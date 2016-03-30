Игровая панель для ручной и автоматической торговли, демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Анализ ценовых баз типа ENUM_APPLIED_PRICE позволяет сделать предположение о возможном дальнейшем движении цены. Вероятность такого движения показана в виде шкалы и в процентном выражении. Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, включить автопилот.

Автопилот - это автоматизированная торговля по сигналам панели. Включается нажатием соответствующей кнопки.

Входные данные:

input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M5 ;

Задав нужный период графика, ценовые данные для расчёта будут копироваться с него.

Рис. 1. Внешний вид игровой панели

Советы: