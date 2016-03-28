Панель для ручной торговли демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.

Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, управлять размером лота.

Рис. 1. Внешний вид торговой панели

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