Criando um indicador com buffers de indicador múltiplos para iniciantes

Introdução

Nos meus artigos anteriores "Indicadores personalizados no MQL5 para iniciantes" e "Implementação prática de filtros digitais no MQL5 para principiantes" foquei nos detalhes sobre a estrutura do indicador com um buffer de indicador.



Obviamente, tal método pode ser largamente aplicado na escrita de indicadores personalizados mas na vida real você dificilmente pode se limitar ao seu uso e assim é hora de abordar métodos mais complexos de construir um código do indicador. Felizmente, as capacidades do MQL5 são realmente inesgotáveis e são limitadas somente pela memória RAM dos seus PCs.

O indicador Aroon como exemplo da duplicação do código

A fórmula deste indicador contém dois componentes: os indicadores de tendência de valorização e e baixa que são diagramados em uma janela de gráfico separada.

BULLS = (1 - (bar - SHIFT(MAX(HIGH(), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

BEARS = (1 - (bar - SHIFT(MIN (LOW (), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

onde:

BULLS - a força do especulador altista;

BEARS - a força do especulador baixista;

SHIFT() - função de determinação da posição do índice da barra;

MAX() - função de busca pelo período máximo de acima do AroonPeriod;

MIN() - função de busca pelo período mínimo de acima do AroonPeriod;

HIGH() e LOW() - bancos de dados de preços relevantes;

Diretamente a partir das fórmulas do indicador podemos concluir que para construir um indicador, temos que possuir somente dois buffers do indicador, a estrutura do indicador irá diferir muito pouco da estrutura do SMA_1.mq5, considerada no artigo anterior.



Praticamente, é simplesmente o mesmo código duplicado com números diferentes de buffers do indicador. Então vamos abrir o código deste indicador no MetaEditor e salvar como Aroon.mq5. Agora, nas primeiras 11 linhas do código, que relatam o direito autoral e seu número de versão iremos substituir somente o nome do indicador:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00"

A seguir, na 12ª linha do código precisamos modificar a diagramação do indicador da janela de gráfico básica para a janela separada:



#property indicator_separate_window

Já que esse indicador tem uma gama completamente diferente de valores a sua diagramação será feita em uma janela separada.



Depois disso, nas próximas 4 linhas do código (as propriedades gerais do indicador) nós mudamos o número de buffers utilizados do indicador para dois:



#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2

As próximas 10 linhas do código são relacionadas à diagramação do indicador a partir de um buffer do indicador específico, o seu rótulo deve ser duplicado, depois disso, devemos substituir todos os índices de 1 a 2. Devemos também modificar todos os rótulos dos buffers do indicador:

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Lime #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "BullsAroon" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label2 "BearsAroon"

Este indicador usa três níveis horizontais com valores de 30, 50 e 70.



Para fazer a diagramação desses níveis precisamos adicionar mais cinco linhas de código ao código do indicador.

#property indicator_level1 70.0 #property indicator_level2 50.0 #property indicator_level3 30.0 #property indicator_levelcolor Gray #property indicator_levelstyle STYLE_DASHDOTDOT

Para os parâmetros de entrada do indicador, em comparação com o indicador anterior, tudo permanece igual, a não ser por pequenas modificações nos títulos.

input int AroonPeriod = 9 ; input int AroonShift = 0 ;

Agora, entretanto, haverá dois bancos de dados, que serão usados como buffers do indicador e eles terão nomes apropriados:

double BullsAroonBuffer[]; double BearsAroonBuffer[];

Continuamos de uma maneira completamente igual com o código da função OnInit().



Primeiramente, modificamos as linhas de código do buffer zeroth:

SetIndexBuffer ( 0 , BullsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "BearsAroon" );

Depois disso, copie o código inteiro da área de transferência do Windows e cole logo depois do mesmo código.



Então, no código colado, modificamos o número do buffer do indicador de 0 a 1, modificamos o nome do banco de dados do indicador e rótulo do indicador:

SetIndexBuffer ( 1 , BearsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "BullsAroon" );

O apelido do indicador também passou por pequenas modificações:

string shortname; StringConcatenate (shortname, "Aroon(" , AroonPeriod, ", " , AroonShift, ")" );

Agora, vamos considerar a precisão da diagramação do indicador. O alcance real do indicador é de 0 a 100 e este alcance é mostrado o tempo todo.



Nesta situação, é bem possível usar somente os valores de números inteiros do indicador, diagramados no gráfico. Por essa razão usamos 0 para os números depois do ponto decimal para a diagramação do indicador:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 );

No indicador SMA_1.mq5 usamos a primeira forma de chamado da função OnCalculate().



Ela não é adequada para o indicador Aroon, devido à sua falta de bancos de dados de preços alto[] e baixo[]. Estes bancos de dados estão disponíveis na segunda forma de chamado desta função. E, então, é necessário modificar o cabeçalho da função:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] )

Depois desta modificação o uso do parâmetro de início perdeu todo o sentido então ele deve ser removido do código!



O código para calcular os limites de modificações de variáveis do ciclo de operação, a verificação de dados para a suficiência do cálculo permaneceram praticamente sem modificação.

if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ;

Entretanto, certos problemas aparecem com os algoritmos para o cálculo dos valores do indicador. O problema é que o MQL5 não tem as funções integradas para determinar os índices do máximo e do mínimo, para o período a partir da barra atual na direção do índice decrescente.



Uma saída para essa situação é escrever estas funções nós mesmos. Felizmente, tais funções já existem no indicador ZIGZAG.mq5 nos indicadores personalizados localizados na pasta "MetaTrader5\MQL5\Indicators\Examples".



A saída mais fácil é selecionar o código dessas funções no indicador ZIGZAG.mq5, copiá-las para a área de transferência do Windows e as colar em nosso código, por exemplo, logo depois da descrição da função OnInit() no nível global:

int iHighest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the function iHighest, startPos = " , startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double max = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] > max) { index = i; max = array[i]; } } return (index); } int iLowest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the iLowest function, startPos = " ,startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double min = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] < min) { index = i; min = array[i]; } } return (index); }

Depois disso, o código da função OnCalculate() se parecerá desta maneira:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { BULLS = 100 - (bar - iHighest(high, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 - (bar - iLowest (low, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Para a simetria dos eixos, eu corrigi levemente o código, adicionando o movimento vertical do indicador comparado com o original usando o valor de 0,5.



Aqui estão os resultados do trabalho deste indicador no gráfico:

Para achar a posição do elemento com os valores máximo ou mínimo em uma distância não maior que o AroonPeriod a partir da barra atual podemos usar as funções integradas ArrayMaximum() e ArrayMinimum() do MQL5, que também buscam pelos extremos, mas essas funções executam a busca usando a ordem crescente.

Entretanto, a busca deve ser feita na ordem decrescente dos índices. Para este caso a solução mais simples é modificar a direção de indexação no indicador e buffers de preços usando a função ArraySetAsSeries().



Mas também precisamos modificar a direção da ordem da barra no loop de cálculo e modificar o algoritmo do cálculo da primeira variável.



Neste caso a função resultante OnCalculate() será assim:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (high, true); ArraySetAsSeries (low, true); ArraySetAsSeries (BullsAroonBuffer, true); ArraySetAsSeries (BearsAroonBuffer, true); int limit, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) limit = rates_total - AroonPeriod - 1 ; else limit = rates_total - prev_calculated; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { BULLS = 100 + (bar - ArrayMaximum (high, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 + (bar - ArrayMinimum (low, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Eu modifiquei o nome da variável "primeiro" para "limite" que é mais apropriado neste caso.

Neste caso o código do loop principal é similar à maneira com que era feito no MQL4. Então, este estilo de escrita da função OnCalculate() pode ser usado para a conversão dos indicadores do MQL4 para o MQL5 com modificações mínimas no código.





Conclusão



Então, está pronto! O indicador está escrito e ainda em duas versões.

Para um caso de justiça, uma maneira conservadora e esperta em resolver tais problemas as soluções se tornam um pouco mais complicadas que a construção de algum brinquedo usando o construtor lego para crianças.