- Encapsulamento e Extensibilidade de Tipo
- Herança
- Polimorfismo
- Sobrecarga (Overload)
- Funções Virtuais
- Membros Estáticos de uma Classe
- Templates de Função
- Modelos de classes
- Classes abstratas
Polimorfismo
Polimorfismo é uma oportunidade para diferentes classes de objetos, relacionadas através de herança, de responder de várias formas quando o mesmo elemento de função for chamado. Isso ajuda a criar um mecanismo universal descrevendo o comportamento não apenas da classe base, mas também das classes descendentes.
Vamos continuar a desenvolver uma classe base CShape, e definir uma função membro GetArea(), destinado a calcular a área de uma forma. Em todas as classes descendentes, produzidas por herança a partir da classe base, nós redefinimos esta função de acordo com as regras de cálculo de área de uma forma (shape) particular.
Para um quadrado (classe CSquare), a área é calculada através de seu lado, para um círculo (classe CCircle), a área é expressa através de seu raio, etc. Nós podemos criar um array para armazenas objetos do tipo CShape, no qual tanto objetos da classe base como todos os objetos de classes descendentes podem ser armazenados. Mais adiante, podemos chamar a mesma função para cada elemento do array.
Exemplo:
|
//--- Classe Base
Agora, todas as classes derivadas têm uma função membro getArea(), que retorna o valor zero. A implementação desta função em cada descendente não será a mesma.
|
//--- A classe derivada Circle
Para a classe Square, a declaração é a mesma:
|
//--- A classe derivada Square
Para calcular a área do quadrado e círculo, precisamos dos correspondentes valores de m_radius e m_square_side, por isso nós adicionamos as funções SetRadius() e SetSide() na declaração da correspondente classe.
Assumimos que objetos de diferentes tipos (CCircle e CSquare) derivados do tipo base CShape são usados em nosso programa. Polimorfismo permite criar um array de objetos da classe base CShape, mas ao declarar este array, estes objetos são desconhecidos e o tipo deles é indefinido.
A decisão sobre que tipo de objeto estará contido em cada elemento do array será tomada diretamente durante a execução do programa. Isso envolve a criação dinâmica de objetos das classes apropriadas, e portanto a necessidade do uso de ponteiros de objeto ao invés de objetos.
O operador new é usado para criação dinâmica de objetos. Cada um destes objetos devem ser individualmente e explicitamente excluídos usando o operador delete. Portanto declararemos um array de ponteiros do tipo CShape, e criaremos um objeto de um tipo apropriado para cada elemento (new Class_Name), como mostrado no exemplo de script seguinte:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Favor notar que ao excluir um objeto usando o operador delete, o tipo de seu ponteiro deve ser verificado. Somente objetos com ponteiro do tipo POINTER_DYNAMIC podem ser excluídos usando delete. Para ponteiros de outros tipos, um erro será retornado.
Além da redefinição de funções durante herança, o polimorfismo também inclui a implementação de uma mesma função com diferentes conjuntos de parâmetros dentro de uma classe. Isso significa que a classe pode ter várias funções com o mesmo nome, mas com um tipo e/ou conjunto de parâmetros diferentes. Neste caso, o polimorfismo é implementado através de sobrecarga de função.
Também Veja