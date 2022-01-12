Le trading social avec les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5

Qu’est-ce que le trading social ? Il s'agit d'une coopération mutuellement bénéfique entre les traders et des investisseurs par lesquels les traders qui réussissent autorisent le suivi de leur trading et les investisseurs potentiels en profitent pour suivre leurs performances et copier les transactions de ceux qui semblent plus prometteurs.



Vous surveillez le trading en temps réel d’un certain nombre de traders, vous vous connectez à ceux qui ont le plus de succès et vous copiez leurs transactions en mode automatique - c'est ça le trading social. Pour les traders novices et inexpérimentés qui viennent de se tourner vers les marchés financiers pour des revenus supplémentaires, c’est probablement la meilleure occasion de commencer réellement à trader.





Vous n'avez pas besoin d'être un trader professionnel doté d'un grand nombre de connaissances et de compétences pour faire du trading de manière professionnelle. Vous n’avez pas non plus besoin de suivre et analyser l’actualité des marchés financiers, d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de trading et être prêt à changer celles qui ne parviennent pas à surveiller leur performance dans les nouvelles conditions du marché. Grâce au trading social, tout devient inutile puisque vous pouvez simplement copier les transactions de tous ceux qui suivent l’actualité, analysent les marchés et créent des stratégies rentables.



Est-il difficile de commencer le trading miroir et combien cela prend-il ? Alors que l'investissement en fonds spéculatifs n'était pas accessible à un grand nombre de personnes en raison du seuil d'entrée élevé (des centaines de milliers et des millions de dollars), le trading social est un système très abordable, accessible à tous les traders, quel que soit leur niveau de revenu. Il ouvre l’accès à un grand marché offrant de vastes possibilités que vous pouvez, vous aussi, exploiter.

Les avantages du trading social sont évidents :

Revenu supplémentaire pour les traders et les investisseurs



Diversification des investissements



Possibilité de se connecter aux traders les plus performants et de reproduire automatiquement leurs transactions

Seuil d’entrée bas : vous pouvez commencer avec un budget minimum

Possibilités de pratique : vous pouvez trader sur les comptes de démonstration en mode d’entraînement

Gain de temps

Grande facilité d'utilisation et interface conviviale

Prêt à saisir les opportunités offertes par le trading social mais ne sachant pas par où commencer ? MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont les plus connues et les plus populaires pour le trading social et miroir, avec signaux de trading le service étant une fonction de trading social très pratique et avancée offerts dans ces plateformes. Le trading social avec les plateformes MetaTrader est très simple : l'utilisateur choisit le signal directement dans le terminal, s'y abonne et à partir de ce moment, toutes les transactions sont copiées sur son compte.





Le trading social avec MetaTrader vous permettra de surveiller l’activité et la rentabilité des traders qui réussissent, et surtout, de copier leurs trades. Si vous constatez une tendance positive dans la performance de l’un des traders dont le signal est disponible pour l’abonnement, allez-y et commencer à copier ses trades. Le terminal de trading reflétera automatiquement toutes les transactions du fournisseur de signaux dans votre compte, sans aucune intervention manuelle nécessaire.

Ainsi, après s’être abonné, le trader peut gagner de l’argent en utilisant le service Signaux, sans effort, compétences ou expérience de trading.



Après tout, le trading social doit être simple et direct pour être facilement compris par les traders de tous horizons. Nous ne pouvons que l'admettre. Dans cette optique, les signaux de trading MetaTrader semblent être parfaitement adéquat. Ils sont accessibles à tout utilisateur, quelle que soit son expérience du trading. Ici, vous n’êtes pas tenu de signer un accord avec un fournisseur du signal sélectionné ou d’un courtier, et aucun document ou contrôle manuel n'est nécessaire. Tout se fait automatiquement.

Il vous suffit de spécifier votre courtier et de saisir le numéro de votre compte sur le serveur du courtier. Rien de plus. Le processus d’abonnement prendra très peu de temps. La description d'une procédure d'abonnement étape par étape est disponible dans l’article intitulé « Comment s’abonner aux signaux de trading ». Après l'avoir lu, vous pourrez vous abonner au signal de votre choix rapidement et facilement.





Bien qu’il soit apparemment compliqué, le choix d’un fournisseur du signal approprié a été rendu aussi simple que possible - la section Signaux de trading présente une liste de fournisseurs régulièrement mise à jour. Par défaut, les signaux de la liste sont triés par qualité, ce qui garantit que les premières places sont occupées par les signaux les plus crédibles et les plus performants financièrement. Cependant, pour votre commodité, les signaux de trading peuvent également être triés par croissance mensuelle, nombre d’abonnés, prix et autres paramètres.

Le trading social avec les plateformes de trading MetaTrader est facile, direct et accessible à tous. Parmi les milliers de fournisseurs de signaux disponibles, il vous suffit de choisir celui qui vous convient le mieux et qui répond à vos paramètres !

