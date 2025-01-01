Programação Orientada a Objetos

Programação orientada a objetos (OOP) é programar basicamente focada em dados, enquanto dados e comportamento estão inseparavelmente ligados. Juntos, dados e comportamento, constituem uma classe, enquanto objetos são instâncias de classe.

Os componentes da abordagem orientada a objetos são:

OOP considera computação como modelagem de comportamento. O item modelado é o objeto representado pelas abstrações computacionais. Suponha que nós quiséssemos escrever "Tetris", um jogo bem conhecido. Para fazer isso, nós devemos aprender como modelar a aparência de uma forma aleatórias compostas de quatro quadrados ligados nas bordas. Também nós precisaríamos regular a velocidade de queda das figuras e definir operações de rotação e deslocamento. A movimentação das formas na tela é limitada pelas bordas da peça, este requerimento também deve ser modelado. Além disso, linhas preenchidas de cubos devem ser destruídas e pontos conseguidos devem ser contados.

Assim, este jogo de fácil entendimento requer a criação de vários modelos - modelo de forma, modelo de peça, modelo de movimentação da figura, e assim por diante. Todas estes modelos são abstrações, representadas por cálculos no computador. Para descrever estes modelos, o conceito de Tipo de Dados Abstratos, ADT (tipo de dados complexos), é usado. Estritamente falando, o modelo do movimento das "formas" no jogo não é um tipo de dado, mas é um conjunto de operações sobre o tipo de dado "forma", usando as restrições do tipo de dado "peça".

Objetos são variáveis de classe. A programação orientada a objetos permite a você facilmente criar e usar ADT. A programação orientada a objetos usa o mecanismo de herança. O benefício da herança está no fato de permitir obter tipos derivados a partir de tipos de dados já definidos por um usuário.

Por exemplo, para criar formas Tetris, é conveniente primeiro criar uma classe base Forma. As outras classes representando todos os sete possíveis tipos de forma podem ser derivadas desta base. O comportamento das figuras é definido na classe base, enquanto que a implementação do comportamento de cada figura separada é definida em classes derivadas.

Em OOP, objetos são responsáveis por seu comportamento. O desenvolvedor de ADT deve incluir um código para descrever qualquer comportamento que normalmente seria esperado dos objetos correspondentes. O fato do objeto ser responsável por seu comportamento, simplifica enormemente a tarefa de programação deste objeto pelo usuário.

Se quiséssemos desenhar uma figura na tela, precisaríamos conhecer onde o centro desta figura estaria e como desenhá-la. Se um forma separada sabe como se desenhar, o programador deve enviar uma mensagem de "desenhe" ao usar tal forma.

A linguagem MQL5 é semelhante ao C++, e ela também tem mecanismos de encapsulamento para a implementação de ADT. Por um lado, o encapsulamento esconde os detalhes internos da implementação de um tipo particular, e por outro lado, torna acessível externamente funções que podem influenciar objetos deste tipo. Detalhes de implementação podem ser inacessíveis a um programa que usa este tipo.

O conceito de OOP tem um conjunto de conceitos relacionados, incluindo o seguinte:

Simulação de ações do mundo real

Tipos de dados definidos pelo usuário

Ocultamente de detalhes de implementação

Possibilidade de reutilização de código através de herança

Interpretação de chamadas de função durante execução

Alguns destes conceitos são bastante vagos, alguns são abstratos, outros são gerais.