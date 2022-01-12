Introduction

Dans cet article, je vais vous expliquer comment créer un générateur de signaux de trading basé sur un indicateur personnalisé. Vous verrez comment vous pouvez écrire votre propre modèle de trading pour un indicateur personnalisé. J'expliquerai également le but du modèle 0 et pourquoi les structures de type IS_PATTERN_USAGE(0) sont utilisées dans le module de signal de trading.

L'article utilisera deux types de code : le code que nous allons modifier et le code que nous avons déjà modifié. Le code modifié sera mis en évidence comme suit :

Le code modifié est le code à copier et coller dans le générateur de signaux de trading. J'espère que vous comprendrez mieux le code grâce à la mise en évidence.

1. Indicateur personnalisé

Je suis sûr qu'il doit y avoir un indicateur non inclus dans la livraison standard que vous souhaitez utiliser depuis longtemps. Et c'est l'indicateur sur lequel vous voulez construire un module de signal de trading. J'utiliserai l'indicateur MACD de la livraison standard en tant qu'indicateur. L'emplacement de l'indicateur est le suivant : ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5

Chaque indicateur peut décrire un ou plusieurs modèles de marché. Un modèle de marché est une certaine combinaison de la valeur de l'indicateur et de la valeur du prix. Les modèles disponibles pour l'indicateur MACD sont l'inversion, le croisement de la ligne principale et de la ligne de signal, le croisement du niveau zéro, la divergence et la double divergence.

1.1 Nouveau modèle d'indicateur.



Supposons que nous ne sommes pas satisfaits des modèles de marché disponibles pour l'indicateur et que nous souhaitons introduire notre propre modèle d'indicateur. La description du nouveau modèle d'indicateur : si l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et que ses valeurs augmentent, nous pouvons nous attendre à une nouvelle croissance et ouvrir une position longue :

Figure 1. Modèle de croissance des indicateurs prospectifs

si l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et que ses valeurs diminuent, nous pouvons nous attendre à une nouvelle baisse et ouvrir une position courte :

Figure 2 : Modèle de chute des indicateurs prospectifs

Nous avons donc choisi l'indicateur personnalisé et proposé le nouveau modèle de trading pour l'indicateur et sa description. Procédons à l'écriture du code.

2. Rédaction du générateur de signaux de trading basé sur notre indicateur personnalisé

Notre générateur est le descendant de la classe de base CExpertSignal. La classe de base CExpertSignal est une classe permettant de créer des générateurs de signaux de trading. La classe CExpertSignal contient un ensemble de méthodes publiques (c'est-à-dire accessibles de l'extérieur) qui permettent à un Expert Advisor de voir l'indication du générateur de signaux de trading concernant la direction d'entrée sur le marché.

Puisque nous travaillons sur notre propre générateur de signaux de trading, il devrait être hérité de la classe CExpertSignal, avec les méthodes virtuelles pertinentes redéfinies (remplies avec le code correspondant).

3. Création de la classe du générateur de signaux de trading

Le générateur de signaux de trading doit par défaut se trouver dans le dossier ...MQL5\Include\Expert\Signal. Pour ne pas surcharger le dossier ...\Signal de la bibliothèque standard avec trop d'informations, nous allons créer un nouveau dossier sous le dossier ...\Expert et l'appeler\MySignals:

Figure 3. Création du nouveau dossier MySignals

Ensuite, nous allons créer un fichier include en utilisant l'assistant MQL5. Dans MetaEditor, sélectionnez « Nouveau » dans le menu Fichier, puis sélectionnez "Inclure le fichier (*.mqh)".





Figure 4. Assistant MQL5. Création d'un fichier d'inclusion

Le nom de la classe de générateur de signaux sera MySignal. Il sera situé sous Include\Expert\MySignals\MySignal. Précisons-le :





Figure 5. Assistant MQL5. Emplacement du fichier d'inclusion

Après avoir cliqué sur « Terminer », l'assistant MQL5 générera un modèle vide. A partir de ce moment, nous allons tout faire manuellement et copier/coller les données. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en interne, tous les signaux de la bibliothèque standard sont presque identiques. Ils ne diffèrent que par les algorithmes utilisés pour déterminer les modèles de trading.

Par conséquent, vous pouvez prendre n'importe quel fichier du dossier \Include\Expert\Signal, copier son contenu et le coller dans votre modèle. Vous pouvez ensuite commencer à éditer le fichier résultant du générateur de signaux de trading.

4. Description de la classe du générateur de signaux de trading

Comme modèle, j'ai pris le

à partir duquel j'ai tout copié sauf l'en-tête :

et collé le tout dans notre modèle MySignal.mqh presque vide. Voilà ce que j'ai obtenu :

#include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalEnvelopes : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1; public : CSignalEnvelopes( void ); ~CSignalEnvelopes( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } }; CSignalEnvelopes::CSignalEnvelopes( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method(MODE_SMA), m_ma_applied(PRICE_CLOSE), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; } CSignalEnvelopes::~CSignalEnvelopes( void ) { } bool CSignalEnvelopes::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf(__FUNCTION__+ ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalEnvelopes::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators==NULL) return ( false ); if (!indicators.Add(GetPointer(m_env))) { printf(__FUNCTION__+ ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf(__FUNCTION__+ ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); } int CSignalEnvelopes::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); } int CSignalEnvelopes::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Remarque ligne 6 :

#include <Expert\ExpertSignal.mqh>

Ici, nous donnons l'ordre au préprocesseur d'inclure la classe de base CExpertSignal pour créer des générateurs de signaux de trading dans notre modèle.

Nous allons continuer à éditer le modèle. Pour que notre modèle soit visible ultérieurement par l'assistant MQL5, nous devons modifier la description de notre classe :

Alors, voyons. La ligne

indique le nom de notre classe de signaux sous lequel elle sera affichée dans l'assistant MQL5. Nous allons changer ce nom en quelque chose comme ceci :

La ligne suivante :

indique le nom pour décrire les variables de notre classe de signaux de trading. Cette description sera utilisée par l'assistant MQL5. Modifions cette ligne comme suit :

La ligne suivante :

Nous donnerons le même nom à ce paramètre :

La ligne suivante définit le nom de la classe :

Renommons ce paramètre :

Laissez le paramètre suivant tel quel.

Le groupe de paramètres suivant est responsable de la description des paramètres de l'indicateur sous-jacent au générateur de signaux de trading. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'utiliserai ...MQL5\Indicators\Examples\MACD.mq5 comme indicateur personnalisé. Il possède les paramètres suivants :

input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;

4.1 Paramètre Description Bloc

Veuillez noter que les paramètres donnés ci-dessus s'appliquent uniquement à MACD.mq5. Votre indicateur personnalisé peut avoir des paramètres complètement différents. L'essentiel ici est de faire correspondre les paramètres de l'indicateur avec leurs descriptions dans la classe de signal de trading. Le bloc de description de paramètre dans la classe de signal de trading pour l'indicateur personnalisé considéré, MACD.mq5 , sera le suivant :

Regardez comment les paramètres de l'indicateur correspondent désormais aux descriptions du bloc de description de classe. Suite à toutes les modifications, le bloc description de notre classe sera le suivant :

En programmation, il est considéré comme une bonne pratique de fournir des commentaires à son code, ce qui facilite la compréhension du code, lorsqu'on y revient après un certain temps. Nous allons donc modifier le bloc suivant :

pour correspondre à la description de notre classe :

Pour éviter toute confusion, nous devons remplacer toutes les valeurs « CSignalEnvelopes » par « CSignalMyCustInd »





Figure 6. Remplacement de CSignalEnvelopes par CSignalMyCustInd

Examinons maintenant quelques aspects théoriques.

5. La classe CiCustom

Nous aurons besoin de la classe CiCustom pour continuer à travailler sur le code de la classe des indicateurs de trading de l'indicateur personnalisé. La classe CiCustom a été créée spécifiquement pour travailler avec des indicateurs personnalisés. La classe CiCustom permet de créer, de paramétrer et d'accéder aux données des indicateurs personnalisés.

6. La classe CIndicators.

CIndicators est la classe permettant de rassembler les instances des classes de séries chronologiques et d'indicateurs techniques. La classe CIndicators assure la création, le stockage et la gestion (synchronisation des données, gestion des handles et de la mémoire) des instances de la classe des indicateurs techniques.



Nous sommes particulièrement intéressés par la classe CIndicators à cause de la méthode Create. Cette méthode crée un indicateur d'un type spécifié avec des paramètres spécifiés.

7. Continuez à écrire notre classe de signaux de trading

class CSignalMyCustInd : public CExpertSignal { protected : CiEnvelopes m_env; int m_ma_period; int m_ma_shift; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; ENUM_APPLIED_PRICE m_ma_applied; double m_deviation; double m_limit_in; double m_limit_out; int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Le prochain bloc de code que nous allons modifier (lignes 28-42) est le suivant :

8. Création de l'indicateur personnalisé dans le générateur de signaux de trading

Jetez un œil au bloc de code fourni ci-dessus. La ligne

CiEnvelopes m_env;

déclare un objet - l'indicateur de classe CiEnvelopes. CiEnvelopes est la classe pour travailler avec l'indicateur technique de la bibliothèque standard. La classe CiEnvelopes a été créée sur la base de l'indicateur technique de la bibliothèque standard. Cependant, nous écrivons le code du générateur basé sur notre indicateur personnalisé. Par conséquent, il n'existe pas de classe prête à l'emploi pour notre ou votre indicateur personnalisé dans la bibliothèque standard. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser la classe CiCustom.

Déclarons notre indicateur comme la classe CiCustom :

CiCustom m_mci;

8.1 Quatre variables

Vous souvenez-vous du bloc de description des paramètres dans la classe ? Il y avait trois paramètres dans cette description. Dans la zone protégée de notre classe de générateur, nous allons maintenant déclarer quatre variables pour transmettre les valeurs de nos quatre paramètres :

int m_period_fast; int m_period_slow; int m_period_signal; ENUM_APPLIED_PRICE m_applied;

Le bloc de code suivant :

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

Ce code déclare des variables qui donnent du « poids » aux modèles de trading de notre générateur de signaux de trading. Remplaçons le bloc de « poids » par le code suivant :

int m_pattern_0; int m_pattern_1;

9. Modèle 0

Comme vous vous en souvenez, au début de l'article, il a été décidé de décrire un seul nouveau modèle qui sera généré par notre générateur de signaux de trading. Cependant, dans le code ci-dessus, j'ai spécifié deux modèles de marché (modèle 0 et modèle 1). Ici, le modèle 0 est un modèle auxiliaire important. Il est nécessaire lorsque vous tradez avec des ordres en attente. Lorsqu'il est appliqué, le modèle 0 garantit que les ordres en attente évoluent en même temps que le prix. Jetons un coup d'œil à notre générateur de signaux de trading et aux conditions suivantes :

l'indicateur personnalisé MACD est en dessous de la ligne zéro,



et ses valeurs augmentent,

nous faisons du trading avec des ordres en attente fixés à 50 points du prix d'ouverture de la barre (valeur de prix à quatre chiffres).

Ces conditions décrivent parfaitement notre modèle de trading. Voici comment les choses vont évoluer : Les conditions de notre modèle de trading seront vérifiées lors de l'apparition de la barre n°. 1. Ce que nous avons : MACD est en dessous de la ligne zéro, mais il prend de l'ampleur. Cela correspond au signal d'achat. Par conséquent, nous plaçons un ordre Buy Stop en attente :



Figure 7. Placer un ordre d'achat stop en attente

Lors de l'apparition de la barre suivante n°. 2, le contrôle de condition constate que le MACD est inférieur à zéro et est en baisse. Selon notre modèle de trading, il n'existe actuellement aucune condition d'achat ou de vente. Cependant, notez : selon la logique de la classe CExpertSignal, puisqu'il n'y a aucune condition d'achat ou de vente, tous les ordres en attente doivent être SUPPRIMÉS. Dans ce cas, si le prix augmente soudainement et de façon spectaculaire, nous manquerons l'occasion d'entrer sur le marché long à notre avantage car il n'y aura pas d'ordre en attente.

C'est là que le modèle auxiliaire 0 apparaît très utile. Le modèle auxiliaire 0 s'appliquera, à condition que :

l'indicateur personnalisé MACD est en dessous de la ligne zéro.

Nous pouvons donc passer un ordre Buy Stop en attente. Puisque nous passons un ordre à 50 points du prix d'ouverture de la barre, nous déplaçons simplement l'ordre Buy Stop en attente en fonction du mouvement du prix :



Figure 8. Déplacer l'ordre Buy Stop vers le bas

Ainsi, en utilisant le modèle auxiliaire 0, nous avons la possibilité de déplacer un ordre en attente en fonction du mouvement du prix.

10. Autres modifications du code de modèle

public : CSignalMyCustInd( void ); ~CSignalMyCustInd( void ); void PeriodMA( int value ) { m_ma_period= value ; } void Shift( int value ) { m_ma_shift= value ; } void Method(ENUM_MA_METHOD value ) { m_ma_method= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_ma_applied= value ; } void Deviation( double value ) { m_deviation= value ; } void LimitIn( double value ) { m_limit_in= value ; } void LimitOut( double value ) { m_limit_out= value ; } void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Le prochain bloc de code à modifier est le suivant :

Dans ce bloc, nous déclarons des méthodes de définition des paramètres ajustables, des méthodes d'ajustement des poids des modèles de trading, une méthode de vérification des paramètres, une méthode d'initialisation des indicateurs et des méthodes pour vérifier si les modèles de marché sont générés.

Compte tenu du fait que nous avons déclaré quatre variables dans les paramètres réglables, le bloc de méthodes de réglage des paramètres sera le suivant :

void PeriodFast( int value ) { m_period_fast= value ; } void PeriodSlow( int value ) { m_period_slow= value ; } void PeriodSignal( int value ) { m_period_signal= value ; } void Applied(ENUM_APPLIED_PRICE value ) { m_applied= value ; }

Le prochain fragment de code restera inchangé :

void Pattern_0( int value ) { m_pattern_0= value ; } void Pattern_1( int value ) { m_pattern_1= value ; } virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void );

Le prochain bloc de code à modifier est le suivant :

protected : bool InitMA(CIndicators *indicators); double Upper( int ind) { return (m_env.Upper(ind)); } double Lower( int ind) { return (m_env.Lower(ind)); } };

Ce bloc sera fortement modifié. Veuillez noter que j'utilise la méthode GetData de la classe CIndicator. Les noms des méthodes appelées seront fournis directement dans le code :

protected : bool InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Main( int ind) { return (m_mci.GetData( 0 ,ind)); } double Signal( int ind) { return (m_mci.GetData( 1 ,ind)); } double DiffMain( int ind) { return (Main(ind)-Main(ind+ 1 )); } int StateMain( int ind); double State( int ind) { return (Main(ind)-Signal(ind)); } bool ExtState( int ind); bool CompareMaps( int map, int count, bool minimax= false , int start= 0 ); };

Le bloc de code suivant est le constructeur.

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_ma_period( 45 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_ma_applied( PRICE_CLOSE ), m_deviation( 0.15 ), m_limit_in( 0.2 ), m_limit_out( 0.2 ), m_pattern_0( 90 ), m_pattern_1( 70 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Dans le constructeur, nous allons changer les noms des variables. De plus, nous n'utiliserons que deux séries : USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW

CSignalMyCustInd::CSignalMyCustInd( void ) : m_period_fast( 12 ), m_period_slow( 24 ), m_period_signal( 9 ), m_applied( PRICE_CLOSE ), m_pattern_0( 10 ), m_pattern_1( 50 ) { m_used_series=USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW; }

Modifions la méthode ValidationSettings de notre classe.

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_ma_period<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": period MA must be greater than 0" ); return ( false ); } return ( true ); }

Dans le bloc de vérification, nous vérifions la condition principale pour l'indicateur personnalisé donné : m_period_fast>=m_period_slow

bool CSignalMyCustInd::ValidationSettings( void ) { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_fast>=m_period_slow) { printf ( __FUNCTION__ + ": slow period must be greater than fast period" ); return ( false ); } return ( true ); }

Le bloc suivant traite de la création d'indicateurs :

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMA(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Comme appliqué à notre indicateur personnalisé :

bool CSignalMyCustInd::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitMyCustomIndicator(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Le bloc suivant est le bloc d'initialisation de l'indicateur :

bool CSignalMyCustInd::InitMA(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_env))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } if (!m_env.Create(m_symbol.Name(),m_period,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_ma_applied,m_deviation)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } return ( true ); }

Tout d'abord, nous ajoutons un objet à la collection. Nous définissons ensuite les paramètres de notre indicateur et créons l'indicateur personnalisé à l'aide de la méthode Create de la classe CIndicators :

bool CSignalMyCustInd::InitMyCustomIndicator(CIndicators *indicators) { if (!indicators.Add( GetPointer (m_mci))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam parameters[ 4 ]; parameters[ 0 ].type= TYPE_STRING ; parameters[ 0 ].string_value= "Examples\\MACD.ex5" ; parameters[ 1 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 1 ].integer_value=m_period_fast; parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_period_slow; parameters[ 3 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 3 ].integer_value=m_period_signal; if (!m_mci.Create(m_symbol.Name(), 0 , IND_CUSTOM , 4 ,parameters)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } if (!m_mci.NumBuffers( 4 )) return ( false ); return ( true ); }

Le bloc suivant vérifie les conditions d'achat :

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close<lower+m_limit_in*width && close>lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close>upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Selon notre implémentation du modèle 0, deux modèles sont vérifiés :

int CSignalMyCustInd::LongCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)> 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )< 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Le bloc suivant vérifie les conditions de vente :

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result = 0 ; int idx =StartIndex(); double close=Close(idx); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ) && close>upper-m_limit_in*width && close<upper+m_limit_out*width) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && close<lower-m_limit_out*width) result=m_pattern_1; return (result); }

Selon notre implémentation du modèle 0, deux modèles sont vérifiés :

int CSignalMyCustInd::ShortCondition( void ) { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (DiffMain(idx)< 0.0 ) { if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) result=m_pattern_0; if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffMain(idx+ 1 )> 0.0 ) result=m_pattern_1; } return (result); }

Conclusion

J'espère que cet article vous a aidé à comprendre comment vous pouvez créer un générateur de signaux de trading basé sur votre indicateur personnalisé.