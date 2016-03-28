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Советники

Trade panel from MasterWindows - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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(25)
Опубликован:
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Панель для ручной торговли демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, управлять размером лота.

Рис. 1. Внешний вид торговой панели

Рис. 1. Внешний вид торговой панели

Советы:

  • В папке \MQL5\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
  • Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
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