MQL für Anfänger: Wie man Objektklassen entwirft und baut

Einführung in Objekt-orientiertes Programmieren (OOP)



Anfängerfrage: Wenn man nur eine vage Ahnung von prozeduralem Programmieren hat, kann man dann OOP beherrschen und es zum Schreiben von automatisierten Handelsstrategien verwenden? Oder übersteigt diese Aufgabe die Kenntnisse des gewöhnlichen Anwenders?



Im Großen und Ganzen ist es möglich, die Objekt-orientierte Programmiersprache zum Schreiben eines MQL5 Expert Advisors oder Indikators zu benutzen, ohne dazu die Prinzipien des Objekt-orientierten Programmierens anwenden zu müssen. Sie müssen nicht unbedingt neue Technologien in Ihren Entwicklungen verwenden. Wählen Sie den Weg, der Ihnen am einfachsten erscheint. Zudem kann die Anwendung des OOP darüber hinaus nicht die Rentabilität von Handelsrobotern garantieren, die Sie erzeugen.



Dennoch ermöglicht der Übergang zu einem neuen (Objekt-orientierten) Ansatz die Tür zur Anwendung komplexerer adaptiver Handelsstrategie-mathematischer Modelle auf ihre Expert Advisor, die auf externe Veränderungen reagieren und sich mit dem Markt synchronisieren.



Also sehen wir uns die Technologien mal an, auf denen das OOP beruht:

Ereignisse

Objektklassen



Ereignisse sind die primäre Basis von OOP. Die gesamte Programmlogik ist auf der Verarbeitung von konstant ankommenden Ereignissen aufgebaut. Die entsprechenden Reaktionen auf diese Ereignisse werden in den Objektklassen festgelegt und beschrieben. Anders gesagt: ein Klassenobjekt arbeitet durch Abfangen und Verarbeiten des Ereignis-Flows.

Die zweite Basis ist die Klasse der Objekte, die ihrerseits wiederum auf "drei Säulen" ruht:



Verkapselung - Schutz der Klasse auf Basis eines "Black-Box" Prinzips: das Objekt reagiert auf Ereignisse, aber seine tatsächliche Implementierung bleibt unbekannt.

Vererbung - Möglichkeit der Erzeugung einer neuen Klasse aus einer bestehenden unter Beibehaltung aller Eigenschaften und Methoden der "Vorgänger"-Klasse.

Polymorphismus - Möglichkeit der Veränderung der Implementierung einer ererbten Methode in eine "Nachfolger"-Klasse.

Basiskonzepte kann am besten im Expert Advisor-Code darstellen.

Ereignisse:

int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

Objektklasse:

class CNew: public CObject { private : int X,Y; void EditXY(); protected : bool on_event; public : void CNew(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Verkapselung:

private : int X,Y; void EditXY();

Vererbung:

class CNew: public CObject

Polymorphismus:

virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Der virtuelle Modifikator dieser Methode bedeutet, dass der OnEvent Handler außer Kraft gesetzt werden kann, doch der Name der Methode bleibt in unserem Fall der gleiche wie der der Vorgänger-Klasse.

2. Klassen entwerfen

Einer der bedeutendsten Vorteile der OOP ist seine Ausbaufähigkeit - d.h. das bestehende System kann mit neuen Komponenten arbeiten, ohne dass man diese verändern muss. Zu diesem Zeitpunkt können neue Komponenten hinzugefügt werden.

Sehen wir uns den Designvorgang an, indem wir ein virtuelles Designprogramm von MasterWindows Klassen für MQL5 erzeugen.

2,1. Phase I: Projektentwurf

Der Designprozess beginnt mit einer Skizze, die mit Bleistift auf ein Blatt Papier gezeichnet wird. Dies ist einer der anspruchsvollsten und aufregendsten Momente beim Programmieren. Wir müssen hier nicht nur den Dialog zwischen dem Programm und dem Benutzer (Interface) bedenken, sondern auch die Organisation der Datenverarbeitung. Das kann durchaus mehr als einen Tag dauern. Am besten beginnt man hier mit dem Interface, da es in manchen Fällen, so wie in unserem Beispiel, bestimmend werden kann,wenn man den Algorithmus strukturiert.



Zur Organisation des Dialogs des erzeugten Programms verwenden wir das Formular (ähnlich wie im Windows Anwendungsfenster (vgl. Schaubild in Abb. 1). Es enthält Zeilen, die wiederum aus Zellen und Zellen graphischer Objekte bestehen. Und damit beginnen wir schon jetzt, obwohl wir uns erst in der konzeptuellen Designphase befinden, die Programmstruktur und die Klassifikation der Objekte zu erkennen.







Abb. 1 Formular des Klassen-Constructors (Schaubild)

Trotz einer ausreichend großen Zahl an Reihen und Zellen (Feldern), bestehen sie dennoch nur aus zwei Arten von graphischen Objekten: OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON . Sobald wir also das visuelle Erscheinungsbild, die Struktur und die vom Programm erzeugten Basisobjekte festgelegt haben, können wir davon ausgehen, dass der Designentwurf fertig ist und unser der nächsten Phase zuwenden.

2.2 Phase II: Design der Basisklasse

Es gibt drei solcher Klassen und es können (ggf.) später weitere hinzugefügt werden:

Zellen-Klasse CCell;



Reihen-Klasse CRow, besteht aus Zellen der Klasse CCell;

Fenster-Klasse CWin, besteht aus Zeilen der Klasse CRow.

Wir können jetzt direkt zum Programmieren der Klassen weitergehen, doch... Moment, wir müssen zuvor noch eine sehr wichtige Aufgabe erledigen - der Datenaustausch zwischen Objekten der Klassen. Zu diesem Zweck enthält die MQL5-Sprache, neben den üblichen Variablen, einen neuen Typ - Struktur . Natürlich sehen wir in dieser Designphase noch nicht alle Verbindungen vollständig und es fällt uns auch schwer, sie zu berechnen. Und daher füllen wir im Verlauf des Projekts, Schritt für Schritt die Beschreibung der Klassen und Strukturen. Des Weiteren stehen die Prinzipien des OOP dem nicht nur nicht im Weg, sondern ganz im Gegenteil - sie unterstützen sogar die Technologie oder das Programmieren.

WinCell Struktur:

struct WinCell { color TextColor; color BGColor; color BGEditColor; ENUM_BASE_CORNER Corner; int H; int Corn; };

Strukturen, die keine Strings und Objekte dynamischer Arrays enthalten, nennt man einfache Strukturen. Die Variablen solcher Strukturen können ungehindert ineinander kopiert werden, selbst wenn die Strukturen unterschiedlich sind. Die somit erreichte Struktur ist genau dieser Art Ihre Effektivität bewerten wir später.

Basisklasse CCell:

class CCell { private : protected : bool on_event; ENUM_OBJECT type; public : WinCell Property; string name; void CCell(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Basisklasse CRow:

class CRow { protected : bool on_event; public : string name; WinCell Property; void CRow(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Basisklasse CWin:

class CWin { private : void SetXY( int m_corner); protected : bool on_event; public : string name; int w_corner; int w_xdelta; int w_ydelta; int w_xpos; int w_ypos; int w_bsize; int w_hsize; int w_h_corner; WinCell Property; CRowType1 STR1; CRowType2 STR2; CRowType3 STR3; CRowType4 STR4; CRowType5 STR5; CRowType6 STR6; void CWin(); void SetWin( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_bsize, int m_corner); virtual void Draw( int &MMint[][ 3 ], string &MMstr[][ 3 ], int count); virtual void OnEventTick(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Erklärungen und Empfehlungen:



Alle dieser Basisklassen (in unserem Projekt) enthalten Methoden zur Verarbeitung von Ereignissen. Sie sind für das Abfangen und Übertragen von Ereignissen an weiteren Punkten der Kette notwendig. Ohne einen Empfangs- und Sendemechanismus für Ereignisse, verliert das Programm (oder Modul) seine Interaktivität.

Bei der Entwicklung einer Basisklasse sollte man darauf achten, nur ein Mindestmaß an Methoden zu verwenden. Danach kann man die "nachfolgenden" Klassen mit verschiedenen Erweiterungen dieser Klasse ausstatten, die die Funktionalität der erzeugten Objekte erhöhen.

Bitte niemals einen direkten Aufruf an die internen Daten einer anderen Klasse verwenden!



2,3. Phase III: Arbeitsprojekt



In dieser Phase beginnen wir mit der schrittweisen Erzeugung des Programms. Beginnend mit dem unterstützenden Framework werden wir die funktionalen Komponenten des Programms steigern und es mit Inhalt füllen. Dabei kontrollieren wir die ganze Zeit über die Exaktheit der Arbeit, wenden eine Fehlersuche mit einem optimierten Code an und verfolgen alle sich zeigenden Fehler.



Halten wir hier kurz an und betrachten uns die Technologie der Erzeugung des Frameworks, das für fast jedes Programm so funktioniert. Seine Hauptvoraussetzung -es sollte sofort betriebsfähig sein (ohne Fehler erstellen und bei Ausführung sofort laufen). Darum haben sich die Sprach-Designer gekümmert und raten daher zum Einsatz des Expert Advisor Templates als Framework, dass vom MQL5-Assistenten generiert wird.



Betrachten wir als Beispiel unsere eigene Version dieses Templates:

1) Programm = Expert Advisor

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <ClassMasterWindows.mqh> CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnTick () { MasterWin.OnEventTick(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Dies ist der abgeschlossene Code des Expert Advisors. Während des gesamten Projekts müssen keinerlei zusätzliche Veränderungen gemacht werden!



2) Hauptmodul = Klasse



Alle Haupt- und Hilfsmodule des Projekts beginnen mit ihrer Entwicklung hier. Dieses Verfahren vereinfacht das Programmieren komplexer multi-modularer Projekte und erleichtert die Suche nach möglichen Fehlern. Sie zu finden ist jedoch ziemlich schwer. Manchmal ist es in der Tat leichter und schneller, ein neues Projekt komplett zu schreiben als nach diesen schwer fassbaren "Fehlern" zu suchen.

#property copyright "DC2008" #property link "http://www.mql5.com" class CMasterWindows { protected : bool on_event; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); };

Unten finden Sie eine grobe erste Beschreibung der Hauptmethoden der Klasse.

void CMasterWindows::CMasterWindows() { on_event= false ; } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); on_event= true ; } void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::OnEventTick() { if (on_event) { } } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { } }

3) Die Library an Basis- und abgeleiteten Klassen



Die Library kann jede Anzahl abgeleiteter Klassen enthalten und daher sollte man sie am besten in separate Dateien gruppieren, die dann zusammen mit der Basisklasse (falls es eine gibt) mit eingeschlossen werden. So ist es nämlich leichter, die notwendigen Veränderungen und Ergänzungen hinzuzufügen und eben auch - nach Fehlern zu suchen.



Und schon haben wir das Programm-Framework. Testen wir es gleich und schauen mal, ob es korrekt funktioniert - also: erstellen und ausführen. Ist der Test erfolgreich verlaufen, können wir das Programm mit zusätzlichen Modulen füllen.



Beginnen wir hier also mit de Verknüpfung von abgeleiteten Klassen und fangen bei den Zellen an:

Namensklasse

Bild

Klasse CCellText



Klasse CCellEdit



Klasse CCellButton



Klasse CCellButtonType





Tabelle 1 Library der Zellklassen

Betrachten wir uns die Erzeugung einer einzigen abgeleiteten Klasse des CCellButtonTyps im Detail. Diese Klasse erzeugt Tasten verschiedener Arten.

class CCellButtonType: public CCell { public : void CCellButtonType(); virtual void Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type); }; void CCellButtonType::CCellButtonType() { type= OBJ_BUTTON ; on_event= false ; } void CCellButtonType::Draw( string m_name, int m_xdelta, int m_ydelta, int m_type) { if (m_type<= 0 ) m_type= 0 ; name=m_name+ ".Button" +( string )m_type; if ( ObjectCreate ( 0 ,name,type, 0 , 0 , 0 , 0 , 0 )== false ) Print ( "Function " , __FUNCTION__ , " error " , GetLastError ()); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,Property.TextColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,Property.BGColor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER ,Property.Corner); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,m_xdelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,m_ydelta); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,Property.H); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); if (m_type== 0 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 1 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (CLOSE_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 2" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 2 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Webdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); } if (m_type== 3 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "+" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); } if (m_type== 4 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "-" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } if (m_type== 5 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_UP)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type== 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (PAGE_DOWN)); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings 3" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); } if (m_type> 6 ) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); } on_event= true ; }

Notwendige Erklärungen:

Im Klassen-Konstruktor führen wir eine Sperre bei der Verarbeitung von Ereignissen ein. Das ist nötig, um das Objekt auf seine Arbeit vorzubereiten und Störungen und Ablenkungen durch ankommende Ereignisse auszuschalten. Sind dann alle erforderlichen Arbeitsschritte abgeschlossen, werden wir diese Verarbeitung wieder gestatten, und das Objekt beginnt vollständig zu funktionieren.

Die Draw-Methode arbeitet mit internen Daten und empfängt externe Daten. Daher sollten die Daten zunächst auf ihre Konformität geprüft und erst dann verarbeitet werden, damit es zu keinen unerwarteten Situationen kommt. Doch in unserem Beispiel hier lassen wir diesen Test erst einmal weg. Warum? Stellen Sie sich einfach vor, das Klassenobjekt ist ein Soldat, und Soldaten müssen nicht unbedingt die Pläne ihrer Vorgesetzten kennen. Sie müssen einzig und allein klar, rasch und strikt die Befehle ihrer Vorgesetzten ausführen, anstatt die erhaltenen Befehle zu analysieren und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Daher müssen alle externen Daten entsprechend stimmen, bevor wir mit der Arbeit an dieser Klasse beginnen.



Jetzt müssen wir die ganze Library der Zellen testen. Und dazu fügen wir den folgenden Code in das Hauptmodul ein (nur kurzfristig, jetzt für unsere Testzwecke) und starten den Expert Advisor.

#include <ClassUnit.mqh> class CMasterWindows { protected : bool on_event; WinCell Property; CCellText Text; CCellEdit Edit; CCellButton Button; CCellButtonType ButtonType; public : void CMasterWindows(); void Run(); void Deinit(); void OnEventTick(); void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); Text.Draw( "Text" , 50 , 50 , 150 , "Text field" ); Edit.Draw( "Edit" , 205 , 50 , 150 , "default value" , true ); Button.Draw( "Button" , 50 , 80 , 200 , "LARGE BUTTON" ); ButtonType.Draw( "type0" , 50 , 100 , 0 ); ButtonType.Draw( "type1" , 70 , 100 , 1 ); ButtonType.Draw( "type2" , 90 , 100 , 2 ); ButtonType.Draw( "type3" , 110 , 100 , 3 ); ButtonType.Draw( "type4" , 130 , 100 , 4 ); ButtonType.Draw( "type5" , 150 , 100 , 5 ); ButtonType.Draw( "type6" , 170 , 100 , 6 ); ButtonType.Draw( "type7" , 190 , 100 , 7 ); on_event= true ; }

Und wi dürfen nicht vergessen, die Ereignisse für die daraus resultierenden Klassen zu übertragen! Ist das noch nicht geschehen, kann der Umgang mit Projekten extrem schwer oder gar unmöglich werden.

void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { Text.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Edit.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Button.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); ButtonType.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Als Ergebnis sehen wir nun alle verfügbaren Optionen für Objekte der Library der Zellklassen.





Abb. 2 Library der Zellklassen

Testen wir jetzt die Arbeitseffizienz und die Reaktionen der Objekte auf Ereignisse:



In das Bearbeitungsfeld geben wir jetzt anstatt "Standard" verschiedene Variablen ein. Variieren diese Werte, dann hat der Test geklappt.



Wir drücken auf die Tasten, die in gedrückten Zustand bleiben, bis sie abermals gedrückt werden. Das ist jedoch noch keine zufriedenstellende Reaktion. Die Tasten müssen, nachdem sie einmal gedrückt wurden, automatisch in ihren Ursprungszustand zurückspringen. Und jetzt können wir die Stärke des OOP zeigen - die Möglichkeit der Vererbung. Unser Programm kann mehr als ein Dutzend Tasten verwenden, und dazu muss nicht jeder Taste extra die gewünschte Funktionalität hinzugefügt werden. Es reicht aus, die CCell Basisklasse zu ändern und wie von Zauberhand beginnen alle Objekte der abgeleiteten Klassen korrekt und reibungslos zu funktionieren!



void CCell::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE )== 1 ) { Sleep (TIME_SLEEP); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } } } }

Also ist die Library der Zellklassen getestet und mit dem Projekt verknüpft.



Als nächstes müssen wir eine Library an Linien hinzufügen:

Namensklasse

Bild

Klasse CRowType1 (0)



Klasse CRowType1 (1)



Klasse CRowType1 (2)



Klasse CRowType1 (3)



Klasse CRowType2



Klasse CRowType3



Klasse CRowType4



KlasseCRowType5



KlasseCRowType6





Tabelle 2 Library der Linienklassen



Wir testen sie ganz genauso. Nachdem alle Test abgeschlossen sind, kommen wir zur nächsten Phase.



2.4 Phase IV: Das Projekt bauen

Bis jetzt sind alle notwendigen Module erzeugt und getestet worden. Also machen wir uns nun an den Aufbau des Projekts. Als erstes erzeugen wir eine Kaskade mit der Form des Fensters aus Abb. 1 und füllen sie mit Funktionalität, d.h. programmierten Reaktionen aller Elemente und Module auf ankommende Ereignisse.



Dazu haben wir einen bereits fertigen Programmrahmen und das bereits vorbereitete Hauptmodul. Fangen wir mit ihm an. Das Modul ist eine der "Nachfolger"-Klassen der CWin Basisklasse, sodass sie alle öffentlichen Methoden und Felder der "Vorgänger"-Klasse per Vererbung übertragen bekommen hat. Deshalb müssen wir jetzt nur ein paar Methoden außer Kraft setzen, und schon ist unsere neue CMasterWindows Klasse fertig:

#include <ClassWin.mqh> #include <InitMasterWindows.mqh> #include <ClassMasterWindowsEXE.mqh> class CMasterWindows: public CWin { protected : CMasterWindowsEXE WinEXE; public : void Run(); void Deinit(); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" ); } void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "CWin1" , 1 , 30 , 250 , CORNER_RIGHT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 21 ); WinEXE.Init( "CWinNew" , 30 , 18 ); WinEXE.Run(); } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "CWin1" , 0 )>= 0 && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); WinEXE.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Das Hauptmodul an sich ist ziemlich klein, da es ja nichts anderes tun soll, als das Anwendungsfenster zu erzeugen. Danach überträgt es die Kontrolle auf das ausführbare WinEXE Modul, wo das wirklich Interessante stattfindet - die Reaktion auf ankommende Ereignisse.

Vorhin haben wir eine einfache WinCell Struktur zum Datenaustausch zwischen Objekten erzeugt, und jetzt sehen wir plötzlich, welche Vorteile uns diese Vorgehensweise gebracht hat. Der Kopierprozess aller Mitglieder dr Struktur ist sehr logisch und kompakt:

STR1.Property = Property; STR2.Property = Property; STR3.Property = Property; STR4.Property = Property; STR5.Property = Property; STR6.Property = Property;

Zu diesem Zeitpunkt könne wir die Detailbetrachtung des Klassendesigns beenden und zur visuellen Technologie ihres Baus weitergehen, was den Erzeugungsprozess neuer Klassen erheblich beschleunigt.



3. Visuelles Design der Klassen

Eine Klasse kann im MasterWindows Design für MQL5 viel schneller gebaut und erheblich leichter visualisiert werden:





Abb. 3 Der Prozess des visuellen Designs



Alles was vom Entwickler jetzt verlangt wird, ist das Fensterformular zu zeichnen und zwar mit Hilfe des MasterWindows Formulars, und danach einfach die Reaktion auf das geplante Ereignis festzulegen. Der Code selbst wir automatisch erzeugt. Und das ist alles! Das Projekt ist abgeschlossen.



Abb. 4 zeigt ein Beispiel eines erzeugten Codes der CMasterWindows Klasse sowie des Expert Advisors (eine Datei wird im Order ...\MQL5\Files angelegt):

#property copyright "DC2008" #include <ClassWin.mqh> int Mint[][ 3 ]= { { 1 , 0 , 0 }, { 2 , 100 , 0 }, { 1 , 100 , 0 }, { 3 , 100 , 0 }, { 4 , 100 , 0 }, { 5 , 100 , 0 }, { 6 , 100 , 50 }, {} }; string Mstr[][ 3 ]= { { "New window" , "" , "" }, { "NEW1" , "new1" , "" }, { "NEW2" , "new2" , "" }, { "NEW3" , "new3" , "" }, { "NEW4" , "new4" , "" }, { "NEW5" , "new5" , "" }, { "NEW6" , "new6" , "" }, {} }; class CMasterWindows: public CWin { private : long Y_hide; long Y_obj; long H_obj; public : bool on_hide; CArrayString units; void CMasterWindows() {on_event= false ; on_hide= false ;} void Run(); void Hide(); void Deinit() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "" );} virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMasterWindows::Run() { ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 ,- 1 ); Comment ( "Code has been generated by MasterWindows for MQL5 © DC2008" ); SetWin( "project1.Exp" , 50 , 100 , 250 , CORNER_LEFT_UPPER ); Draw(Mint,Mstr, 7 ); } void CMasterWindows::Hide() { Y_obj=w_ydelta; H_obj=Property.H; Y_hide= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 )-Y_obj-H_obj;; if (on_hide== false ) { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj+( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MAX_WIN)); } } else { int n_str=units.Total(); for ( int i= 0 ; i<n_str; i++) { long y_obj= ObjectGetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ); ObjectSetInteger ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_YDISTANCE ,( int )y_obj-( int )Y_hide); if ( StringFind (units.At(i), ".Button0" , 0 )> 0 ) ObjectSetString ( 0 ,units.At(i), OBJPROP_TEXT , CharToString (MIN_WIN)); } } ChartRedraw (); on_hide=!on_hide; } void CMasterWindows::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (on_event && StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) { STR1.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR2.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR3.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR4.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR5.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); STR6.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { if ( StringFind (sparam, "project1.Exp" , 0 )>= 0 ) units.Add(sparam); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && StringFind (sparam, ".STR1" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR3" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button3" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button4" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button5" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR4" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button6" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR5" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, ".Button" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(1)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(2)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".STR6" , 0 )> 0 && StringFind (sparam, "(3)" , 0 )> 0 ) { } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button1" , 0 )> 0 ) { ExpertRemove (); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, ".Button0" , 0 )> 0 ) { Hide(); } } } CMasterWindows MasterWin; int OnInit () { MasterWin.Run(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { MasterWin.Deinit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { MasterWin.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Beim Starten sehen wir dann das folgende entwickelte Fester:

Abb. 4 Expert Advisor Projekt1 - Ergebnis des visuellen Designs von Klassen



Fazit

Klassen müssen Schritt für Schritt in verschiedenen Phasen entwickelt werden. Durch Herunterbrechen der Gesamtaufgabe in Module, kann für jedes Modul eine separate Klasse erzeugt werden. Die Module werden ihrerseits wiederum in Kleinstmodule abgeleiteter oder Basisklassen heruntergebrochen.

Darauf achten, die Basisklassen nicht mit eingebauten Methoden zu überfrachten - die Anzahl der Methoden sollte auf ein Minimum beschränkt sein.

Das Design von Klassen mit Hilfe der visuellen Design-Umgebung ist sehr einfach, selbst für einen blutigen Anfänger, da der Code automatisch erzeugt wird.

Standort der Anhänge: