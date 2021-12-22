Özel Göstergeye Dayalı Alım Satım Sinyali Üreteci

Giriş

Bu makalede, size özel bir göstergeye dayalı bir alım satım sinyali üretecinin nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Özel bir gösterge için kendi alım satım modelinizi nasıl yazabileceğinizi göreceksiniz. Ayrıca model 0'ın amacını ve alım satım sinyali modülünde neden IS_PATTERN_USAGE(0)-türü yapıların kullanıldığını açıklayacağım.

Makale iki tür kod kullanacaktır: Değiştirmek üzere olduğumuz kod ve önceden değiştirdiğimiz kod. Değiştirilen kod aşağıdaki gibi vurgulanacaktır:

Değiştirilen kod, kopyalanacak ve alım satım sinyali üretecine yapıştırılacak koddur. Vurgulama kullanarak kodu daha iyi anlayacağınızı umuyorum.

1. Özel Gösterge

Eminim uzun süredir kullanmak istediğiniz standart teslimata dahil olmayan bir gösterge mutlaka vardır. Ve bu, bir alım satım sinyali modülü oluşturmak istediğiniz temel göstergedir. Standart teslimattan MACD göstergesini böyle bir gösterge olarak kullanacağım. Göstergenin konumu şu şekildedir: ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5.

Her gösterge bir veya daha fazla piyasa modelini tanımlayabilir. Piyasa modeli, gösterge değeri ile fiyat değerinin belirli bir kombinasyonudur. MACD göstergesi için mevcut modeller ters çevirme, ana ve sinyal çizgisinin çaprazlanması, sıfır düzeyinin çaprazlanması, ıraksama ve çift ıraksamadır.

1.1 Yeni Gösterge Modeli.



Gösterge için verilen piyasa modellerinden memnun olmadığımızı ve kendi gösterge modelimizi ortaya çıkarmak istediğimizi varsayalım. Yeni gösterge modeli açıklaması: MACD göstergesi sıfır çizgisinin altındaysa ve değerleri artıyorsa, daha fazla artış bekleyebilir ve uzun bir pozisyon açabiliriz:

Şekil 1: İleriye dönük gösterge büyümesi modeli

MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerindeyse ve değerleri düşüyorsa, daha fazla düşüş bekleyebilir ve kısa bir pozisyon açabiliriz:

Şekil 2: Olası gösterge düşüş modeli

Bu nedenle, özel gösterge üzerinde karara vardık ve gösterge ve açıklaması için yeni alım satım modelini bulduk. Kodu yazmaya devam edelim.

2. Özel Göstergemize Dayalı Alım Satım Sinyali Üreteci Yazma

Üretecimiz, CExpertSignal temel sınıfının alt öğesidir. CExpertSignal temel sınıfı, alım satım sinyali üreteçleri oluşturmaya yönelik bir sınıftır. CExpertSignal sınıfı, bir Expert Advisor'ın, piyasaya giriş yönüne ilişkin alım satım sinyali üretecinin göstergesini görmesine olanak tanıyan bir dizi genel (yani dışarıdan erişilebilir) yöntem içerir.

Kendi alım satım sinyal üretecimiz üzerinde çalıştığımız için, bu, ilgili sanal yöntemleri yeniden tanımlanmış (karşılık gelen kodla doldurulmuş) CExpertSignal sınıfından devralınmalıdır.

3. Alım Satım Sinyali Üreteci Sınıfını Oluşturma

Alım satım sinyali üreteci, varsayılan olarak ...MQL5\Include\Expert\Signal klasöründe bulunmalıdır. Standart Kitaplığın ...\Signal klasörüne çok fazla bilgi ile aşırı yüklenmemek için ...\Expert klasörünün altında yeni bir klasör oluşturalım ve bunu \MySignalsolarak adlandıralım:

Şekil 3. Yeni MySignals klasörünü oluşturma

Ardından, MQL5 Sihirbazını kullanarak bir içerme dosyası oluşturacağız. MetaEditor'da, Dosya menüsünün altında "Yeni"yi seçin ve ardından "İçerme Dosyası (*.mqh)" seçeneğini seçin.





Şekil 4. MQL5 Sihirbazı. Bir içerme dosyası oluşturma

Sinyal üreteci sınıfının adı MySignal olacaktır. Bu, Include\Expert\MySignals\MySignal altında yer alacaktır. Onu belirtelim:





Şekil 5. MQL5 Sihirbazı. İçerme dosyasının konumu

"Son" seçeneğine tıkladıktan sonra MQL5 Sihirbazı boş bir şablon oluşturacaktır. Şu andan itibaren her şeyi manuel olarak yapacağız ve verileri kopyalayıp yapıştıracağız. Standart Kitaplık'tan gelen tüm sinyallerin dahili olarak neredeyse aynı olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar, yalnızca alım satım modellerini belirlemek için kullanılan algoritmalarda farklılık gösterir.

Bu nedenle, \Include\Expert\Signal klasöründen herhangi bir dosyayı alabilir, içeriğini kopyalayabilir ve şablonunuza yapıştırabilirsiniz. Ardından, alım satım sinyali üretecinin ortaya çıkan dosyasını düzenlemeye başlayabilirsiniz.

4. Alım Satım Sinyali Üreteci Sınıfının Açıklaması

Şablon olarak, başlık dışında her şeyi kopyaladığım

aldım:

ve tümünü neredeyse boş olan MySignal.mqh şablonumuza yapıştırdım. Elimde şu var:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf(__FUNCTION__+ ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+ ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+ ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Not satırı 6:

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Burada önişlemciye, şablonumuza alım satım sinyali üreteçleri oluşturmak üzere CExpertSignal temel sınıfını ekleme talimatı verelim.

Şablonu düzenlemeye devam edeceğiz. Şablonumuzun daha sonra MQL5 Sihirbazı'nda görünür olmasını sağlamak için sınıfımızın açıklamasını değiştirmemiz geriyor:

O halde bakalım. Satır,

MQL5 Sihirbazı'nda görüntüleneceği sinyal sınıfımızın adını gösterir. Bu adı şuna benzer bir şekilde değiştireceğiz:

Sonraki satır:

Alım satım sinyali sınıfımızın değişkenlerini tanımlayan adı gösterir. Bu açıklama, MQL5 Sihirbazı tarafından kullanılacaktır. Bu satırı aşağıdaki gibi değiştirelim:

Sonraki satır:

Bu parametreye aynı adı vereceğiz:

Aşağıdaki satır, sınıf adını belirler:

Bu parametreyi yeniden adlandıralım:

Sonraki parametreyi olduğu gibi bırakın.

Aşağıdaki parametre grubu, alım satım sinyali üretecinin altında yatan göstergenin parametrelerinin tanımından sorumludur. Daha önce bahsettiğim gibi, özel gösterge olarak ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5 kullanacağım. Bu, aşağıdaki parametrelere sahiptir:

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

4.1 Parametre Açıklama Bloğu

Lütfen yukarıda verilen parametrelerin yalnızca MACD.mq5. için geçerli olduğunu unutmayın. Özel göstergeniz tamamen farklı parametrelere sahip olabilir. Buradaki ana konu, gösterge parametrelerini alım satım sinyali sınıfındaki açıklamalarıyla eşleştirmektir. İncelenmekte olan özel gösterge MACD.mq5 için alım satım sinyali sınıfındaki parametre açıklama bloğu aşağıdaki gibi olacaktır:

Göstergedeki parametrelerin sınıf açıklama bloğundaki açıklamalarla şimdi nasıl eşleştiğine bir göz atın. Tüm değişikliklerin ardından sınıfımızın açıklama bloğu aşağıdaki gibi olacaktır:

Programlamada, birinin koduna yorum yapması iyi bir uygulama olarak kabul edilir; böylece bir süre sonra iletildiğinde kodun anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, aşağıdaki bloğu değiştireceğiz:

Sınıfımızın açıklamasına uyması için:

Karışıklığı önlemek için, tüm "CSignalEnvelopes" değerlerini "CSignalMyCustInd" ile değiştirmemiz gerekiyor.





Şekil 6. CSignalEnvelopes değerlerini CSignalMyCustInd ile değiştirme

Şimdi bazı teorik yönlere bir göz atalım.

5. CiCustom Sınıfı

Özel göstergenin alım satım göstergeleri sınıfının kodu üzerinde çalışmaya devam etmek için CiCustom sınıfına ihtiyacımız olacak. CiCustom sınıfı, özel göstergelerle çalışmak için özel olarak oluşturulmuştur. CiCustom sınıfı, özel gösterge verilerinin oluşturulmasına ve ayarlanmasına olanak tanır ve bunlara erişim sağlar.

6. CIndicators Sınıfı.

CIndicators, zaman serileri ve teknik gösterge sınıflarının örneklerini toplamak için kullanılan sınıftır. CIndicators sınıfı, teknik gösterge sınıfı örneklerinin oluşturulmasını, depolanmasını ve yönetilmesini (veri eşitlemesi, işleme ve bellek yönetimi) sağlar.



Create yöntemi nedeniyle özellikle CIndicators sınıfıyla ilgileniyoruz. Bu yöntem, belirtilen parametrelerle belirtilen türde bir gösterge oluşturur.

7. Alım Satım Sinyali Sınıfımızı Yazmaya Devam Edelim

class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Değiştireceğimiz sonraki kod bloğu (satır 28-42) aşağıdaki gibidir:

8. Alım Satım Sinyali Üretecinde Özel Gösterge Oluşturma

Yukarıda verilen kod bloğuna bir göz atın. Satır,

CiEnvelopes m_env;

bir nesne bildirir - CiEnvelopes sınıfı göstergesi. CiEnvelopes, Standart Kitaplık'taki teknik göstergeyle çalışma sınıfıdır. CiEnvelopes sınıfı, Standart Kitaplık'taki teknik göstergeye dayalı olarak oluşturulmuştur. Ancak, üretecin kodunu özel göstergemize göre yazıyoruz. Bu nedenle, Standart Kitaplık'ta bizim göstergemiz veya özel göstergeniz için hazır bir sınıf yoktur. Yapabileceğimiz şey, CiCustom sınıfını kullanmaktır.

Göstergemizi, CiCustom sınıfı olarak bildirelim:

CiCustom m_mci;

8.1 Dört Değişken

Sınıftaki parametre açıklama bloğunu hatırlıyor musunuz? Bu açıklamada üç parametre vardı. Üreteç sınıfımızın korumalı alanında, değerleri dört parametremize iletmek için şimdi dört değişken bildireceğiz:

int m_period_fast; int m_period_slow; int m_period_signal; ENUM_APPLIED_PRICE m_applied;

Aşağıdaki kod bloğu:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Bu kod, alım satım sinyali üretecimizin alım satım modellerine "ağırlık" veren değişkenleri bildirir. "Ağırlıklar" bloğunu aşağıdaki kodla değiştirelim:

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

9. Model 0

Hatırlayacağınız gibi, makalenin başında, alım satım sinyal üretecimiz tarafından oluşturulacak yalnızca bir yeni model tanımlamaya karar verilmişti. Ancak, yukarıdaki kodda iki piyasa modeli belirledim (model 0 ve model 1). Burada, model 0 önemli bir yardımcı modeldir. Bekleyen talimatlarla alım satım yaparken gereklidir. Model 0 uygulandığında, bekleyen talimatların fiyatla birlikte hareket etmesini sağlar. Alım satım sinyali üretecimize ve aşağıdaki koşullara bir göz atalım:

MACD özel göstergesi sıfır çizgisinin altında,



ve değerleri artıyor,

çubuk açılış fiyatından (dört haneli fiyat değeri) 50 puanlık bekleyen talimatlarla alım satım yapıyoruz.

Bu koşullar, alım satım modelimizi mükemmel bir şekilde tanımlar. İşler şu şekilde ilerleyecek: Alım satım modeli koşullarımız, 1 numaralı çubuğun görünmesi üzerine kontrol edilecektir. Elimizde şunlar var: MACD sıfır çizgisinin altında ama yine de ivme kazanıyor. Bu, al sinyaline karşılık gelir. Bu nedenle, bekleyen bir Buy Stop talimatı veriyoruz:



Şekil 7. Bekleyen bir Buy Stop talimatı verme

Bir sonraki çubuk olan 2 numaralı çubuğun görünmesi üzerine, koşul kontrolü, MACD'nin sıfırın altında olduğunu ve düştüğünü tespit eder. Alım satım modelimize göre şu anda alım veya satım için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Ancak şuna dikkat edin: CExpertSignal sınıfı mantığına göre, alım veya satım için herhangi bir koşul bulunmadığı için, bekleyen tüm talimatlar SİLİNMELİDİR. Bu durumda, fiyat aniden ve önemli ölçüde yükselirse, bekleyen bir talimat olmayacağı için uzun süre piyasaya girme fırsatını kaçırmış olacağız.

Yardımcı model 0'ın çok kullanışlı olduğu yer burasıdır. Yardımcı model 0, şunun sağlanması koşuluyla uygulanacaktır:

MACD özel göstergesi sıfır çizgisinin altında.

Böylece, bekleyen bir Buy Stop talimatı verebiliriz. Çubuk açılış fiyatından 50 puanlık bir talimat verdiğimiz için aslında bekleyen Buy Stop talimatını fiyat hareketine göre hareket ettiriyoruz:



Şekil 8. Buy Stop talimatını aşağı indirme

Böylece, yardımcı model 0'ı kullanarak bekleyen bir talimatı fiyat hareketine göre hareket ettirme imkanı elde ederiz.

10. Şablon Kodundaki Diğer Değişiklikler

public : CSignalMyCustInd( void ); ~CSignalMyCustInd( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Değiştirilecek sonraki kod bloğu aşağıdaki gibidir:

Bu blokta, ayarlanabilir parametreleri ayarlama yöntemlerini, alım satım modellerinin ağırlıklarını ayarlama yöntemlerini, ayarları doğrulama yöntemini, gösterge başlatma yöntemini ve piyasa modellerinin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol etme yöntemlerini bildiririz.

Ayarlanabilir parametrelerde dört değişken bildirdiğimizi göz önünde bulundurarak, parametreleri ayarlamak için yöntem bloğu aşağıdaki gibi olacaktır:

void PeriodFast( int value ) { m_period_fast= value ; } void PeriodSlow( int value ) { m_period_slow= value ; } void PeriodSignal( int value ) { m_period_signal= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_applied= value ; }

Sonraki kod parçası değişmeden kalacaktır:

void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Değiştirilecek bir sonraki kod bloğu aşağıdaki gibidir:

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } };

Bu blok, büyük ölçüde değiştirilecektir. CIndicator sınıfının GetData yöntemini kullandığımı lütfen unutmayın. Çağrılan yöntemlerin adları doğrudan kodda sağlanacaktır:

protected : bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Main( int ind) { return (m_mci.GetData( 0 ,ind)); } double Signal( int ind) { return (m_mci.GetData( 1 ,ind)); } double DiffMain( int ind) { return (Main(ind)-Main(ind+ 1 )); } int StateMain( int ind); double State( int ind) { return (Main(ind)-Signal(ind)); } bool ExtState( int ind); bool CompareMaps( int map, int count, bool minimax= false , int start= 0 ); };

Bir sonraki kod bloğu oluşturucudur.

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Oluşturucuda, değişkenlerin adlarını değiştireceğiz. Ayrıca, yalnızca iki seri kullanacağız: USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_period_fast( 12 ), m_period_slow( 24 ), m_period_signal( 9 ), m_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 10 ), m_pattern_1( 50 ) { m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW; }

Sınıfımızın ValidationSettings yöntemini değiştirelim.

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); }

Kontrol bloğunda, verilen özel gösterge için ana koşulu kontrol ederiz: m_period_fast>=m_period_slow

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_fast>=m_period_slow) { printf ( __FUNCTION__ + ": slow period must be greater than fast period" ); return ( false ); } return ( true ); }

Sonraki blok, göstergelerin oluşturulmasıyla ilgilidir:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Özel göstergemize uygulandığı gibi:

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMyCustomIndicator(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Aşağıdaki blok, gösterge başlatma bloğudur:

bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); }

İlk olarak, koleksiyona bir nesne ekliyoruz. Ardından göstergemizin parametrelerini ayarlıyoruz ve CIndicators sınıfının Create yöntemini kullanarak özel göstergeyi oluşturuyoruz:

bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_mci))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam parameters[ 4 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\MACD.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_period_fast; parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_period_slow; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_period_signal; if (!m_mci.Create(m_symbol.Name(), 0 , IND_CUSTOM , 4 ,parameters)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } if (!m_mci.NumBuffers( 4 )) return ( false ); return ( true ); }

Sonraki blok, satın alma koşullarını kontrol eder:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Model 0 uygulamamıza göre, iki model kontrol edilir:

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)> 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )< 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Aşağıdaki blok, satma koşullarını kontrol eder:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Model 0 uygulamamıza göre, iki model kontrol edilir:

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)< 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )> 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Sonuç

Umarım bu makale, özel göstergenize dayalı olarak bir alım satım sinyali üretecini nasıl oluşturabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmuştur.