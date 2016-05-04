Sozialer Handel mit Hilfe der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Handelsplattformen

Was ist Sozialer Handel? Sozialer Handel ist eine Kooperation von Händlern und Investoren mit Vorteilen für beide Seiten. Erfolgreiche Händler gestatten Einblicke in ihren Handel und potenzielle Investoren profitieren von diesen Einblicken und kopieren die Handel von denjenigen, die am vielversprechendsten aussehen.



Sie beobachten Echtzeit-Handel einiger Händler, verbinden sich mit den erfolgreichsten und kopieren automatisch ihre Handel - das ist der Kern von sozialem Handel. Für Neulinge und unerfahrene Händler, die sich gerade erst mit den Finanzmärkten für etwas Zusatzeinkommen beschäftigen, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, tatsächlich mit dem Handel zu beginnen.

Man muss kein professioneller Händler mit einer Menge Erfahrung und Know-How sein, um professionell handeln zu können. Und man muss auch nicht ständig alle News von den Finanzmärkten verfolgen und auswerten, Handelsstrategien implementieren und darauf vorbereitet sein, diejenigen, die misslingen, zu ändern, um ihre Leistung unter den neuen Marktbedingungen weiter zu beobachten. Dank sozialem Handel wird dies alles hinfällig, da man ja jetzt einfach die Handel all derer, die die News verfolgen, Märkte analysieren und gewinnbringende Strategien entwickeln, kopieren kann.



Ist es schwer den Handel abzubilden und was benötigt man dazu? Während Hedge-Fonds-Anlagen für viele aufgrund der hohen Einstiegsbeträge nicht möglich waren (Hunderttausende und Millionen von Dollars), stellt sozialer Handel nun ein extrem preiswertes System dar, dass buchstäblich jedem Händler mit jedem Einkommensniveau offen steht. Damit steht der Zugang auf einen großen Markt mit immensen Möglichkeiten offen, die auch Sie nutzen können.

Die Vorteile von sozialem Handel liegen klar auf der Hand:

Zusätzliches Einkommen für sowohl Händler und Investoren



Anlagenstreuung



Chance, sich mit den erfolgreichsten Händlern zu verbinden und ihre Handel automatisch abzubilden

Geringer Einstieg: Sie können mit einem Minimalbudget beginnen

Praktische Möglichkeiten: Sie können auf Demo-Konten zunächst im Trainingsmodus Handel üben

Zeitersparnis

Hohe Funktionsfähigkeit und benutzerfreundliche Schnittstelle

Sie sind bereit für die großartigen Möglichkeiten des sozialen Handels, wissen aber nicht, wo Sie beginnen sollen? MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sind die bekanntesten und beliebtesten Plattformen für soziales und abbildenden Handel, wobei der Handelssignale-Service ein sehr bequemes, fortschrittliches Feature für Sozialer Handel darstellt, das beide Plattformen anbieten. Sozialer Handel mit den MetaTrader Plattformen funktioniert klar und eindeutig: Der Nutzer wählt direkt im Terminal das Signal aus, abonniert es und von da an werden alle Handel in sein Konto kopiert.





Mit Hilfe von sozialem Handel mit MetaTrader können Sie die Handelsaktivitäten und Rentabilität erfolgreicher Händler überwachen und - was am wichtigsten ist - auch ihre Handel kopieren. Wenn Sie bei einem der Händler, dessen Signal für ein Abonnement zur Verfügung steht, in der Leistung einen positiven Trend sehen, abonnieren sie es und beginnen, seine Handel zu kopieren. Das Handelsterminal bildet automatisch alle Handel des Signale-Anbieters in Ihrem Konto ab - ohne dass Sie irgendwie manuell eingreifen müssten.

Daher kann der Händler nach seinem Abonnement mit Hilfe des Signale-Service absolut mühelos und ohne spezielles Know-How oder Erfahrungen im Handel Geld verdienen.



Denn schließlich sollte sozialer Handel ja einfach und eindeutig sein, damit er von Händlern mit jedem Hintergrund leicht verstanden werden kann. Und das müssen wir schlichtweg anerkennen. Vor diesem Hintergrund sind die MetaTrader Handelssignale anscheinend perfekt geeignet. Sie stehen jedem Nutzer zur Verfügung - egal welche Erfahrung im Handel er mitbringt. Hier müssen Sie mit einem Anbieter des ausgewählten Signals oder einem Makler keine schriftliche Vereinbarung eingehen und auch der Papierkram oder die manuelle Kontrolle fällt weg. Alles geschieht vollkommen automatisch.

Sie müssen einfach Ihren Makler angeben und Ihre Kontonummer auf dem Server des Maklers eingeben. Das ist schon alles. Der Abonnementvorgang geht sehr rasch. Im Beitrag "Wie man Handelssignale abonniert" finden Sie eine Beschreibung des Abonnementsvorgangs mit detaillierter Erklärung jedes einzelnen Schritts. Danach geht das Abonnement des von Ihnen gewünschten Signals rasch und einfach.





Obwohl es zunächst so aussieht, als wäre die Wahl des Anbieters eines passenden Signals kompliziert, ist dieser Prozess so einfach wie möglich gemacht worden - im Bereich Handelssignale findet sich eine regelmäßig aktualisierte Liste mit Anbietern. Die Signale in der Liste werden standardmäßig nach ihrer Qualität angeordnet, sodass ganz oben auf der Liste stets die Signale mit der höchsten Verlässlichkeit und dem besten finanziellen Ergebnis stehen. Doch können Handelssignale für Ihren Nutzen auch nach monatlichem Wachstum, Zahl der Abonnenten, Preis und anderen Parametern angeordnet werden.

Sozialer Handel mit der MetaTrader Handelsplattform geht leicht, ist klar und eindeutig und steht jedermann zur Verfügung. Unter den Tausenden Signale-Anbietern, die Ihnen zur Verfügung stehen, müssen Sie nur denjenigen wählen, der Ihnen besser oder optimal passt und Ihrem Parametern am nächsten kommt!

Einige Beiträge, die sich mit Signalen beschäftigen, sind hier vielleicht ganz hilfreich: