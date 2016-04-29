Игровая панель для мультивалютной ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.





Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE трёх валютных пар (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении на кнопках. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, задать объём лота для каждой из валют, осуществлять закрытие позиции, включить AutoTrader.





AutoTrader - это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.

Панель состоит из трёх блоков для каждой из валютных пар, в которых можно осуществлять "ручную" торговлю.

В нижней строке панели находятся три кнопки: управление автотрейдером; сброс размера лота для каждой валютной пары (ClrLot) и кнопка закрытия всех позиций (CLOSE ALL).





Входные данные:

input ENUM_TIMEFRAMES tf1= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2= PERIOD_M5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3= PERIOD_M5 ;

Задав нужный период графика для каждой валютной пары в отдельности, ценовые данные для расчёта будут копироваться с него.





Рис. 1. Внешний вид игровой мультивалютной панели.

Советы: