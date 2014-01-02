MQL para "Principiantes": como projetar e construir classes de objeto

Introdução à programação orientada a objeto (OOP)



Perguntas de "iniciantes": tendo apenas o mais vago entendimento de programação procedural, é possível dominar o OPP e usá-lo para escrever estratégias de negociação automatizadas? Ou esta tarefa está muito além de um usuário comum?



Em geral, é possível usar a linguagem de programação orientada a objeto para escrever Expert Advisor ou indicador, sem o uso dos princípios de programação orientada o objeto. O uso de novas tecnologias em seus desenvolvimentos não é obrigatório. Escolha a maneira que acredita ser a mais simples. Além disso, a aplicação de OOP, além do mais, pode não garantir a rentabilidade de robôs negociadores que você criar.



No entanto, a transição para uma nova abordagem (orientada ao objeto), abre os terrenos para aplicar modelos matemáticos de estratégias de negociação mais complexas e adaptativas aos Aconselhamentos de Especialista, que reagirão a mudanças externas e sincronizarão com o mercado.



Então vamos dar uma olhada nas tecnologias nas quais o OOP se baseia:

Eventos

Classes de objeto



Os eventos são a base principal do OOP. Toda a lógica do programa é construída no processamento dos constantes eventos entrantes. As reações apropriadas a eles são definidas e descritas nas classes de objeto. Em outras palavras, um objeto de classe funciona interceptando e processando o fluxo de eventos.

A segunda base é a classe de objetos, que por sua vez repousa nos "três pilares":



Encapsulamento - Proteção de classe com base em um princípio de "caixa preta": o objeto reage a eventos, mas sua real implementação permanece desconhecida.

Sucessão - a possibilidade de criar uma nova classe a partir de uma existente, enquanto se preserva todas as propriedades e métodos da classe "antepassada".

Polimorfismo - a habilidade de alterar a implementação de um método herdado de uma classe "descendente".

Os conceitos básicos são melhor demonstrados no código de Aconselhamento de Especialista.

Eventos:

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Classe de objeto:

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Encapsulamento:

private : int X,Y; void EditXY();

Sucessão:

class CNew: public CObject

Polimorfismo:

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

O modificador virtual deste método significa que o manipulador do OnEvent pode ser sobreposto, mas o nome do método neste caso permanece o mesmo que o da classe antecessora.

2. Projetando classes

Umas das vantagens mais significativas do OOP é que ela é extensível - que significa que o sistema existente é capaz de trabalhar com novos componentes, sem fazer quaisquer alterações a ele. Os novos componentes podem ser acrescentados neste estágio.

Leve em consideração o processo do desenvolvimento criando um programa de desenho visual de classes MasterWindows para MQL5.

2.1. Estágio I: rascunho do projeto

O processo de desenvolvimento começa com um esboço, feito a lápis em uma folha de papel. Este é um dos momentos mais desafiadores e empolgantes na programação. Devemos considerar não apenas o diálogo entre o programa e o usuário (a interface), mas também a organização do processamento de dados. Este processo pode levar mais de um dia. É melhor iniciar com a interface, pois ela pode tornar-se (em alguns casos, como em nosso exemplo) definidora ao estruturar um algoritmo.



Para a organização do diálogo do programa criado, utilizaremos o formulário, de forma semelhante à janela do aplicativo do Windows (ver esboço na Figura 1). Ela contém linhas e estas, por sua vez, consistem de células e células dos objetivos gráficos. E então, já no estágio do desenvolvimento conceitual, começamos a ver a estrutura do programa e a classificação de objetos.







Figura 1. Formulário do construtor de classes (esboço)

Com um número suficientemente grande de fileiras e células (campos) no formulário, eles são construídos a partir de apenas dois tipos de objetos gráficos: OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON. Assim, uma vez que determinarmos a aparência visual, a estrutura e os objetos básicos criados pelo programa, podemos presumir que o rascunho do desenho está pronto e é hora de seguir para o próximo estágio.

2.2 Estágio II: desenvolvendo a classe base

Existem três classes como esta até o momento, e podem ser acrescentadas outras mais tarde (se necessário):

célula de classe CCelll;



fileira de classe CRow, consiste de célula da classe CCell;

janela de classe CWin, consiste em linhas da classe CRow.

Agora podemos seguir diretamente para as classes de programação, mas... ainda temos que resolver uma tarefa importante - a troca de dados entre os objetos de classe. Para tal finalidade, a linguagem de MQL5 contém, além das variáveis habituais, um novo tipo - estrutura. É claro, neste estágio de desenvolvimento, não podemos ver todas as conexões e é difícil calculá-las. Portanto, preencheremos a descrição de classes e estruturas de maneira gradual, conforme o projeto progride. Além do mais, os princípios do OOP não apenas não impedem isto, como, pelo contrário - incentivam a tecnologia ou a programação.

Estrutura WinCell:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

As estruturas que não contenham sequências de caracteres e objetos de matrizes dinâmicas são chamadas de estrutura simples. As variáveis de tais estruturas podem ser copiadas livremente umas nas outras, mesmo que sejam estruturas diferentes. A estrutura estabelecida é exatamente deste tipo. Avaliaremos sua efetividade mais tarde.

Classe base CCell:

class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Classe base CRow:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Classe base CWin:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Explicações e recomendações:



Todas as classes base (neste projeto) contém métodos de processamento de eventos. Eles são exigidos para interceptar e transmitir eventos mais ao longo da cadeira. Sem um mecanismo para receber e enviar eventos, o programa (ou módulo) perde sua interatividade.

Ao desenvolver uma classe base, tente construí-la com um número mínimo de métodos. Em seguida, implemente várias extensões desta classe nas classes "descendentes", que impulsionará a funcionalidade dos objetos criados.

Não utilize um apelo direto para os dados internos de uma outra classe!



2.3. Estágio III: projeto de trabalho



Neste ponto, começamos a criação passo a passo do programa. Iniciando com a estrutura de suporte, aumentaremos seus componentes funcionais e o preencheremos com conteúdos. Durante isto, monitoraremos a correção do trabalho, aplicaremos depuração com um código otimizado e rastrearemos os erros que forem aparecendo.



Vamos parar aqui e analisar a tecnologia de criação da estrutura, que funcionará para quase qualquer programa. A exigência principal para ela - ela deve ser imediatamente operacional (compilar sem erros e funcionar na execução). Os desenvolvedores cuidaram da linguagem e aconselham a utilizar o modelo do Aconselhamento de Especialista, que é gerado pelo Assistente do MQL5, como uma estrutura.



Como um exemplo, vamos levar em consideração nossa própria versão deste modelo:

1) Programa = Expert Advisor

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Este é o código completado do Aconselhamento de Especialista. Nenhuma alteração adicional precisar ser acrescentada ao longo do projeto!



2) O módulo principal = classe



Todos os módulos principais e auxiliares do projeto começarão seu desenvolvimento a partir daqui. Esta abordagem facilita a programação de projetos multi-modulares complexos e facilita a busca por possíveis erros. Mas, encontrá-los é muito difícil. Às vezes é mais fácil e mais rápido escrever um novo projeto do que procurar pelos ardilosos "bugs".

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Abaixo se encontra uma descrição inicial bruta dos principais métodos da classe.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event=false; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event=true; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) A biblioteca de classes básicas e derivadas



A biblioteca pode conter qualquer número de classes derivadas e é melhor agrupá-las em arquivos separados, que estão inclusos ao longo da classe base (se houver uma). Desta forma, será mais fácil fazer as alterações e adições necessárias, assim como procurar erros.



E então, temos a estrutura do programa. Vamos testá-la e ver se ela funciona corretamente: compilar e executar. Se o teste for bem sucedido, então podemos começar a preencher o projeto com módulos adicionais.



Vamos começar com a conexão das classes derivadas e iniciar com as células:

Nome da classe

Imagem

Classe CCellText



Classe CCellEdit



Classe CCellButton



Classe CCellButtonType





Tabela 1. Biblioteca de classes de células

Vamos dar uma olhada detalhada na criação de uma classe derivada única do CCellButtonType. Esta classe cria botões de vários tipos.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event=false; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )==false) Print ( "Function " , __FUNCTION__ , " error " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event=true; }

Explicações necessárias:

Introduzimos uma proibição no processamento de eventos dentro do construtor de classe. Isto é necessário para preparar o objeto para o trabalho e eliminar as distrações de eventos entrantes. Mediante a conclusão de todas as operações necessárias, permitiremos tal processamento e o objeto começará a funcionar de forma completa.

O método de desenho utiliza dados internos e recebe dados externos. Portanto, os dados devem ser primeiramente testados quanto ao cumprimento e apenas então ser processados para evitar situações excepcionais. Mas não executaremos este teste neste caso em particular. Por quê? Imagine que um objeto de classe seja um soldado e soldados não necessariamente precisam saber os planos dos generais. O trabalho deles é seguir as ordens de seus comandantes de forma clara, rápida e rigorosa, ao invés de analisar os comandos recebidos e tomar decisões independentes. Portanto, todos os dados externos devem ser compilados antes de iniciarmos o trabalho com a classe deles.



Agora devemos testar toda a biblioteca de células. Para fazer isto, vamos inserir o seguinte código dentro do módulo principal (temporariamente para efeitos de teste) e executar o Conselheiro Especialista.

#include class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll( 0 , 0 ,- 1 ); Comment( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Text field" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "default value" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "LARGE BUTTON" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

E não devemos esquecer de transferir os eventos para as classes resultantes! Se isto não for feito, o manuseio dos projetos podem se tornar muito difícil ou até mesmo impossível.

void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Como resultado, vemos todas as opções disponíveis para objetos da biblioteca de classes de células.





Figura 2. Biblioteca de classes de células

Vamos testar a eficiência e as respostas dos objetos aos eventos:



Entramos no campo de edição de diferentes variáveis, ao invés de "por padrão". Se os valores variarem, então o teste foi bem sucedido.



Pressionamos os botões, eles permanecem no estado pressionado até que sejam pressionados novamente. Isto não é, contudo, uma reação satisfatória. Precisamos que o botão retorne ao seu estado original automaticamente depois que o pressionamos uma vez. E aqui é quando podemos demonstrar o poder do OOP - a possibilidade da sucessão. O nosso programa pode estar utilizando mais que uma dúzia de botões e não é necessário acrescentar a funcionalidade desejada para cada um deles separadamente. É suficiente alterar a classe base CCell e todos os objetos das classes derivadas miraculosamente começarão a funcionar corretamente!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Assim, a biblioteca de células classe é testada e vinculada ao projeto.



O próximo passo é acrescentar uma biblioteca de linhas:

Nome da classe

Imagem

Classe CRowType1 (0)



Classe CRowType1 (1)



Classe CRowType1 (2)



Classe CRowType1 (3)



Classe CRowType2



Classe CRowType3



Classe CRowType4



Classe CRowType5



Classe CRowType6





Tabela 2. Biblioteca de classes de linhas



e testamos da mesma maneira. Depois de todos os testes, prosseguimos para o próximo estágio.



2.4 Estágio IV: construindo o projeto

Neste ponto, todos os módulos necessários foram criados e testados. Agora prosseguimos para a construção do projeto. Primeiro, criamos uma cascata: o formato da janela conforme a Figura 1 e a preenchemos com funcionalidade, por exemplo, reações programadas de todos os elementos e módulos para eventos entrantes.



Para fazer isto, temos um quadro pronto do programa e a preparação do módulo principal. Vamos começar com isto. É uma das classes "descendentes", da classe de base CWin, portanto, todos os métodos públicos e campos da classe "antecessora" foram transferidos a ele por sucessão. Então, precisamos simplesmente anular alguns métodos e uma nova classe CMasterWindows está pronta:

#include #include #include class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Por si só, o módulo principal é bem pequeno, já que é responsável por nada além da criação da janela do aplicativo. A seguir, passa o controle ao módulo executável WinEXE, no qual acontece a coisa mais interessante - a reação aos eventos entrantes.

Anteriormente, criamos uma simples estrutura WinCell para a troca de dados entre objetos e agora, todas as vantagens desta abordagem se tornam claras. O processo de cópia de todos os membros da estrutura é muito racional e compacto:

STR1.Property = Property; STR2.Property = Property; STR3.Property = Property; STR4.Property = Property; STR5.Property = Property; STR6.Property = Property;

Neste estágio, podemos finalizar a consideração detalhada do desenho da classe e seguir para a tecnologia visual de suas construções, o que aumenta consideravelmente a velocidade do processo de criar novas classes.



3. Desenho visual de classes

Uma classe pode ser construída muito mais rapidamente e pode ser visualizada mais facilmente no modo de desenho visual MasterWindows para MQL5:





Figura 3. O processo de desenho visual



Tudo o que é exigido do desenvolvedor é desenhar o formulário da janela, utilizando os meios do formulário MasterWindows e, em seguida, simplesmente determinar a reação do evento planejado. O código por si só é criado automaticamente. E é isto! O projeto está concluído.



Um exemplo de um código gerado da classe CMasterWindows, assim como um Aconselhamento de Especialista, é mostrado na Figura 4 (um arquivo é criado na pasta ...\MQL5\Files):

#property copyright "DC2008" #include int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "New window" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { private : long Y_hide; long Y_obj; long H_obj; public : bool on_hide; CArrayString units; void CMasterWindows() {on_event=false; on_hide=false;} void Run(); void Hide(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Code has been generated by MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "project1.Exp" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::Hide() { Y_obj=w_ydelta; H_obj=Property.H; Y_hide= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )-Y_obj-H_obj;; if (on_hide==false) { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj+( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); } } else { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj-( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); } } ChartRedraw (); on_hide=!on_hide; } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event && StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) { STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) { if ( StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) units.Add(sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && StringFind (sparam, ".STR1" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button5" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button6" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR5" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(1)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(2)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(3)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button0" , 0 )> 0 ) { Hide(); } } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Com o lançamento deste, veremos a seguinte janela desenhada:

Figura 4. Aconselhamento de Especialista projeto 1 - o resultado do desenho visual das classes



Conclusão

As classes precisam ser desenhadas estágio por estágio. Desmembrando a tarefa em módulos, uma classe separada é criada para cada um deles. Os módulos, por sua vez, são desmembrados em micro-módulos de classes de base derivadas.

Tente não sobrecarregar as classes de base com métodos integrados - o número destes deve ser mantidos ao mínimo.

O desenho de classes com o uso de ambiente de desenho visual é muito simples, mesmo para um "iniciante", pois o código é gerado automaticamente.

Localização de anexos: