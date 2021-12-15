"Yeni Başlayanlar" için MQL: Nesne Sınıfları Nasıl Tasarlanır ve Oluşturulur?

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş (OOP)



"Yeni Başlayanlar"ın soruları: Prosedürel programlama konusunda yalnızca çok muğlak bir anlayışa sahip olarak, OOP'de uzmanlaşmak ve bunu otomatik alım satım stratejileri yazarken kullanmak mümkün müdür? Veya bu iş sıradan bir kullanıcıyı aşıyor mu?



Genel olarak, bir MQL5 Expert Advisor'ı veya göstergesi yazmak için nesne yönelimli programlama dilini nesne yönelimli programlama prensiplerini takip etmeden kullanmak mümkündür. Geliştirmelerinizde yeni teknolojilerin kullanımı zorunlu değildir. En basit olduğunu düşündüğünüz yolu seçin. Ayrıca, OOP'nin daha fazla uygulanması, oluşturduğunuz alım satım robotlarının karlılığını garanti edemez.



Ancak, yeni (nesne yönelimli) bir yaklaşıma geçiş, dış değişikliklere tepki verecek ve piyasa ile senkronize olacak olan Expert Advisor'larına alım satım stratejilerinin daha karmaşık uyarlanabilir matematiksel modellerini uygulamak için yer açar.



OOP'nin dayandığı teknolojilere bir göz atalım:

Olaylar

Nesne sınıfları



Olaylar, OOP'nin ana temelidir. Programın tüm mantığı, sürekli gelen olayların işlenmesi üzerine kuruludur. Bunlara uygun tepkiler, nesne sınıflarında tanımlanır ve açıklanır. Diğer bir deyişle, bir sınıf nesnesi, olayların akışını yakalayarak ve işleyerek çalışır.

İkinci temel, sırasıyla "üç sütuna" dayanan nesneler sınıfıdır:



Kapsülleme - Bir "kara kutu" prensibine dayalı sınıfın korunması: Nesne olaylara tepki verir, ancak gerçek uygulaması bilinmemektedir.

Devralma - "Üst" sınıfının tüm özelliklerini ve yöntemlerini korurken mevcut olandan yeni bir sınıf oluşturma imkanı.

Çok Biçimlilik - Devralınan bir yöntemin bir "alt öğe" sınıfındaki uygulamasını değiştirme yeteneği.

Temel kavramlar, en iyi şekilde Expert Advisor kodunda gösterilir.

Olaylar:

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Nesne Sınıfı:

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Kapsülleme:

private : int X,Y; void EditXY();

Devralma:

class CNew: public CObject

Çok Biçimlilik:

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Bu yöntemin sanal değiştiricisi, OnEvent işleyicisinin geçersiz kılınabileceği anlamına gelir fakat bu durumda yöntemin adı, üst sınıfınınkiyle aynı kalır.

2. Sınıfları Tasarlama

OOP'nin en önemli avantajlarından biri genişletilebilir olmasıdır; bu, mevcut sistemin herhangi bir değişiklik yapmadan yeni bileşenlerle çalışabileceği anlamına gelir. Bu aşamada yeni bileşenler eklenebilir.

MQL5 için MasterWindows sınıflarının görsel tasarım programını oluşturarak tasarım sürecini göz önünde bulundurun.

2.1. Aşama I: Proje Taslağı

Tasarım süreci, bir kağıda kurşun kalemle çizilmiş bir taslak ile başlar. Bu, programlamadaki en zorlu ve heyecan verici anlardan biridir. Yalnızca program ve kullanıcı (arayüz) arasındaki iletişimi değil, aynı zamanda veri işlemenin düzenlenmesini de dikkate almalıyız. Bu işlem bir günden uzun sürebilir. Arayüzle başlamak en iyisidir; zira (bazı durumlarda, örneğimizde olduğu gibi) bir algoritma yapılandırırken tanımlayıcı hale gelebilir.



Oluşturulan programın iletişiminin düzenlenmesi için, Windows uygulama penceresine benzer bir form kullanacağız (Şekil 1'deki taslağa bakınız). Bu, çizgiler içerir ve bu çizgiler sırayla hücrelerden ve grafik nesnelerinin hücrelerinden oluşur. Ve böylece, daha kavramsal tasarım aşamasında, programın yapısını ve nesnelerin sınıflandırılmasını görmeye başlarız.







Şekil 1. Sınıf oluşturucusunun formu (taslak)

Formda yeterince fazla sayıda satır ve hücre (alan) ile, bunlar yalnızca iki tür grafik nesnesinden oluşturulur: OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON. Böylece programın oluşturduğu görsel görünümü, yapıyı ve temel nesneleri belirlediğimizde, tasarımın taslağının hazır olduğunu ve bir sonraki aşamaya geçme zamanının geldiğini varsayabiliriz.

2.2 Aşama II: Temel Sınıfı Tasarlama

Şimdiye kadar bu tür üç sınıf vardır ve daha sonra daha fazlası eklenebilir (gerekirse):

CCell sınıfı hücresi,



CRow sınıf satırı; CCell sınıfının hücrelerinden oluşur,

CWin sınıf penceresi; CRow sınıfının satırlarından oluşur.

Şimdi doğrudan programlama sınıflarına geçebiliriz, ancak... Henüz çok önemli bir görevi çözmemiz gerekiyor; sınıfların nesneleri arasında veri alışverişi. Bu amaçlar için, MQL5'in dili, olağan değişkenlerin yanı sıra, yeni bir tür - yapı içerir. Elbette tasarımın bu aşamasında bağlantıların tamamını göremiyoruz ve bunları hesaplamak oldukça zor. Bu nedenle, proje ilerledikçe sınıfların ve yapıların açıklamasını kademeli olarak dolduracağız. Ayrıca, OOP'nin prensipleri yalnızca bunu engellemekle kalmaz, aslında tam tersi - teknolojiyi veya programlamayı teşvik eder.

WinCell Yapısı:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

Dinamik dizilerin dizelerini ve nesnelerini içermeyen yapılar basit yapı olarak adlandırılır. Bu tür yapıların değişkenleri, farklı yapılar olsalar dahi birbirlerine serbestçe kopyalanabilir. Yerleşik yapı tam olarak bu türdendir. Etkililiğini daha sonra değerlendireceğiz.

CCell temel sınıfı:

class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

CRow temel sınıfı:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

CWin temel sınıfı:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Açıklamalar ve öneriler:



Tüm temel sınıflar (bu projedeki) olayları işleme yöntemlerini içerir. Bunlar, zincir boyunca olayları yakalamak ve iletmek için gereklidir. Olayları almak ve göndermek için bir mekanizma olmadan, program (veya modül) etkileşimini kaybeder.

Bir temel sınıf geliştirirken, onu minimum sayıda yöntemle oluşturmaya çalışın. Ardından, oluşturulan nesnelerin işlevselliğini artıracak olan "azalan" sınıflarda bu sınıfın çeşitli uzantılarını uygulayın.

Başka bir sınıfın dahili verilerine doğrudan başvuru kullanmayın!



2.3. Aşama III: Çalışma Projesi



Bu noktada programın adım adım oluşturulmasına başlıyoruz. Destekleyici çerçeveden başlayarak, işlevsel bileşenlerini artıracağız ve içerikle dolduracağız. Bu esnada işin doğruluğunu izleyeceğiz, optimize edilmiş bir kodla hata ayıklama uygulayacağız ve ortaya çıkan hataları takip edeceğiz.



Burada duralım ve hemen hemen her program için çalışacak olan çerçeve oluşturma teknolojisini göz önünde bulunduralım. Bunun için temel gereklilik hemen çalışır durumda olmasıdır (hatasız derleyin ve yürütme sırasında çalıştırın). Dil tasarımcıları bununla ilgilendiler; çerçeve olarak MQL5 Sihirbazı tarafından oluşturulan Expert Advisor şablonunu kullanmanızı tavsiye ediyorlar.



Örnek olarak, bu şablona ait kendi sürümümüzü ele alalım:

1) Program = Expert Advisor

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ClassMasterWindows.mqh> CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Bu, Expert Advisor'ın tamamlanmış kodudur. Proje boyunca herhangi bir ek bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur!



2) Ana modül = sınıf



Projenin ana ve yardımcı modüllerinin tamamı buradan geliştirilmeye başlayacak. Bu yaklaşım, karmaşık çok modüllü projelerin programlanmasını ve olası hataların aranmasını kolaylaştırır. Ama bunları bulması çok zordur. Bazen bulunması zor "hataları" aramaktansa yeni bir proje yazmak daha kolay ve hızlıdır.

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Aşağıda, sınıfın ana yöntemlerinin kabataslak bir başlangıç açıklaması yer almaktadır.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event=false; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event=true; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) Temel ve türetilmiş sınıfların kitaplığı



Kitaplık herhangi bir sayıda türetilmiş sınıf içerebilir ve bunları temel sınıfla (varsa) birlikte dahil edilen ayrı dosyalarda gruplandırmak en iyisidir. Bu şekilde, gerekli değişiklikleri ve eklemeleri yapmak ve hataları aramak daha kolay olacaktır.



Artık, programın çerçevesine sahibiz. O halde onu test edelim ve doğru çalışıp çalışmadığını görelim: Derleyin ve çalıştırın. Test başarılı olursa projeyi ek modüllerle doldurmaya başlayabiliriz.



Türetilmiş sınıfların bağlantısıyla ve hücrelerle başlayalım:

Sınıf adı

Resim

CCellText sınıfı



CCellEdit sınıfı



CCellButton sınıfı



CCellButtonType sınıfı





Tablo 1. Hücre sınıfları kitaplığı

Tek bir türetilmiş CCellButtonType sınıfının oluşturulmasına ayrıntılı bir şekilde göz atalım. Bu sınıf, çeşitli türlerde düğmeler oluşturur.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event=false; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )==false) Print ( "Function " , __FUNCTION__ , " error " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event=true; }

Gerekli açıklamalar:

Sınıf oluşturucusuna olayların işlenmesine bir yasak getiriyoruz. Bu, nesneyi çalışmaya hazırlamak ve gelen olayların dikkat dağıtıcı unsurlarını ortadan kaldırmak için gereklidir. Gerekli tüm işlemler tamamlandıktan sonra, bu işlemeye izin vereceğiz; nesne tam olarak çalışmaya başlayacaktır.

Çizim yöntemi, dahili verileri kullanır ve harici verileri alır. Bu nedenle, istisnai durumları önlemek için veriler önce uyumluluk açısından test edilmeli ve ancak bundan sonra işlenmelidir. Ancak bu özel durumda bu testi yapmayacağız. Peki neden? Sınıf nesnesinin bir asker olduğunu ve askerlerin komutanlarının planlarını bilmeleri gerekmediğini düşünün. Görevleri, alınan komutları analiz edip bağımsız kararlar almak yerine, komutanlarının emirlerini açık, hızlı ve titiz bir şekilde yerine getirmektir. Bu nedenle, sınıfıyla çalışmaya başlamadan önce tüm harici verilere uyulmalıdır.



Şimdi tüm hücre kitaplığını test etmeliyiz. Bunu yapmak için aşağıdaki kodu ana modüle (geçici olarak, test amaçlı) ekleyecek ve Expert Advisor'ı çalıştıracağız.

#include <ClassUnit.mqh> class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll( 0 , 0 ,- 1 ); Comment( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Text field" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "default value" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "LARGE BUTTON" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

Ve ortaya çıkan sınıflar için olayları aktarmayı unutmamalıyız! Bu yapılmazsa, projeleri işlemek çok zor hatta imkansız hale gelebilir.

void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Sonuç olarak, hücre sınıfları kitaplığının nesneleri için mevcut tüm seçenekleri görüyoruz.





Şekil 2. Hücre sınıfları kitaplığı

Nesnelerin çalışma verimliliğini ve olaylara tepkilerini test edelim:



Düzenleme alanına "varsayılan" yerine farklı değişkenler giriyoruz. Değerler değişirse test başarılı olmuş demektir.



Düğmelere basıyoruz; düğmeler tekrar basılana kadar basılı durumda kalır. Ancak bu, tatmin edici bir tepki değildir. Düğmeye bir kez bastıktan sonra otomatik olarak eski haline dönmesi için düğmeye ihtiyacımız var. Ve işte burada OOP'nin gücünü - devralma olasılığını - gösterebiliriz. Programımız bir düzineden fazla düğme kullanıyor olabilir ve her biri için istenen işlevlerin ayrı ayrı eklenmesine gerek yoktur. CCell temel sınıfını değiştirmek yeterlidir ve türetilmiş sınıfların tüm nesneleri mucizevi bir şekilde düzgün çalışmaya başlayacaktır!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Böylece sınıf hücrelerinin kitaplığı test edilir ve projeye bağlanır.



Bir sonraki adım, bir satır kitaplığı eklemektir:

Sınıf adı

Resim

CRowType1 sınıfı (0)



CRowType1 sınıfı (1)



CRowType1 sınıfı (2)



CRowType1 sınıfı (3)



CRowType2 sınıfı



CRowType3 sınıfı



CRowType4 sınıfı



CRowType5 sınıfı



CRowType6 sınıfı





Tablo 2. Satır sınıfları kitaplığı



ve aynı şekilde test ediyoruz. Tüm testlerden sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz.



2.4 Aşama IV: Projeyi Oluşturma

Bu noktada, gerekli tüm modüller oluşturulmuş ve test edilmiştir. Şimdi projeyi oluşturmaya başlayalım. İlk önce bir basamak oluşturuyoruz: Pencerenin şekli Şekil 1'deki gibi olmalıdır, daha sonra onu işlevsellikle dolduruyoruz; yani tüm öğelerin ve modüllerin gelen olaylara programlanmış tepkileri.



Bunu yapmak için hazır bir program çerçevesine ve ana modülün hazırlanmasına sahibiz. O halde bununla başlayalım. Bu, CWin temel sınıfının "alt öğe" sınıflarından biridir; bu nedenle "üst" sınıfın tüm genel yöntemleri ve alanları devralma yoluyla kendisine iletilmiştir. Dolayısıyla, birkaç yöntemi geçersiz kılmamız gerekiyor; yeni bir CMasterWindows sınıfı hazırdır:

#include <ClassWin.mqh> #include <InitMasterWindows.mqh> #include <ClassMasterWindowsEXE.mqh> class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Ana modül kendi başına oldukça küçüktür; zira uygulama penceresinin oluşturulmasından başka hiçbir şeyden sorumlu değildir. Ardından kontrolü, en ilginç şeyin (gelen olaylara tepkinin) gerçekleştiği yürütülebilir WinEXE modülüne iletir.

Daha önce nesneler arasında veri alışverişi için basit bir WinCell yapısı oluşturduk; şimdi bu yaklaşımın tüm avantajları netlik kazanıyor. Yapının tüm üyelerini kopyalama işlemi çok rasyonel ve kompakttır:

STR1.Property = Property; STR2.Property = Property; STR3.Property = Property; STR4.Property = Property; STR5.Property = Property; STR6.Property = Property;

Bu aşamada, sınıf tasarımının ayrıntılı değerlendirmesini sonlandırabilir ve yeni sınıflar oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandıran yapılandırmaların görsel teknolojisine geçebiliriz.



3. Sınıfların görsel tasarımı

MQL5 için görsel MasterWindows tasarımı modunda bir sınıf çok daha hızlı oluşturulabilir ve daha kolay görselleştirilebilir:





Şekil 3. Görsel tasarım süreci



Geliştiriciden gerekli olan tek şey, MasterWindows formunu kullanarak pencere formunu çizmek ve ardından yalnızca planlanan olaya tepkiyi belirlemektir. Kodun kendisi otomatik olarak oluşturulur. Hepsi bu kadar! Proje tamamlandı.



Expert Advisor'ın yanı sıra CMasterWindows sınıfının oluşturulan bir kodunun bir örneği Şekil 4'te gösterilmiştir (...\MQL5\Files klasöründe bir dosya oluşturulur):

#property copyright "DC2008" #include <ClassWin.mqh> int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "New window" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { private : long Y_hide; long Y_obj; long H_obj; public : bool on_hide; CArrayString units; void CMasterWindows() {on_event=false; on_hide=false;} void Run(); void Hide(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Code has been generated by MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "project1.Exp" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::Hide() { Y_obj=w_ydelta; H_obj=Property.H; Y_hide= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )-Y_obj-H_obj;; if (on_hide==false) { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj+( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); } } else { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj-( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); } } ChartRedraw (); on_hide=!on_hide; } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event && StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) { STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) { if ( StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) units.Add(sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && StringFind (sparam, ".STR1" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button5" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button6" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR5" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(1)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(2)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(3)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button0" , 0 )> 0 ) { Hide(); } } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Bunun başlatılmasıyla, aşağıdaki tasarlanmış pencereyi görürüz:

Şekil 4. Expert Advisor projesi1 - sınıfların görsel tasarımının sonucu



Sonuç

Sınıflar aşama aşama tasarlanmalıdır. Görev modüllere ayrılarak her biri için ayrı bir sınıf oluşturulur. Modüller, sırayla, türetilmiş veya temel sınıfların mikro modüllerine ayrılır.

Temel sınıfları yerleşik yöntemlerle aşırı yüklememeye çalışın; bunların sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.

Kod otomatik olarak oluşturulduğu için görsel tasarım ortamının kullanıldığı sınıfların tasarımı bir "yeni başlayan" için dahi çok basittir.

