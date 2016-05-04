Sozialer Handel mit Hilfe der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelsplattformen
Was ist Sozialer Handel? Sozialer Handel ist eine Kooperation von Händlern und Investoren mit Vorteilen für beide Seiten. Erfolgreiche Händler gestatten Einblicke in ihren Handel und potenzielle Investoren profitieren von diesen Einblicken und kopieren die Handel von denjenigen, die am vielversprechendsten aussehen.
Sie beobachten Echtzeit-Handel einiger Händler, verbinden sich mit den erfolgreichsten und kopieren automatisch ihre Handel - das ist der Kern von sozialem Handel. Für Neulinge und unerfahrene Händler, die sich gerade erst mit den Finanzmärkten für etwas Zusatzeinkommen beschäftigen, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, tatsächlich mit dem Handel zu beginnen.
Man muss kein professioneller Händler mit einer Menge Erfahrung und Know-How sein, um professionell handeln zu können. Und man muss auch nicht ständig alle News von den Finanzmärkten verfolgen und auswerten, Handelsstrategien implementieren und darauf vorbereitet sein, diejenigen, die misslingen, zu ändern, um ihre Leistung unter den neuen Marktbedingungen weiter zu beobachten. Dank sozialem Handel wird dies alles hinfällig, da man ja jetzt einfach die Handel all derer, die die News verfolgen, Märkte analysieren und gewinnbringende Strategien entwickeln, kopieren kann.
Ist es schwer den Handel abzubilden und was benötigt man dazu? Während Hedge-Fonds-Anlagen für viele aufgrund der hohen Einstiegsbeträge nicht möglich waren (Hunderttausende und Millionen von Dollars), stellt sozialer Handel nun ein extrem preiswertes System dar, dass buchstäblich jedem Händler mit jedem Einkommensniveau offen steht. Damit steht der Zugang auf einen großen Markt mit immensen Möglichkeiten offen, die auch Sie nutzen können.
Die Vorteile von sozialem Handel liegen klar auf der Hand:
- Zusätzliches Einkommen für sowohl Händler und Investoren
- Anlagenstreuung
- Chance, sich mit den erfolgreichsten Händlern zu verbinden und ihre Handel automatisch abzubilden
- Geringer Einstieg: Sie können mit einem Minimalbudget beginnen
- Praktische Möglichkeiten: Sie können auf Demo-Konten zunächst im Trainingsmodus Handel üben
- Zeitersparnis
- Hohe Funktionsfähigkeit und benutzerfreundliche Schnittstelle
Sie sind bereit für die großartigen Möglichkeiten des sozialen Handels, wissen aber nicht, wo Sie beginnen sollen? MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind die bekanntesten und beliebtesten Plattformen für soziales und abbildenden Handel, wobei der Handelssignale-Service ein sehr bequemes, fortschrittliches Feature für Sozialer Handel darstellt, das beide Plattformen anbieten. Sozialer Handel mit den MetaTrader Plattformen funktioniert klar und eindeutig: Der Nutzer wählt direkt im Terminal das Signal aus, abonniert es und von da an werden alle Handel in sein Konto kopiert.
Mit Hilfe von sozialem Handel mit MetaTrader können Sie die Handelsaktivitäten und Rentabilität erfolgreicher Händler überwachen und - was am wichtigsten ist - auch ihre Handel kopieren. Wenn Sie bei einem der Händler, dessen Signal für ein Abonnement zur Verfügung steht, in der Leistung einen positiven Trend sehen, abonnieren sie es und beginnen, seine Handel zu kopieren. Das Handelsterminal bildet automatisch alle Handel des Signale-Anbieters in Ihrem Konto ab - ohne dass Sie irgendwie manuell eingreifen müssten.
Daher kann der Händler nach seinem Abonnement mit Hilfe des Signale-Service absolut mühelos und ohne spezielles Know-How oder Erfahrungen im Handel Geld verdienen.
Denn schließlich sollte sozialer Handel ja einfach und eindeutig sein, damit er von Händlern mit jedem Hintergrund leicht verstanden werden kann. Und das müssen wir schlichtweg anerkennen. Vor diesem Hintergrund sind die MetaTrader Handelssignale anscheinend perfekt geeignet. Sie stehen jedem Nutzer zur Verfügung - egal welche Erfahrung im Handel er mitbringt. Hier müssen Sie mit einem Anbieter des ausgewählten Signals oder einem Makler keine schriftliche Vereinbarung eingehen und auch der Papierkram oder die manuelle Kontrolle fällt weg. Alles geschieht vollkommen automatisch.
Sie müssen einfach Ihren Makler angeben und Ihre Kontonummer auf dem Server des Maklers eingeben. Das ist schon alles. Der Abonnementvorgang geht sehr rasch. Im Beitrag "Wie man Handelssignale abonniert" finden Sie eine Beschreibung des Abonnementsvorgangs mit detaillierter Erklärung jedes einzelnen Schritts. Danach geht das Abonnement des von Ihnen gewünschten Signals rasch und einfach.
Obwohl es zunächst so aussieht, als wäre die Wahl des Anbieters eines passenden Signals kompliziert, ist dieser Prozess so einfach wie möglich gemacht worden - im Bereich Handelssignale findet sich eine regelmäßig aktualisierte Liste mit Anbietern. Die Signale in der Liste werden standardmäßig nach ihrer Qualität angeordnet, sodass ganz oben auf der Liste stets die Signale mit der höchsten Verlässlichkeit und dem besten finanziellen Ergebnis stehen. Doch können Handelssignale für Ihren Nutzen auch nach monatlichem Wachstum, Zahl der Abonnenten, Preis und anderen Parametern angeordnet werden.
Sozialer Handel mit der MetaTrader Handelsplattform geht leicht, ist klar und eindeutig und steht jedermann zur Verfügung. Unter den Tausenden Signale-Anbietern, die Ihnen zur Verfügung stehen, müssen Sie nur denjenigen wählen, der Ihnen besser oder optimal passt und Ihrem Parametern am nächsten kommt!
Einige Beiträge, die sich mit Signalen beschäftigen, sind hier vielleicht ganz hilfreich:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/701
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich habe ein Problem mit der Losgröße oder dem Risiko. Ihr Kontostand ist 1856 usd und mein Kontostand ist 715 usd, Ihre Losgröße ist 0,01 und meine Losgröße ist 0,01. Aber Sie bekommen Gewinn 7 usd und ich bekomme Gewinn 0,70 usd. Ich habe versucht, das Risiko durch die Einstellung "nicht mehr als 95% der Einlage verwenden" bei Option Signal zu erhöhen, aber nichts ändert sich. Könnten Sie mir sagen, wie man dies zu beheben, so dass ich mindestens 3,5 usd Gewinn bekommen?
Wovon sprechen Sie? Wer ist Ihr Gesprächspartner?
Können Sie bitte Ihre Frage über Signale in Häufig gestellte Fragen über den Signalservice stellen, danke.
Jetzt überschwemmen uns die Broker mit Briefen über die Vorteile des Social Trading :), wie man sich mit Signalen verbindet, usw. usw.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Presseschau
newdigital, 2014.06.06 09:25
3 Schritte, um große Nachrichtenereignisse zu handeln (basierend auf einem dailyfx Artikel)
Talking Points:
Wichtige Nachrichten können für Händler stressig sein. Dieser Stress kann sich bei einer Vielzahl von Handelsstilen zeigen.
- Die Veröffentlichung von Nachrichten kann für Händler stressig sein
- Entwickeln Sie einen Plan, bevor das Ereignis eintrifft
Vielleicht befinden Sie sich bereits in einer guten Position mit einem guten Einstieg und befürchten, dass die Pressemitteilung Ihren guten Einstieg zunichte machen könnte.
Vielleicht wollen Sie eine neue Position eingehen, da die Kurse nahe an einem technisch soliden Einstiegspunkt liegen, aber Sie sind unsicher, ob das technische Bild durch die volatile Veröffentlichung Bestand haben wird. Daher quälen Sie sich mit der Entscheidung, ob Sie jetzt oder erst nach den Nachrichten einsteigen sollen.
Vielleicht möchten Sie aber auch am Geschehen teilhaben und während der Veröffentlichung neue Positionen eröffnen. Die rasante Volatilität während der Veröffentlichung von Nachrichten bringt Ihre Handflächen zum Schwitzen, wenn Sie Trades platzieren.
Wie Sie sehen können, belasten Nachrichtenereignisse die Händler auf unterschiedliche Weise.
Heute werden wir drei Schritte für den Handel mit Nachrichtenereignissen erläutern.
Schritt 1 - Erstellen Sie eine Strategie
Es klingt einfach, doch die Emotionen der Veröffentlichung können uns leicht vom Kurs abbringen. Wir sehen, wie sich die Kurse schnell und geradlinig bewegen und haben Angst, etwas zu verpassen oder die Gewinne, auf denen wir gesessen haben, zu verlieren. Deshalb treffen wir eine emotionale Entscheidung und handeln.
Eine Strategie zu haben, muss nicht kompliziert sein. Erinnern Sie sich daran, dass es eine Strategie ist, sich während der Nachrichten aus dem Markt herauszuhalten und nichts zu tun.
Eine Strategie für einen Händler mit einem schwebenden Gewinn bei Eintritt in die Nachrichten könnte so einfach sein wie: "Ich werde die Hälfte meiner Position schließen und meinen Stop-Loss so verschieben, dass er besser als der Break-Even ist."
Der Händler, der eine neue, technisch begründete Position eröffnen möchte, kann beschließen, bis mindestens 15 Minuten nach der Veröffentlichung zu warten und dann zu entscheiden, ob das Set-up noch gültig ist.
Der aktive Nachrichtenhändler wird vielleicht feststellen, dass er einen Plan mit Kauf- und Verkaufsregeln braucht, weil er auf der Grundlage eines "guten Gefühls" handelt.
Schritt 2 - Setzen Sie einen konservativen Hebel ein
Wenn Sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten auf dem Markt sind, sollten Sie darauf achten, dass Sie einen konservativen Hebel einsetzen. Wir wissen nicht, wohin sich die Kurse entwickeln werden, und während der Veröffentlichungen neigen die Kurse dazu, sich schnell zu bewegen. Verringern Sie daher den Einfluss jedes einzelnen Handels auf das Eigenkapital Ihres Kontos, indem Sie eine geringe Hebelwirkung einsetzen.
Unsere Studie "Traits of Successful Traders" ergab, dass Händler, die weniger als das Zehnfache des effektiven Hebels einsetzen, im Durchschnitt profitabler sind.
3 - Weichen Sie nicht von der Strategie ab
Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, über eine Strategie aus Schritt Nummer eins nachzudenken, und wenn Sie erkannt haben, wie wichtig es ist, konservativ gehebelt zu sein, dann haben Sie schon 90 % des Weges geschafft! Die letzten 10 % können jedoch die schwierigsten sein. Was auch immer Ihr Plan ist, halten Sie sich daran!
Wenn ich mir vornehme, 20 Pfund abzunehmen, mich gesünder zu ernähren und Sport zu treiben, aber weiterhin fett- und zuckerhaltige Lebensmittel zu mir nehme und mich nur wenig bewege, dann sorge ich nur dafür, dass ich frustriert werde.
Sie müssen nicht gestresst oder frustriert sein, wenn Sie grundlegende Neuigkeiten erfahren.
Die Einfachheit dieses Geschäfts ist offensichtlich.
Ein gewisses Maß an Wissen über den FOREX-Handel ist erforderlich.
Dies habe ich auf https://www.mql5.com/de/signals/subscriptions gelesen.
_____________________
In Zukunft wird die Trusted Execution Token Technologie implementiert, die es ermöglicht, die Handelsoperationen eines Abonnements auf ein Signal zu kopieren
auch wenn das MetaTrader-Terminal geschlossen ist.
----------------------------------
Also werden Handelssignale bald auch im Schlaf funktionieren ;-).