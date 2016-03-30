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Panel-joke or a game system - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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Игровая панель для ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, включить автопилот.

Автопилот - это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.

Входные данные:

input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M5;// Период графика для расчёта сигнала

Задав нужный период графика, ценовые данные для расчёта будут копироваться с него.

Рис. 1. Внешний вид игровой панели.

Рис. 1. Внешний вид игровой панели

Советы:

  • В папке \MQL5\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
  • Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
  • Это демонстрационная панель (программа-шутка) не предназначена для реальных счетов. Впрочем, если переделать или заменить функцию генерации сигналов BUYorSELL() на вашу торговую систему, добавить функции сопровождения позиций, ... то можно и на реал.
PChannel PChannel

Индикатор Price Channel (ценовой канал) рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум для значения цен на барах.

Exp_Go Exp_Go

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Go.

PChannel3Cloud PChannel3Cloud

Индикатор Price Channel с фоновой заливкой внутренности канала.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid XMA_BBx7_Cloud_Digit_Grid

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни Боллинджера на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.