MQL para "Dummies": Cómo Diseñar y Construir Clases de Objetos

Introducción a la Programación Orientada al Objeto (OOP, por sus siglas en inglés)



Pregunta para "dummies": ¿es posible dominar la OOP y usarla al escribir estrategias de trading automatizadas solo con un entendimiento muy básico de programación procedimental? ¿O es algo que no está al alcance de un usuario estándar?



Por supuesto que es posible usar el lenguaje de programación orientada al objeto para escribir un Asesor Experto MQL5 o indicador sin el uso de principios de programación orientada al objeto. El uso de nuevas tecnologías en sus desarrollos no es obligatorio. Elija la forma que considere más sencilla. Además, la aplicación de la OOP no puede garantizar la rentabilidad de los robots de trading que usted cree.



No obstante, la transición a un enfoque nuevo (orientado al objeto) abre la posibilidad de aplicar modelos matemáticos adaptables más complejos de estrategias de trading a sus Asesores Expertos, que reaccionarán a cambios externos y se sincronizarán con el mercado.

Veamos las tecnologías en las que se basa la OOP:

Eventos

Clases de objetos



Los eventos son la base principal de la OOP. Toda la lógica del programa se basa en procesar los eventos que se suceden continuamente. Las reacciones correctas a todos ellos se definen y describen en las clases de objetos. En otras palabras, una clase de objeto funciona interceptando y procesando el flujo de eventos.

La segunda base es la clase de objetos, que a su vez se basa en los "tres pilares":



Encapsulation (Encapsulación) - Protección de clase basada en el principio de "caja negra": el objeto reacciona a eventos, pero la implementación factual sigue siendo desconocida.

Inheritance (Herencia) - La posibilidad de crear una clase nueva de una ya existente preservando todas las propiedades y métodos de la clase "antecesora".

Polymorphism (Polimorfismo) - La habilidad de cambiar la implementación de un método heredado en una clase "descendiente".

Los conceptos básicos se demuestran mejor en el código del Asesor Experto.

Eventos:

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Clase de Objeto:

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Encapsulación:

private : int X,Y; void EditXY();

Herencia:

class CNew: public CObject

Polimorfismo:

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

El modificador virtual de este método significa que el controlador OnEvent se puede invalidar, pero el nombre del método en esta clase se mantiene igual que la de la clase antecesora.

2. Clases de Diseño

Una de las mayores ventajas de la OOP es que es extensible, lo que significa que el sistema existente es capaz de trabajar con nuevos componentes sin hacer ningún cambio en él. En este punto se pueden añadir nuevos componentes.

Considere el proceso de diseño creando un programa de diseño visual de clases MasterWindows para MQL5.

2.1. 1ª Fase: Borrador de Proyecto

El proceso de diseño comienza con un borrador dibujado a lápiz en una hoja de papel. Este es uno de los momentos más emocionantes y difíciles en el proceso de programación. No solo debemos tener en cuenta el diálogo entre el programa y el usuario (la interfaz), sino también la organización del procesamiento de datos. Este proceso puede durar más de un día. Lo mejor es empezar con la interfaz, porque puede resultar (en algunos casos, como en nuestro ejemplo) el elemento definitivo al estructurar un algoritmo.



Para la organización del diálogo del programa creado, usaremos el modelo parecido a la ventana de aplicación de Windows (vea el borrador de la Figura 1). Contiene líneas, y estas a su vez están compuestas de celdas, y las celdas de los objetos gráficos. Así, ya en la fase del diseño conceptual comenzamos a ver la estructura del programa y la clasificación de objetos.







Figura 1. Modelo de las clases de constructor (borrador)

Con un número de filas y celdas (campos) suficientemente grande en el modelo, se construyen solo a partir de dos tipos de objetos gráficos: OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON. Por tanto, una vez que determinamos la apariencia visual, la estructura y los objetos básicos creados por el programa, podemos deducir que el borrador del diseño está listo, y es el momento de pasar a la siguiente fase.

2.2 2ª Fase: Diseño de la Clase Base

Hasta ahora hay tres clases, y más adelante se pueden añadir más (si es necesario):

celda de clase CCell;



fila de clase CRow, que consta de celdas de clase CCell;

ventana de clase CWin, que consta de líneas de clase CRow.

Ahora podemos proceder directamente a las clases de programación, pero... Todavía debemos resolver un asunto muy importante: el intercambio de datos entre objetos de clases. Con este propósito, el lenguaje de MQL5 contiene, además de las variables corrientes, un nuevo tipo: structure (estructura). Por supuesto, en esta fase del diseño no podemos ver todas las conexiones, y es difícil calcularlas. Por tanto, rellenaremos poco a poco la descripción de clases y estructuras conforme el proyecto se vaya desarrollando. Además, los principios de la OOP no obstaculizan este proceso, sino más bien al contrario: fomentan la tecnología o programación.

Estructura WinCell:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

Las estructuras que no contienen cadenas de caracteres y objetos de arrays dinámicos se llaman estructuras simples. Las variables de estas estructuras se pueden copiar libremente unas en otras, incluso si son estructuras diferentes. La estructura establecida es exactamente de este tipo. Más adelante evaluaremos sus efectividad.

Clase base CCell:

class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Clase base CRow:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Clase base CWin:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Explicaciones y recomendaciones:



Todas las clases base (en este proyecto) contienen métodos de procesamiento de eventos. Estos se requieren para interceptar y transmitir eventos a través de la cadena. Sin un mecanismo para recibir y enviar eventos, el programa (o módulo) pierde su interactividad.

Al desarrollar una clase base, intente construirla con un número mínimo de métodos. A continuación, implemente varias extensiones de esta clase en las clases "descendientes", que potenciarán la funcionalidad de los objetos creados.

¡No use una llamada directa a los datos internos de otra clase!



2.3. 3ª Fase: Proyecto en Funcionamiento



Ahora comenzaremos con la creación del programa paso a paso. Empezando por el marco de apoyo, aumentaremos sus componentes funcionales y los llenaremos con contenidos. Durante este proceso, monitorizaremos la corrección del trabajo, aplicaremos sistemas de depuración con un código optimizado y rastrearemos los errores que aparezcan.



Pero antes, detengámonos un momento y pensemos en la tecnología de la creación del marco de trabajo, que funcionará para casi cualquier programa. El principal requisito para ello: debe ser inmediatamente funcional (compilado sin errores y que funcione al momento de su ejecución). Los diseñadores de lenguaje se han ocupado de ello y aconsejan usar la plantilla Asesor Experto, que se genera con el MQL5 Wizard como marco de trabajo.

Como ejemplo, consideremos nuestra propia versión de esta plantilla:

1) Programa = Asesor Experto

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ClassMasterWindows.mqh> CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Este es el código completo del Asesor Experto. ¡No son necesarios cambios adicionales en el proyecto!

2) El módulo principal = clase



Todos los módulos auxiliares del proyecto comenzarán su desarrollo a partir de aquí. Este enfoque facilita la programación de proyectos complejos multi-modulares y la búsqueda de posibles errores. Pero encontrarlos es muy difícil. A veces, es más fácil y rápido escribir un nuevo proyecto que buscar los escurridizos "bugs".

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

A continuación puede ver un borrador de descripción inicial de los principales métodos de la clase.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event=false; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event=true; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) La biblioteca de clases base y derivadas



La biblioteca puede contener cualquier cantidad de clases derivadas, y lo mejor es agruparlas en archivos separados, que se incluyen con la clase base (si la hay). De este modo, es más fácil hacer los cambios y adiciones necesarios, así como buscar los errores.



Así, ahora tenemos el marco de trabajo del programa. Pongámoslo a prueba y veamos si funciona correctamente: es momento de compilar y ejecutar. Si la prueba tiene éxito, podremos empezar a llenar el proyecto con módulos adicionales.



Empecemos con la conexión de clases derivadas, comenzando con las celdas:

Nombre de clase

Imagen

Clase CCellText



Clase CCellEdit



Clase CCellButton



Clase CCellButtonType





Tabla 1. Biblioteca de clases de celda

Echemos un vistazo detallado a la creación de una clase simple derivada de CCellButtonType. Esta clase crea botones de varios tipos.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event=false; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )==false) Print ( "Function " , __FUNCTION__ , " error " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event=true; }

Explicaciones necesarias:

Introducimos una prohibición en el procesamiento de eventos en el constructor de clase. Esto es necesario para preparar el objeto para trabajar y eliminar las distracciones de futuros eventos. Tras completar todas las operaciones necesarias, permitiremos este procesamiento, y el objeto comenzará a funcionar debidamente.

El método de dibujo utiliza datos internos y recibe datos externos. Por tanto, los datos deberían ponerse a prueba primero para comprobar su cumplimiento, y solo se deberían procesar para evitar situaciones excepcionales. Pero no realizaremos esta prueba en este caso en particular. ¿Por qué? Imagínese que el objeto de clase es un soldado: los soldados no necesitan saber los planes de los generales. Su trabajo es cumplir las órdenes de sus comandantes de forma clara, rápida y rigurosa, en lugar de analizar los comandos recibidos y tomar decisiones independientes. Por tanto, todos los datos externos deben compilarse antes de empezar a trabajar con su clase.



Ahora debemos simular la biblioteca de celdas entera. Para ello, insertaremos el siguiente código en el módulo principal (temporalmente por motivos de simulación), y ejecutaremos el Asesor Experto.

#include <ClassUnit.mqh> class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll( 0 , 0 ,- 1 ); Comment( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Text field" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "default value" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "LARGE BUTTON" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

¡Y no debemos olvidarnos de transferir eventos para las clases resultantes! Si no se hace esto, manejar proyectos puede resultar muy difícil, o incluso imposible.

void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Como resultado, veremos todas las opciones disponibles para objetos de la biblioteca de clases de celda.





Figura 2. Biblioteca de clases de celda

Pongamos a prueba la eficiencia de funcionamiento y las respuestas de objetos a eventos:



Introducimos en el campo de edición diferentes variables en lugar de las que vienen "por defecto". Si los valores varían, eso significa que la simulación tuvo éxito.



Al pulsar los botones, permanecen pulsados hasta que se presionan de nuevo. Sin embargo, esta no es una reacción satisfactoria. Necesitamos que el botón vuelva a su estado original automáticamente tras apretarlo una vez. Y es aquí donde podemos demostrar el poder de la OOP: la posibilidad de la herencia. Nuestro programa puede usar más de una docena de botones, y no es necesario añadir la funcionalidad deseada para cada uno de ellos por separado. ¡Basta con cambiar la clase base CCell para que todos los objetos de las clases derivadas funcionen correctamente!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Por tanto, la biblioteca de clases de celda ya se ha puesto a prueba y se ha enlazado al proyecto.



El siguiente paso es añadir una biblioteca de líneas:

Nombre de clase

Imagen

Clase CRowType1 (0)



Clase CRowType1 (1)



Clase CRowType1 (2)



Clase CRowType1 (3)



Clase CRowType2



Clase CRowType3



Clase CRowType4



Clase CRowType5



Clase CRowType6





Tabla 2. Biblioteca de clases de línea



y la pondremos a prueba de la misma forma. Tras todas las simulaciones, procederemos a la siguiente fase.



2.4 4ª Fase: Construir el Proyecto

En este punto ya se han creado y simulado todos los módulos necesarios. Ahora procederemos a construir el proyecto. Primero crearemos una cascada en forma de ventana, como en la Figura 1, y la llenaremos con funcionalidad, es decir, reacciones programadas para todos los elementos y módulos de futuros eventos.



Para ello, tendremos listo un marco del programa y la preparación del módulo principal. Empezaremos con esto. Si es una de las clases "descendientes" de la clase base CWin, todos los métodos públicos y campos de la clase "antecesora" se pasaron a ella por herencia. Por tanto, simplemente debemos ajustar algunos métodos para tener lista una nueva clase CMasterWindows:

#include <ClassWin.mqh> #include <InitMasterWindows.mqh> #include <ClassMasterWindowsEXE.mqh> class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Por sí mismo, el módulo principal es bastante pequeño, puesto que no es responsable de nada más que de la creación de la ventana de aplicación. Después, el control pasa al módulo ejecutable WinEXE, en el que tiene lugar lo más interesante: la reacción a futuros eventos.

Anteriormente, creamos una estructura WinCell simple para el intercambio de datos entre objetos, y ahora se ven claramente todas las ventajas de este enfoque. El proceso de copiar todos los miembros de la estructura es muy racional y compacto:

STR1.Property = Property; STR2.Property = Property; STR3.Property = Property; STR4.Property = Property; STR5.Property = Property; STR6.Property = Property;

En esta fase podemos terminar con la consideración detallada del diseño de clase y continuar con la tecnología visual de su construcción, que acelera considerablemente el proceso de crear nuevas clases.



3. Diseño visual de clases

Una clase se puede construir de forma mucho más rápida, y se puede visualizar mejor, en el módulo de diseño MasterWindows visual para MQL5:





Figura 3. El proceso de diseño visual



Todo lo que se requiere del desarrollador es que dibuje el modelo de ventana usando el modelo MasterWindows, y después simplemente que determine la reacción al evento planeado. El código en sí mismo se crea de forma automática. ¡Y ya está! Hemos completado el proyecto.



En la Figura 4 se muestra un ejemplo de código generado de la clase CMasterWindows, así como del Asesor Experto (se crea un archivo en la carpeta ...\MQL5\Files):

#property copyright "DC2008" #include <ClassWin.mqh> int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "New window" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { private : long Y_hide; long Y_obj; long H_obj; public : bool on_hide; CArrayString units; void CMasterWindows() {on_event=false; on_hide=false;} void Run(); void Hide(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Code has been generated by MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "project1.Exp" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::Hide() { Y_obj=w_ydelta; H_obj=Property.H; Y_hide= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )-Y_obj-H_obj;; if (on_hide==false) { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj+( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); } } else { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj-( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); } } ChartRedraw (); on_hide=!on_hide; } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event && StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) { STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) { if ( StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) units.Add(sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && StringFind (sparam, ".STR1" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button5" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button6" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR5" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(1)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(2)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(3)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button0" , 0 )> 0 ) { Hide(); } } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Al ejecutar esto, veremos la siguiente ventana diseñada:

Figura 4. Asesor Experto project1 - el resultado del diseño visual de clases



Conclusión

Las clases se deben diseñar paso a paso. Al dividir la tarea en módulos, se crea una clase separada para cada uno de ellos. Los módulos, a su vez, se dividen en micromódulos de clases base o derivadas.

Trate de no sobrecargar las clases base con métodos incorporados: el número de estos se debe mantener al mínimo.

El diseño de clases con el uso de un entorno de diseño visual es muy sencillo, incluso para "dummies", porque el código se genera automáticamente.

Localización de archivos adjuntos: