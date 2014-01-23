Testando o desempenho do cálculo das médias móveis no MQL5

Introdução



O uso de médias móveis é uma prática comum na análise de séries de tempo do mercado, em programação de Expert Advisors e indicadores. é o método de suavização dos dados de preço mais popular. Na nova versão da linguagem MQL há uma dúzia de algoritmos de média móvel disponíveis.



Qual é a diferença entre eles? O cálculo é dependente de velocidade em certos algoritmos das médias móveis? Qual algoritmo é o mais rápido?

A velocidade do cálculo das médias móveis aumentou no MetaTrader 5 em comparação com o MetaTrader 4? Parecem haver muitas dessas questões surgindo. Então vamos considerar a maioria delas.

Claro, a velocidade de uma nova plataforma é impressionante, mas é melhor verificar experimentalmente.





1. Condições de teste

A velocidade do cálculo é dependente de muitos fatores. Portanto, os dados que foram combinados como resultados, em outras condições de teste seriam diferentes. Em outras palavras, os valores absolutos de desempenho serão diferentes, mas valores relativos devem ser semelhantes (para uma determinada plataforma).



Devido ao fato de que a função iMA no MQL5 não retorna os resultados de cálculo por si (ela retorna um handle do indicador), testaremos a velocidade de duas funções: iMA e CopyBuffer.



CPU: Core i7 965

Símbolo: "EURUSD"

Tamanho dos dados do preço: 10000 elementos



Terminal do cliente: autônomo, o número máximo de barras no gráfico é configurado para 10000



Modelos de médias móveis: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA

A precisão da velocidade de cálculo é limitada a dois dígitos significantes



O número possível de chamadas das funções das médias móveis: 7







2. Como nós testamos



Condições de teste:

Para medir o tempo do cálculo das médias móveis nós possuímos a função GetTickCount(), que opera em milissegundos. Essa precisão não é o suficiente, então nós precisamos organizar alguns ciclos para melhorar a qualidade das medições.



No entanto, se nós repetirmos o ciclo muitas vezes com o mesmo cálculo e as mesmas entradas de dados, os resultados serão distorcidos. A razão para esse fato é a seguinte: a função iMA cria uma cópia do indicador técnico correspondente no cache global do terminal do cliente. Se a cópia de um indicador (com os mesmos parâmetros) já está presente no cache global, a nova cópia não é criada, o contador de referência da cópia do indicador é aumentado.



Em outras palavras, todo o indicador de memória de armazenamento (buffer) é calculado apenas uma vez na primeira chamada, e em todas as chamadas subsequentes ele só toma os valores prontos, calculando novamente apenas os dados novos.



Então, o loop deve ser organizado no caminho, quando os parâmetros de entrada do indicador forem únicos durante o ciclo. Selecionamos três destes parâmetros: período de média; cronograma e preço aplicado.

Parâmetro

Gama de valores

Período de média

de 1 a 100

Cronograma

М1, М5, М15, М30

Preço aplicado

PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED



Tabela 1. Tabela 1.

Calcularemos os valores da média móvel para o arranjo com 10000 elementos utilizando sete diferentes métodos de chamada (ver detalhes na seção 4).





3. Os resultados do estudo



Combinamos todos os resultados na tabela 1, o desempenho calculado é estimado utilizando o tempo de cálculo (ver tabela 1) em segundos. O programa calcula 100х4х7=2800 tipos de médias móveis, e nós determinamos o tempo de cálculo para o arranjo de preço com 10 000 elementos. O tempo de cálculo do passo único (ciclo) é aproximadamente igual ao tempo total dividido por 2800. Por exemplo, para o caso 1 e modo SMA ele é igual a ~ 0,0028/2800.



Modo

MODE_SMA MODE_EMA MODE_SMMA MODE_LWMA Plataforma

0 (ver seção 4.1)

0,0041 0,0040 0,0043 0,0041 MetaTrader 4 1 (ver seção 4.2) 0,0028 0,00023 0,00027 0,0045 MetaTrader 5

2 (ver seção 4.3) 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 3 (ver seção 4.4) 0,0998 0,0997 0,0998 0,0998 MetaTrader 5 4 (ver seção 4.5) 0,0996 0,0996 0,0996 0,0996 MetaTrader 5 5 (ver seção 4.6) 0,0030 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 6 (ver seção 4.7) 0,000140 0,000121 0,000117 0,0035 MetaTrader 5

Tabela 2. Os resultados



O significado de casos de teste serão considerados adiante (seções 4.1-4.7). Vamos estimar o quadro completo de cálculo do desempenho da média móvel.



Por conveniência, os resultados são apresentados em gráficos (ver figuras 1-5). O tipo de chamada da média móvel é apresentado nos eixos X (ver tabela 2), os valores nos eixos Y são apresentados em escala logarítmica multiplicados por -1 de forma que os valores maiores significassem desempenho mais rápido. Cada modelo de cálculo (SMA, EMA, SMMA, LWMA) corresponde a uma coluna do gráfico.







Figura 1. Os resultados do teste de desempenho para diferentes algoritmos de média móvel

Pode-se ver a diferença significante no cálculo da velocidade para diferentes casos de cálculo de média móvel. O que isso quer dizer? Os diversos algoritmos para cálculo da média móvel, fornecidos pelos desenvolvedores do MQL5 possuem diferentes desempenhos de cálculo: há um algoritmo mais rápido (caso 6) e métodos mais lentos (casos 3 e 4). Então, é necessário escolher os algorítimos corretos ao escrever programas no MQL5, que usa média móveis.



O cálculo de tempo de cada um dos modelos de médias móveis (0-6) é apresentado em detalhes nas figuras seguintes, ver tabela 2.

Figura 2. O desempenho de cálculo de MA do modo MODE_SMA



Figura 3. O desempenho de cálculo de MA do modo MODE_EMA

Figura 4. O desempenho de cálculo de MA do modo MODE_SMMA

Figura 5. O desempenho de cálculo de MA do modo MODE_LWMA

é interessante comprar o cálculo de desempenho das duas plataformas: MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Os resultados são apresentados na tabela 2 caso nº. 0 (MQL4) e caso nº. 2 (MQL5).



Por conveniência, vamos combinar os resultados do cálculo do indicador padrão IMA em um gráfico e tabela separados (ver figura 6). O cálculo do tempo do teste é apresentado nos eixos Y.







Figura 6. Gráfico comparativo do desempenho de cálculo do MetaTrader 4 и MetaTrader 5



Conclusões :

A nova plataforma do MetaTrader 5 é 40% mais rápida do que a do MetaTrader 4 anterior.

O desempenho mais rápido foi alcançado para os modelos SMA, EMA, e SMMA (caso nº. 6), para LWMA (casos nº. 2 e nº. 5). Para os casos de teste, quando o indicador padrão iMA é utilizado, o desempenho de cálculo para diferentes modelos é praticamente o mesmo. Não é a verdade para as funções da biblioteca MovingAverages.mqh. Para modelos diferentes o desempenho difere por quase uma ordem de (0,00023~0,0045).

Os resultados apresentados correspondem a um "início frio", não há nenhum dado pré-calculado no cache global do terminal do cliente.





4. Estudos de casos



Os desenvolvedores do MQL5 recomendam o seguinte método para obter os valores dos indicadores técnicos padrão:



double MA[]; int MA_handle; int OnInit () { MA_handle= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle< 0 ) { Print ( "The iMA object is not created: MA_handle= " , INVALID_HANDLE ); Print ( "Runtime error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 100 ,MA)<= 0 ) return ; ArraySetAsSeries (MA,true); }

Esse método é descrito em detalhes no artigo "MQL5 para novatos: Guia para utilizar indicadores técnicos em conselheiros experientes".

Para testar o desempenho de cálculo das médias móveis, é melhor usar o script, porque é capaz de realizar todos os cálculos sem aguardar os eventos (por exemplo, novo evento de tick, etc.).



é necessário criar um programa universal separado para todos os casos de teste, então, criaremos um script separado para cada caso de cálculo MA.



Então vamos considerar em detalhes os casos dos cálculos da média móvel.







4,1. Caso nº. 1



Neste caso nós medimos o cálculo do desempenho do indicador técnico iMA do MQL4. Os cálculos foram realizados no MetaTrader 4 e realizados com todos os dados.

Modelo Resultado Melhor resultado

MODE_SMA 0,0041 0,000140 (caso 6)

MODE_EMA 0,0040 0,000121 (caso 6)

MODE_SMMA 0,0043 0,000117 (caso 6)

MODE_LWMA 0,0041 0,0029 (casos 2, 5)







O código desse caso é o seguinte (MQL4):

int M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; int P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int start() { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); Print ( "START " ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test0(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; Print ( "Total time [msec] " ,time); time=time/ 1000 /m/p/periodMA; Print ( "Performance [sec] " ,DoubleToStr(time, 10 )); return ( 0 ); } void Test0() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p],i); } }

Observação: Esse código não funcionará no MetaTrader 5 porque está escrito em MQL4. Ele deve ser executado em um terminal do cliente do MetaTrader 4.







4,2. Caso nº. 1

Nesse caso nós realizamos o cálculo de 4 modelos: nº. 1(SMA), nº. 2(EMA), nº. 3(SMMA) e nº. 4(LWMA) utilizando as funções da biblioteca MovingAverages.mqh.



O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.

Modelo

Resultado Melhor resultado

MODE_SMA

0,0028

0,000140 (caso 6) MODE_EMA

0,00023

0,000121 (caso 6) MODE_SMMA

0,00027 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA

0,0045 0,0029 (casos 2 e 5)

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],close[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test1(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test1() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=SimpleMA(i,periodMA,close); } } void Test2() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=ExponentialMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test3() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=SmoothedMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test4() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=LinearWeightedMA(i,periodMA,close); } }

Observação. Nós planejamos utilizar os diversos tipos de dados da biblioteca no arranjo, mas para a simplicidade, utilizamos apenas um arranjo com dados de preços próximos (não afeta o desempenho dos cálculos).





4,3. Caso nº. 2



Neste caso, usamos o indicador técnico padrão iMA e teste nº 5.



O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.



Modelo Resultado Melhor resultado MODE_SMA 0,0029 0,000140 (caso 6) MODE_EMA 0,0029 0,000121 (caso 6) MODE_SMMA 0,0029 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA 0,0029 0,0029 (casos 2 e 5)

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; int OnStart () { startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test5(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test5() { MA_handle= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4,4. Caso nº. 3



No caso nº. 3 as classes trabalhando com indicadores das classes da biblioteca padrão são utilizadas.

A cópia de dados com relação aos elementos é utilizada. O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.



Modelo Resultado Melhor resultado MODE_SMA 0,0998 0,000140 (caso 6) MODE_EMA 0,0997 0,000121 (caso 6) MODE_SMMA 0,0998 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA 0,0998 0,0029 (casos 2 e 5)

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test6(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test6() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=objMA.Main(i); } }

4,5. Caso nº. 4



No caso nº. 4 as classes trabalhando com indicadores das classes da biblioteca padrão são utilizadas.

O arranjo do indicador do buffer é copiado completamente. O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.

Modelo Resultado Melhor resultado MODE_SMA 0,0996 0,000140 (caso 6) MODE_EMA 0,0996 0,000121 (caso 6) MODE_SMMA 0,0996 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA 0,0996 0,0029 (casos 2, 5)

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test7(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test7() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); objMA.GetData( 0 ,count, 0 ,buf); }





4,6. Caso nº. 5



O teste nº 8 é usado: o handle do indicador é criado usando a função IndicatorCreate.

Modelo Resultado Melhor resultado MODE_SMA 0,0030 0,000140 (caso 6) MODE_EMA 0,0029 0,000121 (caso 6) MODE_SMMA 0,0029 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA 0,0029 0,0029 (casos 2 e 5)

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; MqlParam params[]; int OnStart () { ArrayResize (params, 4 ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test8(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test8() { params[ 0 ].type = TYPE_INT ; params[ 0 ].integer_value=periodMA; params[ 1 ].type = TYPE_INT ; params[ 1 ].integer_value= 0 ; params[ 2 ].type = TYPE_INT ; params[ 2 ].integer_value= MODE_SMA ; params[ 3 ].type = TYPE_INT ; params[ 3 ].integer_value=P[p]; MA_handle= IndicatorCreate ( NULL ,M[m], IND_MA , 4 ,params); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4,7. Caso nº. 6



O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.

Nesse caso nós realizamos o cálculo de 4 modelos: №9(SMA), №10(EMA), №11(SMMA) и №12(LWMA) usando as funções da biblioteca MovingAverages.mqh (o buffer funciona como iMAOnArray do MQL4).



O cálculo é realizado com todos os arranjos de dados.

Modelo Resultado Melhor resultado MODE_SMA 0,000140 0,000140 (caso 6) MODE_EMA 0,000121 0,000121 (caso 6) MODE_SMMA 0,000117 0,000117 (caso 6) MODE_LWMA 0,00350 0,0029 (casos 2 e 5)

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],arr[]; double close[]; double time; int count= 10000 ,total; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); if ( ArrayResize (buf,total)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (close,false); ArraySetAsSeries (arr,false); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test9(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test9() { SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test10() { ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test11() { SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test12() { LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

Observação. Nós planejamos utilizar os diversos tipos de dados da biblioteca no arranjo, mas para a simplicidade, utilizamos apenas um arranjo com dados de preços próximos (não afeta o desempenho dos cálculos).







5. Saída dos resultados



Para a saída dos resultados e verificação das médias móveis, utilizei a função PrintTest.



void PrintTest( const int position, const double &price[]) { Print ( "Total time [msec] " ,(endGTC-startGTC)); Print ( "Performance [sec] " ,time); Print (position, " - array element = " ,price[position]); }

It can be called, as follows (the bar position and data array are parameters of the function):



ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; ArraySetAsSeries (buf,true); ArraySetAsSeries (close,true); PrintTest( 0 ,buf); PrintTest( 0 ,close);

Observe, que a classificação do arranjo é diferente antes e depois dos cálculos.



IMPORTANTE. O sinalizador AsSeries é configurado como falso durante os cálculos e é configurado para verdadeiro quando imprimindo os resultados.







6. Investigações adicionais



Para responder as perguntas sobre o efeito dos parâmetros iniciais no desempenho do cálculo, algumas medições adicionais foram feitas.

Que eu me lembre, o caso nº 6 tem a melhor performance, então nós iremos usá-lo.



Parâmetros de teste:



Modo

Cronograma

Período de média

1

М1

144

2

М5

144 3

М15

144 4

М30

144 5

М1 21

6

М1 34

7

М1 55

8

М1 89

9

М1 233

10

М1 377

11

М1 610

12

М1 987



Tabela 3. Investigações adicionais



Código fonte dos testes:

void Test_SMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_EMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_SMMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_LWMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

Para os testes adicionais, usaremos o programa autotest, sua interface de usuário gráfica é apresentada na Fig. 7.



Figura 7. O programa autotest para a verificação automatizada

Resultados : (os eixos X possuem escala de tempo logarítmica)



Figura 8. O parâmetro Cronograma (Y) e o desempenho do cálculo das médias móveis (X)

Figura 9. O parâmetro Período (Y) e o desempenho do cálculo das médias móveis (X)



As conclusões dos resultados de investigações adicionais:

O parâmetro cronograma não é importante, ele não afeta o cálculo do desempenho (ver a figura 8). O período não é um parâmetro importante para o desempenho do cálculo das médias móveis para os modelos SMA, EMA e SMMA. Mas em contraste, ele significativamente (de 0,00373 segundos para ,145 segundos) desacelera os cálculos do modelo LWMA (ver a figura 9).





Conclusão

A escolha incorreta do algoritmo das médias móveis é capaz de reduzir o desempenho de cálculo dos seus programas.