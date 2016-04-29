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Multicurrency trading panel or a game system - эксперт для MetaTrader 5
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Игровая панель для мультивалютной ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.
Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE трёх валютных пар (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении на кнопках. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, задать объём лота для каждой из валют, осуществлять закрытие позиции, включить AutoTrader.
AutoTrader - это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.
Панель состоит из трёх блоков для каждой из валютных пар, в которых можно осуществлять "ручную" торговлю.
В нижней строке панели находятся три кнопки: управление автотрейдером; сброс размера лота для каждой валютной пары (ClrLot) и кнопка закрытия всех позиций (CLOSE ALL).
Входные данные:
input ENUM_TIMEFRAMES tf1=PERIOD_M5;// Период графика EURUSD для расчёта сигнала input ENUM_TIMEFRAMES tf2=PERIOD_M5;// Период графика USDJPY для расчёта сигнала input ENUM_TIMEFRAMES tf3=PERIOD_M5;// Период графика GBPUSD для расчёта сигнала
Задав нужный период графика для каждой валютной пары в отдельности, ценовые данные для расчёта будут копироваться с него.
Рис. 1. Внешний вид игровой мультивалютной панели.
Советы:
- В папке \MQL5\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
- Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
- Это демонстрационная панель (программа-шутка) не предназначена для реальных счетов. Впрочем, если переделать или заменить функцию генерации сигналов BUYorSELL() на вашу торговую систему, добавить функции сопровождения позиций, ... то можно и на реал.
Индикатор MC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахNRTR_HTF_Signal
Индикатор NRTR_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRTR_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор AroonHorn_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора AroonHorn_Oscillator_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделокExp_AroonHornSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonHornSign