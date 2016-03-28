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Trade panel from MasterWindows - эксперт для MetaTrader 5
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Панель для ручной торговли демонстрирует возможности библиотеки MasterWindows. Код панели автоматически сгенерирован с помощью среды визуального проектирования интерфейсных окон MasterWindows for MQL5.
Используя функционал торговой панели, можно выдавать приказы брокеру на исполнение торговых операций. В данном примере используются рыночные ордера. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать размер позиции, осуществлять закрытие позиции, управлять размером лота.
Рис. 1. Внешний вид торговой панели
Советы:
- В папке \MQL5\Include\ должна находится библиотека MasterWindows. Она нужна для того, чтобы созданные вами интерфейсные окна полноценно работали.
- Для лучшего отображения созданных интерфейсных окон, используйте графические схемы с чёрным фоном.
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