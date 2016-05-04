Handelssignal-Generator auf Grundlage eines angepassten Indikators
Einleitung
Dieser Beitrag erklärt Ihnen, wie man einen Handelssignal-Generator auf Grundlage eines angepassten Indikators erzeugt. Sie erfahren hier, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell für einen angepassten Indikator schreiben können. Des Weiteren erkläre ich Ihnen auch den Zweck des Modell 0 und warum die Strukturen vom Typ IS_PATTERN_USAGE(0) im Handelssignal-Modul verwendet werden.
Dieser Beitrag verwendet zwei Arten von Code: denjenigen, den wir verändern werden und denjenigen, den wir bereits verändert haben. Der veränderte Code wird folgendermaßen hervorgehoben:
//+------------------------------------------------------------------+
//| MySignal.mqh |
//| Copyright © 2012, Vladimir Karputov |
//| http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
Dieser Code muss kopiert und in den Handelssignal-Generator eingefügt werden. Ich hoffe das die farbliche Hervorhebung Ihnen beim Verständnis des Codes hilft.
1. Angepasster Indikator
Ich bin sicher, dass in dem Standardpaket, mit dem Sie schon so lange endlich einmal arbeiten wollten, irgendeiner Indikator nicht dabei ist. Und das ist der Indikator auf dessen Grundlage Sie ein Handelssignal-Modul bauen möchten. Ich verwende den MACD-Indikator aus dem Standardpaket als diesen Indikator. Dieser Indikator findet sich hier: ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5.
Jeder Indikator kann eines oder mehrere Marktmodelle beschreiben. Ein Marktmodell ist eine gewisse Kombination des Indikatorwerts und des Kurswerts. Die für den MACD-Indikator verfügbaren Modelle sind Umkehrung, Kreuzen der Haupt- und Signallinie, Kreuzen der Null-Ebene, Abweichung und doppelte Abweichung.
1.1 Neues Indikator-Modell.
Gehen wir mal davon aus, dass wir mit den gegebenen Marktmodelle, die für den Indikator zur Verfügung stehen, nicht zufrieden sind, und daher unser eigenes Indikator-Modell einführen möchten. Beschreibung des neuen Indikatormodells: ist der MACD-Indikator unter der Nulllinie und nehmen seine Werte zu, können wir mit weiterem Wachstum rechnen und eine Long Position eröffnen:
Abb. 1 Modell des voraussichtlichen Indikatorwachstums
ist der MACD-Indikator über der Nulllinie und nehmen seine Werte ab, können wir mit weiterer Abnahme rechnen und eine Short Position eröffnen:
Abb. 2 Modell des voraussichtlichen Indikatorabnahme
Also haben wir uns für den angepassten Indikator entschieden und für den Indikator und seine Beschreibung das neue Handelsmodell entwickelt. Sehen wir uns nun an, wie man seinen Code schreibt.
2. Den Handelssignal-Generator auf Grundlage unseres angepassten Indikators schreiben
Unser Generator ist ein Nachkomme der CExpertSignal Basisklasse. Die CExpertSignal Basisklasse ist eine Klasse zur Erzeugung von Handelssignal-Generatoren. Die CExpertSignal Klasse enthält ein Set public (d.h. extern zugänglicher) Methoden mit denen ein Expert Advisor den Anhaltspunkt des Handelssignal-Generators im Hinblick auf die Richtung des Eintritts in den Markt sehen kann.
Da wir ja mit unserem eigenen Handelssignal-Generator arbeiten, sollt er aus der CExpertSignal Klasse geerbt sein, zusammen mit den neu definierten, relevanten virtuellen Methoden (also mit dem entsprechenden Code befüllt).
3. Die Klasse des Handelssignal-Generators erzeugen
Standardmäßig sollte sich der Handelssignal-Generator im Ordner ...MQL5\Include\Expert\Signal befinden. Um den ...\Signal Ordner der Standard-Library nicht mit zu viel Information zu überladen, legen wir einen neuen Ordner im ...\Expert Ordner an und nennen diesen \MySignals:
Abb. 3 Den neuen MySignals Ordner anlegen
Als nächstes erzeugen wir mit Hilfe des MQL5-Assistenten eine Miteinschliessen Datei. Dazu im MetaEditor, im Dateimenü auf "Neu" gehen und dann "Datei miteinschliessen (*.mqh)" wählen.
Abb. 4 MQL5-Assistent. Eine Miteinschliessen Datei anlegen
Der Name der Klasse des Signal-Generators ist MySignal. Sie findet sich in Include\Expert\MySignals\MySignal. Legen wir sie fest:
Abb. 5 MQL5-Assistent. Standort der Miteinschliessen Datei
Nach Klicken auf "Abschließen" erzeugt der MQL5-Assistent ein leeres Template. Ab jetzt müssen wir alles manuell erledigen und Daten kopieren und einfügen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass intern alle Signale aus der Standard Library fast identisch sind. Ihr einziger Unterschied liegt in den zur Feststellung der Handelsmodelle verwendeten Algorithmen.
Daher können Sie jede beliebige Datei aus dem \Include\Expert\Signal Ordner hernehmen, ihren Inhalt kopieren und ihn in Ihr Template einfügen. Die so entstandene Datei des Handelssignal-Generators können Sie dann bearbeiten.
4. Beschreibung der Klasse des Handelssignal-GeneratorsIch habe die \Include\Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh Datei als Template genommen und von dort alles außer der Kopfzeile:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SignalEnvelopes.mqh | //| Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+
kopiert und das alles in unser fast leeres MySignal.mqh Template eingefügt. Und das habe ich bekommen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MySignal.mqh | //| Copyright © 2012, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertSignal.mqh> // wizard description start //+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class | //| Title=Signals of indicator 'Envelopes' | //| Type=SignalAdvanced | //| Name=Envelopes | //| ShortName=Envelopes | //| Class=CSignalEnvelopes | //| Page=signal_envelopes | //| Parameter=PeriodMA,int,45,Period of averaging | //| Parameter=Shift,int,0,Time shift | //| Parameter=Method,ENUM_MA_METHOD,MODE_SMA,Method of averaging | //| Parameter=Applied,ENUM_APPLIED_PRICE,PRICE_CLOSE,Prices series | //| Parameter=Deviation,double,0.15,Deviation | //+------------------------------------------------------------------+ // wizard description end //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSignalEnvelopes. | //| Purpose: Class of generator of trade signals based on | //| the 'Envelopes' indicator. | //| It is derived from the CExpertSignal class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected: CiEnvelopes m_env; // object-indicator //--- adjusted parameters int m_ma_period; // the "period of averaging" parameter of the indicator int m_ma_shift; // the "time shift" parameter of the indicator ENUM_MA_METHOD m_ma_method; // the "method of averaging" parameter of the indicator ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; // the "object of averaging" parameter of the indicator double m_deviation; // the "deviation" parameter of the indicator double m_limit_in; // threshold sensitivity of the 'rollback zone' double m_limit_out; // threshold sensitivity of the 'break through zone' //--- "weights" of market models (0-100) int m_pattern_0; // model 0 "price is near the necessary border of the envelope" int m_pattern_1; // model 1 "price crossed a border of the envelope" public: CSignalEnvelopes(void); ~CSignalEnvelopes(void); //--- methods of setting adjustable parameters void PeriodMA(int value) { m_ma_period=value; } void Shift(int value) { m_ma_shift=value; } void Method(ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation(double value) { m_deviation=value; } void LimitIn(double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut(double value) { m_limit_out=value; } //--- methods of adjusting "weights" of market models void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; } //--- method of verification of settings virtual bool ValidationSettings(void); //--- method of creating the indicator and time series virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); //--- methods of checking if the market models are formed virtual int LongCondition(void); virtual int ShortCondition(void); protected: //--- method of initialization of the indicator bool InitMA(CIndicators *indicators); //--- methods of getting data double Upper(int ind) { return(m_env.Upper(ind)); } double Lower(int ind) { return(m_env.Lower(ind)); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes(void) : m_ma_period(45), m_ma_shift(0), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation(0.15), m_limit_in(0.2), m_limit_out(0.2), m_pattern_0(90), m_pattern_1(70) { //--- initialization of protected data m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Validation settings protected data. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings(void) { //--- validation settings of additional filters if(!CExpertSignal::ValidationSettings()) return(false); //--- initial data checks if(m_ma_period<=0) { printf(__FUNCTION__+": period MA must be greater than 0"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- initialization of indicators and time series of additional filters if(!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return(false); //--- create and initialize MA indicator if(!InitMA(indicators)) return(false); //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize MA indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- add object to collection if(!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+": error adding object"); return(false); } //--- initialize object if(!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+": error initializing object"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that the price will grow. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition(void) { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that the price will fall. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition(void) { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
Beachten Sie Zeile 6:
#include <Expert\ExpertSignal.mqh>
Hier geben wir dem Präprozessor die Anweisung, die CExpertSignal Basisklasse zur Erzeugung von Handelssignal-Generatoren in unser Template miteinzuschliessen.
Wir bearbeiten das Template gleich weiter. Um sicherzustellen, dass unser Template auch später noch für den MQL5-Assistenten sichtbar ist, müssen wir die Beschreibung unserer Klasse ändern:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class | //| Title=Signals of indicator 'Envelopes' | //| Type=SignalAdvanced | //| Name=Envelopes | //| ShortName=Envelopes | //| Class=CSignalEnvelopes | //| Page=signal_envelopes | //| Parameter=PeriodMA,int,45,Period of averaging | //| Parameter=Shift,int,0,Time shift | //| Parameter=Method,ENUM_MA_METHOD,MODE_SMA,Method of averaging | //| Parameter=Applied,ENUM_APPLIED_PRICE,PRICE_CLOSE,Prices series | //| Parameter=Deviation,double,0.15,Deviation | //+------------------------------------------------------------------+
Schau'n wir mal. Die Zeile:
//| Title=Signals of indicator 'Envelopes' |
zeigt den Namen unserer Signal-Klasse unter dem es im MQL5-Assistenten angezeigt wird. Diesen Namen verändern wir ungefähr so:
//| Title=Signal of the 'Custom Indicator' indicator |
Die nächste Zeile:
//| Name=Envelopes |
gibt den Namen zur Beschreibung der Variablen unserer Handelssignal-Klasse an. Der MQL5-Assistent verwendet diese Beschreibung später. Verändern wir diese Zeile in etwa so:
//| Name=MyCustomIndicator |
Die nächste Zeile:
//| ShortName=Envelopes |
Diesem Parameter geben wir den gleichen Namen:
//| ShortName=MyCustomIndicator |
Die folgende Zeile legt den Namen der Klasse fest:
//| Class=CSignalEnvelopes |
Diesen Parameter benennen wir um:
//| Class=CSignalMyCustInd |
Der nächste Parameter bleibt unverändert.
//| Page=signal_envelopes |
Die folgende Gruppe an Parametern ist zuständig für die Beschreibung der Parameter des dem Handelssignal-Generators zugrunde liegenden Indikators. Wie vorhin schon erwähnt, verwende ich ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5 als den angepassten Indikator. Er hat die folgenden Parameter:
//--- input parameters input int InpFastEMA=12; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=26; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=9; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
4.1 Parameter-Beschreibungsblock
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Parameter nur für MACD.mq5 gelten. Ihr angepasster Indikator kann daher komplett andere Parameter haben. Die wichtigste Aufgabe hier ist, die Indikator-Parameter auf die Beschreibung in der Handelssignal-Klasse anzugleichen. Der Parameter-Beschreibungsblock in der Handelssignal-Klasse für den angepassten Indikator, den wir wollen, nämlich MACD.mq5, lautet so:
//| Parameter=PeriodFast,int,12,Period of fast EMA |
//| Parameter=PeriodSlow,int,24,Period of slow EMA |
//| Parameter=PeriodSignal,int,9,Period of averaging of difference |
//| Parameter=Applied,ENUM_APPLIED_PRICE,PRICE_CLOSE,Prices series |
Betrachten Sie sich kurz wie jetzt die Parameter im Indikator mit den Beschreibungen im Klassen-Beschreibungsblock übereinstimmen. Nach all diesen Veränderungen lautet der Beschreibungsblock unserer Klasse wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class | //| Title=Signal of the 'Custom Indicator' indicator | //| Type=SignalAdvanced | //| Name=MyCustomIndicator | //| ShortName=MyCustomIndicator | //| Class=CSignalMyCustInd | //| Page=signal_envelopes | //| Parameter=PeriodFast,int,12,Period of fast EMA | //| Parameter=PeriodSlow,int,24,Period of slow EMA | //| Parameter=PeriodSignal,int,9,Period of averaging of difference | //| Parameter=Applied,ENUM_APPLIED_PRICE,PRICE_CLOSE,Prices series | //+------------------------------------------------------------------+
Es hat sich beim Programmieren bewährt, seinen Code mit Anmerkungen zu versehen, damit er, wenn man nach einiger Zeit wieder mit ihm arbeitet. leichter verstanden werden kann. Daher verändern wir den folgenden Block: ,
//+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSignalEnvelopes. | //| Purpose: Class of generator of trade signals based on | //| the 'Envelopes' indicator. | //| It is derived from the CExpertSignal class. | //+------------------------------------------------------------------+
damit er mit unserer Klasse übereinstimmt:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CSignalMyCustInd. |
//| Purpose: Class of the trading signal generator based on |
//| the custom indicator. |
//| It is derived from the CExpertSignal class. |
//+------------------------------------------------------------------+
Damit keine Verwirrung entsteht, müssen wir alle "CSignalEnvelopes" Werte durch "CSignalMyCustInd" ersetzen
Abb. 6 Ersetzen von CSignalEnvelopes durch CSignalMyCustInd
Betrachten wir uns nun einige theoretische Aspekte.
5. Die CiCustom Klasse
Die CiCustom Klasse muss weiterhin auf dem Code der Handelsindikatoren-Klasse des angepassten Indikators arbeiten können. Die CiCustom Klasse wurde speziell zur Arbeit mit angepassten Indikatoren erzeugt. Mit der CiCustom Klasse lassen die Daten des angepassten Indikators erzeugen, einrichten und darauf zugreifen.
6. Die CIndicators Klasse.
CIndicators ist die Klasse zur Sammlung von Instanzen an Zeitreihen und technischen Indikatorklassen. Mit der CIndicators Klasse lassen sich die Klasseninstanzen technischer Indikatoren erzeugen, ablegen und verwalten (Datensynchronisierung, Handle- und Memoryverwaltung).
Uns interessiert vor allem die CIndikators Klasse wegen der Create Methode. Diese Methode erzeugt einen Indikator eines festgelegten Typs mit spezifizierten Parametern.
7. Unsere Handelssignal-Klasse weiter schreibenDer nächste Codeblock, den wir verändern (Zeilen 28-42), lautet folgendernmaßen:
class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected: CiEnvelopes m_env; // object-indicator //--- adjusted parameters int m_ma_period; // the "period of averaging" parameter of the indicator int m_ma_shift; // the "time shift" parameter of the indicator ENUM_MA_METHOD m_ma_method; // the "method of averaging" parameter of the indicator ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; // the "object of averaging" parameter of the indicator double m_deviation; // the "deviation" parameter of the indicator double m_limit_in; // threshold sensitivity of the 'rollback zone' double m_limit_out; // threshold sensitivity of the 'break through zone' //--- "weights" of market models (0-100) int m_pattern_0; // model 0 "price is near the necessary border of the envelope" int m_pattern_1; // model 1 "price crossed a border of the envelope"
8. Erzeugen des angepassten Indikators im Handelssignal-Generator
Betrachten Sie sich kurz den oben gezeigten Codeblock. Die Zeile
CiEnvelopes m_env; // object-indicator
deklariert ein Objekt - den CiEnvelopes Klassen-Indikator. CiEnvelopes ist die Klasse zur Arbeit mit dem technischen Indikator aus der Standard-Library. Die CiEnvelopes Klasse wurde auf Grundlage des technischen Indikators aus der Standard Library erzeugt. Wir schreiben jedoch den Generator-Code auf Grundlage unseres des angepassten Indikators. Daher gibt es für unseren oder Ihren angepassten Indikator keine fertige Klasse in der Standard-Library. Wir können allerdings die CiCustom Klasse verwenden und
unseren Indikator als die CiCustom Klasse deklarieren:
CiCustom m_mci; // indicator object "MyCustomIndicator"
8.1 Vier Variablen
Erinnern Sie sich noch an den Parameter-Beschreibungsblock in der Klasse? In dieser Beschreibung kamen drei Parameter vor. Im geschützten Bereich unserer Generator-Klasse deklarieren wuir daher jetzt vier Variablen zur Übertragung der Werte auf unsere vier Parameter:
//--- adjustable parameters
int m_period_fast; // "fast EMA period"
int m_period_slow; // "slow EMA period"
int m_period_signal; // "difference averaging period"
ENUM_APPLIED_PRICE m_applied; // "price type"
Der folgende Codeblock:
//--- "weights" of market models (0-100) int m_pattern_0; // model 0 "price is near the necessary border of the envelope" int m_pattern_1; // model 1 "price crossed a border of the envelope"
Dieser Code deklariert Variablen, die den Handelsmodellen unseres Handelssignal-Generator eine "Gewichtung" geben. Ersetzen wir den "Gewichtungs"-Block mit folgendem Code:
//--- "weights" of the market models (0-100)
int m_pattern_0; // model 0 "the oscillator has required direction"
int m_pattern_1; // model 1 "the indicator is gaining momentum - buy; the indicator is falling - sell"
9. Modell 0
Vielleicht wissen Sie noch, dass zu Beginn dieses Beitrags beschlossen wurde, nur ein neues Modell zu beschreiben, dass von unserem Handelssignal-Generator generiert wird. Im obigen Code habe ich jedoch zwei Marktmodelle festgelegt (Modell 0 und Modell 1). Modell 0 ist in unserem Fall ein wichtiges Hilfs-Modell, da es beim Handel mit pending Orders erforderlich ist. Modell 0, wenn es angewendet wird, stellt sicher, dass sich pending Order zusammen mit dem Kurs bewegen. Sehen wir uns unseren Handelssignal-Generator und die folgenden Bedingungen kurz an:
- der MACD angepasste Indikator befindet sich unterhalb der Nulllinie,
- und seine Werte steigen an,
- wir handeln mit pending Orders, die 50 Punkte vom Bar-Eröffnungskurs gesetzt sind (vierstelliger Kurswert).
Diese Bedingungen beschreiben perfekt unser Handelsmodell. Und so bewegt sich dann alles: Die Bedingungen unseres Handelsmodells werden bei Auftreten des Bar Nr. 1 geprüft. Wir haben: MACD befindet sich unter der Nulllinie, nimmt jedoch an Fahrt zu. Das entspricht dem Buy-Signal. Also platzieren wir eine pending Buy Stop Order:
Abb. 7 Eine pending Buy Stop Order platzieren
Bei Auftreten des nächsten Bars, Nr. 2, ergibt die Prüfung der Bedingung, dass sich MACD unterhalb von Null befindet und abnimmt. Gemäß unseres Handelsmodell sind aktuelle keine Bedingungen für Kaufen oder Verkaufen vorhanden. Beachten Sie jedoch bitte: nach der Logik der CExpertSignal-Klasse sollten, da es ja weder Bedingungen für Kaufen noch Verkaufen gibt, allen pending Orders GELÖSCHT werden. In diesem Fall verpassen wir, sollte der Kurs plötzlich und deutlich ansteigen, die Chance, in den Markt lang zu unserem Vorteil einzusteigen, da es ja keine pending Order mehr gibt.
Und hier kommt das Hilfs-Modell 0 als extrem hilfreich ins Spiel. Das Hilfs-Modell 0 greift ein, wenn:
- sich der MACD angepasste Indikator unterhalb der Nulllinie befindet.
Daher können wir eine pending Buy Stop Order platzieren. Da wir eine Order 50 Punkte vom Bar-Eröffnungskurs platzieren, verschieben wir tatsächlich die pending Buy Stop Order in Übereinstimmung mit der Kursbewegung:
Abb. 8 Verschieben der Buy Stop Order nach unten
Wenn wir uns also des Hilfsmodells 0 bedienen, erhalten wir die Möglichkeit, eine pending Order je nach Kursbewegung verschieben zu können.
10. Weitere Veränderungen des Template-CodesDer nächste Codeblock, der verändert werden muss, ist folgender:
public: CSignalMyCustInd(void); ~CSignalMyCustInd(void); //--- methods of setting adjustable parameters void PeriodMA(int value) { m_ma_period=value; } void Shift(int value) { m_ma_shift=value; } void Method(ENUM_MA_METHOD value) { m_ma_method=value; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_ma_applied=value; } void Deviation(double value) { m_deviation=value; } void LimitIn(double value) { m_limit_in=value; } void LimitOut(double value) { m_limit_out=value; } //--- methods of adjusting "weights" of market models void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; } //--- method of verification of settings virtual bool ValidationSettings(void); //--- method of creating the indicator and time series virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); //--- methods of checking if the market models are formed virtual int LongCondition(void); virtual int ShortCondition(void);
In diesem Block deklarieren wir Methoden zur Einrichtung anpassbarer Parameter, Methoden zur Anpassung der Gewichtungen der Handelsmodelle, Methode zur Überprüfung der Einstellungen, die Methode zur Indikator-Initialisierung und Methoden zur Prüfung, ob Marktmodelle generiert worden sind.
Unter Berücksichtigung, dass wir in den anpassbaren Parametern vier Variablen deklariert haben, sieht der Block der Methoden zur Einrichtung der Parameter folgendermaßen aus:
//--- methods of setting adjustable parameters
void PeriodFast(int value) { m_period_fast=value; }
void PeriodSlow(int value) { m_period_slow=value; }
void PeriodSignal(int value) { m_period_signal=value; }
void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value) { m_applied=value; }
Das nächste Codefragment bleibt unverändert:
//--- methods of adjusting "weights" of market models void Pattern_0(int value) { m_pattern_0=value; } void Pattern_1(int value) { m_pattern_1=value; } //--- method of verification of settings virtual bool ValidationSettings(void); //--- method of creating the indicator and time series virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); //--- methods of checking if the market models are generated virtual int LongCondition(void); virtual int ShortCondition(void);
Der nächste Codeblock wird folgendermaßen verändert:
protected: //--- method of initialization of the indicator bool InitMA(CIndicators *indicators); //--- methods of getting data double Upper(int ind) { return(m_env.Upper(ind)); } double Lower(int ind) { return(m_env.Lower(ind)); } };
Hier nehmen wir starke Veränderungen vor. Bitte beachten Sie, dass ich mit der GetData Methode der CIndicator Klasse arbeite. Die Namen der aufgerufenen Methoden werden direkt im Code bereitgestellt:
protected:
//--- indicator initialization method
bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators);
//--- methods for getting data
//- getting the indicator value
double Main(int ind) { return(m_mci.GetData(0,ind)); }
//- getting the signal line value
double Signal(int ind) { return(m_mci.GetData(1,ind)); }
//- difference between two successive indicator values
double DiffMain(int ind) { return(Main(ind)-Main(ind+1)); }
int StateMain(int ind);
double State(int ind) { return(Main(ind)-Signal(ind)); }
//- preparing data for the search
bool ExtState(int ind);
//- searching the market model with the specified parameters
bool CompareMaps(int map,int count,bool minimax=false,int start=0);
};
Der nächste Codeblock ist der Constructor.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd(void) : m_ma_period(45), m_ma_shift(0), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation(0.15), m_limit_in(0.2), m_limit_out(0.2), m_pattern_0(90), m_pattern_1(70) { //--- initialization of protected data m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }
Hier verändern wir die Namen der Variablen. In Zukunft werden wir nur zwei Reihen verwenden : USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor |
//+------------------------------------------------------------------+
CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd(void) : m_period_fast(12),
m_period_slow(24),
m_period_signal(9),
m_applied(PRICE_CLOSE),
m_pattern_0(10),
m_pattern_1(50)
{
//--- initialization of protected data
m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW;
}
Verändern wir nun auch die ValidationSettings Methode unserer Klasse.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Validation settings protected data. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings(void) { //--- validation settings of additional filters if(!CExpertSignal::ValidationSettings()) return(false); //--- initial data checks if(m_ma_period<=0) { printf(__FUNCTION__+": period MA must be greater than 0"); return(false); } //--- ok return(true); }
Im Kästchen kreuzen wir die Hauptbedingung für den gegebenen angepassten Indikator an: m_period_fast>=m_period_slow
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checking parameters of protected data |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings(void)
{
//--- validation settings of additional filters
if(!CExpertSignal::ValidationSettings())
return(false);
//--- initial data checks
if(m_period_fast>=m_period_slow)
{
printf(__FUNCTION__+": slow period must be greater than fast period");
return(false);
}
//--- ok
return(true);
}
Der nächste Block ist für die Erzeugung von Indikatoren zuständig:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- initialization of indicators and time series of additional filters if(!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return(false); //--- create and initialize MA indicator if(!InitMA(indicators)) return(false); //--- ok return(true); }
Wie auf unseren angepassten Indikator angewendet:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creation of indicators. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators)
{
//--- check of pointer is performed in the method of the parent class
//---
//--- initialization of indicators and time series of additional filters
if(!CExpertSignal::InitIndicators(indicators))
return(false);
//--- creation and initialization of the custom indicator
if(!InitMyCustomIndicator(indicators))
return(false);
//--- ok
return(true);
}
Der folgende Block ist der Block zur Initialisierung des Indikators:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize MA indicators. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { //--- check pointer if(indicators==NULL) return(false); //--- add object to collection if(!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+": error adding object"); return(false); } //--- initialize object if(!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+": error initializing object"); return(false); } //--- ok return(true); }
Zunächst ergänzen wir die Sammlung um ein Objekt. Anschließend richten wir die Parameter unseres Indikators ein und erzeugen mit Hilfe der Create Methode der CIndicators Klasse den angepassten Indikator:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of indicators. |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators)
{
//--- add an object to the collection
if(!indicators.Add(GetPointer(m_mci)))
{
printf(__FUNCTION__+": error adding object");
return(false);
}
//--- set parameters of the indicator
MqlParam parameters[4];
//---
parameters[0].type=TYPE_STRING;
parameters[0].string_value="Examples\\MACD.ex5";
parameters[1].type=TYPE_INT;
parameters[1].integer_value=m_period_fast;
parameters[2].type=TYPE_INT;
parameters[2].integer_value=m_period_slow;
parameters[3].type=TYPE_INT;
parameters[3].integer_value=m_period_signal;
//--- object initialization
if(!m_mci.Create(m_symbol.Name(),0,IND_CUSTOM,4,parameters))
{
printf(__FUNCTION__+": error initializing object");
return(false);
}
//--- number of buffers
if(!m_mci.NumBuffers(4)) return(false);
//--- ok
return(true);
}
Der nächste Block prüft die Bedingungen für einen Kauf:
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that the price will grow. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalMyCustInd::LongCondition(void) { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for buying if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); }
Gemäß unserer Implementierung von Modell 0, werden zwei Modelle überprüft:
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that the price will grow. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalMyCustInd::LongCondition(void)
{
int result=0;
int idx =StartIndex();
//--- check direction of the main line
if(DiffMain(idx)>0.0)
{
//--- the main line goes upwards, which confirms the possibility of the price growth
if(IS_PATTERN_USAGE(0))
result=m_pattern_0; // "confirming" signal number 0
//--- if the model 1 is used, look for a reverse of the main line
if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffMain(idx+1)<0.0)
result=m_pattern_1; // signal number 1
}
//--- return the result
return(result);
}
Der nächste Block prüft die Bedingungen für einen Verkauf:
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Voting" that the price will fall. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalMyCustInd::ShortCondition(void) { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; //--- if the model 0 is used and price is in the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(0) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; //--- if the model 1 is used and price is above the rollback zone, then there is a condition for selling if(IS_PATTERN_USAGE(1) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; //--- return the result return(result); }
Gemäß unserer Implementierung von Modell 0, werden zwei Modelle überprüft:
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that the price will fall. |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalMyCustInd::ShortCondition(void)
{
int result=0;
int idx =StartIndex();
//--- check direction of the main line
if(DiffMain(idx)<0.0)
{
//--- the main line gown downwards, which confirms the possibility of the price fall
if(IS_PATTERN_USAGE(0))
result=m_pattern_0; // "confirming" signal number 0
//--- if the model 1 is used, look for a reverse of the main line
if(IS_PATTERN_USAGE(1) && DiffMain(idx+1)>0.0)
result=m_pattern_1; // signal number 1
}
//--- return the result
return(result);
}
Fazit
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, zu verstehen, wie Sie einen Handelssignal-Generator auf Grundlage Ihres angepassten Indikators erzeugen können.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/691
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
... ist es möglich, das Eröffnungsniveau einer Pending Order von einem benutzerdefinierten Indikator korrekt zu übertragen (ohne die Bibliothek neu zu schreiben)? ...?
... Das Handelssystem geht davon aus, dass es manchmal 2 schwebende Aufträge geben kann, einen zum Kauf und einen zum Verkauf?
So wie ich das verstehe, wollen Sie Pending Orders nicht strikt in einem Abstand von +-50 Pips eröffnen, sondern je nach Situation?
Nein. Das System geht nicht davon aus, dass zwei schwebende Aufträge vorhanden sind.
So wie ich das verstehe, wollen Sie Pending Orders nicht strikt in einem Abstand von +-50 Pips öffnen, sondern je nach Situation?