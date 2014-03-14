Resultados do MQL5 Market para o primeiro trimestre de 2013

Desde sua fundação, a loja de robôs de negociação e indicadores técnicos MQL5 Market já atraiu mais de 250 desenvolvedores que publicaram 580 produtos incluindo Consultores Especialistas (44% do número total de aplicativos), indicadores (35%) e outros aplicativos.

O Market tem crescido consideravelmente durante o primeiro trimestre de 2013. O número de transferências de aplicativos gratuitos e versões demo de produtos comerciais praticamente dobrou. Como resultado, o número de downloads de aplicativos de negócios atingiu 70000 desde a inauguração do MQL5 Market.





O volume de vendas de produtos comerciais também aumentou compreendendo 560 aplicativos de negócios até 31 de Março de 2013. Se examinarmos a dinâmica de crescimento durante os trimestres anteriores, veremos os seguintes valores. Em termos quantitativos, a média de vendas aumentou em 60% trimestralmente, enquanto em termos de dinheiro, o crescimento compreende 100% trimestralmente. Assim, o volume de negócios total do mercado para 2012 já foi ultrapassado no primeiro trimestre de 2013.





O excesso dos termos de dinheiro sobre os quantitativos demonstram a demanda dos negociadores por produtos caros. Isso pode ser visto no gráfico do preço de compra médio do MQL5 Market. Além disso, podemos ver que o preço médio de compra dos Consultores Especialistas é o primeiro a aumentar compreendendo 170 USD. Isso está bem acima do preço médio dos painéis (46 USD) e dos indicadores técnicos (26 USD).





A distribuição de vendas por categoria de produto mostra quase nenhuma alteração. Os Consultores Especialistas e os indicadores técnicos são os aplicativos mais populares entre os clientes do MQL5 Market. Eles compreendem 82% do total das compras e 94% do volume de vendas total da loja. Os indicadores são comprados mais ativamente (45% dos aplicativos), enquanto os Consultores Especialistas trazem aos desenvolvedores 90% do lucro total.









Os maiores vendedores do Market

Preparamos a lista dos 10 melhores desenvolvedores do MQL5 Market para esse relatório. A lista inclui os vendedores que têm o maior volume de vendas de todos os seus produtos desde o lançamento do Market em 31 de Março de 2013.

Os 10 maiores vendedores do MQL5 Market:

O vendedor achidayat ocupa o primeiro lugar em nossa lista dos 10 melhores. 10 de nossos 250 melhores desenvolvedores venderam 25% de todos os aplicativos e formaram 67% de todo o volume de negócios do MQL5 Market. Suas experiências de negócios podem ser interessantes para outros desenvolvedores. Portanto, vamos entrar em contato com os maiores vendedores e descrever suas histórias de sucesso (veja, por exemplo, o artigo sobre Jeremy Scott).

O primeiro trimestre de 2013 acabou se tornando de grande sucesso para alguns vendedores do MQL5 Market que conseguiram ganhar bons lucros vendendo seus produtos. Então, publique produtos populares, promova-os e não se esqueça de interagir com seus clientes.

Oriente-se bem e tenha negociações de sucesso!



