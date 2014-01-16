Generador de señales comerciales del indicador de usuario

Introducción

En esta sección voy a hablar de cómo crear un generador de señales comerciales en base a un indicador de usuario. Le enseñaré cómo escribir su propio modelo comercial para un indicador de usuario. Asímismo, le explicaré el significado de los modelos "model 0" y para qué sirven las construcciones del tipo "IS_PATTERN_USAGE(0)" en el módulo de señales comerciales.

En el artículo van a estar presentes continuamente dos tipos de código: el código que sólo queremos cambiar y el código que ya hemos cambiado. El código modificado se distinguirá con color de la siguiente forma:

El código modificado es aquel que hay que copiar y pegar en el genarador de señales comerciales. Espero que esta separación le ayude a la hora de percibir el código.

1. Indicador de usuario

Estoy seguro de que ya hace mucho que usted tiene la descripción de un indicador de suministro no estándar. Y precisamente sobre la base de ese indicador usted querría construir un módulo de señales comerciales. En calidad de tal indicador de usuario tomaré el indicador MACD del suministro estándar. El camino hacia este indicador es el siguiente: ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5.

Cada indicador puede describir uno o varios modelos de mercado. Un modelo de mercado es una unión determinada entre el valor del indicador y el valor del precio. El indicador MACD tiene los siguientes modelos: viraje, cruce de las líneas básica y de señal, cruce del nivel cero, divergencia y divergencia doble.

1.1 Nuevo modelo para el indicador.



Supongamos que los datos del modelo de mercado para el indicador no nos convienen y queremos introducir nuestro propio modelo nuevo para el indicador. Descripción de un nuevo modelo de mercado: si el indicador MACD se encuentra por debajo de línea cero y los valores aumentan, significa que podemos suponer el crecimiento posterior y podemos abrir una posición larga.

Dibujo 1: Modelo del posible crecimiento del indicador

si el indicador MACD se encuentra por debajo de la línea cero y sus valores disminuyen, significa que podemos suponer su posterior disminución y podemos abrir una posición corta:

Dibujo 2: Modelo del posible descenso del indicador

Bien, ya hemos decidido qué indicador de usuario vamos a elegir. Ya hemos pensado y descrito el nuevo modelo comercial del indicador. Empecemos a escribir el código.

2. Escribimos el generador de señales comerciales de nuestro indicador de usuario.

Nuestro indicador es heredero directo del tipo básico CExpertSignal. El tipo básico CExpertSignal es una clase destinada a la creación de generadores de señales comerciales. El tipo CExpertSignal contiene un conjunto de métodos públicos (es decir, accesibles desde el exterior). Consultando estos métodos, el experto puede conocer la opinión del generador de señales comerciales sobre la entrada en el mercado o en uno u otro lado.

Como nosotros creamos nuestro propio generador de señales comerciales, debemos heredarlo del tipo CExpertSignal y determinar de nuevo (completar con nuestro propio código) los métodos virtuales correspondientes.

3. Creamos el tipo de generador de señales comerciales

El generador de señales comerciales debe encontrarse por defecto en la carpeta ...MQL5\Include\Expert\Signal. Para no llenar la carpeta de cosas innecesarias ...\Signal crearemos la biblioteca estándar en el directorio ...\Expert carpeta propia \MySignals:

Dibujo 3. Creamos la carpeta propia MySignals

El siguiente paso es crear un archivo incorporado con la ayuda de la Guía MQL5. Elija en el menú de archivo MetaEditor el punto "Crear" y marque el punto "Archivo incorporado (*.mqh)".

Dibujo 4. Guía MQL5. Creando un archivo incorporado

Indicamos la clase de nuestro generador de señales MySignal. El camino hasta nuestra clase será el siguiente: Include\Expert\MySignals\MySignal. Indicamos esto:

Dibujo 5. Guía MQL5. Ubicación del archivo incorporado

Después de pulsar el botón "Listo" la Guía MQL5 generará una plantilla vacía. Desde este momento ya podemos trabajar en lo sucesivo utilizando Copy-Paste. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el contenido interno de todas las señales de la biblioteca Estándar es prácticamente idéntico. Las diferencias residen únicamente en los variados algoritmos de definición de los modelos comerciales.

Por eso, recomiendo tomar cualquier archivo de señal de la carpeta \Include\Expert\Signal, copiar todo su contenido y pegarlo en la propia plantilla. Después de esto hay que comenzar a redactar el archivo obtenido del generador de señales comerciales.

4. Descripción de nuestro tipo de generador de señales comerciales

En calidad de plantilla he cogido el archivo

he seleccionado todo menos el encabezamiento:

y lo he pegado en nuestra plantilla prácticamente vacia MySignal.mqh. Aquí tenemos el resultado:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf(__FUNCTION__+ ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+ ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+ ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Preste atención a la línea 6:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

con esto estamos dando la orden al procesador de incluir en nuestra plantilla un tipo básico para la creación de un generador de señales comerciales CExpertSignal.

Continuamos con la redacción de la plantilla. Para que nuestra plantilla sea visible para la Guía MQL5 es necesario cambiar la descripción de nuestro tipo:

Bien, sigamos por orden. La línea

se refiere a bajo qué nombre será visible nuestro tipo de señales en la Guía MQL5. Cambiamos este nombre aproximadamente así:

La línea siguiente:

se refiere al nombre para la descripción de las variables de nuestro tipo de señales comerciales. Esta descripción será utilizada por la Guía MQL5. Redactamos la línea y obtenemos:

La línea siguiente:

Damos a este parámetro el mismo nombre:

En la siguiente línea se asigna el nombre del tipo:

Renombramos este parámetro:

El siguiente parámetro lo dejamos sin cambio alguno.

El siguiente grupo de parámetros es responsable de la descripción de los parámetros del indicador, sobre cuya base se crea el generador de señales comerciales. Como ya he dicho antes, en calidad de indicador de usuario utilizaré el indicador ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5. Este indicador tiene los siguientes parámetros:

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

4.1 Bloque de descripción de parámetros

Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que estos parámetros para el indicador de usuario MACD.mq5. pueden resultar otros parámetros completamente diferentes en su indicador de usuario. Lo más importante es asegurarse de que los parámetros del indicador correspondan con su descripción en el tipo de señales comerciales. Si aplicamos al indicador que estamos viendo MACD.mq5 >el bloque de descripción de parámetros en la clase de señales comerciales tendrá el aspecto que sigue:

Preste atención a la correspondencia entre los parámetros en el indicador y en el bloque de descripciones de tipo. Después de todos los cambios, el bloque de descripciones de nuestra clase tendrá este aspecto:

En programación se considera positivo hacer comentarios sobre el propio código, ya que así será más fácil comprenderlo trascurrido cierto tiempo. Por eso cambiamos el bloque siguiente:

a una descripción aplicada sobre nuestro tipo:

Para no confundirse con el código es mejor cambiar todos los valores de "CSignalEnvelopes" a "CSignalMyCustInd"

Dibujo 6. Cambio de CSignalEnvelopes a CSignalMyCustInd

Y ahora un poco de teoría.

5. Clase CiCustom

Para seguir trabajando en la descripción del código de la clase de indicadores comerciales de indicadores de usuario, necesitaremos el tipo CiCustom. El tipo CiCustom ha sido creado especialmente para trabajar con indicadores de usuario. El tipo CiCustom posibilita la creación, configuración y acceso a los datos de los indicadores de usuario.

6. El tipo CIndicators.

El tipo CIndicators es un tipo diseñado para la colección de ejemplares de las clases de serie temporal e indicadores técnicos. El tipo CIndicators posibilita la creación de ejemplares de las clases de indicadores técnicos, su conservación y gestión (sincronización de datos, gestión de indicadores (handle) y memoria).



Dentro del tipo CIndicators nos interesa el método Create. Este método crea un indicador del tipo indicado con los parámetros indicados.

7. Continuemos escribiendo nuestra clase de señales comerciales

class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1;

El siguiente bloque de código que vamos a cambiar es el siguiente(líneas 28-42):

8. Creación de indicadores de usuario en el generador de señales comerciales

Mire el bloque de código que se encuentra más arriba. En la línea

CiEnvelopes m_env;

se enuncia el objeto indicador de clase CiEnvelopes. CiEnvelopes es una clase para el trabajo con indicadores técnicos de la biblioteca estándar. La clase CiEnvelopes fue creada en base a un indicador técnico de la biblioteca estándar. Nosotros estamos escribiendo un código para el generador en base a nuestro propio indicador de usuario. Y, como resulta obvio, en la biblioteca estándar no existe ninguna clase ya preparada para su indicador de usuario. Su salida es usar la clase CiCustom.

Enunciamos nuestro indicador como clase CiCustom:

CiCustom m_mci;

8.1 Las cuatro variables

¿Recuerda el bloque de descripción de parametros en el tipo? En esta descripción había tres parámetros. Ahora, en nuestra clase de generador, en el campo protected, enunciamos las cuatro variables para la transmisión de los valores de nuestros cuatro parámetros:

int m_period_fast; int m_period_slow; int m_period_signal; ENUM_APPLIED_PRICE m_applied;

El siguiente bloque de código:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

En este código se enuncian las variables para la transmisión del "peso" con los modelos de nuestro generador de señales comerciales. Sustituimos el bloque de "pesos" por el código siguiente:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

9. "Model 0"

Como usted recordará, al principio del artículo decidimos describir sólo un modelo nuevo, que generará nuestro generador de señales comerciales. En el código descrito más arriba ya describí dos modelos de mercado (model 0 y model 1). Aquí, el "model 0" es un modelo auxiliar muy importante. El "model 0" es necesario al comerciar con órdenes pospuestas. El uso del modelo "model 0" posibilita la posposición de las dichas órdenes siguiendo el precio. Comprobemos nuestro generador de señales comerciales y las siguientes condiciones:

el indicador de usuario MACD se encuentra por debajo de la línea cero,



y sus valores aumentan,

estamos negociando con órdenes pospuestas a 50 puntos de distancia del precio de apertura de la barra (con un precio de cuatro cifras).

Estas condiciones describen de manera ideal nuestro modelo. Así se desarrollarán los acontecimientos: en el momento de creación de la barra "№1" se comprueban las condiciones de nuestro modelo comercial. Tenemos que: MACD se encuentra por debajo de la línea cero, MACD está creciendo. Esto se corresponde con la señal de compra. Significa que ponemos en venta la orden pospuesta:

Dibujo 7. Lanzamos la orden pospusta buy stop

En el momento de creación de la siguiente barra "№2" la comprobación de las condiciones mostraba: MACD se encuentra por debajo de la línea de cero, pero el MACD está disminuyendo. Según nuestro modelo comercial, en este caso no existen condiciones ni para la compra, ni para la venta. Atención aquí: de acuerdo con la lógica de la clase CExpertSignal, si no existen condiciones ni para la compra, ni para la venta, significa que hay que ELIMINAR todas las órdenes pospuestas. Además, si el precio asciende bruscamente, nosotros perderemos la posibilidad de comprar de manera rentable, ya que no tendremos orden pospuesta.

Precisamente en estos casos se usa el modelo auxiliar "model 0". El modelo "model 0" se pone en funcionamiento, si se cumplen las siguientes condiciones:

el indicador de usuario MACD se necuentra por debajo de la línea cero.

Significa que se puede poner en venta la orden pospuesta. Y como la orden está puesta a una distancia de 50 puntos del precio de apertura de la barra, entonces, de facto, estamos trasladando la orden pospuesta "buy stop" por debajo siguiendo el precio:

Dibujo 8. Trasladamos la orden buy stop más abajo

De esta forma, el uso del modelo auxiliar "model 0" nos da la oportunidad de trasladar la orden pospuesta siguiendo el precio.

10. Sigamos cambiando el código de nuestra plantilla

public : CSignalMyCustInd( void ); ~CSignalMyCustInd( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

El siguiente bloque de código que vamos a cambiar es:

En este bloque se enuncian los métodos de configuración de los parámetros configurables, los metodos de pesos de los modelos comerciales, el método de comprobación de la configuración, el método de inicialización del indicador y los métodos de comprobación de la formación de los modelos de mercado.

Teniendo en cuenta que ya enunciamos en los parámetros configurables las cuatro variables, el bloque de los metodos tendrá la apariencia siguiente:

void PeriodFast( int value ) { m_period_fast= value ; } void PeriodSlow( int value ) { m_period_slow= value ; } void PeriodSignal( int value ) { m_period_signal= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_applied= value ; }

El siguiente código permanecerá sin cambios, a excepción de la traducción:

void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

El siguiente bloque de código que vamos a cambiar es:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } };

Los cambios en este bloque no serán sustanciales. Preste atención a que uso el método GetData de clase CIndicator. El nombre de los métodos los doy directamente en código:

protected : bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Main( int ind) { return (m_mci.GetData( 0 ,ind)); } double Signal( int ind) { return (m_mci.GetData( 1 ,ind)); } double DiffMain( int ind) { return (Main(ind)-Main(ind+ 1 )); } int StateMain( int ind); double State( int ind) { return (Main(ind)-Signal(ind)); } bool ExtState( int ind); bool CompareMaps( int map, int count, bool minimax= false , int start= 0 ); };

El siguiente bloque es el constructor

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

En el constructor cambiamos los nombres de las variables. Sólo utilizaremos dos series: USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_period_fast( 12 ), m_period_slow( 24 ), m_period_signal( 9 ), m_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 10 ), m_pattern_1( 50 ) { m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW; }

Cambiamos el método ValidationSettings de nuestra clase.

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); }

En el bloque de comprobaciones chequeamos la condición principal para este indicador de usuario: m_period_fast>=m_period_slow

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_fast>=m_period_slow) { printf ( __FUNCTION__ + ": slow period must be greater than fast period" ); return ( false ); } return ( true ); }

El siguiente bloque es el de la creación del indicador:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Aplicándolo a nuestro indicador de usuario:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMyCustomIndicator(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

El siguiente es el bloque de inicialización de indicadores:

bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); }

Primero añadimos el objeto a la colección. Luego establecemos los parámetros de nuestro indicador. Después usamos el método Create de clase CIndicators y creamos el indicador de usuario:

bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_mci))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam parameters[ 4 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\MACD.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_period_fast; parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_period_slow; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_period_signal; if (!m_mci.Create(m_symbol.Name(), 0 , IND_CUSTOM , 4 ,parameters)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } if (!m_mci.NumBuffers( 4 )) return ( false ); return ( true ); }

El siguiente bloque es la comprobación de las condiciones para la compra:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

De acuerdo con nuestra decisión sobre el modelo "model 0", se comprueban los dos modelos:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)> 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )< 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

El siguiente bloque es la comprobación de las condiciones de venta:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

De acuerdo con nuestra decisión sobre el modelo "model 0", se comprueban los dos modelos:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)< 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )> 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Conclusión

Espero que con este artículo le haya ayudado a aclararse sobre cómo crear un generador de señales comerciales partiendo de su indicador de usuario.