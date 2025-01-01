Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresindicadores personalizados
CiCustom
CiCustom é uma classe destinada ao uso dos indicadores técnicos personalizados.
Descrição
A classe CiCustom fornece a criação, setup e acesso aos dados do indicador personalizado.
Declaração
class CiCustom: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Custom.mqh>
Métodos de classe
Atributos
Define o número de buffers
Obtém o número de parâmetros
Obtém o tipo do parâmetro especificado
Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo integer
Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo double
Obtém o valor do parâmetro especificado do tipo string
Entrada/saída
virtual Type
Obtém o identificador do tipo de objeto