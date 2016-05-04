Einleitung

Dieser Beitrag erklärt Ihnen, wie man einen Handelssignal-Generator auf Grundlage eines angepassten Indikators erzeugt. Sie erfahren hier, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell für einen angepassten Indikator schreiben können. Des Weiteren erkläre ich Ihnen auch den Zweck des Modell 0 und warum die Strukturen vom Typ IS_PATTERN_USAGE(0) im Handelssignal-Modul verwendet werden.

Dieser Beitrag verwendet zwei Arten von Code: denjenigen, den wir verändern werden und denjenigen, den wir bereits verändert haben. Der veränderte Code wird folgendermaßen hervorgehoben:

Dieser Code muss kopiert und in den Handelssignal-Generator eingefügt werden. Ich hoffe das die farbliche Hervorhebung Ihnen beim Verständnis des Codes hilft.

1. Angepasster Indikator

Ich bin sicher, dass in dem Standardpaket, mit dem Sie schon so lange endlich einmal arbeiten wollten, irgendeiner Indikator nicht dabei ist. Und das ist der Indikator auf dessen Grundlage Sie ein Handelssignal-Modul bauen möchten. Ich verwende den MACD-Indikator aus dem Standardpaket als diesen Indikator. Dieser Indikator findet sich hier: ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5.

Jeder Indikator kann eines oder mehrere Marktmodelle beschreiben. Ein Marktmodell ist eine gewisse Kombination des Indikatorwerts und des Kurswerts. Die für den MACD-Indikator verfügbaren Modelle sind Umkehrung, Kreuzen der Haupt- und Signallinie, Kreuzen der Null-Ebene, Abweichung und doppelte Abweichung.

1.1 Neues Indikator-Modell.



Gehen wir mal davon aus, dass wir mit den gegebenen Marktmodelle, die für den Indikator zur Verfügung stehen, nicht zufrieden sind, und daher unser eigenes Indikator-Modell einführen möchten. Beschreibung des neuen Indikatormodells: ist der MACD-Indikator unter der Nulllinie und nehmen seine Werte zu, können wir mit weiterem Wachstum rechnen und eine Long Position eröffnen:

Abb. 1 Modell des voraussichtlichen Indikatorwachstums

ist der MACD-Indikator über der Nulllinie und nehmen seine Werte ab, können wir mit weiterer Abnahme rechnen und eine Short Position eröffnen:

Abb. 2 Modell des voraussichtlichen Indikatorabnahme

Also haben wir uns für den angepassten Indikator entschieden und für den Indikator und seine Beschreibung das neue Handelsmodell entwickelt. Sehen wir uns nun an, wie man seinen Code schreibt.

2. Den Handelssignal-Generator auf Grundlage unseres angepassten Indikators schreiben

Unser Generator ist ein Nachkomme der CExpertSignal Basisklasse. Die CExpertSignal Basisklasse ist eine Klasse zur Erzeugung von Handelssignal-Generatoren. Die CExpertSignal Klasse enthält ein Set public (d.h. extern zugänglicher) Methoden mit denen ein Expert Advisor den Anhaltspunkt des Handelssignal-Generators im Hinblick auf die Richtung des Eintritts in den Markt sehen kann.

Da wir ja mit unserem eigenen Handelssignal-Generator arbeiten, sollt er aus der CExpertSignal Klasse geerbt sein, zusammen mit den neu definierten, relevanten virtuellen Methoden (also mit dem entsprechenden Code befüllt).

3. Die Klasse des Handelssignal-Generators erzeugen

Standardmäßig sollte sich der Handelssignal-Generator im Ordner ...MQL5\Include\Expert\Signal befinden. Um den ...\Signal Ordner der Standard-Library nicht mit zu viel Information zu überladen, legen wir einen neuen Ordner im ...\Expert Ordner an und nennen diesen \MySignals:

Abb. 3 Den neuen MySignals Ordner anlegen

Als nächstes erzeugen wir mit Hilfe des MQL5-Assistenten eine Miteinschliessen Datei. Dazu im MetaEditor, im Dateimenü auf "Neu" gehen und dann "Datei miteinschliessen (*.mqh)" wählen.





Abb. 4 MQL5-Assistent. Eine Miteinschliessen Datei anlegen

Der Name der Klasse des Signal-Generators ist MySignal. Sie findet sich in Include\Expert\MySignals\MySignal. Legen wir sie fest:





Abb. 5 MQL5-Assistent. Standort der Miteinschliessen Datei

Nach Klicken auf "Abschließen" erzeugt der MQL5-Assistent ein leeres Template. Ab jetzt müssen wir alles manuell erledigen und Daten kopieren und einfügen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass intern alle Signale aus der Standard Library fast identisch sind. Ihr einziger Unterschied liegt in den zur Feststellung der Handelsmodelle verwendeten Algorithmen.

Daher können Sie jede beliebige Datei aus dem \Include\Expert\Signal Ordner hernehmen, ihren Inhalt kopieren und ihn in Ihr Template einfügen. Die so entstandene Datei des Handelssignal-Generators können Sie dann bearbeiten.

4. Beschreibung der Klasse des Handelssignal-Generators

Ich habe die

als Template genommen und von dort alles außer der Kopfzeile:

kopiert und das alles in unser fast leeres MySignal.mqh Template eingefügt. Und das habe ich bekommen:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf(__FUNCTION__+ ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+ ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+ ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Beachten Sie Zeile 6:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Hier geben wir dem Präprozessor die Anweisung, die CExpertSignal Basisklasse zur Erzeugung von Handelssignal-Generatoren in unser Template miteinzuschliessen.

Wir bearbeiten das Template gleich weiter. Um sicherzustellen, dass unser Template auch später noch für den MQL5-Assistenten sichtbar ist, müssen wir die Beschreibung unserer Klasse ändern:

Schau'n wir mal. Die Zeile:

zeigt den Namen unserer Signal-Klasse unter dem es im MQL5-Assistenten angezeigt wird. Diesen Namen verändern wir ungefähr so:

Die nächste Zeile:

gibt den Namen zur Beschreibung der Variablen unserer Handelssignal-Klasse an. Der MQL5-Assistent verwendet diese Beschreibung später. Verändern wir diese Zeile in etwa so:

Die nächste Zeile:

Diesem Parameter geben wir den gleichen Namen:

Die folgende Zeile legt den Namen der Klasse fest:

Diesen Parameter benennen wir um:

Der nächste Parameter bleibt unverändert.

Die folgende Gruppe an Parametern ist zuständig für die Beschreibung der Parameter des dem Handelssignal-Generators zugrunde liegenden Indikators. Wie vorhin schon erwähnt, verwende ich ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5 als den angepassten Indikator. Er hat die folgenden Parameter:

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

4.1 Parameter-Beschreibungsblock

Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Parameter nur für MACD.mq5 gelten. Ihr angepasster Indikator kann daher komplett andere Parameter haben. Die wichtigste Aufgabe hier ist, die Indikator-Parameter auf die Beschreibung in der Handelssignal-Klasse anzugleichen. Der Parameter-Beschreibungsblock in der Handelssignal-Klasse für den angepassten Indikator, den wir wollen, nämlich MACD.mq5, lautet so:

Betrachten Sie sich kurz wie jetzt die Parameter im Indikator mit den Beschreibungen im Klassen-Beschreibungsblock übereinstimmen. Nach all diesen Veränderungen lautet der Beschreibungsblock unserer Klasse wie folgt:

Es hat sich beim Programmieren bewährt, seinen Code mit Anmerkungen zu versehen, damit er, wenn man nach einiger Zeit wieder mit ihm arbeitet. leichter verstanden werden kann. Daher verändern wir den folgenden Block: ,

damit er mit unserer Klasse übereinstimmt:

Damit keine Verwirrung entsteht, müssen wir alle "CSignalEnvelopes" Werte durch "CSignalMyCustInd" ersetzen





Abb. 6 Ersetzen von CSignalEnvelopes durch CSignalMyCustInd

Betrachten wir uns nun einige theoretische Aspekte.

5. Die CiCustom Klasse

Die CiCustom Klasse muss weiterhin auf dem Code der Handelsindikatoren-Klasse des angepassten Indikators arbeiten können. Die CiCustom Klasse wurde speziell zur Arbeit mit angepassten Indikatoren erzeugt. Mit der CiCustom Klasse lassen die Daten des angepassten Indikators erzeugen, einrichten und darauf zugreifen.

6. Die CIndicators Klasse.

CIndicators ist die Klasse zur Sammlung von Instanzen an Zeitreihen und technischen Indikatorklassen. Mit der CIndicators Klasse lassen sich die Klasseninstanzen technischer Indikatoren erzeugen, ablegen und verwalten (Datensynchronisierung, Handle- und Memoryverwaltung).



Uns interessiert vor allem die CIndikators Klasse wegen der Create Methode. Diese Methode erzeugt einen Indikator eines festgelegten Typs mit spezifizierten Parametern.

7. Unsere Handelssignal-Klasse weiter schreiben

class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Der nächste Codeblock, den wir verändern (Zeilen 28-42), lautet folgendernmaßen:

8. Erzeugen des angepassten Indikators im Handelssignal-Generator

Betrachten Sie sich kurz den oben gezeigten Codeblock. Die Zeile

CiEnvelopes m_env;

deklariert ein Objekt - den CiEnvelopes Klassen-Indikator. CiEnvelopes ist die Klasse zur Arbeit mit dem technischen Indikator aus der Standard-Library. Die CiEnvelopes Klasse wurde auf Grundlage des technischen Indikators aus der Standard Library erzeugt. Wir schreiben jedoch den Generator-Code auf Grundlage unseres des angepassten Indikators. Daher gibt es für unseren oder Ihren angepassten Indikator keine fertige Klasse in der Standard-Library. Wir können allerdings die CiCustom Klasse verwenden und

unseren Indikator als die CiCustom Klasse deklarieren:

CiCustom m_mci;

8.1 Vier Variablen

Erinnern Sie sich noch an den Parameter-Beschreibungsblock in der Klasse? In dieser Beschreibung kamen drei Parameter vor. Im geschützten Bereich unserer Generator-Klasse deklarieren wuir daher jetzt vier Variablen zur Übertragung der Werte auf unsere vier Parameter:

int m_period_fast; int m_period_slow; int m_period_signal; ENUM_APPLIED_PRICE m_applied;

Der folgende Codeblock:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Dieser Code deklariert Variablen, die den Handelsmodellen unseres Handelssignal-Generator eine "Gewichtung" geben. Ersetzen wir den "Gewichtungs"-Block mit folgendem Code:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

9. Modell 0

Vielleicht wissen Sie noch, dass zu Beginn dieses Beitrags beschlossen wurde, nur ein neues Modell zu beschreiben, dass von unserem Handelssignal-Generator generiert wird. Im obigen Code habe ich jedoch zwei Marktmodelle festgelegt (Modell 0 und Modell 1). Modell 0 ist in unserem Fall ein wichtiges Hilfs-Modell, da es beim Handel mit pending Orders erforderlich ist. Modell 0, wenn es angewendet wird, stellt sicher, dass sich pending Order zusammen mit dem Kurs bewegen. Sehen wir uns unseren Handelssignal-Generator und die folgenden Bedingungen kurz an:

der MACD angepasste Indikator befindet sich unterhalb der Nulllinie,



und seine Werte steigen an,

wir handeln mit pending Orders, die 50 Punkte vom Bar-Eröffnungskurs gesetzt sind (vierstelliger Kurswert).

Diese Bedingungen beschreiben perfekt unser Handelsmodell. Und so bewegt sich dann alles: Die Bedingungen unseres Handelsmodells werden bei Auftreten des Bar Nr. 1 geprüft. Wir haben: MACD befindet sich unter der Nulllinie, nimmt jedoch an Fahrt zu. Das entspricht dem Buy-Signal. Also platzieren wir eine pending Buy Stop Order:



Abb. 7 Eine pending Buy Stop Order platzieren

Bei Auftreten des nächsten Bars, Nr. 2, ergibt die Prüfung der Bedingung, dass sich MACD unterhalb von Null befindet und abnimmt. Gemäß unseres Handelsmodell sind aktuelle keine Bedingungen für Kaufen oder Verkaufen vorhanden. Beachten Sie jedoch bitte: nach der Logik der CExpertSignal-Klasse sollten, da es ja weder Bedingungen für Kaufen noch Verkaufen gibt, allen pending Orders GELÖSCHT werden. In diesem Fall verpassen wir, sollte der Kurs plötzlich und deutlich ansteigen, die Chance, in den Markt lang zu unserem Vorteil einzusteigen, da es ja keine pending Order mehr gibt.

Und hier kommt das Hilfs-Modell 0 als extrem hilfreich ins Spiel. Das Hilfs-Modell 0 greift ein, wenn:

sich der MACD angepasste Indikator unterhalb der Nulllinie befindet.

Daher können wir eine pending Buy Stop Order platzieren. Da wir eine Order 50 Punkte vom Bar-Eröffnungskurs platzieren, verschieben wir tatsächlich die pending Buy Stop Order in Übereinstimmung mit der Kursbewegung:



Abb. 8 Verschieben der Buy Stop Order nach unten

Wenn wir uns also des Hilfsmodells 0 bedienen, erhalten wir die Möglichkeit, eine pending Order je nach Kursbewegung verschieben zu können.

10. Weitere Veränderungen des Template-Codes

public : CSignalMyCustInd( void ); ~CSignalMyCustInd( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Der nächste Codeblock, der verändert werden muss, ist folgender:

In diesem Block deklarieren wir Methoden zur Einrichtung anpassbarer Parameter, Methoden zur Anpassung der Gewichtungen der Handelsmodelle, Methode zur Überprüfung der Einstellungen, die Methode zur Indikator-Initialisierung und Methoden zur Prüfung, ob Marktmodelle generiert worden sind.

Unter Berücksichtigung, dass wir in den anpassbaren Parametern vier Variablen deklariert haben, sieht der Block der Methoden zur Einrichtung der Parameter folgendermaßen aus:

void PeriodFast( int value ) { m_period_fast= value ; } void PeriodSlow( int value ) { m_period_slow= value ; } void PeriodSignal( int value ) { m_period_signal= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_applied= value ; }

Das nächste Codefragment bleibt unverändert:

void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Der nächste Codeblock wird folgendermaßen verändert:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } };

Hier nehmen wir starke Veränderungen vor. Bitte beachten Sie, dass ich mit der GetData Methode der CIndicator Klasse arbeite. Die Namen der aufgerufenen Methoden werden direkt im Code bereitgestellt:

protected : bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Main( int ind) { return (m_mci.GetData( 0 ,ind)); } double Signal( int ind) { return (m_mci.GetData( 1 ,ind)); } double DiffMain( int ind) { return (Main(ind)-Main(ind+ 1 )); } int StateMain( int ind); double State( int ind) { return (Main(ind)-Signal(ind)); } bool ExtState( int ind); bool CompareMaps( int map, int count, bool minimax= false , int start= 0 ); };

Der nächste Codeblock ist der Constructor.

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Hier verändern wir die Namen der Variablen. In Zukunft werden wir nur zwei Reihen verwenden : USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_period_fast( 12 ), m_period_slow( 24 ), m_period_signal( 9 ), m_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 10 ), m_pattern_1( 50 ) { m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW; }

Verändern wir nun auch die ValidationSettings Methode unserer Klasse.

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); }

Im Kästchen kreuzen wir die Hauptbedingung für den gegebenen angepassten Indikator an: m_period_fast>=m_period_slow

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_fast>=m_period_slow) { printf ( __FUNCTION__ + ": slow period must be greater than fast period" ); return ( false ); } return ( true ); }

Der nächste Block ist für die Erzeugung von Indikatoren zuständig:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Wie auf unseren angepassten Indikator angewendet:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMyCustomIndicator(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Der folgende Block ist der Block zur Initialisierung des Indikators:

bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); }

Zunächst ergänzen wir die Sammlung um ein Objekt. Anschließend richten wir die Parameter unseres Indikators ein und erzeugen mit Hilfe der Create Methode der CIndicators Klasse den angepassten Indikator:

bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_mci))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam parameters[ 4 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\MACD.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_period_fast; parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_period_slow; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_period_signal; if (!m_mci.Create(m_symbol.Name(), 0 , IND_CUSTOM , 4 ,parameters)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } if (!m_mci.NumBuffers( 4 )) return ( false ); return ( true ); }

Der nächste Block prüft die Bedingungen für einen Kauf:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Gemäß unserer Implementierung von Modell 0, werden zwei Modelle überprüft:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)> 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )< 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Der nächste Block prüft die Bedingungen für einen Verkauf:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Gemäß unserer Implementierung von Modell 0, werden zwei Modelle überprüft:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)< 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )> 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Fazit

Ich hoffe, dass Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, zu verstehen, wie Sie einen Handelssignal-Generator auf Grundlage Ihres angepassten Indikators erzeugen können.