CiCustom

CiCustom é uma classe destinada ao uso dos indicadores técnicos personalizados.

Descrição

A classe CiCustom fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador personalizado.

Declaração

   class CiCustom: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Custom.mqh>

Métodos de classe

Atributos

 

NumBuffers

Define o número de buffers

NumParams

Obtém o número de parâmetros

ParamType

Obtém o tipo do parâmetro especificado

ParamLong

Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo integer

ParamDouble

Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo double

ParamString

Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo string

Entrada/saída

 

virtual Type

Obtém o identificador do tipo de objeto