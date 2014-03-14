MetaTrader 5 / Sistemas de negociação
Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013

Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013

Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos incluindo Consultores Especialistas (44% do número total de aplicativos), indicadores (35%) e outros aplicativos.

O Market tem crescido consideravelmente durante o primeiro trimestre de 2013. O número de transferências de aplicativos gratuitos e versões demo de produtos comerciais praticamente dobrou. Como resultado, o número de downloads de aplicativos de negócios atingiu 70000 desde a inauguração do MQL5 Market.

Transferências de programas pelo MQL5 Market

O volume de vendas de produtos comerciais também aumentou compreendendo 560 aplicativos de negócios até 31 de Março de 2013. Se examinarmos a dinâmica de crescimento durante os trimestres anteriores, veremos os seguintes valores. Em termos quantitativos, a média de vendas aumentou em 60% trimestralmente, enquanto em termos de dinheiro, o crescimento compreende 100% trimestralmente. Assim, o volume de negócios total do mercado para 2012 já foi ultrapassado no primeiro trimestre de 2013.

Compras de programas pelo MQL5 Market

O excesso dos termos de dinheiro sobre os quantitativos demonstram a demanda dos negociadores por produtos caros. Isso pode ser visto no gráfico do preço de compra médio do MQL5 Market. Além disso, podemos ver que o preço médio de compra dos Consultores Especialistas é o primeiro a aumentar compreendendo 170 USD. Isso está bem acima do preço médio dos painéis (46 USD) e dos indicadores técnicos (26 USD).

Preço médio de compra no MQL5 Market

A distribuição de vendas por categoria de produto mostra quase nenhuma alteração. Os Consultores Especialistas e os indicadores técnicos são os aplicativos mais populares entre os clientes do MQL5 Market. Eles compreendem 82% do total das compras e 94% do volume de vendas total da loja. Os indicadores são comprados mais ativamente (45% dos aplicativos), enquanto os Consultores Especialistas trazem aos desenvolvedores 90% do lucro total.

Número de produtos vendidos pelo MQL5 Market por categorias

Volume de vendas dos produtos vendidos pelo MQL5 Market por categorias


Os maiores vendedores do Market

Preparamos a lista dos 10 melhores desenvolvedores do MQL5 Market para esse relatório. A lista inclui os vendedores que têm o maior volume de vendas de todos os seus produtos desde o lançamento do Market em 31 de Março de 2013.

Os 10 maiores vendedores do MQL5 Market:

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

O vendedor achidayat ocupa o primeiro lugar em nossa lista dos 10 melhores. 10 de nossos 250 melhores desenvolvedores venderam 25% de todos os aplicativos e formaram 67% de todo o volume de negócios do MQL5 Market. Suas experiências de negócios podem ser interessantes para outros desenvolvedores. Portanto, vamos entrar em contato com os maiores vendedores e descrever suas histórias de sucesso (veja, por exemplo, o artigo sobre Jeremy Scott).

O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos. Então, publique produtos populares, promova-os e não se esqueça de interagir com seus clientes.

Oriente-se bem e tenha negociações de sucesso!


Vá para o MQL5 Market

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/670

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Últimos Comentários
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 abr. 2013 em 09:24
Vladon:

Por que filmá-lo? :-)

Você não precisa filmar. Nem todo mundo é tão estúpido. Há pessoas adequadas que leram - tentaram - e compraram. ;-)

A questão é diferente - onde responder às perguntas - se elas forem feitas nas avaliações, por exemplo? não há botão para responder.

Você sabe muito bem que as avaliações não serão suficientes para você também, porque então você dirá: "Estou cansado de responder a mesma coisa.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 3 abr. 2013 em 09:27
abolk:

você perceberá que também não receberá feedback suficiente, porque então você dirá: "Estou cansado de responder a mesma coisa.

Acalme-se. Para mim, basta responder em uma avaliação ou em um tópico.
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 3 abr. 2013 em 20:09

Parabéns e continuemos com o bom trabalho!

:)

david mackay
david mackay | 20 nov. 2013 em 18:25

É ótimo ver o MT5 e este site evoluindo a cada semana.


Todos esses artigos estão começando a mostrar o MT5 como um software de negociação superpoderoso.


Parabéns!!!


daveM

Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 14 mar. 2014 em 20:29
E as estatisticas da venda de sinais, como esta?
