copiez leurs transactions en mode automatique - c'est ça le trading social. Pour les traders novices et inexpérimentés qui viennent de se tourner vers les marchés financiers pour des revenus supplémentaires, c’est probablement la meilleure occasion de commencer réellement à trader.
Vous n'avez pas besoin d'être un trader professionnel doté d'un grand nombre de connaissances et de compétences pour faire du trading de manière professionnelle. Vous n’avez pas non plus besoin de suivre et analyser l’actualité des marchés financiers, d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de trading et être prêt à changer celles qui ne parviennent pas à surveiller leur performance dans les nouvelles conditions du marché. Grâce au trading social, tout devient inutile puisque vous pouvez simplement copier les transactions de tous ceux qui suivent l’actualité, analysent les marchés et créent des stratégies rentables.
Est-il difficile de commencer le trading miroir et combien cela prend-il ? Alors que l'investissement en fonds spéculatifs n'était pas accessible à un grand nombre de personnes en raison du seuil d'entrée élevé (des centaines de milliers et des millions de dollars), le trading social est un système très abordable, accessible à tous les traders, quel que soit leur niveau de revenu. Il ouvre l’accès à un grand marché offrant de vastes possibilités que vous pouvez, vous aussi, exploiter.
Les avantages du trading social sont évidents :
- Revenu supplémentaire pour les traders et les investisseurs
- Diversification des investissements
- Possibilité de se connecter aux traders les plus performants et de reproduire automatiquement leurs transactions
- Seuil d’entrée bas : vous pouvez commencer avec un budget minimum
- Possibilités de pratique : vous pouvez trader sur les comptes de démonstration en mode d’entraînement
- Gain de temps
- Grande facilité d'utilisation et interface conviviale
Prêt à saisir les opportunités offertes par le trading social mais ne sachant pas par où commencer ? MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont les plus connues et les plus populaires pour le trading social et miroir, avec signaux de trading le service étant une fonction de trading social très pratique et avancée offerts dans ces plateformes. Le trading social avec les plateformes MetaTrader est très simple : l'utilisateur choisit le signal directement dans le terminal, s'y abonne et à partir de ce moment, toutes les transactions sont copiées sur son compte.
Le trading social avec MetaTrader vous permettra de surveiller l’activité et la rentabilité des traders qui réussissent, et surtout, de copier leurs trades. Si vous constatez une tendance positive dans la performance de l’un des traders dont le signal est disponible pour l’abonnement, allez-y et commencer à copier ses trades. Le terminal de trading reflétera automatiquement toutes les transactions du fournisseur de signaux dans votre compte, sans aucune intervention manuelle nécessaire.
Ainsi, après s’être abonné, le trader peut gagner de l’argent en utilisant le service Signaux, sans effort, compétences ou expérience de trading.
Après tout, le trading social doit être simple et direct pour être facilement compris par les traders de tous horizons. Nous ne pouvons que l'admettre. Dans cette optique, les signaux de trading MetaTrader semblent être parfaitement adéquat. Ils sont accessibles à tout utilisateur, quelle que soit son expérience du trading. Ici, vous n’êtes pas tenu de signer un accord avec un fournisseur du signal sélectionné ou d’un courtier, et aucun document ou contrôle manuel n'est nécessaire. Tout se fait automatiquement.
Il vous suffit de spécifier votre courtier et de saisir le numéro de votre compte sur le serveur du courtier. Rien de plus. Le processus d’abonnement prendra très peu de temps. La description d'une procédure d'abonnement étape par étape est disponible dans l’article intitulé « Comment s’abonner aux signaux de trading ». Après l'avoir lu, vous pourrez vous abonner au signal de votre choix rapidement et facilement.
Bien qu’il soit apparemment compliqué, le choix d’un fournisseur du signal approprié a été rendu aussi simple que possible - la section Signaux de trading présente une liste de fournisseurs régulièrement mise à jour. Par défaut, les signaux de la liste sont triés par qualité, ce qui garantit que les premières places sont occupées par les signaux les plus crédibles et les plus performants financièrement. Cependant, pour votre commodité, les signaux de trading peuvent également être triés par croissance mensuelle, nombre d’abonnés, prix et autres paramètres.
Le trading social avec les plateformes de trading MetaTrader est facile, direct et accessible à tous. Parmi les milliers de fournisseurs de signaux disponibles, il vous suffit de choisir celui qui vous convient le mieux et qui répond à vos paramètres !
Quelques articles consacrés aux signaux qui peuvent vous être utiles :
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/701
Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
J'ai un problème avec la taille du lot ou le risque. Votre solde est de 1856 usd et mon solde est de 715 usd, votre taille de lot est de 0.01 et ma taille de lot est de 0.01. Mais vous obtenez un profit de 7 usd et moi un profit de 0,70 usd. J'ai essayé d'augmenter le risque en utilisant le paramètre "utiliser pas plus de 95% du dépôt" dans le signal d'option mais rien ne change. Pourriez-vous me dire comment résoudre ce problème pour que j'obtienne un profit d'au moins 3,5 usd ?
De quoi parlez-vous ? Qui est votre interlocuteur ?
Pouvez-vous s'il vous plaît poster votre question sur les signaux dans la rubrique Questions fréquemment posées sur le service de signaux, merci.
Aujourd'hui, les courtiers nous inondent de lettres sur les avantages du trading social :), sur la manière de se connecter aux signaux, etc. etc.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2014.06.06 09:25
3 étapes pour négocier les événements majeurs de l'actualité (basé sur l'article de dailyfx)
Points de discussion :
Les communiqués de presse importants peuvent être une source de stress pour les traders. Ce stress peut se manifester dans différents styles de trading.
- Les communiqués de presse peuvent être une source de stress pour les traders
- Développer un plan avant que l'événement n'arrive
Vous êtes peut-être déjà dans une bonne position avec une bonne entrée et vous craignez que le communiqué de presse ne vienne gâcher votre bonne entrée.
Peut-être souhaitez-vous prendre une nouvelle position alors que les prix sont proches d'un point d'entrée techniquement solide, mais vous ne savez pas si l'image technique résistera à la publication d'informations volatiles. Par conséquent, vous vous demandez s'il faut entrer maintenant ou après l'événement.
Peut-être préférez-vous être dans l'action et initier de nouvelles positions pendant la publication. La volatilité accélérée pendant la publication de la nouvelle fait toujours transpirer vos paumes lorsque vous placez des transactions.
Comme vous pouvez le constater, les événements d'actualité stressent les traders de différentes manières.
Aujourd'hui, nous allons aborder trois étapes pour trader les événements d'actualité.
Étape 1 - Avoir une stratégie
Cela semble simple, mais l'émotion suscitée par la publication peut facilement nous faire dévier de notre route. Nous voyons les prix évoluer rapidement en ligne droite et nous avons peur de passer à côté ou de perdre les gains que nous avons accumulés. Par conséquent, nous prenons une décision émotionnelle et agissons.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une stratégie compliquée. N'oubliez pas que le fait de rester en dehors du marché pendant les nouvelles et de ne rien faire est une stratégie.
Une stratégie pour le trader qui a un profit flottant à l'approche d'une nouvelle pourrait être aussi simple que "Je vais fermer la moitié de ma position et déplacer mon stop loss à un niveau supérieur au seuil de rentabilité".
Le trader qui souhaite initier une nouvelle position technique peut décider d'attendre au moins 15 minutes après la publication, puis de décider si la position est toujours valable.
Le trader actif peut se rendre compte qu'il a besoin d'un plan de règles d'achat et de vente parce qu'il négocie en fonction de ce qu'il ressent.
Étape 2 - Utiliser un effet de levier prudent
Si vous êtes sur le marché au moment de la publication des nouvelles, veillez à utiliser un effet de levier prudent. Nous ne savons pas où les prix peuvent aller et lors des publications, les prix ont tendance à bouger rapidement. Par conséquent, réduisez l'influence de chaque transaction sur les fonds propres de votre compte en utilisant un faible effet de levier.
Notre étude sur les caractéristiques des traders à succès a révélé que les traders qui utilisent un effet de levier inférieur à dix fois l'effet de levier effectif ont tendance à être plus rentables en moyenne.
3 - Ne pas s'écarter de la stratégie
Si vous avez pris le temps de réfléchir à une stratégie à partir de l'étape numéro un et si vous avez réalisé l'importance d'un effet de levier conservateur, alors vous avez fait 90 % du chemin ! Cependant, les derniers 10 % sont sans doute les plus difficiles à atteindre. Quel que soit votre plan, tenez-vous-y !
Si j'établis un plan pour perdre 20 livres de poids corporel en mangeant plus sainement et en faisant de l'exercice, mais que je continue à manger des aliments riches en graisses et en sucres et à faire peu d'exercice, je ne fais que m'exposer à la frustration.
Vous n'avez pas besoin d'être stressé ou frustré par des communiqués de presse fondamentaux.
La simplicité de cette activité est évidente.
Un certain nombre de connaissances en matière de trading FOREX sont nécessaires.
J'ai lu ceci sur https://www.mql5.com/fr/signals/subscriptions
_____________________
À l'avenir, la technologie Trusted Execution Token sera mise en œuvre, ce qui permettra de copier les opérations de trading d'abonnement sur un signal
même lorsque le terminal MetaTrader est fermé.
----------------------------------
Bientôt, les signaux de trading fonctionneront même lorsque vous dormirez ;-).